США скасували рішення про відправлення двох військових кораблів у Чорне море, - дипломатичні джерела

Джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини розповіло, що посольство США в Анкарі повідомило республіку, що прохід двох їхніх військових кораблів через Босфор у Чорне море скасовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Як повідомили агентству "Рейтер" у середу турецькі дипломатичні джерела, Сполучені Штати скасували рішення про відправку двох військових кораблів у Чорне море, ухвалене раніше на тлі побоювань з приводу нарощування російської військової потужності на кордонах України.

Вашингтон і Брюссель стривожені скупченням російських військ біля кордону з Україною і в українському Криму, окупованому Москвою в 2014 році. Минулого тижня Туреччина заявила, що Вашингтон направляє в Чорне море два військові кораблі. Росія назвала цей крок "недружньою провокацією".

Джерела агентства "Рейтер" стверджують, що посольство США в Анкарі повідомило МЗС Туреччини про скасування відправки кораблів без зазначення причини.

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Джерела в адміністрації США, за повідомленням "Рейтера", заявляють, що Туреччина, найімовірніше, неправильно інтерпретувала початкове повідомлення, оскільки відправка кораблів у Чорне море так і не була підтверджена Вашингтоном. За словами джерел, Сполучені Штати часто повідомляють Туреччину про потенційний захід своїх кораблів у Чорне море. Однак сам факт запиту не обов'язково означає неминучий прохід кораблів - це швидше гарантія того, що кораблі можуть зайти в акваторію за потреби.

Росія, яка вже попередила США, щоб вони трималися "подалі від Криму" і його чорноморського узбережжя, заявляє, що нарощування сил на кордоні з Україною відбувається в межах тритижневих екстрених військових навчань для перевірки бойової готовності у відповідь на "загрозливу поведінку з боку НАТО" . У Кремлі запевняють, що навчання мають завершитися протягом найближчих двох тижнів.

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Після появи повідомлень про можливу відправку американських військових кораблів ВМФ Росії в середу почав навчання в Чорному морі, під час яких відпрацьовувалася стрілянина по надводних і повітряних цілях. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок закликав Москву припинити нарощування військ.

Президент Туреччини Таїп Ердоган також закликав цього тижня покласти край "тривожним" подіям, що відбуваються на сході України.

У середу канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден закликали Росію відвести війська від українських кордонів.

Білий дім у вівторок заявив, що Байден під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним запропонував провести двосторонній саміт для вирішення спірних питань і рекомендував Москві знизити градус напруженості в її відносинах з Києвом.