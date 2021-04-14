На Житомирщині на хабарі 114 тис. грн затримано чиновника Нацакадемії аграрних наук, - прокуратура. ФОТО

В Житомирській області правоохоронці затримали на хабарі чиновника регіонального підрозділу Інституту Національної академії аграрних наук України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, директор дослідницької станції організував схему систематичного вимагання та отримання від приватних підприємців хабарів за реалізацію за заниженими цінами селекційних сортів овочів, вирощуваних у розплідниках. Зокрема, він вимагав гроші за продаж 14 т сортового товару на загальну суму 168 тис. грн.

Чиновника затримали під час отримання від підприємця 84 тис. грн хабаря.

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Під час проведення обшуку також вилучено 30 тис. грн - першу частину раніше отриманої ним неправомірної вигоди і бухгалтерські документи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.