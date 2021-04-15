Повне і всеосяжне припинення вогню: Кравчук назвав базову умову для подальших переговорів у ТКГ
Глава української ТКГ Леонід Кравчук під час спільного засідання ТКГ на рівні глав делегацій 14 квітня заявив про те, що Україна продовжує наполягати на поверненні до повного дотримання режиму припинення вогню і посиленні ефективного контролю за його виконанням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Українська делегація і ОБСЄ, відповідно до свого мандату, готові працювати 24/7 для того, щоб якомога швидше досягти миру. Однак жодні спроби тиску на Україну не матимуть успіху, Українська делегація буде захищати наші національні інтереси за будь-яких умов", - заявив Кравчук.
За його словами, просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуте повне і всеосяжне припинення вогню. Саме тому Україна ініціювала обговорення комплексу додаткових заходів щодо вдосконалення механізму дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню в підгрупі з безпеки ТКГ.
Також українська делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації таких заходів:
- збереження режиму припинення вогню;
- безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;
- звільнення утримуваних осіб;
- розблокування російською стороною роботи КПВВ;
- забезпечення вільного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;
- допуск представників МАГАТЕ на окупованих територіях для забезпечення проведення інспекції ядерних об'єктів на тимчасово окупованих територіях.
Наступне чергове засідання ТКГ заплановано на 28 квітня.
Як повідомлялося, країни-члени ОБСЄ провели засідання на тлі ескалації ситуації в прикордонних областях України, і нагадали Росії про виконання п'яти умов у межах віденського договору 2011 року.
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Я думаю, що війна, яку ви проспали і не підготувались, запустили скрізь зрадників та негідників, значно вигідніша для роіські, аніж мирні перемовини ні про що.
Що захід зробить фуйлу, якщо він нападе ? Ви навіть тут мовчите. Бо ледащо на посаді президента абсолютно неспроможне вести зовнішню політику.
Та все - и уж Путин первый - ипали и тебя, и твоего зеленого коуна, и весь ваш 95 квартал.
Условия они, бл..., выставляют.
Сейчас твои зеленожопые кабанчиком метнутся - и воду в Крым, и ОРДЛО с особым статусом, и УБД боевикам и русский государственный.
Сейчас тебе такие условия будут, что 73% талпайопов всех святых вспомнят.