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Ліквідація ОАСК руками Зеленського - неправовий спосіб вирішення проблеми з незручними суддями, - юристка Козаченко

Ліквідація ОАСК руками Зеленського - неправовий спосіб вирішення проблеми з незручними суддями, - юристка Козаченко

Ліквідація Окружного адмінсуду Києва створить видимість вирішення проблеми, але насправді системно нічого не змінить.

Про це пише у фейсбуці юристка Тетяна Козаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліквідація ОАСК руками президента - це неправовий спосіб вирішення проблеми з конкретними незручними суддями, до яких дійсно немає довіри. Фактично так судді виводяться президентом з-під відповідальності: їх звільняють, їх звинувачують, порушення не доводять. Замість вирішення проблеми - шоу і хайп" , - пише Козаченко.

Законопроєкт президента про ліквідацію ОАСК вона називає "фікцією", адже суддів звідти не звільнять, а переведуть в інші суди, а всі справи потрібно буде розглядати заново.

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"Все, що відбувається зараз, - це гра на користь Вовка. Він штучно робиться "жертвою" політичних рішень. Невже ви думаєте, що в інших судах не так, як в ОАСК? Різниця в тому, що Вовк робить все демонстративно і публічно, а всі інші роблять те саме, тільки тихцем", - пише Козаченко.

Чесним шляхом вирішення проблеми ОАСК юрист вважає формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, перезавантаження Вищої Ради правосуддя і завершення розслідування у "справах Вовка".

Ліквідація ОАСК руками Зеленського - неправовий спосіб вирішення проблеми з незручними суддями, - юристка Козаченко 01
Ліквідація ОАСК руками Зеленського - неправовий спосіб вирішення проблеми з незручними суддями, - юристка Козаченко 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Козаченко Тетяна (27) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+9
Если бандитов из ОАСК отправят работать в другие суды, это естественно ничего не поменяет.
Но для дурачья, самого факта ликвидации ОАСК будет достаточно, что бы считать зеленского борцом с коррупцией в судебной системе.
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14.04.2021 21:44 Відповісти
+9
Зелена пліснява ,це пародія державної влади і будь-які іх дії, це лише імітація діяльності !!)))
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14.04.2021 22:03 Відповісти
+7
Абсолютно правильно, судей ни в чем не обвиняют, просто все это судейское говно типа Вовка размажут тонким слоем по другим судам, зато пиара перед быдлом много, а реформы - 0.
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14.04.2021 21:52 Відповісти
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Если бандитов из ОАСК отправят работать в другие суды, это естественно ничего не поменяет.
Но для дурачья, самого факта ликвидации ОАСК будет достаточно, что бы считать зеленского борцом с коррупцией в судебной системе.
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14.04.2021 21:44 Відповісти
Зелена пліснява ,це пародія державної влади і будь-які іх дії, це лише імітація діяльності !!)))
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14.04.2021 22:03 Відповісти
Чего воняешь, бот. Петя оставил после себя супер реформироваанные суды. Вот и оценивай его работку. У зюзи свои проколы.
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14.04.2021 22:20 Відповісти
Пєтя ,це минуле ,а життя триває і зеленій плісняві час відповідати за власні вчинки ,а не валити все на попередників !!!)))
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14.04.2021 22:32 Відповісти
Походу кондитер тебе и в гроб насрет
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15.04.2021 08:24 Відповісти
Не незручні а корумпованні і скомпроментовані, які, з того що ми знаємо про них, повинні не судити а сидіти.
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14.04.2021 21:47 Відповісти
Я за цьго клоуна не голосував,але ради справедливості хочу замітити,що хоч такими методами цих ТВАРЮК прибирати,хоча було-б краще--РОЗСТРІЛЮВАТИ!!!! В нас судді--вище рангом(і набагато)за ворів в **законі**,що хочуть те і витворяють,он скільки разів визивали того Вовка на допит,а він Х.. ложив і нічого,як-би це стосувалось якогось АТОшника,або Стерненка,та за секунду притягнули-б і щей лупки дали.
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14.04.2021 21:48 Відповісти
Абсолютно правильно, судей ни в чем не обвиняют, просто все это судейское говно типа Вовка размажут тонким слоем по другим судам, зато пиара перед быдлом много, а реформы - 0.
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14.04.2021 21:52 Відповісти
Да, но все судьи п2рсы .
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14.04.2021 21:52 Відповісти
Куда не кинь, везде преЗЕдента подставляют. Напрашивается вопрос: зачем неотёсаным идти в презеденты?
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14.04.2021 21:57 Відповісти
А дурик он и с моста в реку сиганет и ничего не поймёт!
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14.04.2021 22:10 Відповісти
Реформувати на 100% корумповану систему неможливо ,лише докорінний демонтаж ,як приклад Хорватія !!!))))
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14.04.2021 22:06 Відповісти
Дії президента вірні. Народ підтримає на 99.9%, окрім тих , хто працює із тими суддями в одній связці.
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14.04.2021 22:06 Відповісти
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!))))
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14.04.2021 22:10 Відповісти
Не тільки розігнати а й притягнути до відповідальності з конфіскацією і позбавлянням довічного утримання.Ганьба хвойдам у мантіях.
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14.04.2021 22:11 Відповісти
У нас суддів немає.
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14.04.2021 22:11 Відповісти
неудобные судьи это что-то новое. Не эти ли "неудобные" судьи выносили удобные для власти решения?
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14.04.2021 22:12 Відповісти
Это не неудобные судьи. Это ворье и 99% из них место в тюрьме.
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14.04.2021 22:15 Відповісти
Зебилье,сколько можно менять местами кровати в борделе?
ГДЕ РЕФОРМЫ???
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14.04.2021 22:22 Відповісти
Якщо не буде засуджено цього чорта Вовка та ще декількох одіозних чортів, як тупицький, не буде перезавантаження Вищої ради правосуддя, нічого, ніякого виправлення ситуації не буде...
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14.04.2021 22:23 Відповісти
А немає правового вирішення проблеми корумпованих вщент українських "судів", бо вони законодавчо захищені абсолютно, і усі структури, що теоретично можуть вплинути на суддю-злочинця, існують і діють ВСЕРЕДЕНІ цієї кримінальної структури і в її інтересах. Час спливає, держава руйнується, цю гниль треба якось чистити - а зась. НЕ-МО-ЖЛИ-ВО. І я впевнений, що така ситуація була заздалегіть продумана і спланована, достатньо згадати, що пожиттєвий статус суддям надав Янкович (!), а чия він був агентура, цілком зрозуміло. Фактично державі злобили отруйну ін'єкцію ківаловсько-портновським кривосуддям, бо розуміли,що знищать судочинство - і гарантовано знищать українську державу зсередини.
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14.04.2021 22:24 Відповісти
https://korrespondent.net/business/companies/4348151-zavod-kolomoiskoho-vyyhral-sud-u-pryvatbanka Завод Коломойского выиграл суд у ПриватБанка .
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14.04.2021 22:52 Відповісти
Весь этот лепет и лемент по поводу "незаконности" решения проблемы с судейским преступником вовком интересна только подельникам... народ, общество, справедливость требуют решения проблемы.
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14.04.2021 23:38 Відповісти
Краще б Печерський суд ліквідував.
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15.04.2021 00:09 Відповісти
"неудобными" вот так это называется у их юристов. Как раз удобными. Но не народу.
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15.04.2021 01:31 Відповісти
так переживає за чистоту звільнення вовка, що уж жуть бере. Сама ж працювала заступником міністра юстиції при гройсману, її чоловік друг павла вовка, того так делікатно говорить, що це політика. А 4 лями баксів у сефі - це теж політика. судді цього суду самі розробляли позови, реєстрували їх, розглядули і виносили рішення а потім ці рішення продавали зацікавленим особам. Особливо це було видно по справі супрун, уоли в позивачі записали бувшого радикального хабарника, який потім не знав навіть про що йде мова. Там самого міністра заставили представляти інтереси кабміна. А Козаченко не знає про ці фокуси. Нічого дивного, у вовка ще остались три кришаки в конституційному суді їх бубочка не може дістати, вони йому поможуть.
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15.04.2021 03:37 Відповісти
Бачу більшісь тут не розуміє суті того що відбувається. А все тому що ніхто правду не говорить,,тобто брешуть для прикриття головної причини. Таких як вовк у судах ,як блох на псі. Та й чи треба кожен раз валити весь будинок ,як надоїв колір стін ,чи підлоги?
Вся проблема в тому що причина цих рухів ,стратегічна- це страх перед судом у справі про нелегітимність діючого пріпіздєнта.
Є такий чоловік Андрій Карпович з https://bagnetnacii.blogspot.com/2021/04/blog-post_10.html ГО ОПГ «Багнет Нації -він подав у вищезгадуваний суд позов про те що вищезгадуваний бубочька йшов на вибори пріпіздєнта,від партії слуга урода, а партія виявилася не те що не всеукраїнська (як того вимагає закон) , а така що поміщається в один ресторан колі катлєти!
Потім ця "партія" брала участь у незаконних позачергових виборах, де відчувала гострий недобір кандидатів у зераду! А https://t.me/bagnetnacii/2143 справа ця якраз розглядається у вищезгаданому суді.
Аргументи у справі залізобетонні, тому вся ця банда так жваво взялася за демонтаж , вищезгаданого суду , а як перестраховка -дискредитація верховного.
Суддям хоч і корумпованим зрозуміло , що ця банда не зупиниться на захопленні влади , судді разом з правовою системою першими підуть під ніж!
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15.04.2021 07:59 Відповісти
Неудобные судьи - так сейчас называют взяточников-миллиардеров? Очень оригинально))))
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15.04.2021 09:05 Відповісти
Незручна суддя - це Лариса Гольник.
Здається, одна на всю суддівську систему.
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15.04.2021 09:37 Відповісти
 
 