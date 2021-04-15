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Новини Агресія Росії проти України
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Українські воїни оперативно подавили безпілотник ворога на Донбасі, за добу - 8 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

Українські воїни оперативно подавили безпілотник ворога на Донбасі, за добу - 8 порушень

Минулої доби, 14 квітня, російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Протягом минулої доби, 14 квітня, було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 противник здійснив обстріл позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а біля селища Берегове – з великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 14 квітня передовими підрозділами Збройних Сил України зафіксовано декілька випадків проведення інженерних робіт окупантами.

Зокрема, неподалік населеного пункту Крута Балка Донецької області двічі зафіксовано інженерні роботи із застосуванням окопних зарядів, які проводилися із просуванням у бік підрозділів українських захисників.

Ще по одному випадку інженерного обладнання зафіксовано на території Донецького аеропорту та поблизу населеного пункту Золоте-5.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

"Станом на 7:00 ранку 15 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - повідомили в штабі.

Також дивіться: Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв. ВІДЕО+ФОТО

Українські воїни оперативно подавили безпілотник ворога на Донбасі, за добу - 8 порушень тиші, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

безпілотник (4337) обстріл (29181) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
"...зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен...."
Весьма загадочная фраза. По крайней мере для меня. Это направленная антена высокой мощности электромагнитного импульса вывела электронику из строя? Или его сбили зениткой? Или просто испугали и беспилотник улетел обратно?
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15.04.2021 08:21 Відповісти
+2
Ну подавили, а потім що з ним?
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15.04.2021 08:18 Відповісти
+2
подавили та й отпустили....хз
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15.04.2021 08:24 Відповісти
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Ну подавили, а потім що з ним?
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15.04.2021 08:18 Відповісти
РЕБ подавило канал управління. А БПЛА повернувся назад, з усіма даними. А ЗРП колупалися в носі... В свій час (2 роки тому) нам вдалося збити Орлана на 6 км. за "ЛБЗ" в районі Муратово. Після того місяців зо три в смузі відповідальності орлани взагалі не підіймали в повітря, поки ми не вийшли.
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15.04.2021 09:38 Відповісти
Якщо подавили канал управління, то БПЛА стає некерованим і летітиме світ заочі поки вистачить ходу.
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15.04.2021 09:43 Відповісти
Ви трішечки не в темі-в багатьох БПЛА в т.ч вищеназваному закладена програма "поверенення в точку зльоту". При подавленні одного каналу управління-БПЛА перелаштовується на інший і т.д. Їх може бути декілька. Такі можливості закладені в майже всі БПЛА. Просто при "забиванні" або подавленні каналу управління БПЛА такого класу переходять у автоматичний режим "повернення". До речі, при програмованому режимі роботи коли БПЛА летить позапрограмованому маршруту-його не так легко подавити. Те що ви написали притаманне, квадрокоптерам малої дальності. Почитайте: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10
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15.04.2021 10:14 Відповісти
"...зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен...."
Весьма загадочная фраза. По крайней мере для меня. Это направленная антена высокой мощности электромагнитного импульса вывела электронику из строя? Или его сбили зениткой? Или просто испугали и беспилотник улетел обратно?
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15.04.2021 08:21 Відповісти
подавили та й отпустили....хз
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15.04.2021 08:24 Відповісти
Українські воїни оперативно подавили безпілотник ворога на Донбасі, за добу - 8 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5981
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15.04.2021 08:38 Відповісти
При Порохе практически ежедневно сообщали об отправке на тот свет нескольких орков. Еще и с видео часто.
Сейчас огромное достижение - импотентно что- то там "подавили". Наших же уже больше взвода расстреляли кацапские снайперы в последние дни! Слугам непонятного народа наших воинов не жалко?
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15.04.2021 09:10 Відповісти
Позавчера с беспилотника убили нашего мужика, почему тогда не подавили?
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15.04.2021 10:42 Відповісти
Многократное нарушение "перемирия" - это многократное добавление в копилку лоха титула "лох бесконечный". Такой бойкий был "я не лох" в 95 отделении ФСБ и так диаметрально меняется сознание некогда успешного клоуна, что характерно для беспринципных, продажных людей
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15.04.2021 09:54 Відповісти
 
 