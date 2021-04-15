До 110 тис. осіб, 350 літаків, 250 гелікоптерів, 40 бойових кораблів: начальник ГУР Буданов розповів комітету ВР про зосереджені навколо України війська РФ

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов виступив з доповіддю перед комітетом ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Тези з цього виступу навела у Facebook нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла, пише Цензор.НЕТ.

Станом на початок березня 2021 року поблизу державного кордону України було розгорнуто угруповання 3C PФ загальною чисельністю 89 тис. осіб. На сьогодні відмічається нарощування угруповання ЗС РФ біля кордонів нашої держави та в окупованому Криму. З 18 березня відбувається переміщення військ противника із Західного, Південного та Центрального військових округів та Північного флоту ВМФ РФ. Основні райони зосередження — TOT АР Крим та військові полігони у Брянській, Воронезькій областях РФ. На полігони у Воронезькій області переміщено по одній тактичній групі ракетних військ з ОТРК "Искандер-М". Очікується прибуття ще однієї такої тактичної групи. Сьогоднi поблизу ДКУ на та на TOT АР Крим загалом розгорнуто 47 батальйонних тактичних груп (БТГр) РФ. До кінця квітня очікується збільшення до 56. Загальна чисельність особового складу має збільшитись до 110 тис. осіб. Авіаційну підтримку розгорнутим військам надаватимуть близько 350 літаків та до 250 вертольотів. Можливе задіяння літаків командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ. Підтримку та забезпечення дій військ з моря забезпечує корабельне угруповання з понад 40 бойових кораблів / катерів та двох підводних човнів. Крім того, на зазначених напрямках РФ нарощено систему управління військами (силами) за рахунок розгортання польових та повітряних пунктів управління. Зазначена система управління РФ функціонує у посиленому режимі. Також вiдмiчено нарощування систем бойового і логістичного забезпечення. Минулого місяця зафіксовано вихід на бойові позиції сил i засобiв РЕБ окремих бригад Західного та Південного округів. У березні 3C PФ посилили ведення розвідки об'єктів на території України із залученням усіх видів розвідки. Зазначені заходи є нетиповими для цього періоду. Створене на теперішній час навколо України угруповання військ вiдповiдає основним показникам на початку російської агресії проти нашої держави (липень 2014 року). Керівництво РФ пояснює свої дії проведенням у ЗС контрольної перевірки за зимовий період навчання у формі раптової перевірки Західного та Південного ВО. В цілому аналіз безпекового середовища довкола України свідчить про зростання рівня загрози з метою зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, примусити її відмовитись від євроатлантичних прагнень та вирішити питання окупованих територій на умовах РФ.

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Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

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