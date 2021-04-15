Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук
Україна продовжуватиме захищати свої національні інтереси, попри погрози Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
"Якщо говорити в цілому про нашу роботу в ТКГ, то Україна завжди була в активній наступальній позиції, Росія завжди робила все для того, щоб зупинити або заблокувати наші можливості. Так було і сьогодні, але Україна показала, що в нас є пропозиції, в нас наступальна сила в цьому плані", - заявив він.
Як підкреслив глава української делегації, "ми пропонуємо, ми виходимо за формальні межі, готові до конструктивної співпраці".
"Я сьогодні відкрито сказав пану Гризлову (главі російської делегації в ТКГ. - Ред.), що бачу, що Росія все блокує, і останнім часом прямо і безпосередньо погрожує Україні, і не просто на рівні Соловйова або Кисельова, а на рівні офіційної влади. Але, кажу, ви можете погрожувати, писати що хочете, а ми будемо захищати національні інтереси України. Якщо комусь у Кремлі спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, я переконаний, що Європа з Україною, світ, США з Україною, це буде останній цвях для Росії", - зазначив Кравчук.
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а если разбираться - то именно он в свое президентство обязан был заниматься экономикой Украины, а не отправить всех людей огороды и дачи обрабатывать! да, разрыв всех производственно-экономических связей СССР был болезненным... но не смертельным! но эти все кравчуки, кучмы и т.д. особо не парились! у них был на первом месте свой карман!
пусть в твоих колонках не звучит химн раSSеи
https://censor.net/ru/news/3259801/polnoe_i_vseobemlyuschee_prekraschenie_ognya_kravchuk_nazval_bazovoe_uslovie_dlya_dalneyishih_peregovorov
для окукливания ему нужен повод. сильный. чтобы мог сказать своим баранам "видите, а я вам говорил что нас не любят, а вы не верили". пока кацапию варят как лягушку - медленно. и народ постепенно привыкает. для перекрытия изнутри нужно что то яркое и громкое
слышала, радио свободы выгоняют?
Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ ОРДЛО, - Кравчук.
https://censor.net/ru/news/3258930/ukraina_predlagaet_obse_chtoby_soblyudenie_tishiny_kontrolirovalos_pri_uchastii_vsu_i_nvf_ordlo_kravchuk
Какое ....! совместное партрулирование с Незаконными Воооруженными Формированиями лугандоний?
"Какое ....! совместное партрулирование с Незаконными Воооруженными Формированиями лугандоний?"
https://censor.net/ru/video_news/3259823/nemnogo_preuvelichil_vozrast_uje_ne_strelkovyyi_no_zaschischat_ukrainu_doljen_kajdyyi_kravchuk_obyasnil
Каждый должен быть на своём месте. Болваны Бессмертный, Кучма, Кравчук 7 лет тянут резину, разговорами пудрят мозги кацапам и не дают радикально (кацапам) решить проблему. Они выиграли 7 лет, для чего? Создание армии, ракетная программа, построение консолидированного общества? Поднятие экономики, - смех. Мы просрали 7 лет которые нам выторговали переговорщики.
Леонід Кравчук.
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 14 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві , всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Лісабонському протоколу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9E-1 СНО-1 ), яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, самочинно прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996), причому без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 14 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві , всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Лісабонському протоколу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9E-1 СНО-1 ), яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, самочинно прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996), причому без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій.
покаяться не хочет, старый ублюдок? этим он раздел Украину!!!