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Новини
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За порушення вимог пожежної безпеки тепер каратимуть суворіше, - Зеленський підписав закони

За порушення вимог пожежної безпеки тепер каратимуть суворіше, - Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 1366-ІХ про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Протягом останніх п’яти років в Україні виникло більш як 352 тис. пожеж, що завдали прямих збитків на понад 6 млрд грн. Унаслідок загоряння загинуло понад 11 тис. людей, зокрема 359 дітей, а травми отримали більш як 7 тис. осіб", - зазначають в Офісі Президента.

Там наголошують, що з метою охорони життя людей та їхнього майна, національного багатства та довкілля парламент ухвалив, а Глава держави підписав закон, який збільшує відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.

Згідно з документом, такі порушення тепер каратимуться штрафом у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 5 100 грн. - Ред.).

"Крім того, за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, які спричинили аварії та заподіяли шкоду здоров'ю людей або пошкодили майно, передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 4020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 68 340 грн. - Ред.), або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років", - говориться в повідомленні.

В ОП додають, що якщо такі дії спричинили загибель людей чи пошкодили майно в особливо великому розмірі, відповідальність передбачатиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

"Також закон посилює адміністративну відповідальність за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб – пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади швидкої допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань (передбачені штрафи від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян проти штрафів на суму від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів, які існували раніше); за невиконання приписів посадових осіб щодо пожежної та техногенної безпеки (штрафи від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)", - зазначає пресслужба президента.

Повідомляється, що глава держави також підписав взаємопов'язаний закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки" № 1367-ІХ, який парламент ухвалив 30 березня.

"Цей документ доповнює попередній та встановлює адміністративну відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки", - підкреслюють в Офісі президента.

Там уточнюють, що створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов'язаній з проведенням перевірок, каратиметься штрафом на суму від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ці закони набирають чинності на наступний день після опублікування.

Автор: 

безпека (945) закон (2841) пожежа (4351)


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Топ коментарі
+4
Дегенераты...те кто принимал этот закон могут внятно обьяснить...нахрена нужен журнал учета огнетушителей...если огнетушитель по нормам всего один??
Нахрена нужно вести журнал проверки занай ПБ если чел который его ведет...ведет его сам на себя??
И таких бумажек....за которые пожарники получает бабло...немерянно...одлни только наклейки на розетки 220В чего стоят.....бред...совковый...
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14.04.2021 23:26 Відповісти
+3
Есть паспорт на этот ОДИН огнетушитель....зачем нужен этот сраный журнал??
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14.04.2021 23:47 Відповісти
+2
Дебилы зеленые...
Все чего они добьются этим законом...это увеличение наполнения карманов проверяющих....

Закон нужный и правильный...но перед этим следовало упорядочить и обновить правила пожарной безопасности...которым уже лет под сраку...и которые одинаковы как для супермакета и крупного офисного центра...так и для магазинчика с одним продавцом...
Только у первых есть бабло...на взятки..и на тех кто отвечает и заполеяет кучу бумаг...а у вторых нет...
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14.04.2021 23:23 Відповісти
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Дебилы зеленые...
Все чего они добьются этим законом...это увеличение наполнения карманов проверяющих....

Закон нужный и правильный...но перед этим следовало упорядочить и обновить правила пожарной безопасности...которым уже лет под сраку...и которые одинаковы как для супермакета и крупного офисного центра...так и для магазинчика с одним продавцом...
Только у первых есть бабло...на взятки..и на тех кто отвечает и заполеяет кучу бумаг...а у вторых нет...
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14.04.2021 23:23 Відповісти
Дегенераты...те кто принимал этот закон могут внятно обьяснить...нахрена нужен журнал учета огнетушителей...если огнетушитель по нормам всего один??
Нахрена нужно вести журнал проверки занай ПБ если чел который его ведет...ведет его сам на себя??
И таких бумажек....за которые пожарники получает бабло...немерянно...одлни только наклейки на розетки 220В чего стоят.....бред...совковый...
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14.04.2021 23:26 Відповісти
Вогнегасники мають певний термін зберігання і періодично повинні перезаряджатись. Тому і повинен бути журнал обліку.
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14.04.2021 23:42 Відповісти
На саммо огнетушителе есть вся информация...
Понятно если из десять...двадцать...сто....а если он ОДИН....нахрена??
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14.04.2021 23:46 Відповісти
Есть паспорт на этот ОДИН огнетушитель....зачем нужен этот сраный журнал??
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14.04.2021 23:47 Відповісти
Зачем нужен акт скрытых работ...если на основании этого акта помещение ввели в эксплуатацию...и есть акт ввода в эксплуатацию??
И этот акт восстановить...взять дубликат...не возможно....это вечная кормушка для пожарников....
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14.04.2021 23:49 Відповісти
Сколько денег получают взятками скоты пожарники...за типа необходимость железной подложки под розетку..если розетка установлена на пластике?? Отвечаю...много...чуть ли ни с каждого маленького магазина или офиса....
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14.04.2021 23:52 Відповісти
Вижу вы тоже столкнулись, мне как то после проверки такое предписание выписали, что его физически невозможно было выполнить даже если бы я очень захотел. А часть предписания касательно техногенной безопасности вообще шедевр, там такие требования как будто у меня ядерный объект ))))))
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15.04.2021 10:48 Відповісти
"В течение последних пяти лет в Украине возникло более 352 тыс. пожаров, которые нанесли прямой ущерб более чем 6 млрд грн..... Всё из за того что у нас в Украине коррупционные суды ,которые ловко крутят законами Украины, придуманными и утверждёнными Депутатами. из за этого нужно будет кормить УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ещё одну коррупционную надстройку пожарно коррупционную лестничную инспекцию. не знаю выдержит ли это УКРАИНСКИЙ НАРОД, налог то он платит Источник: https://censor.net/ru/n3259779
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14.04.2021 23:39 Відповісти
Загорілось наметове містечко під Воронежем, куди останнім часом стягують військову техніку, розташованого в безпосередній близькості українського кордону.(с)

та за це орден давать потрібно...
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14.04.2021 23:52 Відповісти
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14.04.2021 23:53 Відповісти
найвеличніший підкришив хлібця пожежникам
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15.04.2021 00:10 Відповісти
А коли буде покарання за колабораціонізм? Чи колабораціоністи будуть і далі сидіти в кріслах чиновників і навіть в Раді. Це небезпечніше всіляких пожеж. Держава може "згоріти".
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15.04.2021 08:49 Відповісти
Инспектора потирают руки и присматривают себе новые авто и недвижимость, ну или как минимум куртки как у Степанова ))))
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15.04.2021 10:50 Відповісти
За нарушение требований пожарной безопасности теперь будут наказывать строже. А взятки станут в 2 раза больше...

Тем более что согласно ППБУ все запрещено..
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15.04.2021 10:54 Відповісти
За эти же 5 лет на автодорогах погибло ...
Примут запрет на автомобили?
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15.04.2021 13:08 Відповісти
 
 