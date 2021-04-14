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Новини Хабарники
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На Житомирщині на хабарі 114 тис. грн затримано чиновника Нацакадемії аграрних наук, - прокуратура. ФОТО

В Житомирській області правоохоронці затримали на хабарі чиновника регіонального підрозділу Інституту Національної академії аграрних наук України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

На Житомирщині на хабарі 114 тис. грн затримано чиновника Нацакадемії аграрних наук, - прокуратура 01

За даними слідства, директор дослідницької станції організував схему систематичного вимагання та отримання від приватних підприємців хабарів за реалізацію за заниженими цінами селекційних сортів овочів, вирощуваних у розплідниках. Зокрема, він вимагав гроші за продаж 14 т сортового товару на загальну суму 168 тис. грн.

Чиновника затримали під час отримання від підприємця 84 тис. грн хабаря.

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На Житомирщині на хабарі 114 тис. грн затримано чиновника Нацакадемії аграрних наук, - прокуратура 02

Під час проведення обшуку також вилучено 30 тис. грн - першу частину раніше отриманої ним неправомірної вигоди і бухгалтерські документи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.

Автор: 

хабар (4733) НААН (46) Житомирська область (1285)


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В Житомирской области правоохранители задержали на взятке чиновника регионального подразделения Института Национальной академии аграрных наук Украины. Интересно сколько чиновник бы отстегнул инспектору Пожарной охраны? Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1366-ІХ в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Кумовская Украина = коррупция и предательство...вот с чем нужно боротьсяИсточник: https://censor.net/ru/n3259779 Источник: https://censor.net/ru/n3259781
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14.04.2021 23:53 Відповісти
Оце бізнесмен!
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14.04.2021 23:54 Відповісти
 
 