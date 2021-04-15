До 110 тис. осіб, 350 літаків, 250 гелікоптерів, 40 бойових кораблів: начальник ГУР Буданов розповів комітету ВР про зосереджені навколо України війська РФ
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов виступив з доповіддю перед комітетом ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Тези з цього виступу навела у Facebook нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла, пише Цензор.НЕТ.
- Станом на початок березня 2021 року поблизу державного кордону України було розгорнуто угруповання 3C PФ загальною чисельністю 89 тис. осіб.
- На сьогодні відмічається нарощування угруповання ЗС РФ біля кордонів нашої держави та в окупованому Криму. З 18 березня відбувається переміщення військ противника із Західного, Південного та Центрального військових округів та Північного флоту ВМФ РФ.
- Основні райони зосередження — TOT АР Крим та військові полігони у Брянській, Воронезькій областях РФ.
- На полігони у Воронезькій області переміщено по одній тактичній групі ракетних військ з ОТРК "Искандер-М". Очікується прибуття ще однієї такої тактичної групи.
- Сьогоднi поблизу ДКУ на та на TOT АР Крим загалом розгорнуто 47 батальйонних тактичних груп (БТГр) РФ. До кінця квітня очікується збільшення до 56.
- Загальна чисельність особового складу має збільшитись до 110 тис. осіб.
- Авіаційну підтримку розгорнутим військам надаватимуть близько 350 літаків та до 250 вертольотів. Можливе задіяння літаків командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ.
- Підтримку та забезпечення дій військ з моря забезпечує корабельне угруповання з понад 40 бойових кораблів / катерів та двох підводних човнів.
- Крім того, на зазначених напрямках РФ нарощено систему управління військами (силами) за рахунок розгортання польових та повітряних пунктів управління.
- Зазначена система управління РФ функціонує у посиленому режимі.
- Також вiдмiчено нарощування систем бойового і логістичного забезпечення. Минулого місяця зафіксовано вихід на бойові позиції сил i засобiв РЕБ окремих бригад Західного та Південного округів.
- У березні 3C PФ посилили ведення розвідки об'єктів на території України із залученням усіх видів розвідки. Зазначені заходи є нетиповими для цього періоду.
- Створене на теперішній час навколо України угруповання військ вiдповiдає основним показникам на початку російської агресії проти нашої держави (липень 2014 року).
- Керівництво РФ пояснює свої дії проведенням у ЗС контрольної перевірки за зимовий період навчання у формі раптової перевірки Західного та Південного ВО.
- В цілому аналіз безпекового середовища довкола України свідчить про зростання рівня загрози з метою зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, примусити її відмовитись від євроатлантичних прагнень та вирішити питання окупованих територій на умовах РФ.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
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Ты его попроси поцеловать портрет Бандеры- они как черти от ладана бежать будут
Вставай на смертный Бой
С Российской силой темною
С проклятою ордой
пусть ярость всенародная вскипает как волна
Мочить в сортире- Путина
Мечтает Вся страна!!
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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На пороге войны.
Предатели в Киеве : Ермак, Демченко, Татаров.
Предатели в Вашингтоне: Керри, Саймс, Роджанский.
- Треба вбити 8 москалів і одного кота...
- А кота за що?
- Ви прийняті! viber://forward?text=https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%8F%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E
Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", это "первое (пока) действие, которое указывает, что после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина 13 апреля что-то начало меняться и от угрозы войны начали понемногу отходить".
и вот еще и еще причина 13 апреля
Внезапная уступчивость сша может объясняется тем, что на днях "Женминь Жибао" , официальный рупор КомПартии КНР, опубликовала на первых полосах статью о том, что пора вернуть Тайвань, как Россия вернула Крым. А потом Китай отправил к Тайваню 25 боевых кораблей.
https://www.slovoidilo.ua/2021/04/15/novyna/svit/bajden-putin-mozhut-zustritysya-vzhe-nastupnoho-tyzhnya
"РФ вынесла предписание, которое с 24 апреля https://kurs.com.ua/novost/337512-rossija-zakrivaet-kerchenskii-proliv?nocache=1 запрещает судам под иностранными флагами и военным кораблям других государств проходить Керченский пролив в направлении Азовского моря. Такое решение РФ оправдывает военными учениями. Отменят предписание только в октябре 2021 года".(с)Что-то мне непонятно: к ним, в Ростов бегает 90% судов под иностранными флагами!
Американське командування у Європі підвищило рівень загрози в Україні зі статусу "можливої" кризи до "потенційної неминучої".
1) Афганистан - "крокодилы" были опаснейшим инструментом войны до тех пор пока у духов не появились китайские и американские ПЗРК. Нас спасало лишь то что это было не везде и не у всех. Но потери были большие.
2) Первая и вторая чеченские войны - та же ситуация что и в войне в Афганистане, как сказал Гиркин- птичкопад не прекращался.
3) 2014 год - начало Украино-ордынской войны. Наша вертолеты перемалывали врага пока орда не перебросила на нашу территорию ПЗРК с расчётами.
При достаточном насыщении ПЗРК на фронте ваши 250 вертолётов закончатся буквально через 1-2 недели боёв. А ведь это почти все ваши вертолёты способные летать.
Смешно!))))
Это набор фото рашистской армии за всю ее историю!!!)))) Есть даже фотки с российско-грузинской войны и даже с баз хранения совковых танков.
А в реальности рашисты гонят к нам на границу весь еще хоть сколь-нибудь годный металлолом, и тот местами даже без ДЗ, да толпы срочников)
Кроме авиации рашке нам угрожать нечем. Так что от всех наших союзников нам нужно добиться только закрытия неба над Украиной. И тогда в случае вторжения рашисты все тут передохнут нах все и довольно быстро.
І Зеленський і Порошенко не хотіли і не хочуть сприймати один факт - потрібно припинити ось цю жебрацьку, побиральницьку, споживацьку ущербну психологію.
Ні в кого і нічого не потрібно просити, і клянчити. Почати потрібно з себе. Ставку потрібно робити на власні збройні сили, на власний народ.
У нас достатньо ресурсів щоб захистити державу.
Але для цього потрібно в першу чергу, через суд і прокуратуру, в законний спосіб, дати по руках тим хто вимиває сотні мільярдів гривень в рік з українського бюджету.
Узяти гроші на війну, у олігархів. Так, саме узяти. Не просити, не залякувати - а поставити перед фактом.
І у держави є всі можливості для цього. Держава (при бажанні) завжди сильніша за будь якого олігарха з його маєтками, автоматчиками, приватними військовими групами-тітуханами і т.д.
Усі мільярди кинути в оборонку і в людський ресурс. Не повинен контрактник на фронті отримувати копійки. Зарплатня має бути не менш як у військових США.
Авіація, ракети, танки, ППО і багато іншого - це все коштує мільярди.
І ці мільярди є. І їх потрібно узяти в тих хто 30 років наживався на цій державі.
А може просто змусити хитро.пий наш "народець" сплачувати податки?
Добре, олігархи гниди і падлюки, їм плювати на Україну, а решта? Чим, робітник отримуючий зарплату у конверті чи ФОП, який використовує нелегальну працю краще за цих падлюк? Може ми почнемо з усіх і разом?
Але факт є фактом. Таке обоссане як ти смоктало і ковтало на цензорі за три копійки і миску супа бот.
А хлопці (власні наші сили і власний наш народ на який потрібно робити ставку) - власноруч захистили Україну. Без США і без ЄС, які "глибоку анальну занепокоєність" висловлювали в якості свого максимального підтримання у 2014-му.
Наші хлопці в шльопках і шортах захистили Україну.
І рости в політичному плані - це штука багатогранна, наскоком там нічого не візьмеш.
Главное - воля,решительность и вера в свой народ..
Представьте,чтобы у Дудаева была Чечня с населением и возможностями Украины - представили ? отож..
т.е. роль Лидера сегодня имеет решающее значение для Украины..
@newkc14
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В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
Там исчё какие то карыта приплыли, луще на них не смотреть, а то со стула упасть можжа.