Користь від вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson перевищує ризики, - заява компанії

Вакцини від COVID-19 компанії Johnson & Johnson є безпечними й ефективними.

Про це заявив доктор медичних наук, заступник голови виконавчого комітету та головний науковий співробітник компанії Пол Стоффельс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми, як і раніше, віримо в позитивне співвідношення користі і ризику нашої вакцини", - йдеться в поширеній компанією заяві Стоффельса.

Як повідомлялося, незалежна консультативна група при Центрах з контролю і профілактики захворювань США (CDC) у середу відклала винесення рекомендації щодо продовження використання вакцини Johnson & Johnson.

У зв'язку з цим Стоффельс сказав: "Ми цінуємо увагу консультативної групи та будемо продовжувати співпрацювати з медичними експертами і світовими органами охорони здоров'я, включно з CDC, Управлінням з контролю за продуктами і лікарськими препаратами США (FDA), Європейським агентством з лікарських засобів і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, оскільки ми працюємо над продовженням вакцинації, щоб покласти край глобальній пандемії".

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За його словами, рекомендації CDC і FDA про припинення використання вакцини були зроблені з "надмірної обережності". Однак компанія сама прийняла рішення відкласти впровадження своєї вакцини в Європі до отримання результатів дослідження причин виникнення в окремих випадках тромбозів після вакцинації.

У заяві йдеться, що органи охорони здоров'я рекомендують людям, котрі отримали вакцину COVID-19 Johnson & Johnson, у яких протягом трьох тижнів після вакцинації розвинувся сильний головний біль, біль у животі, біль у ногах або задишка, звернутися до свого лікаря.

Минулого тижня два центри масової вакцинації в штатах Північна Кароліна і Колорадо (США) тимчасово закрилися після того, як деякі люди відчули несприятливі наслідки отримання від уколів вакциною компанії Johnson & Johnson.

Американські органи охорони здоров'я рекомендували призупинити вакцинацію препаратом виробництва Johnson & Johnson після того, як вони почали розслідування з приводу утворення тромбів у шести жінок, які отримали цю вакцину. Одна людина померла.