Меркель і Байден закликали Росію скоротити чисельність військ поблизу кордонів України
Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові, яка відбулася сьогодні, 14 квітня, висловили думку, що Росії варто скоротити чисельність своїх військ на кордоні з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише AFP із посиланням на пресслужбу канцлера.
Як наголошується, обидва лідери погодилися, що скорочення чисельності російських військ поблизу українських кордонів допоможе знизити ескалацію напруженості в регіоні.
У повідомленні Білого дому йдеться: "Лідери висловили занепокоєння з приводу нарощування російських військ на кордонах України та в окупованому Криму і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України".
Раніше сьогодні міністерка закордонних справ Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в спробі посилити напруженість уздовж кордону в регіоні.
"У мене склалося враження, що російська сторона робить усе, щоб спровокувати реакцію, - сказала вона громадському телебаченню ARD. - Ми з Україною не вплутаємося в цю гру".
Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
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https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-usa-turkey-russia-idUSKBN2C12XC
Це все що потрібно знати про **************.
Доброго ранку, Україно!
https://censor.net/ru/user/34570 с флагом УПА постом выше за него топил и голосовал...
обидется наверное..
хейло -это всё давно уже понял
шо, не зовет ?
хочется что бы добрые дяди пришли и все сделали пока местные сало с горилкой трескают ? а зачем это немцам или американцам класть свои жизни на алтарь лени и коррупции в стране которая даже не в ес и нато
Приказ заминировать станции Запорожской АЭС он может демонстративно отдать?
Это уже позиция и голос в мире, чтобы многие Меркель призадумались, что словами и озабоченностью они от Украины не отделаются и зря они СП2 строят агрессору.
"Все уже было в этом подлунном мире". (с)
В период Карибского кризиса Хрущев так напугал США, натаскав на Кубу, - "на задний двор США", - вооружения, - октябрь 1962 года, - что США... уступили Кубу СССР ... и по сегодняшний день. Европа и США всегда умиротворяли плохого парня/плохих парней, а потом уступали им своих, до того, якобы союзников. Особенно показателен позор запада по отношению к Финляндии, которая мужественно отстаивала свой суверенитет и территориальную целостность, а ее соседи не соглашались пропускать войска союзников, которые и не очень-то спешили помогать - изображали готовность... Потом, мирно, уступали одну европейскую страну за другой Гитлеру и Сталину... А совсем недавно как "помогали" Украине с Крымом, а ранее Грузии... Впрочем как всегда... Так было всегда. Достаточно перелистать некоторые страницы истории после т.н. Версальского мира - Realpolitik Бисмарка - Генри Киссинджера...
Тіпа кажуть:
- Ну все кремляді, полякали Україну і досі, воду в Крим може тепер і пусте Зе влада
Заявив свои "права" ,
Просто мало ей не покажется ,
Это даже - не только слова .
У неё там "пупок развяжется" ,
Надорвётся с горяча ,
Её сила только кажется
И диагноз - у врача .
Заявив свои "права" ,
Просто мало ей не покажется ,
Это даже - не только слова .
У неё там "пупок развяжется" ,
Надорвётся с горяча ,
Её сила только кажется
И диагноз - у врача .
Заявив про свои права....
Просто тогда она окажется..
шо в плену она давно....
У нее там пупок нагруженный..
Надрывается вся рыча...
Вот такая ее сила мудрая....
Шо диагноз даже у врача
https://censor.net/news/456496/budapeshtskiyi_memorandum_predostavil_ukraine_ne_garantii_a_zavereniya_eksposol_ssha_v_kieve_herbst
личие от нас но.... некому - и путлер это отлично знает, а у нас наоборот есть кому воевать но
....... нечем и это отлично знают как в рашке так и "партнёры" и как то уже по истечению семи
лет войны начинаешь подозревать что этот так сказать "баланс" когда ни сильнейший не мо-
жет победить ни слабейший стать сильнее наводит нааааа..... некоторые раздумья..........
Це ж справжня феєрія вибухнувших пердаків.