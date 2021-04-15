Україна сьома у світі і третя в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 квітня у світі зареєстрували 804 316 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 532 особи. Україна за показником добової захворюваності посідає 12-те місце серед держав у світі, за новими летальними випадками - 7-ме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 138 865 551 випадок інфікування, з них 804 316 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 986 118 осіб, з них 13 532 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 111,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 7-му і 3-тю позиції відповідно.



