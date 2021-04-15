Усі члени НАТО висловили бажання побачити кроки Росії щодо деескалації напруженості, яку вона створює біля кордонів з Україною, - Блінкен

Усі учасники відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ країн і міністрів оборони країн НАТО висловили стурбованість нарощуванням військової присутності РФ поблизу кордонів України і вимагають деескалації.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також провели деякий час сьогодні, обговорюючи глибоке занепокоєння, яке поділяють союзники, щодо Росії та її дій на кордонах України - найбільшу концентрацію військ там з 2014 року. Для мене було вражаюче, що на зустрічі Північноатлантичної ради - усі 30 із нас висловили стурбованість і прихильність побачити кроки Росії щодо деескалації напруженості, яку вона створює", - сказав Блінкен на пресконференції в Брюсселі в середу після відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ країн і міністрів оборони країн НАТО.

Держсекретар також звернув увагу на триваючі атаки очолюваних Росією військ на лінії зіткнення на Сході України.

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"Тим часом Україна продемонструвала, на мою думку, справжню стриманість перед обличчям російських провокацій. Ось чому ми зосереджені на цьому і чому Альянс стурбований і ми об'єднані в цій стурбованості", - зазначив Блінкен.

Водночас він зазначив, що США віддали б перевагу стабільним і передбачуваним відносинам з Росією, проте для цього необхідні відкриті лінії комунікації, щоб бути дуже чіткими щодо угод, політик, заперечень щодо дій Росії.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.