США скасували рішення про відправлення двох військових кораблів у Чорне море, - дипломатичні джерела
Джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини розповіло, що посольство США в Анкарі повідомило республіку, що прохід двох їхніх військових кораблів через Босфор у Чорне море скасовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Як повідомили агентству "Рейтер" у середу турецькі дипломатичні джерела, Сполучені Штати скасували рішення про відправку двох військових кораблів у Чорне море, ухвалене раніше на тлі побоювань з приводу нарощування російської військової потужності на кордонах України.
Вашингтон і Брюссель стривожені скупченням російських військ біля кордону з Україною і в українському Криму, окупованому Москвою в 2014 році. Минулого тижня Туреччина заявила, що Вашингтон направляє в Чорне море два військові кораблі. Росія назвала цей крок "недружньою провокацією".
Джерела агентства "Рейтер" стверджують, що посольство США в Анкарі повідомило МЗС Туреччини про скасування відправки кораблів без зазначення причини.
Джерела в адміністрації США, за повідомленням "Рейтера", заявляють, що Туреччина, найімовірніше, неправильно інтерпретувала початкове повідомлення, оскільки відправка кораблів у Чорне море так і не була підтверджена Вашингтоном. За словами джерел, Сполучені Штати часто повідомляють Туреччину про потенційний захід своїх кораблів у Чорне море. Однак сам факт запиту не обов'язково означає неминучий прохід кораблів - це швидше гарантія того, що кораблі можуть зайти в акваторію за потреби.
Росія, яка вже попередила США, щоб вони трималися "подалі від Криму" і його чорноморського узбережжя, заявляє, що нарощування сил на кордоні з Україною відбувається в межах тритижневих екстрених військових навчань для перевірки бойової готовності у відповідь на "загрозливу поведінку з боку НАТО" . У Кремлі запевняють, що навчання мають завершитися протягом найближчих двох тижнів.
Після появи повідомлень про можливу відправку американських військових кораблів ВМФ Росії в середу почав навчання в Чорному морі, під час яких відпрацьовувалася стрілянина по надводних і повітряних цілях. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок закликав Москву припинити нарощування військ.
Президент Туреччини Таїп Ердоган також закликав цього тижня покласти край "тривожним" подіям, що відбуваються на сході України.
У середу канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден закликали Росію відвести війська від українських кордонів.
Білий дім у вівторок заявив, що Байден під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним запропонував провести двосторонній саміт для вирішення спірних питань і рекомендував Москві знизити градус напруженості в її відносинах з Києвом.
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После ознакомления с утренним докладом в части данных разведки и доклада космического командования , после консультации с министром обороны Остином, Байден отдал распоряжение отозвать проход кораблей ВМС США в Черное море и снять планы запуска патрулирования беспилотниками акватории Черного моря. Штатные полеты с Сигонеллы остаются. Это означает только одно - США не увидело прямой угрозы Украине.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
США Global Hawk), зато сегодня появился турецкий , шарится по Черному морю..)
Ну, и как всегда --- британский страт.развд. Boeing RC-135W Rivet Joint..
Байден подумал, подумал и сказал: "Да ну нах ..."
Доречі, не захід в ЧМ двох ЕМ. ЕМ. УРО майже нічого не міняє. Ракетне озброєння цього класу кораблів США і НАТО ніхто не відміняв, так само, як ТТХ Томагавків з дальністю польоту цієї КР до 2,5 тис. км. і точністю ураження до метрів. Це означає, що свою бойову задачу ці кораблі здатні виконувати з акваторії Середземного моря по любій цілі, що знаходиться в зоні акваторії та узберіжжя ЧМ. А ще хочу нагадати, що більшість ЕМ УРО США на своєму борту мають більше ста таких ракет. Нічого і близько подібного у парашоїдів немає. Отже, не треба тут розводити хвилі в склянці з віскі. І взагалі, є речі, що спроможні вдарити по паРаші не менше болючіше ніж ракетна зброя. Наприклад, відключення її від системи СВІФТ. Далі буде. А що саме - подивимось. Головне - не проспати Азовське море разом з Маріуполем і Бердянськом. Нехай нам в цьому Бог і Байден допомогають.
Вы всерьез когда-то считали, что два или четыре эсминца могут что-то всерьез изменить в ситуации? Вы все6рьез считаете, что стратегически важно эти эсминцы на 300 км ближе или дальше от Крыма?
Алло, народ! Это же просто символизм дипломатии! Ивсе.
Т.е. нужно подкрепить ДЕМОНСТРАЦИЕЙ силы дипломатическое давление на ***** - вводим эсминцы в Черное море. Нужно ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ***** что о переговорах договорились - выводим корабли из Черного моря, чем ДЕМОНСТРИРУЕМ деэскалацию ситуации, ожидая от ***** аналогичного ЖЕСТА по дээскалации. И все.
А реально раздалбывать *****, в случае чего будет вся авианесущая группа, которая как покинула базу в Италии так и сейчас находится в Восточном средеземноморье. А еще бОльшую роль в процессе закрытия неба над Украиной сыграет американская авиация наземного базирования с базами в Польше, Румынии, Германии, Британии, Болгарии и Турции.
Так что если вы пытаетесь тут угомонить ***** в духе: "Да, *****, ты могуч и все срутся от тебя! Все, собирай металлолом и иди есть кашку и жрать галопередол!", то вы правы.
А если всерьез истеричите о чьей-то зраде/победе на основе движения 2 эсминцев на 500 км - то вы идиоты))))))))
Это ты у ***** спроси, с которым, публично названным убийцей, никто не собирался общаться, сообщив на весь мир, что публично обсуждать свою сущьность кровавого маньяка ***** будет не когда захочет, а когда его Президент США вызовет.
Вот ***** и нашло способ "звонить" в Вашингтон - ничего дешевле массового сгона металлолома и боевых рабов к границам Украины ***** не придумало. Да наверное и нет у него больше других способов. Больше-то ни в какой сфере жизни Человечество ни само *****, ни захваченная им страна, ничего не значат. Вот и остается ему проявлять свою шизу и понты только лишь бряцая оружием. Нет у него больше ничего)))
Не стоит их не дооценивать. На вооружении стоит 2 пусковых установки на 96 ракет Иджис (зенитные ракеты сбивают ВСЕ что находится в воздухе), крылатые ракеты Томогавк, противокорабельные ракеты Гарпун. Двух этих эсминцев хватит. чтобы поддержать рашен традицию топить свой черноморский флот.
Чи із хлєбом-солью ?
й з іншого моря.Средиземне не так далеко. Звідтам можна
весь Крим раздовбати.Двох есмінців з модерновими "Томагавками"
досить потопити всі кацапськи лоханки!!!
На каждый Искандер есть станция метро Площадь Ленина (пересечение 3 линий).
Как-то так.
Русские в Киеве и ранее были, равно как и в ЗСУ, например...
Россияне - тоже были, причем как адекватные, например служившие в ЗСУ или туристы, и сволочи из ФСБ/ГРУ под крышей Россотруднечества, но никто петь пор Славу из КПСС не пел. Первые и дальше по Киеву ходят, вторых - выперают нах за поребрик...
Что такого изменилось, чтоб у дохлой совковой партии так выросла популярность? Я что-то пропустил?
Вопрос только в терминологии... русские - это не только про россиян, а и про граждан Украины, которые вместе со мной в 2015-том воевали против рашистов. Кстати, чем ярко пордемонстрировали, что они точно не янычары. А вот понятие россияне или рашисты - это точный термин, четко очерчивающий агрессора с поломаными мозгами (кстати, значительная часть из них либо имеют кровное родство с украинцами, либо сами есть этнические украинцы, что ничуть не делает их менее рашистами). Так что четкое разделение на русских (нейтральный либо позитивный смысл) и россиян, рашистов (жестко негативная коннотация) стратегически важный момент для нашего внутреннего диалога и четкого разделения свой/чужой. Иначе легко обидеть невиновных и даже героев, что недопустимо.
Чтоб вы понимали, последний раз это было.. при Карибском Кризисе
Оставить кремль без нефтегазовых месторождений - сразу прозреет.
Однозначно человек достоин что бы его цитировали.......
Сифилис был и у пассивного ********* Ленина - но тем не менее его
называют кремлёвским мечтателем.