Вторгнення Росії можливе, але наслідки для Кремля будуть катастрофічними, - радник глави МВС Шкіряк
Стягування російських військ на кордон з Україною - це шантаж всього цивілізованого світу, проте від Путіна можна очікувати всього.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Прорахувати дії, думки та бажання імперіалістичного маніяка-вбивці важко і можливість повномасштабного вторгнення Росії лишається. І почалося це не сьогодні, а сім років тому, коли брудний чобіт російського солдата вперше ступив на святу українську землю. Ми повинні також розуміти, що наслідки вторгнення будуть катастрофічними для Росії. І питання лише в тому, на що наважиться володар Кремля. Я прихильник тієї позиції, що це шантаж всього цивілізованого світу та України. Але від Путіна можна очікувати всього – він не рахується з життям людей", - сказав Шкіряк.
Водночас радник міністра зазначив, що українські воїни, як Збройні сили, так і бійці підрозділів МВС, готові захищати Україну.
"Я можу сміливо сказати громадянам України, що підрозділи МВС та Збройні сили України готові давати відсіч. Бійці підготовлені та вмотивовані. Вони знають як боронити державу", - додав Шкіряк.
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Да поможет нам -Шкиряк!
Ви два роки не призначали посла в НАТО. Взаємодія була слабка. А тепер зазираєте в очі Байдену, щоб той все за вас вирішив.
Цуцики безпорадні. Шмаркачі..
А як "мальовничо" пропонується вирішити релігійне питання!!! "...все мракобесные шабаши РПЦ должны быть за одну ночь отобраны в РПЦ а сама РПЦ признана террористической организацией." До такого навіть більшовики не додумалися.
Вопрос русского языка закончился в Украине в 2014 году.
сказал - не будет ниче !
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3895362480529255?__cft__[0]=AZXwwPCtlWDmq8acgwve9vwPfmr_NKdxK4LXfKbiQm7En9sIZV-ULm8Ocgwo9nDIu-rSq4MWYDvO_Apon-XwsmnelHHwTSclpAGLLvBgl-8iyb-At08WDpB67BeQgDp2SFo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
Нинішня загроза наступу ерефії дає чудову нагоду здійснити реперсії проти її агентури.
Це настільки логічно, що жодні емністі інтернешнл і єеспеели не будуть проти.
Всі ватні органи влади на загрожених напрямках мають бути замінені на військово-цивільні адміністрації відсьогодні й до переможного закінчення війни.
Це ж очевидно, що бойкам, медведчукам, рабіновичам, новінським, льовочкіним та іншим буде значно безпечніше у таборах для інтернованих перечекати лихі часи.
Репресії в тилу піднімають бойовий дух на фронті.
Кравчука или Шкиряка?...
"масті"партії прихильник: щас формують дівізию "Чоколадні вустриці"