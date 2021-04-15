За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 744 особи, загалом - 419 297, - Степанов

Станом на 14 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 454 315 осіб

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 744 людини щеплено проти COVID-19 за добу 14 квітня 2021 року в Україні. 419 297 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 124 мобільними бригадами з імунізації та 747 пунктами вакцинації.

"Станом на 14 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 454 315 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Дніпропетровській (2560), Львівській (2340) областях, Києві (2220) та Житомирській (826) області. Водночас у Черкаській області за минулу добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу. Зазначимо, що в Черкаській області не роблять щеплення проти коронавірусу вже п'яту добу поспіль, з 10 квітня. Крім того, в Київській області за добу зробили лише 112 щеплень проти коронавірусу, в Чернігівській - 192, у Вінницькій області - 195.