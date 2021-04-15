Війна з російською армією триває вже 7 років і триватиме до повної перемоги, - командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло. ВIДЕО
Війна на сході України з російською армією триває вже 7 років і триватиме до перемоги, "попри всі "перемир'я" і інші плани щодо миру".
Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив командир роти ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло, інформує Цензор.НЕТ.
"Перша окрема штурмова рота ДУК ПС воює на сході з російською армією і місцевими посіпаками - 7 років. Всі 7 років війни ми перебуваємо на фронті. І будемо продовжувати свою боротьбу до повної перемоги, попри всі "перемир'я" і інші плани щодо миру. Ми ніколи не складали зброю ні перед ким. І не складемо поки українські кордони не будуть відновлені", - написав Коцюбайло.
Він закликав не воювати повідомленнями в Фейсбуці, а на ділі знищувати ворога.
"Всіх, хто дуже переживає і воює загрозливими повідомленнями в фейсбуці який рік поспіль, хто вічно чистить цю нещасну зброю - запрошую стати в наші лави і, нарешті, "на ділі" показати як знищується ворог. Зберігайте спокій і вгамуйте свої інтернет-потуги", - додав командир роти ДУК ПС.
"Східний фронт тримається на вольових бійцях Збройних сил України і добровольцях. Ворог знищувався і знищується. Війна тривала і триває", - підкреслив Коцюбайло.
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Нужно заканчивать войну с кацапами только Победой и полным разгромом русни !!! Слава Украине !!!
просто она ёще не родилась...
@newkc14
‼ Совет Украине: С русскими бесполезно вести переговоры и призывать к миру. Они расценивают это как слабость и буду наглеть. Лучший вариант нанести массированный упреждающий удар по скоплениям орды уже сейчас, раздербанить их пока они не оргназовались и не начали наступление
пока нет..
@newkc14
В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
@newkc14
Украина. Сообщают об интенсивной артиллерийской перестрелке в р-не аэропорта Донецка
Ми знаємо про Вашу боротьбу і подвиги.
Але не хочеться, щоб жертви були марними. Скільки загинуло чудових людей ...
Помаленьку відвойовували, по клаптику, по метрах ...
Що за два роки ? Політика зрадництва, здачі інтересів держави, тупого замирювання ворога, втрата позицій на міжнародній арені ...
Так, війна триває, але для повної перемоги, як Ви кажете і як нам усім хочеться, потрібно таке саме бажання і воля від влади.
Тримайтеся, хлопці !
Шана вам і уклін.