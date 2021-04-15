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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вторгнення Росії можливе, але наслідки для Кремля будуть катастрофічними, - радник глави МВС Шкіряк

Вторгнення Росії можливе, але наслідки для Кремля будуть катастрофічними, - радник глави МВС Шкіряк

Стягування російських військ на кордон з Україною - це шантаж всього цивілізованого світу, проте від Путіна можна очікувати всього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Прорахувати дії, думки та бажання імперіалістичного маніяка-вбивці важко і можливість повномасштабного вторгнення Росії лишається. І почалося це не сьогодні, а сім років тому, коли брудний чобіт російського солдата вперше ступив на святу українську землю. Ми повинні також розуміти, що наслідки вторгнення будуть катастрофічними для Росії. І питання лише в тому, на що наважиться володар Кремля. Я прихильник тієї позиції, що це шантаж всього цивілізованого світу та України. Але від Путіна можна очікувати всього – він не рахується з життям людей", - сказав Шкіряк.

Водночас радник міністра зазначив, що українські воїни, як Збройні сили, так і бійці підрозділів МВС, готові захищати Україну.

"Я можу сміливо сказати громадянам України, що підрозділи МВС та Збройні сили України готові давати відсіч. Бійці підготовлені та вмотивовані. Вони знають як боронити державу", - додав Шкіряк.

Також читайте: Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук

Автор: 

путін володимир (24120) росія (66060) Шкіряк Зорян (208)


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Топ коментарі
+12
Шкіряк гарантує. Мона бути спокійним.
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15.04.2021 09:21 Відповісти
+12
Постарел, однако. И быстро постарел Шкиряк. Надо бы на Зоряна глянуть, как он там???
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15.04.2021 09:21 Відповісти
+11
Специалист во всех сферах Шкиряк. Будучи министром МЧС взял коврик для йоги, свою бабу, государственный самолёт и полетел вызволять граждан Украины. По дороге самолёт, который был после капитального ремонта, на котором распилили бюджетные деньги, сломался. И более недели стоял на пол пути, что не мешало министру и его бабе заниматься йогой и держать себя в форме. За данным позором следил весь Мир. После такой операции данный эффективный менеджер стал советником МВД и уже долгое время даёт какие то советы, которые никто не знает и успешно получает не маленькую зарплату. Вопрос - стоит ли слушать высеры данного специалиста?
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15.04.2021 09:33 Відповісти
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Шкіряк гарантує. Мона бути спокійним.
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15.04.2021 09:21 Відповісти
А як з гарантіями Зоряна? Теж хочетсся почути...
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15.04.2021 09:28 Відповісти
так се авторитет, будем откровенны
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15.04.2021 09:21 Відповісти
Постарел, однако. И быстро постарел Шкиряк. Надо бы на Зоряна глянуть, как он там???
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15.04.2021 09:21 Відповісти
😂😂😂
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15.04.2021 09:27 Відповісти
а это братья- близнецы ???))) ... или просто одна голова и один язык на две персоны .. .... а вообще то хреново как то от этих икспердов
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15.04.2021 09:32 Відповісти
Не бзди, они не бессмертные
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15.04.2021 09:56 Відповісти
Зорян , порвём москалей как тузиктряпку!
Да поможет нам -Шкиряк!
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15.04.2021 09:22 Відповісти
А для нас наслідки якими будуть ?
Ви два роки не призначали посла в НАТО. Взаємодія була слабка. А тепер зазираєте в очі Байдену, щоб той все за вас вирішив.
Цуцики безпорадні. Шмаркачі..
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15.04.2021 09:22 Відповісти
Сывочолый назначил посла при НАТО аж на третьем году, но вы его считаете гетьманом и гением
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15.04.2021 09:33 Відповісти
конечно! уже два года, как не президент, а всё продолжает вам в штанишки гадить.
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15.04.2021 09:45 Відповісти
Если бы беспорадні цуцики с маниакальной упертостью не поддерживали рвущегося опять к корыту сбитого торта, про него вспоминали бы разве что следователи прокуратуры. А страна искала замену зеленому скомороху
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15.04.2021 09:58 Відповісти
Если бы беспорадні цуцики с маниакальной упертостью не поддерживали зеленого скомороха у корыта, и его КалоМойского кукловода, про него вспоминали бы разве что следователи прокуратуры. А страна искала замену зеленому скомороху
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15.04.2021 10:09 Відповісти
Наслідки правління Янека вже 7 років, як відчуваються. А що таке 2 роки?
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15.04.2021 09:49 Відповісти
Шишки кончились или ягель? Падла казламордая
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15.04.2021 09:57 Відповісти
Спасибо, о Великий Гуру мыслей МэВэДэ, вам с Антохой Тарелколизом доверяем на все 100
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15.04.2021 09:23 Відповісти
советник главы МВД Шкиряк/ Хочешь мира-готовься к войне. Задача МВД готовиться к войне партизанской.
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15.04.2021 09:25 Відповісти
о, спасатель катмандуйский голос подал, тоже черт еще тот, как и слобожанец аваков и антифашист геращенко
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15.04.2021 09:26 Відповісти
Смотрю я на то что происходит в стране - Шуфрич ходит по эфирам и славит Путина а не в тюрьме, как ОПЗЖ выступает против украинского языка, как российский фашизм процветает в церквях РПЦ в Украине и мне кажется вторжение роосийских фашистов будет даже полезным. Потому как государство и люди должны осознать что все мракобесные шабаши РПЦ должны быть за одну ночь отобраны в РПЦ а сама РПЦ признана террористической организацией, полностью запрещен российский язык, арестована вся ОПЗж во главе с Медведчуком и т.д. А судя по тому что происходит это може произойти только после жестокой бойни и осознанием того что все российское нужно выдавить из Украины жеско, быстро и раз и навсегда!!!
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15.04.2021 09:28 Відповісти
Вот где вы фашистов разглядели... вы хоть поинтересуйтесь, что термин "фашизм" означает.
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15.04.2021 09:32 Відповісти
То означает, что гитлер и ***** близнецы братья, как бы там хитросделаной жопой терминами не крутили,они фашисты, оккупанты, убийцы мирных жителей.
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15.04.2021 09:40 Відповісти
Так для вас Гитлер - фашист? 😂
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15.04.2021 09:49 Відповісти
п@здуй в свою кацап@здію, вилупок путінський.
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15.04.2021 10:06 Відповісти
Ты придурошный?
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15.04.2021 10:10 Відповісти
Дурачка корчишь, будешь потом в очереди стоять на крематорий в лагере. Или, если "повезет", с колорадской лентой конвоировать людей в лагеря.
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15.04.2021 10:47 Відповісти
Я тебя не корчу, ты сам справляешься.
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15.04.2021 10:56 Відповісти
Ти на якiй мовi це написАв?
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15.04.2021 09:33 Відповісти
Шарлатанство! І провокаційна патетика! На чистій російській мові закликати до "полного запрещения российского языка",- звучить доволі патріотично, але зовсім не переконливо і підозріло.
А як "мальовничо" пропонується вирішити релігійне питання!!! "...все мракобесные шабаши РПЦ должны быть за одну ночь отобраны в РПЦ а сама РПЦ признана террористической организацией." До такого навіть більшовики не додумалися.
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15.04.2021 10:01 Відповісти
Мой махнарылый друг Вторгнення Росії можливе, але наслідки для Кремля будуть катастрофічними, - радник глави МВС Шкіряк - Цензор.НЕТ 990 https://censor.net/ru/user/471507 !
Вопрос русского языка закончился в Украине в 2014 году.
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15.04.2021 11:23 Відповісти
Шо значит "возможно" ?! Не-не-не, Арахамия вчерась
сказал - не будет ниче !
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15.04.2021 09:29 Відповісти
И не он один такое сказал.
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15.04.2021 09:30 Відповісти
Все только и говорят о какой-то цене роSSии в случае начала крупномасштабных военных действий против Украины, а кто будет выставлять эту цену? И не логичнее было бы выставить ее еще в 2008 году, при агрессии этих орков в Грузии? А теперь ***** вошло во вкус и куражится от своей безнаказанности.
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15.04.2021 09:29 Відповісти
во-во , за сбитый Боинг он уже заплатил .... да и за бамбасс с кримом тоже.. еще ждите сегодня много слюнявой радости в путинских кабачках со скабейкой и соловьем по поводу двух " потопленых " путлером мерриканских кораблей имени Байдена !!
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15.04.2021 09:40 Відповісти
Вторгнення Росії можливе, але наслідки для Кремля будуть катастрофічними, - радник глави МВС Шкіряк - Цензор.НЕТ 8251
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15.04.2021 10:14 Відповісти
О,да! Что-что, а понты на ровном месте они умеют разгонять на -ять, причем очень правдоподобно. Особенно, если нужно кого-то унизить и восславить в очередной раз своего педофюрера.
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15.04.2021 12:17 Відповісти
К тексту от этой говорящей головы претензий нет.
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15.04.2021 09:29 Відповісти
Специалист во всех сферах Шкиряк. Будучи министром МЧС взял коврик для йоги, свою бабу, государственный самолёт и полетел вызволять граждан Украины. По дороге самолёт, который был после капитального ремонта, на котором распилили бюджетные деньги, сломался. И более недели стоял на пол пути, что не мешало министру и его бабе заниматься йогой и держать себя в форме. За данным позором следил весь Мир. После такой операции данный эффективный менеджер стал советником МВД и уже долгое время даёт какие то советы, которые никто не знает и успешно получает не маленькую зарплату. Вопрос - стоит ли слушать высеры данного специалиста?
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15.04.2021 09:33 Відповісти
Шкиряк свое мнение сказал... теперь ждем, что Зорян скажет.
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15.04.2021 09:34 Відповісти
ты сам, сплошная катастрофа)
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15.04.2021 09:37 Відповісти
Подписуюсь под каждым словом Шкиряка. от себя добавлю, кацапы забыли, кто такие бандеровцы.... после 2 Мировой нас было около 100 тысяч, сейчас будет миллионы....
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15.04.2021 09:37 Відповісти
Эй ты стратег мысли!В какой стране агенты кремля сидят в высшем законодательном органе и получают зарплату от госсударства...мертветчуки и шобла тебе не очем не говорит.
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15.04.2021 09:39 Відповісти
Що, Бубочка кинеться на амбразуру і своїм тЄлом захистить державу???
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15.04.2021 09:41 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXwwPCtlWDmq8acgwve9vwPfmr_NKdxK4LXfKbiQm7En9sIZV-ULm8Ocgwo9nDIu-rSq4MWYDvO_Apon-XwsmnelHHwTSclpAGLLvBgl-8iyb-At08WDpB67BeQgDp2SFo&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3895362480529255?__cft__[0]=AZXwwPCtlWDmq8acgwve9vwPfmr_NKdxK4LXfKbiQm7En9sIZV-ULm8Ocgwo9nDIu-rSq4MWYDvO_Apon-XwsmnelHHwTSclpAGLLvBgl-8iyb-At08WDpB67BeQgDp2SFo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Нинішня загроза наступу ерефії дає чудову нагоду здійснити реперсії проти її агентури.

Це настільки логічно, що жодні емністі інтернешнл і єеспеели не будуть проти.

Всі ватні органи влади на загрожених напрямках мають бути замінені на військово-цивільні адміністрації відсьогодні й до переможного закінчення війни.

Це ж очевидно, що бойкам, медведчукам, рабіновичам, новінським, льовочкіним та іншим буде значно безпечніше у таборах для інтернованих перечекати лихі часи.

Репресії в тилу піднімають бойовий дух на фронті.
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15.04.2021 09:42 Відповісти
уже запутался в чей батальон записываться
Кравчука или Шкиряка?...
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15.04.2021 09:43 Відповісти
Шось мені підказує, що ці товариші зі своїми родинами будуть першими на кордоні з Польщею при першому шухері...
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15.04.2021 09:48 Відповісти
це цілком залежить якої ви "масті" партії прихильник: щас формують дівізию "Чоколадні вустриці"
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15.04.2021 10:17 Відповісти
Северная Корея уже давно в катастрофе живёт и что, Кин живее всех живых что и нужно путину, так что он по плану а что погибнут миллионы так русские бабы ещё нарожают и ему глубоко ***** на эти катастрофы.
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15.04.2021 09:47 Відповісти
Да в мире вообще нет ничего невозможного,как говорят философы и вот теперь Шкиряк.Есть ещё такое чудо природы как Макрон например, пока наши воины будут обороняться,он успеет "добиться прекращения огня".
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15.04.2021 09:57 Відповісти
Не знаю, який він радник в царині МВД, але краще б він займався йогою, а не військово-політичним аналізом і прогнозуванням.
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15.04.2021 10:08 Відповісти
шкиряк мусорская гнида
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15.04.2021 10:13 Відповісти
а що по цьому привіду думає Зорян?
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15.04.2021 10:13 Відповісти
Нащот готовності мєнтов захищати Україну в мене сумніви. Там зараз ****** та вати скільки як в 14 було. Половина, якщо не більше, під каzапів ляже.
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15.04.2021 10:15 Відповісти
тоже миркувал об этом,по количеству предателей в МВС в целом до 50% согласен..
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15.04.2021 10:42 Відповісти
Два пацики : Зорян і Шкіряк рулять)
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15.04.2021 10:25 Відповісти
Та им уже пох бошки уже сухие, возьмутся за руки и дружно перекочуют в мавзолей.
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15.04.2021 10:26 Відповісти
Вся мусорня,90%ляже під кацапа.
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15.04.2021 10:29 Відповісти
А вот курутой пацан из подворотни повторит подвиг Гастелло!
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15.04.2021 11:25 Відповісти
Никаких последствий для россиян не будет европа промолчит как она делала не раз так что надо молча укреплять обороноспособность страны а советников и прочих кто находиться у власти любителей интернета гнать надо с должностей так как они кроме болтовни и воровства ничего не умеют
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15.04.2021 12:07 Відповісти
 
 