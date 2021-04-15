Війна з російською армією триває вже 7 років і триватиме до повної перемоги, - командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло. ВIДЕО

Війна на сході України з російською армією триває вже 7 років і триватиме до перемоги, "попри всі "перемир'я" і інші плани щодо миру".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив командир роти ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша окрема штурмова рота ДУК ПС воює на сході з російською армією і місцевими посіпаками - 7 років. Всі 7 років війни ми перебуваємо на фронті. І будемо продовжувати свою боротьбу до повної перемоги, попри всі "перемир'я" і інші плани щодо миру. Ми ніколи не складали зброю ні перед ким. І не складемо поки українські кордони не будуть відновлені", - написав Коцюбайло.

Він закликав не воювати повідомленнями в Фейсбуці, а на ділі знищувати ворога.

"Всіх, хто дуже переживає і воює загрозливими повідомленнями в фейсбуці який рік поспіль, хто вічно чистить цю нещасну зброю - запрошую стати в наші лави і, нарешті, "на ділі" показати як знищується ворог. Зберігайте спокій і вгамуйте свої інтернет-потуги", - додав командир роти ДУК ПС.

"Східний фронт тримається на вольових бійцях Збройних сил України і добровольцях. Ворог знищувався і знищується. Війна тривала і триває", - підкреслив Коцюбайло.