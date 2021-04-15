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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали

16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 15 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 02госпіталізовано – 4 229 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 02летальних випадків – 433;

В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 02одужало – 11 148 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 02здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 07захворіло – 1 903 765 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 07одужало – 1 453 766 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 07летальних випадків – 38 658;

В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) та Дніпропетровській (1005) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Вирус-вирус, уходи,
Да в парламент приходи-
На киву-бойка-ермака
Да на зелю умдака
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15.04.2021 08:21 Відповісти
+4
Привет, пидлога.
Ты уже "свалил из страны", бот дебильный?
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15.04.2021 08:58 Відповісти
+3
Hi from Bukovel, dudes
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 2561
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15.04.2021 08:18 Відповісти
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Hi from Bukovel, dudes
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 2561
показати весь коментар
15.04.2021 08:18 Відповісти
Привет, пидлога.
Ты уже "свалил из страны", бот дебильный?
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15.04.2021 08:58 Відповісти
все как слуги урода завещали
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15.04.2021 09:10 Відповісти
Какой же ты тупорылый.
Хотя, боты все такие.
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15.04.2021 09:15 Відповісти
англичанин половой. В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали - Цензор.НЕТ 9223
Вот она - ботоферма на работе!
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15.04.2021 09:00 Відповісти
Не ґаньбися, підлога.
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15.04.2021 09:02 Відповісти
Если бы не вакцинация, то на плато не вышли бы! )
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15.04.2021 08:21 Відповісти
Вирус-вирус, уходи,
Да в парламент приходи-
На киву-бойка-ермака
Да на зелю умдака
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15.04.2021 08:21 Відповісти
Еще полтора "Боига" упали.
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15.04.2021 08:56 Відповісти
ни одного заболевания грипом, ни одного пневмонией
все списано на коронавирус
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15.04.2021 09:03 Відповісти
Брехать не устали?
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/flu_operinfo_2021_14.pdf • інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 4,7% вище показника аналогічного періоду минулого сезону; • з 28 вересня до 11 квітня 2021 року перехворіло 12,9% населення країни; • госпіталізовано 139 804 осіб, із них 25,8% - діти віком до 17 років; • зареєстровано 1 712 пацієнтів із ГПЗ, серед них у 510 осіб узято зразки матеріалів для одночасного тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на грип та SARS-CoV-2, за результатами дослідження визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 (7), А не субтиповані (2) та інші віруси респіраторної групи інфекцій - SARS-CoV-2 (128), коронавiруси типів OC-43 (25), NL-63 (1), NKU-1 (7) і 229Е (1), парагрип (12), аденовіруси (4), РС-віруси (21), риновіруси (26), бокавіруси (9), метапневмовіруси (15); • зареєстровано 4 035 пацієнтів із ТГРІ, у яких для одночасного тестування методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2 взято 752 зразки матеріалів, у 452 випадках отримано позитивні результати: виявлено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 (8) і А не субтипований (6) та інші віруси респіраторної групи інфекцій - SARS-CoV-2 (362), коронавiруси типів OC-43 (17), NL-63 (3) і NKU-1 (1), парагрип (5), аденовіруси (1), РСвіруси (4), риновіруси (20), бокавіруси (13), метапневмовіруси (12); • летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано;
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15.04.2021 11:10 Відповісти
Меня заинтересовала ситуация с умершими: как их считают? Вот пишут 433 умерших, причина смерти - коронавирус? сколько среди умерших умерло в больницах, сколько дома?
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15.04.2021 09:45 Відповісти
считают тех кто официально болел короной, а вот тех кто помер от сердечно-сосудыстых, пневмонии и других осложнений при самолечении дома без сдавания тестов не считают
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15.04.2021 10:21 Відповісти
 
 