Озброєння, небойове спорядження, інструктори: Пентагон запевнив, що продовжить підтримувати Україну на тлі загострення з РФ

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США підтримують Україну в збереженні її територіальної цілісності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йшлося на пресконференції в Брюсселі за результатами відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-членів НАТО.

За словами Остіна, США надали Україні матеріальну підтримку і збираються це продовжити. Йдеться про деякі види озброєння, інструкторів та іншу допомогу.

"Це включає в себе небойове спорядження, деякі види озброєнь, а також військових інструкторів, яких ми направляли для допомоги Україні", - сказав міністр оборони США.

Він додав, що США будуть продовжувати допомагати Україні, залежно від потреб.

"Сподіваємося продовжити це, залежно від їхніх (України. - Ред.) потреб", - додав Остін.

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Також Остін підкреслив, що Росія має поважати територіальну цілісність України і висловив побоювання з приводу нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

Нагадаємо, всі члени НАТО засудили дії Росії на кордоні з Україною. Там закликали Росію знизити напруженість ситуації.

Раніше повідомлялося, що Росія в Криму біля кордонів з Україною розмістила 31 500 військових. Про це розповіли у місії США в ОБСЄ.