"Ти забрехався, Путін!" - командир миротворчого батальйону Мовчанюк нагадав Путіну, як українці врятували місто Жепа від різанини союзниками Росії за зразком Сребрениці
Сергій Мовчанюк, командир миротворчого батальйону в Югославії в 1994-1995 роках, нагадав Путіну про те, як українці врятували боснійське місто Жепа від різанини союзниками Росії сербами на зразок Сребрениці.
Його слова цитує в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він нагадує, що 9 квітня прессекретар Путіна Пєсков зробив погрозливу заяву для обґрунтування вторгнення російських військ в Україну: "У разі початку бойових дій і в разі потенційного повторення там людської катастрофи, схожої на Сребреницю, про що вже говорив, до речі, президент Путін, жодна країна світу не залишиться осторонь. І всі країни, включно з Росією, вживатимуть заходів, щоб таких трагедій більше не траплялося".
"Хочу опублікувати звернення полковника Мовчанюка, який забезпечував безпеку боснійського міста Жепа від різанини союзниками Росії - боснійськими сербами, які розгромили Сребреницю і яких Росія активно захищала:
"Послухай, Путін! До тебе звертається полковник Сергій Мовчанюк, ветеран війни в Афганістані в складі 103 повітряно-десантної дивізії в 1982-1984 рр. І ветеран війни в Боснії 1994-1995 р, командир 240-го окремого батальйону ООН (УКРБАТ- 1), сектор Сараєво.
Я процитую адресовані тобі слова мого БРАТА ПО ВДВ, старшини розвідроти Алібекова Асхаба, який проживає в Дагестані: "Ти все брешеш російському народу, ти зіштовхуєш лобами росіян і українців, нагнітаєш ненависть, своїм недалекоглядним підбурюванням вбиваєш в першу чергу російських пацанів. Тобі не набридло? Спочатку ти вбивав чеченців, потім грузинів, потім вірмен, потім українців, наступні хто? Білоруси? Татари? Башкири? Путін, іди додому, іди до своєї дружини, тільки залиши Росію і Україну в спокої!".
Ти лякаєш весь світ "Сребреницею в Україні", і ти негативно ставишся до страшних, кривавих подій, що відбулися в Сребрениці під час війни в Боснії. То чому ти не осуджуєш злочини кривавого режиму Р. Караджича і Р. Младича? Хто тоді дає тобі право ліпити ярлик "вбивць різанини в Сребрениці" українській державі, українському народові? Нехай тобі буде відомо, що саме українці, які входили до складу миротворчого батальйону УКРБАТ-1 під моїм командуванням, припинили плани Младича щодо мусульманського анклаву в місті Жепа. Це сталося відразу після захоплення і різанини в Сребрениці. Невелика кількість боснійських мусульман встигли дивом вирватися зі Сребрениці і, пройшовши шлях у 50 км, сховалися в Жепі, їх теж тоді врятували українські миротворці, ми знаємо про ці події. А ти ні. Ти забрехався, Путін. Ти забув одну із притч царя Соломона: "А ХІБА БАГАТСТВА І ВЛАДА НАВІКИ?", - сказано в публікації.
Будь ласка, зачекайте...
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Я пам'ятаю як ЦН топив за Бідона, ну що скажете зараз?
https://dumskaya.net/allnews///2021/04/14/ 14 апреля , 20:46
Американские ракетные эсминцы спешат в Черное море
Два американских ракетных эсминца USS Roosevelt (DDG80) и USS Ross (DDG71) два часа назад покинули греческую военно-морскую базу Суда, что на Крите, и взяли курс на пролив Дарданеллы.
По предварительной информации, завтра днем, 15 апреля, они войдут в Мраморное море, а поздно ночью, преодолев Босфор, попадут в Черное море.
https://censor.net/ru/news/3259795/****************************************************************************************************
Яка збройна агрессія проти суверенної країни?
Це подвиг во імя дідов і зараді визволення України від українців.
Щоб ви свинособаки срюські виздихали до останньої лічинки!
Передивився весь сайт МНС - нема такої інструкції.
Так само нацисти зробили зомбі німецький народ.
Сподіваюсь, що наші 73/43%зомбі ще не остаточно зомбувались. Принаймі, не всі.
Немцов назвал *бнутым - Путин его застрелил , прямо у кремлёвской стены!
Навальный назвал психически больным - Путин его отравил и посадил !
Байден назвал убийцей - Путин двинул полки на Украину.
Вы прослушали историю болезни маньяка-шизофреника с детскими комплексами !
Вот с таким выродком Украина имеет дело 😡
уже семь лет как ненормальный человек !
Это не путен сталкивает украинцев и руцких лбами, а этот самый руцкий народ, который поставил путена в цари. Путен лишь выполняет волю этого самого руцкага народа. Не будет этого путена - будет другой путен.
Виновен не царь, а народец избравший и поддерживающий его, и его подобных...
- Газета New York Times писала, что готовясь к сербскому наступлению на Жепу и Горажде, боснийцы отобрали у украинских миротворцев оружие и бронетранспортеры.
- Пресс-секретарь ООН Александр Иванько заявил, что армия босняков окружила базу украинских миротворцев и угрожала использовать их как живой щит в случае, если НАТО не начнет бомбить с воздуха их врагов.
- Представитель украинского МИД Владимир Ельченко призвал ООН вывести украинских миротворцев из Жепы и Горажде. "Украинские войска обезоружены и полностью беззащитны. Если их немедленно не вывести, произойдет огромная трагедия", - сказал он
- В конце июля 1995 года при посредничестве украинских миротворцев состоялись переговоры об эвакуации гражданских из города Жепа. Массовых преступлений в этом анклаве не произошло.
Жителей эвакуировали на территории под контролем армии босняков, после чего солдаты отступили из города.