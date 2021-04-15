Україна сьома у світі і третя в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 15 квітня у світі зареєстрували 804 316 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 532 особи. Україна за показником добової захворюваності посідає 12-те місце серед держав у світі, за новими летальними випадками - 7-ме.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 138 865 551 випадок інфікування, з них 804 316 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 986 118 осіб, з них 13 532 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 111,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 7-му і 3-тю позиції відповідно.
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Ми, скоріш за все, перші.
більша ДУПА в Польщі.
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив про складну ситуацію з кількістю госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів.
Про це повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/14/7122099/ Європейська правда " з посиланням наhttps://www.onet.pl/ Onet.pl.
"Зараз, коли у нас апогей третьої хвилі інфекцій у лікарнях, ми передусім дивимося на параметри, пов'язані із заповнюваністю ліжок, як з апаратами вентиляції, так і стандартними", - заявив Недзельський.
За даними Міністерства охорони здоров'я у вівторок, в Польщі понад 34 тисячі зайнятих коронапацієнтами лікарняних ліжок - це означає приблизно 11 тисяч вільних ліжок(75 відсотків зайнято), та 3,5 тисячі зайнятих ліжок з пацієнтами під апаратами вентиляції - вільних приблизно 900(80 відсотків зайнято).Міністр охорони здоров'я також звернув увагу на важливість процесу вакцинації та пов'язав його із прийняттям рішень щодо послаблення обмежень у Польщі.
"На цей момент у нас близько 40% щеплених у групі 60+. Щоб говорити про послаблення обмежень сміливіше, це число повинно бути вище 70%", - сказав він.
Як повідомлялося, у Польщі щеплення двома дозами вакцини від коронавірусу отримали вже понад 2 млн осіб.
провакцинували тисячу "верхівки" ЛІВОЮ ПАРТІЄЮ ВАКЦИНИ ще минулого року..
як зараз-невідомо...
Турція вакцинується китайською вакциною SINOVAC..