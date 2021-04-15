Вторгнення Росії можливе, але наслідки для Кремля будуть катастрофічними, - радник глави МВС Шкіряк

Стягування російських військ на кордон з Україною - це шантаж всього цивілізованого світу, проте від Путіна можна очікувати всього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Прорахувати дії, думки та бажання імперіалістичного маніяка-вбивці важко і можливість повномасштабного вторгнення Росії лишається. І почалося це не сьогодні, а сім років тому, коли брудний чобіт російського солдата вперше ступив на святу українську землю. Ми повинні також розуміти, що наслідки вторгнення будуть катастрофічними для Росії. І питання лише в тому, на що наважиться володар Кремля. Я прихильник тієї позиції, що це шантаж всього цивілізованого світу та України. Але від Путіна можна очікувати всього – він не рахується з життям людей", - сказав Шкіряк.

Водночас радник міністра зазначив, що українські воїни, як Збройні сили, так і бійці підрозділів МВС, готові захищати Україну.

"Я можу сміливо сказати громадянам України, що підрозділи МВС та Збройні сили України готові давати відсіч. Бійці підготовлені та вмотивовані. Вони знають як боронити державу", - додав Шкіряк.

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