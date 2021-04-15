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Новини Коронавірус і карантин
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Україна сьома у світі і третя в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Україна сьома у світі і третя в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 квітня у світі зареєстрували 804 316 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 532 особи. Україна за показником добової захворюваності посідає 12-те місце серед держав у світі, за новими летальними випадками - 7-ме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 138 865 551 випадок інфікування, з них 804 316 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 986 118 осіб, з них 13 532 за минулу добу.

Україна сьома у світі і третя в Європі за кількістю летальних випадків за добу 01

Побороли хворобу і вилікувалися 111,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 744 особи, загалом - 419 297, - Степанов

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна сьома у світі і третя в Європі за кількістю летальних випадків за добу 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 7-му і 3-тю позиції відповідно.

Україна сьома у світі і третя в Європі за кількістю летальних випадків за добу 03
Україна сьома у світі і третя в Європі за кількістю летальних випадків за добу 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Чемпионы по короновирусу в мире!
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15.04.2021 08:57 Відповісти
+2
По числу умерших " бронзовый призер" Европы и "почетное" 7 место в мире. Но если взять в пересчете на количество населения то мы точно золотые финалисты и Европейского и Мирового "первенства".. Это ж как подать цифры.. А правильно то считать от населения естественно. Так что легкий такой себе кульбит и мы только третьи .. ( судьи блин засудили лишили " золота")
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15.04.2021 09:03 Відповісти
+2
Ніби це правда...
Ми, скоріш за все, перші.
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15.04.2021 09:06 Відповісти
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Чемпионы по короновирусу в мире!
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15.04.2021 08:57 Відповісти
ЗЕперемога. Слава найвеличнішому чемпіону всєя Галактики. Урра!
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15.04.2021 08:58 Відповісти
Так ...в*є....штрафи. як в Європі за порушення карантину ..щоб аж *кожух завернувся * ..!
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15.04.2021 09:01 Відповісти
Украина седьмая в мире и третья в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 7910
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15.04.2021 09:02 Відповісти
По числу умерших " бронзовый призер" Европы и "почетное" 7 место в мире. Но если взять в пересчете на количество населения то мы точно золотые финалисты и Европейского и Мирового "первенства".. Это ж как подать цифры.. А правильно то считать от населения естественно. Так что легкий такой себе кульбит и мы только третьи .. ( судьи блин засудили лишили " золота")
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15.04.2021 09:03 Відповісти
В той же Польше всё намного хуже чем у нас.
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15.04.2021 09:13 Відповісти
Ніби це правда...
Ми, скоріш за все, перші.
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15.04.2021 09:06 Відповісти
ні.
більша ДУПА в Польщі.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив про складну ситуацію з кількістю госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів.
Про це повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/14/7122099/ Європейська правда " з посиланням наhttps://www.onet.pl/ Onet.pl.
"Зараз, коли у нас апогей третьої хвилі інфекцій у лікарнях, ми передусім дивимося на параметри, пов'язані із заповнюваністю ліжок, як з апаратами вентиляції, так і стандартними", - заявив Недзельський.
За даними Міністерства охорони здоров'я у вівторок, в Польщі понад 34 тисячі зайнятих коронапацієнтами лікарняних ліжок - це означає приблизно 11 тисяч вільних ліжок(75 відсотків зайнято), та 3,5 тисячі зайнятих ліжок з пацієнтами під апаратами вентиляції - вільних приблизно 900(80 відсотків зайнято).Міністр охорони здоров'я також звернув увагу на важливість процесу вакцинації та пов'язав його із прийняттям рішень щодо послаблення обмежень у Польщі.
"На цей момент у нас близько 40% щеплених у групі 60+. Щоб говорити про послаблення обмежень сміливіше, це число повинно бути вище 70%", - сказав він.
Як повідомлялося, у Польщі щеплення двома дозами вакцини від коронавірусу отримали вже понад 2 млн осіб.
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15.04.2021 10:26 Відповісти
2 млн осіб проти 0.3 млн в Україні - для вакцинації несуттєва різниця.
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15.04.2021 10:27 Відповісти
цікавий підхід в Албанії.
провакцинували тисячу "верхівки" ЛІВОЮ ПАРТІЄЮ ВАКЦИНИ ще минулого року..
як зараз-невідомо...
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15.04.2021 10:30 Відповісти
Перемога....Такі гарні місця...Не тре Олімпіади
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15.04.2021 09:06 Відповісти
Зєшобло - ОЗГ, тому у кожній сфері виключно тотальна брехня. Мета ОЗГ незмінна. Гроші. Зє-ПНХ!
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15.04.2021 09:20 Відповісти
Как какое дерьмо так Украина выбивается в лидеры(((
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15.04.2021 09:23 Відповісти
популізм "рулить" у всіх ДЕМОКРАТІЯХ...(
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15.04.2021 10:47 Відповісти
Да нет. Ерунда это всё. Происки фармкомпаний и рептилоидов. Сдохну но маску не надену ни в жисть.
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15.04.2021 09:38 Відповісти
А на кількість населення яка? Бо та ж Німеччина вдвічі більша за населенням.
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15.04.2021 10:01 Відповісти
ось вам і "шведська модель" https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d динаміка епідемій по країнах Європи за 14 днів.
Турція вакцинується китайською вакциною SINOVAC..
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15.04.2021 10:36 Відповісти
в Украине от начала заболеваемости , работает "зеленая" власть "лидирующая"
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15.04.2021 10:50 Відповісти
Треба вберегти людей і весь квітень побути на карантині... Життя людей це найвища цінність! А деякі бовдури хочуть і далі щоб карантин послабити.... Ви неучі бачите ці цифри?
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15.04.2021 10:55 Відповісти
 
 