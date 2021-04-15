Українські воїни оперативно подавили безпілотник ворога на Донбасі, за добу - 8 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 14 квітня, російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Протягом минулої доби, 14 квітня, було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 противник здійснив обстріл позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а біля селища Берегове – з великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 14 квітня передовими підрозділами Збройних Сил України зафіксовано декілька випадків проведення інженерних робіт окупантами.

Зокрема, неподалік населеного пункту Крута Балка Донецької області двічі зафіксовано інженерні роботи із застосуванням окопних зарядів, які проводилися із просуванням у бік підрозділів українських захисників.

Ще по одному випадку інженерного обладнання зафіксовано на території Донецького аеропорту та поблизу населеного пункту Золоте-5.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

"Станом на 7:00 ранку 15 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - повідомили в штабі.

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