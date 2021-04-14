Ліквідація ОАСК руками Зеленського - неправовий спосіб вирішення проблеми з незручними суддями, - юристка Козаченко

Ліквідація Окружного адмінсуду Києва створить видимість вирішення проблеми, але насправді системно нічого не змінить.

Про це пише у фейсбуці юристка Тетяна Козаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліквідація ОАСК руками президента - це неправовий спосіб вирішення проблеми з конкретними незручними суддями, до яких дійсно немає довіри. Фактично так судді виводяться президентом з-під відповідальності: їх звільняють, їх звинувачують, порушення не доводять. Замість вирішення проблеми - шоу і хайп" , - пише Козаченко.

Законопроєкт президента про ліквідацію ОАСК вона називає "фікцією", адже суддів звідти не звільнять, а переведуть в інші суди, а всі справи потрібно буде розглядати заново.

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"Все, що відбувається зараз, - це гра на користь Вовка. Він штучно робиться "жертвою" політичних рішень. Невже ви думаєте, що в інших судах не так, як в ОАСК? Різниця в тому, що Вовк робить все демонстративно і публічно, а всі інші роблять те саме, тільки тихцем", - пише Козаченко.

Чесним шляхом вирішення проблеми ОАСК юрист вважає формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, перезавантаження Вищої Ради правосуддя і завершення розслідування у "справах Вовка".



