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Новини Агресія Росії проти України
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Меркель і Байден закликали Росію скоротити чисельність військ поблизу кордонів України

Меркель і Байден закликали Росію скоротити чисельність військ поблизу кордонів України

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові, яка відбулася сьогодні, 14 квітня, висловили думку, що Росії варто скоротити чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише AFP із посиланням на пресслужбу канцлера.

Як наголошується, обидва лідери погодилися, що скорочення чисельності російських військ поблизу українських кордонів допоможе знизити ескалацію напруженості в регіоні.

У повідомленні Білого дому йдеться: "Лідери висловили занепокоєння з приводу нарощування російських військ на кордонах України та в окупованому Криму і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України".

Раніше сьогодні міністерка закордонних справ Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в спробі посилити напруженість уздовж кордону в регіоні.

"У мене склалося враження, що російська сторона робить усе, щоб спровокувати реакцію, - сказала вона громадському телебаченню ARD. - Ми з Україною не вплутаємося в цю гру".

Також читайте: Адміністрація США може розглянути питання розміщення реальних військ в Україні, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

армія рф (17825) Байден Джо (2893) Меркель Ангела (1139) росія (66060) США (23404)


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Топ коментарі
+14
Сама хороша "метода" закликів для Росії, щодо деескалації - розміщення авіакрила "Тандерболтів" десь у Полтаві чи Ніжині з Прилуками... І есмінців, для прикриття Перекопу і Чонгару - у Очакові. Відразу "апетит пропаде...".
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15.04.2021 07:36 Відповісти
+12
призывают, призывают....такое впечатление что они просто издеваются над Украиной...не знаю как Байден, но Меркель уже показала свою "обеспокоенность".
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15.04.2021 07:33 Відповісти
+8
Меркель и Байден призвали Россию сократить численность войск вблизи границ Украины - Цензор.НЕТ 9078
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15.04.2021 07:35 Відповісти
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призывают, призывают....такое впечатление что они просто издеваются над Украиной...не знаю как Байден, но Меркель уже показала свою "обеспокоенность".
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15.04.2021 07:33 Відповісти
Что неясно по Байдену? Этот крендель был вторым человеком при Обаме, такое же самое озабоченное. Да, уже заход кораблей в Чёрное море решили отменить
https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-usa-turkey-russia-idUSKBN2C12XC
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15.04.2021 07:41 Відповісти
в общем расчитывать надо только на себя...а может пропустить танки к Чехословакии (к Чехии и Словакии) и выразить озабоченность?
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15.04.2021 07:48 Відповісти
Если Украину возьмут, следующий будет и этот шаг, и танки в Дрездене.
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15.04.2021 10:03 Відповісти
они просто забыли что такое советский солдат...
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15.04.2021 10:42 Відповісти
Сейчас сАветский солдат? Это где же?
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15.04.2021 11:24 Відповісти
Во, петушок мордовский обьявился, не забанили?
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15.04.2021 11:23 Відповісти
Може ше козу РФ показать
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15.04.2021 07:34 Відповісти
"Мы с Украиной не ввяжемся в эту игру".
Це все що потрібно знати про **************.

Доброго ранку, Україно!
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15.04.2021 07:34 Відповісти
А Україна вже майже два роки нікуди не "ВВЯЗУЕТСЯ", а тільки рачкує, полишаючи скроплені кров'ю героїв українські території, бо "найвеличніший" саме так бачить закінчення війни!
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15.04.2021 08:30 Відповісти
Меркель и Байден призвали Россию сократить численность войск вблизи границ Украины - Цензор.НЕТ 9078
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15.04.2021 07:35 Відповісти
и хде она????ХУЙЛО В КИЕВЕ...пляти украинцы
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15.04.2021 13:45 Відповісти
Опять эти : призвали, выразили и пр. Завтра Зебизяну призовут дать воду в Крым.
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15.04.2021 07:35 Відповісти
Зебезьяна?

https://censor.net/ru/user/34570 с флагом УПА постом выше за него топил и голосовал...

обидется наверное..
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15.04.2021 07:37 Відповісти
Такі , як ти... малороси !
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15.04.2021 08:22 Відповісти
Сама хороша "метода" закликів для Росії, щодо деескалації - розміщення авіакрила "Тандерболтів" десь у Полтаві чи Ніжині з Прилуками... І есмінців, для прикриття Перекопу і Чонгару - у Очакові. Відразу "апетит пропаде...".
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15.04.2021 07:36 Відповісти
Так что там с кораблями? Байден отменил проход через Босфор?
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15.04.2021 07:43 Відповісти
заднюю дал. Путин больше не убийца
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15.04.2021 07:46 Відповісти
Оно *****
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15.04.2021 11:26 Відповісти
Ну чем смогли, тем и помогли.
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15.04.2021 07:46 Відповісти
Байден и Меркель: " Мы озабочены тем что РФ заставила нас проявить озабоченность."
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15.04.2021 07:54 Відповісти
Байден в конце телефонного разговора с Путиным сказал: "Жму руку целую и обнимаю родненький".
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15.04.2021 07:57 Відповісти
Противный? Ну *****
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15.04.2021 11:26 Відповісти
Прсмотрите, достроят северный потоп 2 и снова будут выражать обеспокоенность... С Южным потоком не выражали ничего
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15.04.2021 07:59 Відповісти
Здесь поможет только животворящий миротворческий твит от Мендель 🙄🙄🙄
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15.04.2021 07:59 Відповісти
Кажуть що і повинні казати в таких випадках. Поки не почався шухер.
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15.04.2021 08:04 Відповісти
Старая торговка сосисками, а в молодостм пламенная стукачка Штази тельманка Ангела опять озаботилась. Впрочем, папашка ее при Гитлере в полиции нацистам млужил, а она теперь рашистов выкормила и оберегает.
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15.04.2021 08:16 Відповісти
Пуйло йух положил на их призывы. Призывальщики хреновы🤮🤮🤮
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15.04.2021 08:29 Відповісти
Две бессмысленные, тупые, трусливые бл*ди. Мужского и женского пола
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15.04.2021 08:29 Відповісти
И с ними твоё *****, замечательное трио
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15.04.2021 11:28 Відповісти
Рашиські пропагандони с*аки рвуть на клапті, доводячі свїй ватній аудиторії, що Байден злякався ***** і дає задню.
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15.04.2021 08:38 Відповісти
Так це правда, он кораблі до Чорного моря відмінили надсилати !
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15.04.2021 08:58 Відповісти
Відключення від swift це була потрібна реакція на вчора, а зараз потрібен арешт всіх коштів в офшорах які належать російському терористичному режиму, та депортація з США та Європи нащадків та родин російських терористів при владі - до початку перетинання російськими військами Українських кордонів.
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15.04.2021 08:59 Відповісти
Мрій далі,що ця стара доходяга на щось ще спроможна проти опуєвшого кацапа.
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15.04.2021 10:34 Відповісти
звонки убийце, уговоры убийцы - признак трусости, слабости, беспомощности и лицемерия...
хейло -это всё давно уже понял
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15.04.2021 09:02 Відповісти
Оно и понятно, никто не хочет развязывания 3-ей Мировой войны, которая может стать последней в истории планеты, как таковой. ***** это понимает, поэтому и ведет себя так дерзко.
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15.04.2021 09:10 Відповісти
_Но остановятся рашисты исключительно если будут уверены в гарантированной военной ответке на нападение! Вот в чём суть. А пока слова и действия Запада убеждают путера в обратном, поощряют зайти ещё дальше.
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15.04.2021 10:08 Відповісти
Не звездіти треба а діяти. Розмістити контингенти військ під Полтовою , Одесою, Рівнем, Віницею. Це буде дієво і переконливо. А то "бєспокоєность", глибока .... Ерефії на ваш звєздьож НАЧІХАТЬ. Вони тільки НАДСМІХАЄТЬСЯ над куплених ними Європою і над нерішучими США
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15.04.2021 09:48 Відповісти
Не так же. Харьков, Бердянск, Одесса, Сумы, Чернигов, Шостка.
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15.04.2021 10:03 Відповісти
Одесса, Николаев, Мелитополь,Запорожье, Мариуполь - ключевые места.
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15.04.2021 10:13 Відповісти
в чем проблема ? объявить массовую мобилизацию, мужчинам автомат и в окопы, женщины на трактора, подростки к станкам, вставай народ труба зовет
шо, не зовет ?
хочется что бы добрые дяди пришли и все сделали пока местные сало с горилкой трескают ? а зачем это немцам или американцам класть свои жизни на алтарь лени и коррупции в стране которая даже не в ес и нато
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15.04.2021 20:19 Відповісти
Зеленский где спрятался? Чего он молчит и ничего не делает?
Приказ заминировать станции Запорожской АЭС он может демонстративно отдать?
Это уже позиция и голос в мире, чтобы многие Меркель призадумались, что словами и озабоченностью они от Украины не отделаются и зря они СП2 строят агрессору.
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15.04.2021 10:07 Відповісти
Кацапи того американського дауна вертять на кую як хочуть))
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15.04.2021 10:32 Відповісти
"У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию, - сказала она общественному телевидению ARD. - Мы с Украиной не ввяжемся в эту игру".- главно фрицы в Минске ввязались по указанию куйла в игру ,отрезали часть украинской территории под создание ордло.подконтрольного рашисту,для ведения войны с Украиной,
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15.04.2021 10:58 Відповісти
"Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь." - Соломон
"Все уже было в этом подлунном мире". (с)
В период Карибского кризиса Хрущев так напугал США, натаскав на Кубу, - "на задний двор США", - вооружения, - октябрь 1962 года, - что США... уступили Кубу СССР ... и по сегодняшний день. Европа и США всегда умиротворяли плохого парня/плохих парней, а потом уступали им своих, до того, якобы союзников. Особенно показателен позор запада по отношению к Финляндии, которая мужественно отстаивала свой суверенитет и территориальную целостность, а ее соседи не соглашались пропускать войска союзников, которые и не очень-то спешили помогать - изображали готовность... Потом, мирно, уступали одну европейскую страну за другой Гитлеру и Сталину... А совсем недавно как "помогали" Украине с Крымом, а ранее Грузии... Впрочем как всегда... Так было всегда. Достаточно перелистать некоторые страницы истории после т.н. Версальского мира - Realpolitik Бисмарка - Генри Киссинджера...
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15.04.2021 11:01 Відповісти
«Американці завжди знаходять єдино вірне рішення. Після того, як перепробують всі інші»».© Сер Вінстон Черчілль.
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15.04.2021 12:02 Відповісти
Две старые б-яди
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15.04.2021 12:51 Відповісти
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в состоявшемся сегодня, 14 апреля, телефонном разговоре выразили мнение, что России следует сократить численность своих войск на границе с Украиной Источник: https://censor.net/ru/n3259792

Тіпа кажуть:
- Ну все кремляді, полякали Україну і досі, воду в Крим може тепер і пусте Зе влада
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15.04.2021 13:05 Відповісти
Если вдруг Орда отважится ,
Заявив свои "права" ,
Просто мало ей не покажется ,
Это даже - не только слова .
У неё там "пупок развяжется" ,
Надорвётся с горяча ,
Её сила только кажется
И диагноз - у врача .
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15.04.2021 13:11 Відповісти
Если вдруг Орда отважится ,
Заявив свои "права" ,
Просто мало ей не покажется ,
Это даже - не только слова .
У неё там "пупок развяжется" ,
Надорвётся с горяча ,
Её сила только кажется
И диагноз - у врача .
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15.04.2021 13:12 Відповісти
Если вдруг пи.да откажется...
Заявив про свои права....
Просто тогда она окажется..
шо в плену она давно....
У нее там пупок нагруженный..
Надрывается вся рыча...
Вот такая ее сила мудрая....
Шо диагноз даже у врача
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15.04.2021 13:57 Відповісти
взрослые дяди а в такую херню верят-хуже малых детей.Здесь с ****** надо или грудь в хрестах или голова в кустах он вам будеть петь мурку до конца
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15.04.2021 13:49 Відповісти
ой смешной мужик....сейчас мужики такие шо только животное бездомное убьют....на большее они не способны
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15.04.2021 13:59 Відповісти
шлюха немецкая добила Украину северным потоком
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15.04.2021 14:00 Відповісти
Если нас никто не собирается защищать - я имею ввиду целостность Украины по будапештскому меморандуму - тогда пускай отдадут нам Ядерное оружие назад! (********* это не касаеться своё гамно пускай держит у себя*) АТО только одни пустые обезпокоенные разговоры ...
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15.04.2021 18:33 Відповісти
По БМ никто и не собирался защищать, та одна вода, а вместо ядерного шнурки и фонарики сгодятся. Очень здорово получилось!.
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15.04.2021 19:01 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3228335/budapeshtskiyi_memorandum_soderjal_zavereniya_a_ne_garantii_bezopasnosti_kuleba

https://censor.net/news/456496/budapeshtskiyi_memorandum_predostavil_ukraine_ne_garantii_a_zavereniya_eksposol_ssha_v_kieve_herbst

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15.04.2021 20:22 Відповісти
скажем прямо окакалась еропушка разжирела обленилась воевать там некому, есть чем в от-
личие от нас но.... некому - и путлер это отлично знает, а у нас наоборот есть кому воевать но
....... нечем и это отлично знают как в рашке так и "партнёры" и как то уже по истечению семи
лет войны начинаешь подозревать что этот так сказать "баланс" когда ни сильнейший не мо-
жет победить ни слабейший стать сильнее наводит нааааа..... некоторые раздумья..........
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15.04.2021 18:36 Відповісти
Яка неастерпна дупобіль у кацапських тролей!
Це ж справжня феєрія вибухнувших пердаків.
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15.04.2021 18:57 Відповісти
Враги везде, кругом враги!
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15.04.2021 19:04 Відповісти
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15.04.2021 19:28 Відповісти
Враги в тебе?
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15.04.2021 19:43 Відповісти
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15.04.2021 19:53 Відповісти
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15.04.2021 20:02 Відповісти
Корабли надо было не отводить . И прислать штурмовую и истребительную авиацию в Украину . Джавелинов добавить с боеприпасами . Трусливые макаки .
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15.04.2021 20:05 Відповісти
 
 