COVID-паспорти введуть до літа, і вони визнаватимуться всюди в ЄС, - Урсула фон дер Ляєн
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нагадала про те, що COVID-паспорти будуть визнаватися всюди в ЄС і будуть доступні для кожного.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це вона написала в Twitter.
Президент Європейської комісії також зазначила, що "цифрові зелені сертифікати" - COVID-паспорти для подорожей під час пандемії коронавірусу будуть готові до літа.
Вона повідомила, що посли Євросоюзу погодили переговорну позицію, яку Рада ЄС відстоювати в переговорах з Європарламентом, з розробки та впровадження "цифрових зелених сертифікатів" для подорожей під час пандемії.
"Важливий крок вперед: він наближає нас ближче до нашої мети - ввести в дію сертифікати до червня, щоб створити можливість європейцям безпечно подорожувати цього літа", - підкреслила фон дер Ляєн, наповнів, що ці сертифікати будуть визнаватися всюди в ЄС і будуть доступні для кожного.
"Зараз ми повинні залишатися стриманими, але підготовка залежить від часу", - зазначила вона.
Зауважимо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) висловилася проти введення паспортів вакцинації від коронавируса як обов'язкової вимоги при міжнародних поїздках. Зазначається, що вимога обов'язкової вакцинації при міжнародних поїздках пов'язано також з ризиком "дискримінації щодо людей, які не мали можливості зробити щеплення по тій або іншій причині".
В Україні президент Володимир Зеленський доручив розробити систему паспортів вакцинації.
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Не претендуя на лавры прорицателя, я всё же попытаюсь в нескольких словах пояснить, почему мир, в котором мы уже фактически оказались, будет непохож на тот, в котором мы жили ещё полтора года назад, до роковых вестей из Уханя.
Прежде всего - о самой болезни, которой мы (некоторые раньше, некоторые позже) предрекали срок исчезновения, момент, когда мир вернется к тому, что мы полагали нормой. Всё большее число специалистов считают, что она теперь станет просто дополнительным и вряд ли благоприятным условием нашей дальнейшей жизни. И если прививками от гриппа многие из нас до сих пор пренебрегали (подумаешь, насморк), то здесь риски выше. Кроме того, бок о бок с имущественным расслоением возникает вакцинное: в то время как многие богатые страны запаслись с лихвой, десятки бедных и даже не совсем нищих не в состоянии себе это позволить. Глобальная инициатива ВОЗ по сбору средств и закупке вакцин для покрытия этого спроса явно терпит поражение из-за такой расторопности богатых. Это вопиющий пример близорукости, инфекция не знает границ даже при самой строгой изоляции, и миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса, потенциально обнуляющих все национальные меры защиты. Вакцинация будет действенной только тогда, когда она будет всеобщей. - А. Цветков
https://www.svoboda.org/a/31196467.html