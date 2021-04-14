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Новини Агресія Росії проти України
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"Ти забрехався, Путін!" - командир миротворчого батальйону Мовчанюк нагадав Путіну, як українці врятували місто Жепа від різанини союзниками Росії за зразком Сребрениці

Сергій Мовчанюк, командир миротворчого батальйону в Югославії в 1994-1995 роках, нагадав Путіну про те, як українці врятували боснійське місто Жепа від різанини союзниками Росії сербами на зразок Сребрениці.

Його слова цитує в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадує, що 9 квітня прессекретар Путіна Пєсков зробив погрозливу заяву для обґрунтування вторгнення російських військ в Україну: "У разі початку бойових дій і в разі потенційного повторення там людської катастрофи, схожої на Сребреницю, про що вже говорив, до речі, президент Путін, жодна країна світу не залишиться осторонь. І всі країни, включно з Росією, вживатимуть заходів, щоб таких трагедій більше не траплялося".

"Хочу опублікувати звернення полковника Мовчанюка, який забезпечував безпеку боснійського міста Жепа від різанини союзниками Росії - боснійськими сербами, які розгромили Сребреницю і яких Росія активно захищала:

"Послухай, Путін! До тебе звертається полковник Сергій Мовчанюк, ветеран війни в Афганістані в складі 103 повітряно-десантної дивізії в 1982-1984 рр. І ветеран війни в Боснії 1994-1995 р, командир 240-го окремого батальйону ООН (УКРБАТ- 1), сектор Сараєво.

Я процитую адресовані тобі слова мого БРАТА ПО ВДВ, старшини розвідроти Алібекова Асхаба, який проживає в Дагестані: "Ти все брешеш російському народу, ти зіштовхуєш лобами росіян і українців, нагнітаєш ненависть, своїм недалекоглядним підбурюванням вбиваєш в першу чергу російських пацанів. Тобі не набридло? Спочатку ти вбивав чеченців, потім грузинів, потім вірмен, потім українців, наступні хто? Білоруси? Татари? Башкири? Путін, іди додому, іди до своєї дружини, тільки залиши Росію і Україну в спокої!".

Ти лякаєш весь світ "Сребреницею в Україні", і ти негативно ставишся до страшних, кривавих подій, що відбулися в Сребрениці під час війни в Боснії. То чому ти не осуджуєш злочини кривавого режиму Р. Караджича і Р. Младича? Хто тоді дає тобі право ліпити ярлик "вбивць різанини в Сребрениці" українській державі, українському народові? Нехай тобі буде відомо, що саме українці, які входили до складу миротворчого батальйону УКРБАТ-1 під моїм командуванням, припинили плани Младича щодо мусульманського анклаву в місті Жепа. Це сталося відразу після захоплення і різанини в Сребрениці. Невелика кількість боснійських мусульман встигли дивом вирватися зі Сребрениці і, пройшовши шлях у 50 км, сховалися в Жепі, їх теж тоді врятували українські миротворці, ми знаємо про ці події. А ти ні. Ти забрехався, Путін. Ти забув одну із притч царя Соломона: "А ХІБА БАГАТСТВА І ВЛАДА НАВІКИ?", - сказано в публікації.

Ти забрехався, Путін! - командир миротворчого батальйону Мовчанюк нагадав Путіну, як українці врятували місто Жепа від різанини союзниками Росії за зразком Сребрениці 01

Автор: 

Боснія (70) історія (1071) миротворці (858) путін володимир (24120) Бутусов Юрій (3616)


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Топ коментарі
+28
Всё конечно верно сказано, кроме одной детали.
Это не путен сталкивает украинцев и руцких лбами, а этот самый руцкий народ, который поставил путена в цари. Путен лишь выполняет волю этого самого руцкага народа. Не будет этого путена - будет другой путен.
Виновен не царь, а народец избравший и поддерживающий его, и его подобных...
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15.04.2021 00:25 Відповісти
+21
Самое интересное, что на Совбезе ООН кацапы наложили вето на резолюцию касаемой Сребреницы, когда там хотели признать те события геноцидом. Память и мозг у них как у рыбок гуппи.
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15.04.2021 00:20 Відповісти
+15
Литвиненко назвал педофилом - Пут- ин его отравил.
Немцов назвал *бнутым - Путин его застрелил , прямо у кремлёвской стены!
Навальный назвал психически больным - Путин его отравил и посадил !
Байден назвал убийцей - Путин двинул полки на Украину.

Вы прослушали историю болезни маньяка-шизофреника с детскими комплексами !
Вот с таким выродком Украина имеет дело 😡
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15.04.2021 00:20 Відповісти
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Таку вже маячню у всіх змі і соц мережах можна почитати.Московська потвора активізувалася за нової адміністрації.Бо ця сама адміністрація не веде себе з позиції сили.Я це казав,давно.
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14.04.2021 23:44 Відповісти
Бідон введи війська!! А Бідон дав задню, відмінив вхід двох військових кораблів до Чорного моря.
Я пам'ятаю як ЦН топив за Бідона, ну що скажете зараз?
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15.04.2021 11:18 Відповісти
Якщо ти Зебільне, дурне, дике та неінформоване, то що такому глебану поясниш
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15.04.2021 12:34 Відповісти
Щоб пояснити - треба щось мати в голові. А якщо там пусто, то тільки на образи і здатен.
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15.04.2021 13:25 Відповісти
***** защіщать як дурному з гори котитись.
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14.04.2021 23:46 Відповісти
Ща подивимося, що бубочка у Франції буде плести пра мір в очах путіна...
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14.04.2021 23:53 Відповісти
Не пости кремлевские фейки!

https://dumskaya.net/allnews///2021/04/14/ 14 апреля , 20:46
Американские ракетные эсминцы спешат в Черное море

Два американских ракетных эсминца USS Roosevelt (DDG80) и USS Ross (DDG71) два часа назад покинули греческую военно-морскую базу Суда, что на Крите, и взяли курс на пролив Дарданеллы.
По предварительной информации, завтра днем, 15 апреля, они войдут в Мраморное море, а поздно ночью, преодолев Босфор, попадут в Черное море.
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15.04.2021 00:41 Відповісти
США отменили решение об отправке двух военных кораблей в Черное море, - дипломатические источники

https://censor.net/ru/news/3259795/****************************************************************************************************
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15.04.2021 08:18 Відповісти
Если бы идиоты умели летать, то в Кремле пришлось бы строить аэродром...
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14.04.2021 23:56 Відповісти
Щови-щови!
Яка збройна агрессія проти суверенної країни?
Це подвиг во імя дідов і зараді визволення України від українців.
Щоб ви свинособаки срюські виздихали до останньої лічинки!
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15.04.2021 00:09 Відповісти
Вероятность крупномасштабной российской агрессии резко возросла за последние сутки. Звонок Байдена воспринят кремлевскими как знак слабости и они абсолютно уверовали в свою безнаказанность.(с)... И когда начнется замес с кацапами вопрос только в коротком промежутке времени. Вон и наше МЧС уже пямятку выпустила - как вести себя гражданам в ситуации связанной с военным положением и т.д... Короче - скоро будет "весело ***"...
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15.04.2021 00:10 Відповісти
С русней бесполезно вести переговоры и призывать к миру. Они расценивают это как слабость и буду наглеть. Лучший вариант нанести массированный упреждающий удар по скоплениям орды уже сейчас, раздербанить их на запчасти пока они не оргназовались и не начали наступление....
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15.04.2021 00:17 Відповісти
Монахов - лучший друг советника Пукина Илларионова, который вечно всех запугивал и запугивает, сеет панику.
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15.04.2021 00:22 Відповісти
я никого не запугиваю а вижу ситуацию целиком, в отличии от таких как ты дятлов которые сложить простой пазл не могут!!! и если замес начнется - то я знаю что я буду делать, где и с кем и почему.... так что сидите тихо Мыши по норам на своих обосцанных диванах!!!
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15.04.2021 00:29 Відповісти
это ты сидишь на диванах и складываешь пазлы и ждешь замесов! а сам первый побежишь встречать танки Путина.
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15.04.2021 00:31 Відповісти
я пишу - Куйло, или если цитирую то с маленькой буквы эту крысу... а ты ? вот в чем наша разница москалик..
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15.04.2021 00:44 Відповісти
А ти точно герой замєсов ? Чи так на інших гнати можеш ? Оту вас , кацапів так завжди : образити незнайому людину ! А самі ну таку тупість несете !
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15.04.2021 08:11 Відповісти
Дай посилання на цю інструкцію МНС.
Передивився весь сайт МНС - нема такої інструкції.
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15.04.2021 10:27 Відповісти
https://www.dsns.gov.ua/ua/Diyi-naselennya-v-umovah-nadzvichaynih-situaciy-viyskovogo-harakteru.html?fbclid=IwAR2qMeAxrksZfvjSh28-GxWv7XYnAJXsDtwQGfOSMM5GvT0w3U8zthYWY14
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15.04.2021 10:37 Відповісти
Путин пугает всех Этой Сребреницей - видимо судит по себе, он также поступил бы, не моргнув глазом - как поубивал тысячи людей своих граждан ковровыми бомбардировками Грозного, где погибли не только чеченцы, но и русские, как расстрелял наших солдат под Иловайском - 350 погибших и 800 раненых, в том числе и под Зеленодольском. Эти жертвы и есть Сребренице по-русски.
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15.04.2021 00:11 Відповісти
Самое интересное, что на Совбезе ООН кацапы наложили вето на резолюцию касаемой Сребреницы, когда там хотели признать те события геноцидом. Память и мозг у них как у рыбок гуппи.
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15.04.2021 00:20 Відповісти
Ні-ні, там рибки гуппі ні при чому. Там - гебельсівщина: бреши більше і тобі, врешті, повірять. Повірять так само, як в 2018/18рр. повірили 73/43%зебілів в брехню Г+Г та іншого жовтяка.
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15.04.2021 00:45 Відповісти
У нас 5 лет лайно из каждого утюга лилось. Надеюсь, что все, кто тогда этой брехне верил сейчас довольны жизнью и Нелохом. Что касается кацапов, то их остается только пожалеть. За 20 лет из любого можно зомби сделать.
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15.04.2021 00:52 Відповісти
От і зробили сталністи зомбі своїх касапів.
Так само нацисти зробили зомбі німецький народ.
Сподіваюсь, що наші 73/43%зомбі ще не остаточно зомбувались. Принаймі, не всі.
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15.04.2021 01:05 Відповісти
Не з кожного . З совків так . А жаліти вбивць-потвор ?!! А ці , місцеві , теж невиліковні , на жаль . Поговоріть з зебілом - тільки агресії додалося .
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15.04.2021 08:15 Відповісти
не обижайте рыбок таким сравнением
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15.04.2021 10:48 Відповісти
Литвиненко назвал педофилом - Пут- ин его отравил.
Немцов назвал *бнутым - Путин его застрелил , прямо у кремлёвской стены!
Навальный назвал психически больным - Путин его отравил и посадил !
Байден назвал убийцей - Путин двинул полки на Украину.

Вы прослушали историю болезни маньяка-шизофреника с детскими комплексами !
Вот с таким выродком Украина имеет дело 😡
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15.04.2021 00:20 Відповісти
там не только Путин, там всё ФСБ такое, Путин - это только вершина айсберга под названием ФСБ.
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15.04.2021 00:24 Відповісти
там вся россия такая...
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15.04.2021 01:26 Відповісти
І , головне , такі ж і піддані в цього ху..а .
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15.04.2021 08:16 Відповісти
тот, кто считает, что путин творит с Украиной добро -
уже семь лет как ненормальный человек !
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15.04.2021 00:23 Відповісти
ОПЗЖ де всі нац.корпуси і автомайдани коли потрібно.
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15.04.2021 01:30 Відповісти
Всё конечно верно сказано, кроме одной детали.
Это не путен сталкивает украинцев и руцких лбами, а этот самый руцкий народ, который поставил путена в цари. Путен лишь выполняет волю этого самого руцкага народа. Не будет этого путена - будет другой путен.
Виновен не царь, а народец избравший и поддерживающий его, и его подобных...
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15.04.2021 00:25 Відповісти
Почему Нелоха выбрали президентом, можете ответить?
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15.04.2021 00:55 Відповісти
Хотілось змін від цих держиморд. Но нелох всех налошил.
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15.04.2021 01:32 Відповісти
А чего у меня спрашиваешь, бот?
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15.04.2021 13:24 Відповісти
в цьому і є суть московії - пожирати людей, пожирати народи
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15.04.2021 07:07 Відповісти
Золоті слова ! Я завжди нагадую про їхню 300-400 річну історію . Здохне путін - поставлять собі чергового сраліна .
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15.04.2021 08:19 Відповісти
Странно почему никто до сих пор не пошутил про город,который мы спасли.
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15.04.2021 01:41 Відповісти
Де немає рашисстов там не вбивають рюсскіх - Аксіома (довели міста: Харьків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Маріупіль ).
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15.04.2021 02:17 Відповісти
Отже Путін хоче влаштувати Серебриницю по усій України!
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15.04.2021 06:50 Відповісти
Окрім усього вище зазначеного додам що Срєбрєніца то ганьба таких цивілізованих европейців. А саме, нідерландський батальйон, який забеспечував охорону міста без бою здався військам сербів, після чого була вчинена різанина
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15.04.2021 07:05 Відповісти
От і треба запросити через ООН миротворців з Хорватії , Боснії щоб цього разу вони нам допомогли . Ну а брати Литовці та Поляки точно не відмовлять .
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15.04.2021 08:07 Відповісти
- В отчете ООН сказано, что с наступлением боснийских сербов на Сребреницу началось и давление на анклав Жепа. В отличие от голландских миротворцев в Сребренице, которые придерживались мирового соглашения и не дали боснякам оружие, украинские военные в Жепе по требованию командира босняков открыли склад оружия, которое перед этим сами отобрали у них
- Газета New York Times писала, что готовясь к сербскому наступлению на Жепу и Горажде, боснийцы отобрали у украинских миротворцев оружие и бронетранспортеры.
- Пресс-секретарь ООН Александр Иванько заявил, что армия босняков окружила базу украинских миротворцев и угрожала использовать их как живой щит в случае, если НАТО не начнет бомбить с воздуха их врагов.
- Представитель украинского МИД Владимир Ельченко призвал ООН вывести украинских миротворцев из Жепы и Горажде. "Украинские войска обезоружены и полностью беззащитны. Если их немедленно не вывести, произойдет огромная трагедия", - сказал он
- В конце июля 1995 года при посредничестве украинских миротворцев состоялись переговоры об эвакуации гражданских из города Жепа. Массовых преступлений в этом анклаве не произошло.
Жителей эвакуировали на территории под контролем армии босняков, после чего солдаты отступили из города.
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15.04.2021 08:22 Відповісти
Таварищь не панимает, после всего, что они там натворили, Сребреница это цветочки.
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15.04.2021 08:31 Відповісти
російський царьок міг прийти до влади лише в країні дегенератів... Жоден нормальний етнос не захоче собі такого плєшивого недомірка мати в царях. отже логічно, що росіяни це країна дегенератів і лохів.
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15.04.2021 11:18 Відповісти
Ой лишенько... А як міг прийди до влади дегенерат ЗЕ в Україні? "Отже логічно" що українці ще тупіші за дегенератів....
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23.07.2021 20:51 Відповісти
 
 