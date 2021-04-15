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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-паспорти введуть до літа, і вони визнаватимуться всюди в ЄС, - Урсула фон дер Ляєн

COVID-паспорти введуть до літа, і вони визнаватимуться всюди в ЄС, - Урсула фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нагадала про те, що COVID-паспорти будуть визнаватися всюди в ЄС і будуть доступні для кожного.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це вона написала в Twitter.

Президент Європейської комісії також зазначила, що "цифрові зелені сертифікати" - COVID-паспорти для подорожей під час пандемії коронавірусу будуть готові до літа.

Вона повідомила, що посли Євросоюзу погодили переговорну позицію, яку Рада ЄС відстоювати в переговорах з Європарламентом, з розробки та впровадження "цифрових зелених сертифікатів" для подорожей під час пандемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-паспорти в країнах ЄС введуть до літа

"Важливий крок вперед: він наближає нас ближче до нашої мети - ввести в дію сертифікати до червня, щоб створити можливість європейцям безпечно подорожувати цього літа", - підкреслила фон дер Ляєн, наповнів, що ці сертифікати будуть визнаватися всюди в ЄС і будуть доступні для кожного.

"Зараз ми повинні залишатися стриманими, але підготовка залежить від часу", - зазначила вона.

Зауважимо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) висловилася проти введення паспортів вакцинації від коронавируса як обов'язкової вимоги при міжнародних поїздках. Зазначається, що вимога обов'язкової вакцинації при міжнародних поїздках пов'язано також з ризиком "дискримінації щодо людей, які не мали можливості зробити щеплення по тій або іншій причині".

В Україні президент Володимир Зеленський доручив розробити систему паспортів вакцинації.

Автор: 

карантин (18172) паспорт (1160) фон дер Ляєн Урсула (794) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Нова сегрегація людей, мрак!
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15.04.2021 09:27 Відповісти
+6
а когда введут остальные заразопаспорта? типа ковидла - единственный вирус.
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15.04.2021 09:27 Відповісти
+6
COVID-паспорта введут к лету и будут признаваться везде в ЕС, - Урсула фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 3909
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15.04.2021 09:33 Відповісти
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Нова сегрегація людей, мрак!
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15.04.2021 09:27 Відповісти
а когда введут остальные заразопаспорта? типа ковидла - единственный вирус.
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15.04.2021 09:27 Відповісти
ну вот ещё одна ниша для бандитского зароботка в стране- бумажки по-быстрячку клепать кому надо
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15.04.2021 09:27 Відповісти
когда введут паспорта от чесотки запора гемороя???
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15.04.2021 09:29 Відповісти
COVID-паспорта введут к лету и будут признаваться везде в ЕС, - Урсула фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 3909
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15.04.2021 09:33 Відповісти
О , а вот и новую тему подогнали...
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15.04.2021 09:40 Відповісти
...Надежды на коллективный иммунитет, судя по всему, рухнули, и это особенно отчетливо видно из опыта Индии и Бразилии. Более того, нас всё чаще предупреждают, что реального срока, когда ковид будет укрощен, когда зверя загонят в клетку, в обозримое время ожидать не приходится. Прививки, которых мы ожидали как спасения, тоже недотягивают - отчасти из-за обилия идеологизированных антипрививочников, но им также подлила воды на мельницу публичная неразбериха с вакциной AstraZeneca. А неприглядные вакцинные войны, которые ЕС учинил по поводу импорта-экспорта, лишний раз демонстрируют, что эта организация не очень в состоянии выполнять функции, под которые она специально не заточена.

Не претендуя на лавры прорицателя, я всё же попытаюсь в нескольких словах пояснить, почему мир, в котором мы уже фактически оказались, будет непохож на тот, в котором мы жили ещё полтора года назад, до роковых вестей из Уханя.

Прежде всего - о самой болезни, которой мы (некоторые раньше, некоторые позже) предрекали срок исчезновения, момент, когда мир вернется к тому, что мы полагали нормой. Всё большее число специалистов считают, что она теперь станет просто дополнительным и вряд ли благоприятным условием нашей дальнейшей жизни. И если прививками от гриппа многие из нас до сих пор пренебрегали (подумаешь, насморк), то здесь риски выше. Кроме того, бок о бок с имущественным расслоением возникает вакцинное: в то время как многие богатые страны запаслись с лихвой, десятки бедных и даже не совсем нищих не в состоянии себе это позволить. Глобальная инициатива ВОЗ по сбору средств и закупке вакцин для покрытия этого спроса явно терпит поражение из-за такой расторопности богатых. Это вопиющий пример близорукости, инфекция не знает границ даже при самой строгой изоляции, и миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса, потенциально обнуляющих все национальные меры защиты. Вакцинация будет действенной только тогда, когда она будет всеобщей. - А. Цветков
https://www.svoboda.org/a/31196467.html
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15.04.2021 09:41 Відповісти
Якщо це не чергова тупа журналістська спекуляція, то це дурна ідея. Є система електронних документів і база даних Шенген, і достатньо буде вносити дані про вакцинацію туди. Я в Польщі їжджу автомобілем, а права і техпаспорт залишаю, бо знаю, що поліція і так має всі дані і легко перевіряє при необхідності. Що за проблема вписувати в базу даних вакцинацію!?
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15.04.2021 10:08 Відповісти
з пафосом вводять ветпаспорти для людей
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15.04.2021 10:15 Відповісти
Наши чинуши ждут и у нас ваедение такого паспорта, аж пищат руки нагреть.
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15.04.2021 10:20 Відповісти
Людство в 21 столітті ще навіть не здатне відмовитися від свідомого вбивства собі подібних. Важко навіть це уявити. Що тоді говорити про зкоординовану спільну боротьбу з якимось вірусом. Та пів планети готове знищити іншу половину просто з ненависті. Такий "гуманізм".
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15.04.2021 10:29 Відповісти
 
 