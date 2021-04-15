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Новини Агресія Росії проти України
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До 110 тис. осіб, 350 літаків, 250 гелікоптерів, 40 бойових кораблів: начальник ГУР Буданов розповів комітету ВР про зосереджені навколо України війська РФ

До 110 тис. осіб, 350 літаків, 250 гелікоптерів, 40 бойових кораблів: начальник ГУР Буданов розповів комітету ВР про зосереджені навколо України війська РФ

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов виступив з доповіддю перед комітетом ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Тези з цього виступу навела у Facebook нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла, пише Цензор.НЕТ.

  1. Станом на початок березня 2021 року поблизу державного кордону України було розгорнуто угруповання 3C PФ загальною чисельністю 89 тис. осіб.
  2. На сьогодні відмічається нарощування угруповання ЗС РФ біля кордонів нашої держави та в окупованому Криму. З 18 березня відбувається переміщення військ противника із Західного, Південного та Центрального військових округів та Північного флоту ВМФ РФ.
  3. Основні райони зосередження — TOT АР Крим та військові полігони у Брянській, Воронезькій областях РФ.
  4. На полігони у Воронезькій області переміщено по одній тактичній групі ракетних військ з ОТРК "Искандер-М". Очікується прибуття ще однієї такої тактичної групи.
  5. Сьогоднi поблизу ДКУ на та на TOT АР Крим загалом розгорнуто 47 батальйонних тактичних груп (БТГр) РФ. До кінця квітня очікується збільшення до 56.
  6. Загальна чисельність особового складу має збільшитись до 110 тис. осіб.
  7.  Авіаційну підтримку розгорнутим військам надаватимуть близько 350 літаків та до 250 вертольотів. Можливе задіяння літаків командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ.
  8. Підтримку та забезпечення дій військ з моря забезпечує корабельне угруповання з понад 40 бойових кораблів / катерів та двох підводних човнів.
  9. Крім того, на зазначених напрямках РФ нарощено систему управління військами (силами) за рахунок розгортання польових та повітряних пунктів управління.
  10. Зазначена система управління РФ функціонує у посиленому режимі.
  11. Також вiдмiчено нарощування систем бойового і логістичного забезпечення. Минулого місяця зафіксовано вихід на бойові позиції сил i засобiв РЕБ окремих бригад Західного та Південного округів.
  12. У березні 3C PФ посилили ведення розвідки об'єктів на території України із залученням усіх видів розвідки. Зазначені заходи є нетиповими для цього періоду.
  13. Створене на теперішній час навколо України угруповання військ вiдповiдає основним показникам на початку російської агресії проти нашої держави (липень 2014 року).
  14. Керівництво РФ пояснює свої дії проведенням у ЗС контрольної перевірки за зимовий період навчання у формі раптової перевірки Західного та Південного ВО.
  15. В цілому аналіз безпекового середовища довкола України свідчить про зростання рівня загрози з метою зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, примусити її відмовитись від євроатлантичних прагнень та вирішити питання окупованих територій на умовах РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО закликає РФ негайно зупинити ескалацію

До 110 тис. осіб, 350 літаків, 250 гелікоптерів, 40 бойових кораблів: начальник ГУР Буданов розповів комітету ВР про зосереджені навколо України війська РФ 01

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Також читайте: Концентрація військ РФ може стати основою для обмеженого вторгнення в Україну, - директор ЦРУ Бернс

Автор: 

Буданов Кирило (495) ВР (15045) росія (66060) Безугла Мар’яна (299)


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Топ коментарі
+23
ГУР хоче щоб Бубочка обісрався...
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15.04.2021 01:46 Відповісти
+23
Западу, как никогда, сейчас выгодно поддержать Украину вооружением, получив взамен высоко мотивированную, тем злом что натворили российские вооружённые бандиты в Украине, армию против их основного противника. Если ***** решило вторгнуться, он все равно получит сильное сопротивление, а при вооружённой поддержке ВСУ, настоящий отпор, даже без солдат НАТО.
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15.04.2021 01:55 Відповісти
+18
И это не запугивание как некоторые тут думают !!! такой контингент гонять туда-сюда никто в холостую не будет, и тем более нас не напугать - пуганые...Тут цель видна и ясна как два пальца апасфальт... Вопрос о начале активной фазы войны с русней - дело времени.. и времени у Нас осталось до Пасхи... Куйло любит приурочивать все к праздникам и там и 1-2-9 мая...
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15.04.2021 01:57 Відповісти
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будем вооружать всех? И патриотов и сепаратистов?
Откуда мы знаем что у кого в голове?
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15.04.2021 10:19 Відповісти
Уверен ,что вооружать всех подряд не понадобиться уже и так известно кто и чем дышит
Ты его попроси поцеловать портрет Бандеры- они как черти от ладана бежать будут
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15.04.2021 11:35 Відповісти
Начальник ГУР Буданов рассказал комитету ВР о сосредоточенных вокруг Украины войсках РФ: До 110 тыс. человек, 350 самолетов, 250 вертолетов, 40 боевых кораблей - Цензор.НЕТ 6226....
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15.04.2021 06:02 Відповісти
Вставай Страна Огромная
Вставай на смертный Бой
С Российской силой темною
С проклятою ордой
пусть ярость всенародная вскипает как волна
Мочить в сортире- Путина
Мечтает Вся страна!!
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15.04.2021 06:08 Відповісти
Когда помер Сталин, Европа плакала от счастья - есть документальные фильмы об этом
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15.04.2021 23:32 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1382513531694804994 1 ч

На пороге войны.
Предатели в Киеве : Ермак, Демченко, Татаров.
Предатели в Вашингтоне: Керри, Саймс, Роджанский.
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15.04.2021 06:07 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%8F%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E Як вступити в вашу організацію?
- Треба вбити 8 москалів і одного кота...
- А кота за що?
- Ви прийняті! viber://forward?text=https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%8F%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E
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15.04.2021 06:20 Відповісти
короче все вот так, насрать им, не будут они лезть

Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", это "первое (пока) действие, которое указывает, что после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина 13 апреля что-то начало меняться и от угрозы войны начали понемногу отходить".

и вот еще и еще причина 13 апреля

Внезапная уступчивость сша может объясняется тем, что на днях "Женминь Жибао" , официальный рупор КомПартии КНР, опубликовала на первых полосах статью о том, что пора вернуть Тайвань, как Россия вернула Крым. А потом Китай отправил к Тайваню 25 боевых кораблей.
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15.04.2021 06:18 Відповісти
Торопятся, да? Наверное, есть тому причины. Вот там, мне кажется, всё и станет ясно:

https://www.slovoidilo.ua/2021/04/15/novyna/svit/bajden-putin-mozhut-zustritysya-vzhe-nastupnoho-tyzhnya
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15.04.2021 06:22 Відповісти
А я навпаки на ехо мацкви прочитала, що москалі дали зрозуміти Штатам, що кремль поспішати з відповіддю щодо зустрічі не буде.
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15.04.2021 07:08 Відповісти
Да я и сам читал такое же вчера, что встреча летом планировалась. Но, сегодня, на УКРНЕТе встретил вот эту инфу, которая выше.
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15.04.2021 07:10 Відповісти
Начальник ГУР Буданов рассказал комитету ВР о сосредоточенных вокруг Украины войсках РФ: До 110 тыс. человек, 350 самолетов, 250 вертолетов, 40 боевых кораблей - Цензор.НЕТ 8866
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15.04.2021 06:26 Відповісти
В 2021 году граждан РФ на Донбассе станет больше миллиона. Надо же будет их защитить. А пока надо мирняки всякие изображать, отведение войск, клоунаду с ТКГ и ОБСЕ. Главное для Украины - ничего не предпринимать, пассивная позиция нам поможет. Или нет.
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15.04.2021 06:52 Відповісти
Ни хрена себе! Такого ещё не было! Это что же получается, капец портам Бердянск и Мариуполь??? Обратите внимание на сроки:
"РФ вынесла предписание, которое с 24 апреля https://kurs.com.ua/novost/337512-rossija-zakrivaet-kerchenskii-proliv?nocache=1 запрещает судам под иностранными флагами и военным кораблям других государств проходить Керченский пролив в направлении Азовского моря. Такое решение РФ оправдывает военными учениями. Отменят предписание только в октябре 2021 года".(с)Что-то мне непонятно: к ним, в Ростов бегает 90% судов под иностранными флагами!
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15.04.2021 07:09 Відповісти
Тупорылый Цаплиенко уже удалил эту бредятину из своего телеграмма
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15.04.2021 07:29 Відповісти
Ага!!! Понял, благодарю! А то я уже кореша будить собрался, он в порту мариупольском работает.
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15.04.2021 07:30 Відповісти
У війні 73-го, так званій "Судного дня" проти Ізраїлю Єгипет та Сирії зібрали 980 тис. солдат, 1700+1200 танків, 700 літаків. На 6 день боїв з Ізраїлю залишалось 4 з половиною міста, поки в бій не вступили резервісти з бойовим досвідом.
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15.04.2021 07:41 Відповісти
Китайци ловите шанс, пока кацапы в основном возле нас топчутся.
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15.04.2021 07:51 Відповісти
250 вертолетов. Что вы с ними собираетесь делать? Ну, например? Где ваши Тунгуски? Где Иглы?
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15.04.2021 07:55 Відповісти
Ну и как бы для специалиста по системному анализу... Как кто это? Нуу...некто Арахамия, прогнозист геособытий.
Американське командування у Європі підвищило рівень загрози в Україні зі статусу "можливої" кризи до "потенційної неминучої".
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15.04.2021 07:59 Відповісти
Американцы уже объявили режим ЧС.... тоесть за океаном «Аппалачи» уже на боевом дежурстве готовы отражать возможный ядерный удар 🥊....Коксошут манеж собирает.... Европа перебрасывает к восточным границам технику....
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15.04.2021 19:10 Відповісти
ну 250 вертолётов это конечно серьёзно, но обратимся к опыту трёх войн.
1) Афганистан - "крокодилы" были опаснейшим инструментом войны до тех пор пока у духов не появились китайские и американские ПЗРК. Нас спасало лишь то что это было не везде и не у всех. Но потери были большие.
2) Первая и вторая чеченские войны - та же ситуация что и в войне в Афганистане, как сказал Гиркин- птичкопад не прекращался.
3) 2014 год - начало Украино-ордынской войны. Наша вертолеты перемалывали врага пока орда не перебросила на нашу территорию ПЗРК с расчётами.
При достаточном насыщении ПЗРК на фронте ваши 250 вертолётов закончатся буквально через 1-2 недели боёв. А ведь это почти все ваши вертолёты способные летать.
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15.04.2021 12:54 Відповісти
Вертолеты и другая техника пойдут только после Арт подготовки района высадки как поддержка десанта или продвижения войск.... Самый страшный сценарий - отрежут по самый Днепр...и окружат силы ООС. Потом на выгодных условиях подпишут как захотят...
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15.04.2021 19:13 Відповісти
Начальник ГУР Буданов розповів комітету ВР про зосереджені навколо України війська РФ: До 110 тис. осіб, 350 літаків, 250 гелікоптерів, 40 бойових кораблів - Цензор.НЕТ 6858
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15.04.2021 07:56 Відповісти
С фото, может будет полезно https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=315271620030801&id=100046438957368
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15.04.2021 08:00 Відповісти
)))))
Смешно!))))
Это набор фото рашистской армии за всю ее историю!!!)))) Есть даже фотки с российско-грузинской войны и даже с баз хранения совковых танков.
А в реальности рашисты гонят к нам на границу весь еще хоть сколь-нибудь годный металлолом, и тот местами даже без ДЗ, да толпы срочников)
Кроме авиации рашке нам угрожать нечем. Так что от всех наших союзников нам нужно добиться только закрытия неба над Украиной. И тогда в случае вторжения рашисты все тут передохнут нах все и довольно быстро.
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15.04.2021 11:47 Відповісти
Після розмови з Путіним, Байден передумав відправляти оті два обіцяні кораблі (що мали зайти 14-15 квітня в чорне море).

І Зеленський і Порошенко не хотіли і не хочуть сприймати один факт - потрібно припинити ось цю жебрацьку, побиральницьку, споживацьку ущербну психологію.

Ні в кого і нічого не потрібно просити, і клянчити. Почати потрібно з себе. Ставку потрібно робити на власні збройні сили, на власний народ.

У нас достатньо ресурсів щоб захистити державу.

Але для цього потрібно в першу чергу, через суд і прокуратуру, в законний спосіб, дати по руках тим хто вимиває сотні мільярдів гривень в рік з українського бюджету.

Узяти гроші на війну, у олігархів. Так, саме узяти. Не просити, не залякувати - а поставити перед фактом.

І у держави є всі можливості для цього. Держава (при бажанні) завжди сильніша за будь якого олігарха з його маєтками, автоматчиками, приватними військовими групами-тітуханами і т.д.

Усі мільярди кинути в оборонку і в людський ресурс. Не повинен контрактник на фронті отримувати копійки. Зарплатня має бути не менш як у військових США.

Авіація, ракети, танки, ППО і багато іншого - це все коштує мільярди.
І ці мільярди є. І їх потрібно узяти в тих хто 30 років наживався на цій державі.
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15.04.2021 08:25 Відповісти
Узяти гроші на війну, у олігархів. Так, саме узяти. Не просити, не залякувати - а поставити перед фактом.

А може просто змусити хитро.пий наш "народець" сплачувати податки?
Добре, олігархи гниди і падлюки, їм плювати на Україну, а решта? Чим, робітник отримуючий зарплату у конверті чи ФОП, який використовує нелегальну працю краще за цих падлюк? Може ми почнемо з усіх і разом?
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15.04.2021 09:33 Відповісти
та канєшна.. де б ти був в 14 році зі ставкою на "власні сили і власний народ"))))) Смердить сволотівськими мантрами: ми пуп землі і у нас свій шлях.. *****.. запиши , щоб не забути ***** ми не зробимо без світової підтримки..Як не зробили б нічого ів 14 році..
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15.04.2021 09:39 Відповісти
Відчувається пороходуполизні мантри, "тільки мирнашляхавськими шляхами", "тільки світоваспільнота..бла-бла-бла". Одне слово російська дешева обоссана барига торгашка цукерками, яка працювала на путіна і працює й досі.

Але факт є фактом. Таке обоссане як ти смоктало і ковтало на цензорі за три копійки і миску супа бот.

А хлопці (власні наші сили і власний наш народ на який потрібно робити ставку) - власноруч захистили Україну. Без США і без ЄС, які "глибоку анальну занепокоєність" висловлювали в якості свого максимального підтримання у 2014-му.
Наші хлопці в шльопках і шортах захистили Україну.
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15.04.2021 13:14 Відповісти
Якщо ти до цього недотичний (що скоріш за усе притаманно такому сцикуну і боту), то краще проходь повз, не треба нічого коментувати вояка диванна.
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15.04.2021 13:15 Відповісти
Якщо ти з окопа пишеш, то шана.
І рости в політичному плані - це штука багатогранна, наскоком там нічого не візьмеш.
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15.04.2021 13:44 Відповісти
Пора говорить о возобновлении просранного Кравчуком ядерного статуса Украины, раз с Будапештским меморандумом кинули
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15.04.2021 09:12 Відповісти
для этого должен быть Президент,со стальными яйцами,который может выступить по ТВ и заявить - сунетесь,суки,получите такой сюрпрайз,что 500 лет в некоторых ваших городах даже травинка не вырастет - ибо нам терять неуй..
Главное - воля,решительность и вера в свой народ..
Представьте,чтобы у Дудаева была Чечня с населением и возможностями Украины - представили ? отож..
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15.04.2021 10:06 Відповісти
Если бы Дудаеву наш потенциал, то кацапстана уде бы не было де факто)
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15.04.2021 11:13 Відповісти
именно..
т.е. роль Лидера сегодня имеет решающее значение для Украины..
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15.04.2021 11:35 Відповісти
А в Україні для свого захисту ******* палки.
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15.04.2021 09:19 Відповісти
Что они нагнетают, у них всего 350 летает с транспортними, все отказ. От у них висока рекламація, даже Венесуела Індія, а СВР два Крузака купілі за 6 млн
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15.04.2021 09:45 Відповісти
Все дивніше і дивніше, з одного боку США відміняють захід кораблів в Чорне море, з іншого у нас вже тиждень літають транспортники, про чому зграями.
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15.04.2021 09:57 Відповісти
Розвідка працює, їм видніше.
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15.04.2021 12:29 Відповісти
Хватит этот бред писать про 350 самолётов и 250 вертолётов. У них на дымящем Кузе вместо самолётов пожарные машины стояли.
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15.04.2021 10:01 Відповісти
Це "импортозамещение" системи пожежегасіння.
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15.04.2021 10:04 Відповісти
Будет минус 110 тыс. человек, 350 самолетов, 250 вертолетов, 40 кораблей.
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15.04.2021 10:08 Відповісти
Як Буданов міг пригріти біля себе братана Вовка і не розпізнати, що то за "фрукт"???!!!.....
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15.04.2021 10:19 Відповісти
Его просто попросили скорее всего) место для хорошего человека))
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15.04.2021 11:14 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
·

В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
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15.04.2021 10:25 Відповісти
120 тыс.бухого быдла
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15.04.2021 12:11 Відповісти
будь у Чечни возможности Украины, они бы еще и часть рф прихватили
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15.04.2021 12:12 Відповісти
Они её всю прихватили, обложив данью с налогов россиян.
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15.04.2021 15:44 Відповісти
а 40 кораблів я так розумію будуть заходити і атакувати степи України, так само як і українські підводні "човни"?
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15.04.2021 10:25 Відповісти
Не все так радужно. Кацапы не пойдут через Чонгар. Они будут высаживать десант на побережье азова с захватом канала и части запорожской области. Береговая линия длинная, как наши планируют закрыть все это - я не знаю. А еще с кораблей они будут прикрывать ракетами береговую операцию... вот где нужен Гетьман Сагайдачный в полном всеоружии! Готов ли он, вот вопрос! А он бы шухеру кацапам мог навести
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15.04.2021 11:18 Відповісти
Сагайдачный это 1975 года консерва и не более....Авиация РФ с аэродромов Крыма его потопит.... Фрегат или крейсер это основные корабли прикрытия АВИАНЕСУЩЕГО КРЕЙСЕРА... Одна ракета и его просто нет....В 14 его хотел крейсер Москва «хлопнуть» но «консерва» удачно ушла и РФ просто не успела перехватить .... иначе была бы участь как с «донузлавскими» ......
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15.04.2021 19:21 Відповісти
А чому ніхто не згадує російські військові сили у Придністровьї та Білорусії ?
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15.04.2021 11:05 Відповісти
Почему не вспоминает.... Спецоперация « молдаванин»ъъъъ Цанду уже предъявы зелёнку выставляет за «похищение» А Зеленский игнорит ..... хехех отношения портятся.... Ну а ПМР «примет» нужные самолёты в час Х.
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15.04.2021 20:23 Відповісти
Якщо мокшани зайдуть на наші землі, то гнати цих потвор потрібно не зупиняючись по території мокшанії. Нехай мирне населення кацапії відчує "хотят лі рускіє войни". А потім забрати землі ті, що відвоювали. Це теорія, але краще щоб все вирішилось без великого кровопролиття. Життя у людини одне та й гинуть молод,і яким ще жити та й жити.
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15.04.2021 11:33 Відповісти
110 т. мардовских трупов, 350 самопадов это на неделю боев, а потом на ссысрань, засрань и город серов де серут па падъездам.
Там исчё какие то карыта приплыли, луще на них не смотреть, а то со стула упасть можжа.
До 110 тис. осіб, 350 літаків, 250 гелікоптерів, 40 бойових кораблів: начальник ГУР Буданов розповів комітету ВР про зосереджені навколо України війська РФ - Цензор.НЕТ 1365
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15.04.2021 12:08 Відповісти
Не смотри - это десантные катера.... по каналу Волго-Дона...Под мост РФ всеравно никого не пустит.... Азовское море фактически уже в блокаде....
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15.04.2021 19:23 Відповісти
пора валіть...
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15.04.2021 12:38 Відповісти
Где ж такую прорву кацапни хоронить? Ладно псковских прикопали и забыли под Донецком, но 100 тысяч - это уже утилизировать надо промышленными масштабами.
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15.04.2021 15:43 Відповісти
Нашим политикам могу предложить тактический манёвр: объявляем премию в долларах и водкой за каждый сломанный или сданный рос.танк или единицу техники. Вертолёты по 10000$, танки по 5000, автоматы по сотняшке. Плюс водка и полит.убежище на 10 лет. И через неделю их армия наша )))
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15.04.2021 15:49 Відповісти
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