УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9820 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 437 66

Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук

Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук

Україна продовжуватиме захищати свої національні інтереси, попри погрози Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Якщо говорити в цілому про нашу роботу в ТКГ, то Україна завжди була в активній наступальній позиції, Росія завжди робила все для того, щоб зупинити або заблокувати наші можливості. Так було і сьогодні, але Україна показала, що в нас є пропозиції, в нас наступальна сила в цьому плані", - заявив він.

Як підкреслив глава української делегації, "ми пропонуємо, ми виходимо за формальні межі, готові до конструктивної співпраці".

"Я сьогодні відкрито сказав пану Гризлову (главі російської делегації в ТКГ. - Ред.), що бачу, що Росія все блокує, і останнім часом прямо і безпосередньо погрожує Україні, і не просто на рівні Соловйова або Кисельова, а на рівні офіційної влади. Але, кажу, ви можете погрожувати, писати що хочете, а ми будемо захищати національні інтереси України. Якщо комусь у Кремлі спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, я переконаний, що Європа з Україною, світ, США з Україною, це буде останній цвях для Росії", - зазначив Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повне і всеосяжне припинення вогню: Кравчук назвав базову умову для подальших переговорів у ТКГ

Автор: 

Кравчук Леонід (546) росія (66060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1232
показати весь коментар
15.04.2021 09:35 Відповісти
+10
А если кому то из представителей украинской власти придет бредовая мысль дать заднюю по Медведчуку и его СМИ, по вопросу воды в Крым, легализации так называемых "ЛНР и ДНР", выполнения требований Раши по амнистии , особом статусе, границе. Отказе на курс в НАТО и ЕС. В вопросе языка, украинской церкви и т.д. То это будет не гвоздь, а осиновый кол в голову, и все остальные места , включая ниже спины каждому из этих " деятелей".
показати весь коментар
15.04.2021 09:15 Відповісти
+9
...а я запишусь в батальон комбата Кравчука !
показати весь коментар
15.04.2021 09:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...а я запишусь в батальон комбата Кравчука !
показати весь коментар
15.04.2021 09:09 Відповісти
однако мощный старик этот Кравчук
показати весь коментар
15.04.2021 09:11 Відповісти
стопудово !
показати весь коментар
15.04.2021 09:14 Відповісти
Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7101
показати весь коментар
15.04.2021 09:31 Відповісти
В сумасшедшем доме каждый мог говорить всё, что взбредёт ему в голову, словно в парламенте.(с)
показати весь коментар
15.04.2021 09:32 Відповісти
да,кацапня оуела,тут ты прав..
показати весь коментар
15.04.2021 10:16 Відповісти
Не то, что ты, ботва позорная.
показати весь коментар
15.04.2021 09:36 Відповісти
Как там *****? Не подохло ещё?
показати весь коментар
15.04.2021 10:00 Відповісти
мощный - это в плане одни мощи от него остались? святые))

а если разбираться - то именно он в свое президентство обязан был заниматься экономикой Украины, а не отправить всех людей огороды и дачи обрабатывать! да, разрыв всех производственно-экономических связей СССР был болезненным... но не смертельным! но эти все кравчуки, кучмы и т.д. особо не парились! у них был на первом месте свой карман!
показати весь коментар
15.04.2021 12:50 Відповісти
Если Кремлю придет в голову безумная мысль напасть на Украину, то это будет последний гвоздь для России, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3022
показати весь коментар
15.04.2021 09:15 Відповісти
Отак *фейкують * ...
показати весь коментар
15.04.2021 09:16 Відповісти
очень жаль, что это фейк! реально нам надо готовиться к войне! и каждый мальчик и девчонка лет с 15 должен знать устройство АК и гимн Украины! и что главный наш враг - кацапы! и что уничтожить нужно украинских гнид тоже в первую очередь!!!
показати весь коментар
15.04.2021 12:52 Відповісти
Про смерть москаля сподобалось.
показати весь коментар
15.04.2021 09:58 Відповісти
Меня тоже возьмите.
показати весь коментар
15.04.2021 09:19 Відповісти
никто не будет забыт и без оружия !
показати весь коментар
15.04.2021 09:24 Відповісти
Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 383
показати весь коментар
15.04.2021 09:29 Відповісти
тока за спиной его не оставляйте. "он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере". (с) ДУ
показати весь коментар
15.04.2021 09:32 Відповісти
да, есть такой стрём ...
показати весь коментар
15.04.2021 09:37 Відповісти
И я,хочу на звук стрелять.
показати весь коментар
15.04.2021 09:36 Відповісти
ну шо те посоветавать:
пусть в твоих колонках не звучит химн раSSеи
показати весь коментар
15.04.2021 09:39 Відповісти
именно поэтому нам сейчас надо
https://censor.net/ru/news/3259801/polnoe_i_vseobemlyuschee_prekraschenie_ognya_kravchuk_nazval_bazovoe_uslovie_dlya_dalneyishih_peregovorov
показати весь коментар
15.04.2021 09:10 Відповісти
Пару недель слушаю политиков и политологов и ни один никак не выродит главное. Пуйлу для дальнейшего царствования нужен железный занавес, какой был при совке. Осенью есть реальная угроза продуть выборы единороссам. И сейчас все будет делаться с его стороны для обострения, усиления санкций и как итог, захлопнутые ворота, чтобы никаких наблюдателей на выборах, чтобы никто нос не совал в подсчеты.,
показати весь коментар
15.04.2021 10:07 Відповісти
да они итак никого к подсчетам не пускаю.
для окукливания ему нужен повод. сильный. чтобы мог сказать своим баранам "видите, а я вам говорил что нас не любят, а вы не верили". пока кацапию варят как лягушку - медленно. и народ постепенно привыкает. для перекрытия изнутри нужно что то яркое и громкое
слышала, радио свободы выгоняют?
показати весь коментар
15.04.2021 10:18 Відповісти
Ещё раз напасть? Или как? Шо оно лепит...
показати весь коментар
15.04.2021 09:10 Відповісти
На маразм спишут,скажут это его личное мнение.
показати весь коментар
15.04.2021 09:38 Відповісти
В каждом вбросе "воинственного патриота" кравчукчи проталкивается кремлевская пропаганда.
показати весь коментар
15.04.2021 09:12 Відповісти
А в каждом твоем вбросе просматриваются ольгинкие методички.
показати весь коментар
15.04.2021 09:19 Відповісти
Нет. У комуняцкого пропагандиста кравчукчи и рзунова.

Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ ОРДЛО, - Кравчук.



https://censor.net/ru/news/3258930/ukraina_predlagaet_obse_chtoby_soblyudenie_tishiny_kontrolirovalos_pri_uchastii_vsu_i_nvf_ordlo_kravchuk
показати весь коментар
15.04.2021 09:26 Відповісти
Что-то вменяемое способен написать или только абырвалг?
Какое ....! совместное партрулирование с Незаконными Воооруженными Формированиями лугандоний?
показати весь коментар
15.04.2021 09:38 Відповісти
Славик, у тебя истерика. Здесь форум, на котором обсуждают заявления и действия политиков. Отвечай на вопрос:
"Какое ....! совместное партрулирование с Незаконными Воооруженными Формированиями лугандоний?"
показати весь коментар
15.04.2021 09:46 Відповісти
Кравчук не говорил того, что я показала?
показати весь коментар
15.04.2021 10:03 Відповісти
Например?
показати весь коментар
15.04.2021 10:10 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3259823/nemnogo_preuvelichil_vozrast_uje_ne_strelkovyyi_no_zaschischat_ukrainu_doljen_kajdyyi_kravchuk_obyasnil
показати весь коментар
15.04.2021 11:01 Відповісти
И что? Где там пример моих прокацапских взглядов?

https://censor.net/ru/video_news/3259823/nemnogo_preuvelichil_vozrast_uje_ne_strelkovyyi_no_zaschischat_ukrainu_doljen_kajdyyi_kravchuk_obyasnil
показати весь коментар
15.04.2021 11:07 Відповісти
На словах. Главный коммуняцкий политрук всю жизнь боролся против независимой от кремля Украины. И сейчас под прикрытием слов-лозунгов ДЕЛАЕТ, выполняет кремлевскую программу.
показати весь коментар
15.04.2021 11:19 Відповісти
рзунов, когда будет хотя бы один пример моего прокацапского поста?
показати весь коментар
15.04.2021 11:40 Відповісти
да ты патологический лжец, раз таке заявляешь! И совсем новенький, наверное , только вылупился на форуме. Тут у большинства все хорошо с памятью, мокша)))
показати весь коментар
15.04.2021 11:54 Відповісти
А если кому то из представителей украинской власти придет бредовая мысль дать заднюю по Медведчуку и его СМИ, по вопросу воды в Крым, легализации так называемых "ЛНР и ДНР", выполнения требований Раши по амнистии , особом статусе, границе. Отказе на курс в НАТО и ЕС. В вопросе языка, украинской церкви и т.д. То это будет не гвоздь, а осиновый кол в голову, и все остальные места , включая ниже спины каждому из этих " деятелей".
показати весь коментар
15.04.2021 09:15 Відповісти
Они уже напали, проснись, болван!
показати весь коментар
15.04.2021 09:18 Відповісти
Вы правда это поясняете "болвану" Кравчуку? До него дойдёт?
Каждый должен быть на своём месте. Болваны Бессмертный, Кучма, Кравчук 7 лет тянут резину, разговорами пудрят мозги кацапам и не дают радикально (кацапам) решить проблему. Они выиграли 7 лет, для чего? Создание армии, ракетная программа, построение консолидированного общества? Поднятие экономики, - смех. Мы просрали 7 лет которые нам выторговали переговорщики.
показати весь коментар
15.04.2021 09:44 Відповісти
Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1232
показати весь коментар
15.04.2021 09:35 Відповісти
твой ржавый гвоздь в СДПУо остался....
показати весь коментар
15.04.2021 09:38 Відповісти
Ядерну зброю не треба було ЗДАВАТИ!!!! Звездун.
показати весь коментар
15.04.2021 09:38 Відповісти
Зброю сдавал Кучма, А Звездун Харьковские угоды подписывал.
показати весь коментар
15.04.2021 09:47 Відповісти
Нє, це був процес - при Кравчуку почали підписувати доки, а при Кучмі закінчили фактично передачу ЯЗ і знищення ракет і стратег. бомберів.
показати весь коментар
15.04.2021 09:53 Відповісти
Здав кравчук, кучма вже тільки вже ставив крапку.

Леонід Кравчук.
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 14 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві , всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Лісабонському протоколу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9E-1 СНО-1 ), яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, самочинно прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996), причому без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показати весь коментар
15.04.2021 09:55 Відповісти
І хто цей цвях заб'є? Ти з фельдмаршалом ВАЗеленським та ОПівською армією штатних дуполизів?
показати весь коментар
15.04.2021 09:56 Відповісти
ну.... якби.... москалі напали вже сім років назад!! Чому московія до цих пір жива?
показати весь коментар
15.04.2021 09:56 Відповісти
Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1240
показати весь коментар
15.04.2021 10:00 Відповісти
Безумные мысли к москалям прийти не могут.По причине того,що они вже пришли 8 лет назад
показати весь коментар
15.04.2021 10:09 Відповісти
Вы про здравый смысл ? Так ведь нет его на мацкве..... А, ввиду его отсутствия , нужно ждать, казалось бы, невозможного. При нашем "главкоме" ,который и воинской присяги не принимал и прочих "голубях победы", один дедушка Кравчук с врагом не справится.
показати весь коментар
15.04.2021 10:18 Відповісти
Да. В крышке гроба, в котором лежит паРаша, уже достаточно много гвоздей. И тут я с Кравчуком полностью согласен - Украина будет последним гвоздём. Так забьём же его вместе, общими усилиями!
показати весь коментар
15.04.2021 12:44 Відповісти
в окоп лично пойдешь? под Искандеры?
показати весь коментар
15.04.2021 12:57 Відповісти
Леонід Кравчук.
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 14 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві , всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Лісабонському протоколу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9E-1 СНО-1 ), яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, самочинно прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996), причому без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій.

покаяться не хочет, старый ублюдок? этим он раздел Украину!!!
показати весь коментар
15.04.2021 12:57 Відповісти
Кравчуку не сказали - уже напали!
показати весь коментар
15.04.2021 13:04 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
16.04.2021 06:20 Відповісти
 
 