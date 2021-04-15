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Новини Агресія Росії проти України
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Усі члени НАТО висловили бажання побачити кроки Росії щодо деескалації напруженості, яку вона створює біля кордонів з Україною, - Блінкен

Усі члени НАТО висловили бажання побачити кроки Росії щодо деескалації напруженості, яку вона створює біля кордонів з Україною, - Блінкен

Усі учасники відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ країн і міністрів оборони країн НАТО висловили стурбованість нарощуванням військової присутності РФ поблизу кордонів України і вимагають деескалації.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також провели деякий час сьогодні, обговорюючи глибоке занепокоєння, яке поділяють союзники, щодо Росії та її дій на кордонах України - найбільшу концентрацію військ там з 2014 року. Для мене було вражаюче, що на зустрічі Північноатлантичної ради - усі 30 із нас висловили стурбованість і прихильність побачити кроки Росії щодо деескалації напруженості, яку вона створює", - сказав Блінкен на пресконференції в Брюсселі в середу після відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ країн і міністрів оборони країн НАТО.

Держсекретар також звернув увагу на триваючі атаки очолюваних Росією військ на лінії зіткнення на Сході України.

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"Тим часом Україна продемонструвала, на мою думку, справжню стриманість перед обличчям російських провокацій. Ось чому ми зосереджені на цьому і чому Альянс стурбований і ми об'єднані в цій стурбованості", - зазначив Блінкен.

Водночас він зазначив, що США віддали б перевагу стабільним і передбачуваним відносинам з Росією, проте для цього необхідні відкриті лінії комунікації, щоб бути дуже чіткими щодо угод, політик, заперечень щодо дій Росії.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Автор: 

НАТО (6546) росія (66060) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
Вы лучше нам оружие порезче перебрасывайте. Да разведанными помогайте.
Понимаем, что при таком гавнокомандующем - разное может быть, но на данном этапе - другого у нас нет...
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15.04.2021 00:27 Відповісти
+6
Загрози сусідньої країни в нормальних державах ведуть зміцнення держави і до зростання промисловості, хоча б завдяки виробнитва зброї. А в Україні - до її розкрадання ослаблення. Це ненормально. Настільки ненормально, що зрозуміло, що така влада України не має права на існування.
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15.04.2021 00:35 Відповісти
+4
Гарне бажання. Головне-правильне. Тільки це бажання запізніле. Воно мало бути ще у 2008 році. Коли пуцин ґвалтував Грузію. Тепер це бажання має вигляд буцної фантазії.
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15.04.2021 00:30 Відповісти
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Вы лучше нам оружие порезче перебрасывайте. Да разведанными помогайте.
Понимаем, что при таком гавнокомандующем - разное может быть, но на данном этапе - другого у нас нет...
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15.04.2021 00:27 Відповісти
Да..подкинули бы срочно штук 5-10 бортов геркулесов с катриджами для джавелинов
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15.04.2021 00:55 Відповісти
Уже! Не озвучивается.
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15.04.2021 10:07 Відповісти
Гарне бажання. Головне-правильне. Тільки це бажання запізніле. Воно мало бути ще у 2008 році. Коли пуцин ґвалтував Грузію. Тепер це бажання має вигляд буцної фантазії.
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15.04.2021 00:30 Відповісти
Як всігда. Глибоке занепокоєння і крайня стурбованість.
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15.04.2021 00:34 Відповісти
Загрози сусідньої країни в нормальних державах ведуть зміцнення держави і до зростання промисловості, хоча б завдяки виробнитва зброї. А в Україні - до її розкрадання ослаблення. Це ненормально. Настільки ненормально, що зрозуміло, що така влада України не має права на існування.
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15.04.2021 00:35 Відповісти
Все члены НАТО выразили желание увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает возле границ с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9199
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15.04.2021 00:40 Відповісти
Макрон буде виконувати таке завдання як і Саркозі в 2008 році по Грузії?
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15.04.2021 08:32 Відповісти
Байден нарушил один из главных законов полит-диалектики - " С путиным нельзя разговаривать". Нельзя !!!! От слова - СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ !!! .. только бить и желательно ногами....
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15.04.2021 00:59 Відповісти
Кого? Путина? Ну прибъешь Путина, а есть народ... всех перебить?
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15.04.2021 06:27 Відповісти
Ніхто б не заперечував.
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15.04.2021 08:00 Відповісти
да - ВСЕХ представителей кацапо-фауны..
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15.04.2021 13:00 Відповісти
А єто что за херня?
https://twitter.com/rianru/status/1382418129305886721 Вот
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15.04.2021 01:10 Відповісти
США уведомили Турцию об отмене прохода двух своих военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в турецком МИД.
9 апреля телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправить в Черное море свои военные корабли для поддержки Украины. Затем стало известно, что США уведомили Турцию о прохождении двух военных кораблей через Босфор и Дарданеллы в Черного море. В соответствии с конвенцией Монтрё США должны были за две недели уведомить Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы.
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15.04.2021 01:19 Відповісти
Теж знайшла - з турецьких дипломатичних джерел
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/u-s-cancels-warships-deployment-to-black-sea-turkish-diplomatic-sources-2

U.S. cancels warships deployment to Black Sea -Turkish diplomatic sources

Apr 14, 2021 • 1 hour ago • 2 minute read • https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/u-s-cancels-warships-deployment-to-black-sea-turkish-diplomatic-sources-2#comments-area Join the conversation

ANKARA - The United States has canceled the deployment of two warships to the Black Sea, Turkish diplomatic sources said on Wednesday, amid concerns over a Russian military build-up on Ukraine's borders.

...

The U.S. Embassy in Ankara had notified Turkey's foreign ministry of the move, the sources said, but did not provide a reason. Turkey's state-run Anadolu news agency later reported that no new notices had been conveyed to Ankara for potential deployments at later dates.
U.S. officials said that Turkey may have misunderstood the initial notification and the deployment was never confirmed.
They said the United States frequently notifies Turkey for potential access to the Black Sea. But a request does not necessarily mean its ships will pass through, but rather ensures that if they choose to, they already have the required approval.
Russia, which warned Washington to stay far away from Crimea and its Black Sea coast, says the build-up is a three-week snap military drill to test combat readiness in response to what it calls threatening behavior from NATO. It has said the exercise is due to wrap up within two weeks....
Треба почекати офійної інформації.
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15.04.2021 01:35 Відповісти
не верь брехне, лови
https://dumskaya.net/allnews///2021/04/14/ 14 апреля , 20:46
Американские ракетные эсминцы спешат в Черное море

Два американских ракетных эсминца USS Roosevelt (DDG80) и USS Ross (DDG71) два часа назад покинули греческую военно-морскую базу Суда, что на Крите, и взяли курс на пролив Дарданеллы.
По предварительной информации, завтра днем, 15 апреля, они войдут в Мраморное море, а поздно ночью, преодолев Босфор, попадут в Черное море.
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15.04.2021 01:19 Відповісти
В случае войны с Украиной все закончится "страшным поражением" для России. Такое мнение в своем видеоблоге, опубликованном в YouTube 11 апреля, выразил российский публицист Александр Невзоров.
По его словам, несмотря на неравенство сил, победа будет за Украиной, поскольку "для Украины любой исход войны является победой".
Невзоров отметил, что есть два варианта развития возможной войны и "оба они смертельные для РФ".
"В одном случае огромный, злобный, кровавый монстр - Россия - затоптал маленькую, гордую, беззащитную соседку. Во втором случае маленькая, гордая, беззащитная соседка растоптала огромного кровавого монстра. Для России одинаково трагичны оба варианта", - подчеркнул публицист.
Все начнется с того, что заблудится пара российских дивизий, "без этого не бывает", считает Невзоров.
"Эти дивизии накроет обязательно российская авиация, которая в Чечне приобрела потрясающею способность бомбежки своих же частей, истребив как минимум четверть российского воинства таким образом. Вот этот опыт пропить, я думаю, еще не успели. И авиация сможет применить весь наработанный опыт на практике", - сказал он.
Публицист также не исключает участия в войне военно-морского флота, который "с помощью дальней артиллерии, биноклей и портвейна обязательно накроет пару пляжей с расположившимися там позагорать российскими же туристами".
Но, по словам Невзорова, никто из российских так называемых военных аналитиков не учитывает фактора "сверхъяростного сопротивления Украины и полного неумения армии России воевать". Украинские военные будут "даже позлее чеченцев", считает публицист.
"Что бы ни было, в любом случае все закончится страшным поражением и трагедией России. К афганскому, вьетнамскому, чеченскому бедная страна отрастит еще один горб позора", - резюмировал Невзоров.
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15.04.2021 01:16 Відповісти
Скільки ви будете киздіти, шановні говноміси?!!! Хіба так важко зробити Україну позачергово членом Нато та смасти мільйони життів?!!! Паскуди.
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15.04.2021 02:25 Відповісти
ну сша и начали деэскалацию

Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", это "первое (пока) действие, которое указывает, что после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина 13 апреля что-то начало меняться и от угрозы войны начали понемногу отходить".
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15.04.2021 06:01 Відповісти
значит надо организовываьь удар по маскве, гадина должна быть раздавлена, россия
будет расчленена, тюрьма народов падёт
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15.04.2021 06:26 Відповісти
Все члены НАТО выразили желание увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает возле границ с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 801
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15.04.2021 06:12 Відповісти
Мдя, одни троли остались.... Скушно с вами, господа.....
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15.04.2021 06:29 Відповісти
Внезапная уступчивость сша может объясняется тем, что на днях "Женминь Жибао" , официальный рупор КомПартии КНР, опубликовала на первых полосах статью о том, что пора вернуть Тайвань, как Россия вернула Крым. А потом Китай отправил к Тайваню 25 боевых кораблей.
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15.04.2021 06:36 Відповісти
Може треба виразити бажання перекрити усі російські нафто та газопроводи у випадку нападу на Україну. А також будь-які транспортні і фінансові операції.
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15.04.2021 07:36 Відповісти
Хотілося б сподіватися, що подібні "намеки" і подаються закулісною дипломатією.
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15.04.2021 08:37 Відповісти
собрались не для того,что бы помочь Украине а для того, что бы выразить пожелание рашисту
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15.04.2021 11:01 Відповісти
 
 