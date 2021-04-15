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Озброєння, небойове спорядження, інструктори: Пентагон запевнив, що продовжить підтримувати Україну на тлі загострення з РФ

Озброєння, небойове спорядження, інструктори: Пентагон запевнив, що продовжить підтримувати Україну на тлі загострення з РФ

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США підтримують Україну в збереженні її територіальної цілісності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йшлося на пресконференції в Брюсселі за результатами відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-членів НАТО.

За словами Остіна, США надали Україні матеріальну підтримку і збираються це продовжити. Йдеться про деякі види озброєння, інструкторів та іншу допомогу.

"Це включає в себе небойове спорядження, деякі види озброєнь, а також військових інструкторів, яких ми направляли для допомоги Україні", - сказав міністр оборони США.

Він додав, що США будуть продовжувати допомагати Україні, залежно від потреб.

"Сподіваємося продовжити це, залежно від їхніх (України. - Ред.) потреб", - додав Остін.

Також читайте: США не залишать Україну наодинці з агресором, - Таран провів телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом

Також Остін підкреслив, що Росія має поважати територіальну цілісність України і висловив побоювання з приводу нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

Нагадаємо, всі члени НАТО засудили дії Росії на кордоні з Україною. Там закликали Росію знизити напруженість ситуації.

Раніше повідомлялося, що Росія в Криму біля кордонів з Україною розмістила 31 500 військових. Про це розповіли у місії США в ОБСЄ.

Автор: 

Пентагон (1437) допомога (8448) росія (66060) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+7
А Европа , - Где происходит этот Замес , кроме озабоченности и то в очень мягкой форме , - дабы не разозлить путина , - Ничего не происходит . Ваша хата скраю , - Уважаемые Господа.
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15.04.2021 07:13 Відповісти
+6
В период Карибского кризиса Хрущев так напугал США, натаскав на Кубу вооружения,- октябрь 1962 года, - что США уступили Кубу СССР ... и по сегодняшний день. Европа и США всегда умиротворяли плохого парня/плохих парней, а потом уступали им своих до того якобы союзников. Особенно показателен позор запада по отношению к Финляндии, которая мужественно отстаивала свой суверенитет и территориальную целостность, а ее соседи не соглашались пропускать войска союзников, которые и не очень-то спешили помогать - изображали готовность... Впрочем как всегда... Так было всегда. Достаточно перелистать некоторые страницы истории после т.н. Версальского мира - Realpolitik Бисмарка - Генри Киссинджера...
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15.04.2021 07:45 Відповісти
+4
Они на подсосе у куйла.
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15.04.2021 07:21 Відповісти
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А Европа , - Где происходит этот Замес , кроме озабоченности и то в очень мягкой форме , - дабы не разозлить путина , - Ничего не происходит . Ваша хата скраю , - Уважаемые Господа.
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15.04.2021 07:13 Відповісти
Вони бачать мір в очах путіна!
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15.04.2021 07:18 Відповісти
Они на подсосе у куйла.
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15.04.2021 07:21 Відповісти
напомни кто электричество у Россиии покупает, какие машины заз делает?.................. Если сами торгуем, чего они должны себя ограничивать
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15.04.2021 07:50 Відповісти
они привыкли жить сыто и мирно им насрать на нас как и всем другим никто не будет умирать за нас
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15.04.2021 07:51 Відповісти
в ЕС кроме денег нет силы. У них НЕТ войск (в понимании способных на какие-либо военные задачи), у них нет особого опыта военный действий после 2 мировой войны. Основа НАТО (военный компонент) это США. ЕС-это просто деньги там. Не зря же германие-польши клянчат дайте нам на территорию еще 500 несчастных американских солдат....ОНИ БОЯТСЯ до усирачки просто.Потому и делают вид что ничего не происходит и а вдруг пронесет....
Это как очкарик с пухлым кошельком и такими же пухлыми щеками идет мимо сявки и молится чтоб тот его не зацепил...а даже если тот плюнет на спину-сделает вид что ничего не произошло. Ну а если совсем туго-придется кричать "полицияяя" (США).
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15.04.2021 08:59 Відповісти
Уважаемый Джо Байден!
Нам (Украине) нужно 123 ракеты типа ТОМАГАВК.
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15.04.2021 07:21 Відповісти
раскулачьте олигархов и сделайте!)
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15.04.2021 09:42 Відповісти
Пишут, что американцы передумали вводить корабли в Чёрное море (
При Трампе, как то лучше было...
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15.04.2021 07:22 Відповісти
Ми здохнемо сьогодні, а ви - завтра
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15.04.2021 07:33 Відповісти
https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-usa-turkey-russia-idUSKBN2C12XC
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15.04.2021 07:42 Відповісти
Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук") - один из двух американских боевых кораблей, которые в ближайшее время должны зайти в Черное море, - в среду после пополнения топливом и припасами на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит, направился к Черноморским проливам, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).
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15.04.2021 07:48 Відповісти
Якщо люди обирають собі в лідери яників пєць і зєль, то їм в руки давати в руки щось небезпечніше, ніж вантуз для унітазу, не можна
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15.04.2021 07:28 Відповісти
А избирателей вАны надо вообще в поликлинику сдать, для опытов.
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15.04.2021 07:41 Відповісти
И что конкретно для Украины поменялось с приходом Байдена? Да пока ничего.
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15.04.2021 07:43 Відповісти
В период Карибского кризиса Хрущев так напугал США, натаскав на Кубу вооружения,- октябрь 1962 года, - что США уступили Кубу СССР ... и по сегодняшний день. Европа и США всегда умиротворяли плохого парня/плохих парней, а потом уступали им своих до того якобы союзников. Особенно показателен позор запада по отношению к Финляндии, которая мужественно отстаивала свой суверенитет и территориальную целостность, а ее соседи не соглашались пропускать войска союзников, которые и не очень-то спешили помогать - изображали готовность... Впрочем как всегда... Так было всегда. Достаточно перелистать некоторые страницы истории после т.н. Версальского мира - Realpolitik Бисмарка - Генри Киссинджера...
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15.04.2021 07:45 Відповісти
***** стягивает войска к Украинской границе к моменту окончания СП-2. После этого сразу начнется захват Украины. Я бы на месте клована подготовил диверсию и потопил бы этот единственный трубоукладчик. Но, он на такое не способен, к сожалению, только смотреть в глаз. А сработать на опережение, яиц не хватает.
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15.04.2021 08:08 Відповісти
Возможно так и будет. Ибо такие как кива и.т.д наташки так смело себя бы не вели
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15.04.2021 08:10 Відповісти
Армия сша и нато хорошо вооруженны, но они не мотивированы к боевым действіям. У орды бешеная армия которым нечего терять
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15.04.2021 08:09 Відповісти
руки-ноги у всех есть.
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15.04.2021 08:22 Відповісти
Пока после Зеленского второй человек - друг Козака, Ермак, ничего ждать не нужно, кроме неприятностей. Он кроме как работать на российскую пропаганду ничего не умеет. Теперь он захотел "Патриот", чтобы повысить число добровольцев в российских военкоматах.
Помните с какими фанфарами разводили войска год назад? Целый год Украину дрессировали сидеть в окопах тише мышей, шоб не спровоцировать бухого шахтера стрельнуть в воздух из бутылки шампанского. Мы год назад капитулировали, морально на уровне руководства, показали всему миру мокрые памперсы власти, ее невежество и необразованность, низменные инстинкты и практически полное невежество общества. Такое ощущение, как будто крепостное советское право отменили только вчера.
А теперь, через год даже страшно запускать дрон стало - тут же очередная российская танковая дивизия начинает грузиться на жд платформы.
Никто не пойдет воевать за такую страну - американцы даже Гитлеру войну не объявляли, это он им объявил. А верить в то, что американцы рискнут жизнью хоть одного матроса с эсминца Кук ради спокойствия посетителей киевских ресторанов может только нация невежд и дебилов. И боюсь, скоро даже трудно будет найти желающих воевать среди собственных граждан, потому что все патриоты будут иметь бронь как пропагандисткий работник приписанный к конкретному телеканалу. Тем более, что Зеленский кажись глупее Керенского в разы и поэтому штык в землю - это будет джек-пот в сравнении со штыком в задницу...
Есть поговорка: "Умные люди учаться на чужих ошибках, а дураки - на собственных". Мы, похоже не попадаем ни в одну из этих категорий, т.к. не учимся даже на собственных... Уникальный народ с уникальным танцем - "Гопак на граблях" муз. Макрона, либретто А. Меркель в переводе на украинский Ю.Мендель, генеральный продюссер Шифер & Миша с Гришей...
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15.04.2021 08:22 Відповісти
Я помню перепалку Остина с сенатором Маккейном. Остин выступал в сенате, год эдак 2015-16, и Маккейн его спросил, "почему американских танков нет в Украине?", Остин ответил:"как Вы себе это представляете?". Маккейн сказал:"Просто погрузите танк в самолет, и отправьте". Остин ответил: "пока будет лететь наш танк, русские введут 100". И сейчас он ответил очень осторожно.
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15.04.2021 08:35 Відповісти
Мы вам поможем ! Дадим туалетную бумагу.
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15.04.2021 09:00 Відповісти
 
 