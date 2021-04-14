Ліквідація ОАСК руками Зеленського - неправовий спосіб вирішення проблеми з незручними суддями, - юристка Козаченко
Ліквідація Окружного адмінсуду Києва створить видимість вирішення проблеми, але насправді системно нічого не змінить.
Про це пише у фейсбуці юристка Тетяна Козаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ліквідація ОАСК руками президента - це неправовий спосіб вирішення проблеми з конкретними незручними суддями, до яких дійсно немає довіри. Фактично так судді виводяться президентом з-під відповідальності: їх звільняють, їх звинувачують, порушення не доводять. Замість вирішення проблеми - шоу і хайп" , - пише Козаченко.
Законопроєкт президента про ліквідацію ОАСК вона називає "фікцією", адже суддів звідти не звільнять, а переведуть в інші суди, а всі справи потрібно буде розглядати заново.
"Все, що відбувається зараз, - це гра на користь Вовка. Він штучно робиться "жертвою" політичних рішень. Невже ви думаєте, що в інших судах не так, як в ОАСК? Різниця в тому, що Вовк робить все демонстративно і публічно, а всі інші роблять те саме, тільки тихцем", - пише Козаченко.
Чесним шляхом вирішення проблеми ОАСК юрист вважає формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, перезавантаження Вищої Ради правосуддя і завершення розслідування у "справах Вовка".
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Но для дурачья, самого факта ликвидации ОАСК будет достаточно, что бы считать зеленского борцом с коррупцией в судебной системе.
ГДЕ РЕФОРМЫ???
Вся проблема в тому що причина цих рухів ,стратегічна- це страх перед судом у справі про нелегітимність діючого пріпіздєнта.
Є такий чоловік Андрій Карпович з https://bagnetnacii.blogspot.com/2021/04/blog-post_10.html ГО ОПГ «Багнет Нації -він подав у вищезгадуваний суд позов про те що вищезгадуваний бубочька йшов на вибори пріпіздєнта,від партії слуга урода, а партія виявилася не те що не всеукраїнська (як того вимагає закон) , а така що поміщається в один ресторан колі катлєти!
Потім ця "партія" брала участь у незаконних позачергових виборах, де відчувала гострий недобір кандидатів у зераду! А https://t.me/bagnetnacii/2143 справа ця якраз розглядається у вищезгаданому суді.
Аргументи у справі залізобетонні, тому вся ця банда так жваво взялася за демонтаж , вищезгаданого суду , а як перестраховка -дискредитація верховного.
Суддям хоч і корумпованим зрозуміло , що ця банда не зупиниться на захопленні влади , судді разом з правовою системою першими підуть під ніж!
Здається, одна на всю суддівську систему.