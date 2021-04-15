В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали
16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 15 квітня 2021 року.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 229 осіб;
летальних випадків – 433;
одужало – 11 148 осіб;
здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 903 765 осіб;
одужало – 1 453 766 осіб;
летальних випадків – 38 658;
проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) та Дніпропетровській (1005) областях", - розповів Степанов.
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Ты уже "свалил из страны", бот дебильный?
Хотя, боты все такие.
Вот она - ботоферма на работе!
Да в парламент приходи-
На киву-бойка-ермака
Да на зелю умдака
все списано на коронавирус
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/flu_operinfo_2021_14.pdf • інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 4,7% вище показника аналогічного періоду минулого сезону; • з 28 вересня до 11 квітня 2021 року перехворіло 12,9% населення країни; • госпіталізовано 139 804 осіб, із них 25,8% - діти віком до 17 років; • зареєстровано 1 712 пацієнтів із ГПЗ, серед них у 510 осіб узято зразки матеріалів для одночасного тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на грип та SARS-CoV-2, за результатами дослідження визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 (7), А не субтиповані (2) та інші віруси респіраторної групи інфекцій - SARS-CoV-2 (128), коронавiруси типів OC-43 (25), NL-63 (1), NKU-1 (7) і 229Е (1), парагрип (12), аденовіруси (4), РС-віруси (21), риновіруси (26), бокавіруси (9), метапневмовіруси (15); • зареєстровано 4 035 пацієнтів із ТГРІ, у яких для одночасного тестування методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2 взято 752 зразки матеріалів, у 452 випадках отримано позитивні результати: виявлено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 (8) і А не субтипований (6) та інші віруси респіраторної групи інфекцій - SARS-CoV-2 (362), коронавiруси типів OC-43 (17), NL-63 (3) і NKU-1 (1), парагрип (5), аденовіруси (1), РСвіруси (4), риновіруси (20), бокавіруси (13), метапневмовіруси (12); • летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано;