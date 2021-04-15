Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук

Україна продовжуватиме захищати свої національні інтереси, попри погрози Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Якщо говорити в цілому про нашу роботу в ТКГ, то Україна завжди була в активній наступальній позиції, Росія завжди робила все для того, щоб зупинити або заблокувати наші можливості. Так було і сьогодні, але Україна показала, що в нас є пропозиції, в нас наступальна сила в цьому плані", - заявив він.

Як підкреслив глава української делегації, "ми пропонуємо, ми виходимо за формальні межі, готові до конструктивної співпраці".

"Я сьогодні відкрито сказав пану Гризлову (главі російської делегації в ТКГ. - Ред.), що бачу, що Росія все блокує, і останнім часом прямо і безпосередньо погрожує Україні, і не просто на рівні Соловйова або Кисельова, а на рівні офіційної влади. Але, кажу, ви можете погрожувати, писати що хочете, а ми будемо захищати національні інтереси України. Якщо комусь у Кремлі спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, я переконаний, що Європа з Україною, світ, США з Україною, це буде останній цвях для Росії", - зазначив Кравчук.

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