Озброєння, небойове спорядження, інструктори: Пентагон запевнив, що продовжить підтримувати Україну на тлі загострення з РФ
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США підтримують Україну в збереженні її територіальної цілісності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йшлося на пресконференції в Брюсселі за результатами відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-членів НАТО.
За словами Остіна, США надали Україні матеріальну підтримку і збираються це продовжити. Йдеться про деякі види озброєння, інструкторів та іншу допомогу.
"Це включає в себе небойове спорядження, деякі види озброєнь, а також військових інструкторів, яких ми направляли для допомоги Україні", - сказав міністр оборони США.
Він додав, що США будуть продовжувати допомагати Україні, залежно від потреб.
"Сподіваємося продовжити це, залежно від їхніх (України. - Ред.) потреб", - додав Остін.
Також Остін підкреслив, що Росія має поважати територіальну цілісність України і висловив побоювання з приводу нарощування військ РФ на кордоні з Україною.
Нагадаємо, всі члени НАТО засудили дії Росії на кордоні з Україною. Там закликали Росію знизити напруженість ситуації.
Раніше повідомлялося, що Росія в Криму біля кордонів з Україною розмістила 31 500 військових. Про це розповіли у місії США в ОБСЄ.
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Это как очкарик с пухлым кошельком и такими же пухлыми щеками идет мимо сявки и молится чтоб тот его не зацепил...а даже если тот плюнет на спину-сделает вид что ничего не произошло. Ну а если совсем туго-придется кричать "полицияяя" (США).
Нам (Украине) нужно 123 ракеты типа ТОМАГАВК.
При Трампе, как то лучше было...
Помните с какими фанфарами разводили войска год назад? Целый год Украину дрессировали сидеть в окопах тише мышей, шоб не спровоцировать бухого шахтера стрельнуть в воздух из бутылки шампанского. Мы год назад капитулировали, морально на уровне руководства, показали всему миру мокрые памперсы власти, ее невежество и необразованность, низменные инстинкты и практически полное невежество общества. Такое ощущение, как будто крепостное советское право отменили только вчера.
А теперь, через год даже страшно запускать дрон стало - тут же очередная российская танковая дивизия начинает грузиться на жд платформы.
Никто не пойдет воевать за такую страну - американцы даже Гитлеру войну не объявляли, это он им объявил. А верить в то, что американцы рискнут жизнью хоть одного матроса с эсминца Кук ради спокойствия посетителей киевских ресторанов может только нация невежд и дебилов. И боюсь, скоро даже трудно будет найти желающих воевать среди собственных граждан, потому что все патриоты будут иметь бронь как пропагандисткий работник приписанный к конкретному телеканалу. Тем более, что Зеленский кажись глупее Керенского в разы и поэтому штык в землю - это будет джек-пот в сравнении со штыком в задницу...
Есть поговорка: "Умные люди учаться на чужих ошибках, а дураки - на собственных". Мы, похоже не попадаем ни в одну из этих категорий, т.к. не учимся даже на собственных... Уникальный народ с уникальным танцем - "Гопак на граблях" муз. Макрона, либретто А. Меркель в переводе на украинский Ю.Мендель, генеральный продюссер Шифер & Миша с Гришей...