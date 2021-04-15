Усі члени НАТО висловили бажання побачити кроки Росії щодо деескалації напруженості, яку вона створює біля кордонів з Україною, - Блінкен
Усі учасники відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ країн і міністрів оборони країн НАТО висловили стурбованість нарощуванням військової присутності РФ поблизу кордонів України і вимагають деескалації.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми також провели деякий час сьогодні, обговорюючи глибоке занепокоєння, яке поділяють союзники, щодо Росії та її дій на кордонах України - найбільшу концентрацію військ там з 2014 року. Для мене було вражаюче, що на зустрічі Північноатлантичної ради - усі 30 із нас висловили стурбованість і прихильність побачити кроки Росії щодо деескалації напруженості, яку вона створює", - сказав Блінкен на пресконференції в Брюсселі в середу після відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ країн і міністрів оборони країн НАТО.
Держсекретар також звернув увагу на триваючі атаки очолюваних Росією військ на лінії зіткнення на Сході України.
"Тим часом Україна продемонструвала, на мою думку, справжню стриманість перед обличчям російських провокацій. Ось чому ми зосереджені на цьому і чому Альянс стурбований і ми об'єднані в цій стурбованості", - зазначив Блінкен.
Водночас він зазначив, що США віддали б перевагу стабільним і передбачуваним відносинам з Росією, проте для цього необхідні відкриті лінії комунікації, щоб бути дуже чіткими щодо угод, політик, заперечень щодо дій Росії.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Понимаем, что при таком гавнокомандующем - разное может быть, но на данном этапе - другого у нас нет...
https://twitter.com/rianru/status/1382418129305886721 Вот
9 апреля телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправить в Черное море свои военные корабли для поддержки Украины. Затем стало известно, что США уведомили Турцию о прохождении двух военных кораблей через Босфор и Дарданеллы в Черного море. В соответствии с конвенцией Монтрё США должны были за две недели уведомить Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы.
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/u-s-cancels-warships-deployment-to-black-sea-turkish-diplomatic-sources-2
U.S. cancels warships deployment to Black Sea -Turkish diplomatic sources
Apr 14, 2021 • 1 hour ago • 2 minute read • https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/u-s-cancels-warships-deployment-to-black-sea-turkish-diplomatic-sources-2#comments-area Join the conversation
ANKARA - The United States has canceled the deployment of two warships to the Black Sea, Turkish diplomatic sources said on Wednesday, amid concerns over a Russian military build-up on Ukraine's borders.
...
The U.S. Embassy in Ankara had notified Turkey's foreign ministry of the move, the sources said, but did not provide a reason. Turkey's state-run Anadolu news agency later reported that no new notices had been conveyed to Ankara for potential deployments at later dates.
U.S. officials said that Turkey may have misunderstood the initial notification and the deployment was never confirmed.
They said the United States frequently notifies Turkey for potential access to the Black Sea. But a request does not necessarily mean its ships will pass through, but rather ensures that if they choose to, they already have the required approval.
Russia, which warned Washington to stay far away from Crimea and its Black Sea coast, says the build-up is a three-week snap military drill to test combat readiness in response to what it calls threatening behavior from NATO. It has said the exercise is due to wrap up within two weeks....
Треба почекати офійної інформації.
https://dumskaya.net/allnews///2021/04/14/ 14 апреля , 20:46
Американские ракетные эсминцы спешат в Черное море
Два американских ракетных эсминца USS Roosevelt (DDG80) и USS Ross (DDG71) два часа назад покинули греческую военно-морскую базу Суда, что на Крите, и взяли курс на пролив Дарданеллы.
По предварительной информации, завтра днем, 15 апреля, они войдут в Мраморное море, а поздно ночью, преодолев Босфор, попадут в Черное море.
По его словам, несмотря на неравенство сил, победа будет за Украиной, поскольку "для Украины любой исход войны является победой".
Невзоров отметил, что есть два варианта развития возможной войны и "оба они смертельные для РФ".
"В одном случае огромный, злобный, кровавый монстр - Россия - затоптал маленькую, гордую, беззащитную соседку. Во втором случае маленькая, гордая, беззащитная соседка растоптала огромного кровавого монстра. Для России одинаково трагичны оба варианта", - подчеркнул публицист.
Все начнется с того, что заблудится пара российских дивизий, "без этого не бывает", считает Невзоров.
"Эти дивизии накроет обязательно российская авиация, которая в Чечне приобрела потрясающею способность бомбежки своих же частей, истребив как минимум четверть российского воинства таким образом. Вот этот опыт пропить, я думаю, еще не успели. И авиация сможет применить весь наработанный опыт на практике", - сказал он.
Публицист также не исключает участия в войне военно-морского флота, который "с помощью дальней артиллерии, биноклей и портвейна обязательно накроет пару пляжей с расположившимися там позагорать российскими же туристами".
Но, по словам Невзорова, никто из российских так называемых военных аналитиков не учитывает фактора "сверхъяростного сопротивления Украины и полного неумения армии России воевать". Украинские военные будут "даже позлее чеченцев", считает публицист.
"Что бы ни было, в любом случае все закончится страшным поражением и трагедией России. К афганскому, вьетнамскому, чеченскому бедная страна отрастит еще один горб позора", - резюмировал Невзоров.
Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", это "первое (пока) действие, которое указывает, что после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина 13 апреля что-то начало меняться и от угрозы войны начали понемногу отходить".
будет расчленена, тюрьма народов падёт