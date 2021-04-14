За порушення вимог пожежної безпеки тепер каратимуть суворіше, - Зеленський підписав закони
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 1366-ІХ про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Протягом останніх п’яти років в Україні виникло більш як 352 тис. пожеж, що завдали прямих збитків на понад 6 млрд грн. Унаслідок загоряння загинуло понад 11 тис. людей, зокрема 359 дітей, а травми отримали більш як 7 тис. осіб", - зазначають в Офісі Президента.
Там наголошують, що з метою охорони життя людей та їхнього майна, національного багатства та довкілля парламент ухвалив, а Глава держави підписав закон, який збільшує відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.
Згідно з документом, такі порушення тепер каратимуться штрафом у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 5 100 грн. - Ред.).
"Крім того, за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, які спричинили аварії та заподіяли шкоду здоров'ю людей або пошкодили майно, передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 4020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 68 340 грн. - Ред.), або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років", - говориться в повідомленні.
В ОП додають, що якщо такі дії спричинили загибель людей чи пошкодили майно в особливо великому розмірі, відповідальність передбачатиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
"Також закон посилює адміністративну відповідальність за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб – пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади швидкої допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань (передбачені штрафи від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян проти штрафів на суму від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів, які існували раніше); за невиконання приписів посадових осіб щодо пожежної та техногенної безпеки (штрафи від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)", - зазначає пресслужба президента.
Повідомляється, що глава держави також підписав взаємопов'язаний закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки" № 1367-ІХ, який парламент ухвалив 30 березня.
"Цей документ доповнює попередній та встановлює адміністративну відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки", - підкреслюють в Офісі президента.
Там уточнюють, що створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов'язаній з проведенням перевірок, каратиметься штрафом на суму від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ці закони набирають чинності на наступний день після опублікування.
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Все чего они добьются этим законом...это увеличение наполнения карманов проверяющих....
Закон нужный и правильный...но перед этим следовало упорядочить и обновить правила пожарной безопасности...которым уже лет под сраку...и которые одинаковы как для супермакета и крупного офисного центра...так и для магазинчика с одним продавцом...
Только у первых есть бабло...на взятки..и на тех кто отвечает и заполеяет кучу бумаг...а у вторых нет...
Нахрена нужно вести журнал проверки занай ПБ если чел который его ведет...ведет его сам на себя??
И таких бумажек....за которые пожарники получает бабло...немерянно...одлни только наклейки на розетки 220В чего стоят.....бред...совковый...
Понятно если из десять...двадцать...сто....а если он ОДИН....нахрена??
И этот акт восстановить...взять дубликат...не возможно....это вечная кормушка для пожарников....
та за це орден давать потрібно...
Тем более что согласно ППБУ все запрещено..
Примут запрет на автомобили?