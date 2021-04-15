В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали

16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 15 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 229 осіб;

летальних випадків – 433;

одужало – 11 148 осіб;

здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 903 765 осіб;

одужало – 1 453 766 осіб;

летальних випадків – 38 658;

проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) та Дніпропетровській (1005) областях", - розповів Степанов.







