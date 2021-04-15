Сподіваємося, що протягом двох тижнів Київ зможе перейти в "помаранчеву" зону, - КМДА

У Київській міській державній адміністрації сподіваються, що через два тижні місто зможе повернутися в "помаранчеву" зону карантину. Однак дивитимуться на показники коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

За його словами, жорсткий карантин дав можливість стабілізувати ситуацію з коронавірусом у Києві. Поворозник зазначив, що у місті немає зростання захворюваності, хоча є велика кількість тяжкохворих у лікарнях.

"Сподіваюсь, протягом двох тижнів зможемо досягти показників, щоб перейти в "помаранчеву" зону", - розповів він.

Водночас заступник голови КМДА зазначив, що місцева влада розроблятиме правила того, як відбуватиметься святкування Великодня.

"Попри те, в якій карантинній зоні ми будемо, точно розроблятимемо правила (на Великдень. - Ред.). Якщо вийдемо 30 квітня з "червоної" зони, то нам ще довго треба буде берегтися, щоб туди знову не потрапити", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Києві продовжили жорсткі карантинні обмеження до 30 квітня.

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