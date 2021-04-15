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Новини Коронавірус і карантин
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Сподіваємося, що протягом двох тижнів Київ зможе перейти в "помаранчеву" зону, - КМДА

Сподіваємося, що протягом двох тижнів Київ зможе перейти в

У Київській міській державній адміністрації сподіваються, що через два тижні місто зможе повернутися в "помаранчеву" зону карантину. Однак дивитимуться на показники коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

За його словами, жорсткий карантин дав можливість стабілізувати ситуацію з коронавірусом у Києві. Поворозник зазначив, що у місті немає зростання захворюваності, хоча є велика кількість тяжкохворих у лікарнях.

"Сподіваюсь, протягом двох тижнів зможемо досягти показників, щоб перейти в "помаранчеву" зону", - розповів він.

Водночас заступник голови КМДА зазначив, що місцева влада розроблятиме правила того, як  відбуватиметься святкування Великодня.

"Попри те, в якій карантинній зоні ми будемо, точно розроблятимемо правила (на Великдень. - Ред.). Якщо вийдемо 30 квітня з "червоної" зони, то нам ще довго треба буде берегтися, щоб туди знову не потрапити", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Києві продовжили жорсткі карантинні обмеження до 30 квітня.

Також читайте: Кличко про причини продовження локдауну в Києві: Ситуація залишається критичною, лікарні заповнені

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2379) Київ (19662) Поворозник Микола (131) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Главное ударными темпами отменить карантин на период с 1 мая по 15 мая ( первомай, день победы, Пасха, Красная горка).. Эх "гульнем".. ну а потом .. да что потом .. Там хоть "трава не расти" ( не рейтинговое это дело вводить на этот период реальные ограничения) за одно займем наконец то 1 место в Европе по смертности.. а чего, можно замахнуться и на мировое лидерство. Мы такие...
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15.04.2021 09:46 Відповісти
Ну а патом хоч каміння з неба. Десь я вже чув таке.
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15.04.2021 09:50 Відповісти
Об этом потом Пидалик по бумажке зачитает с попыткой сделать умную мину. "лица".
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15.04.2021 09:58 Відповісти
Идиоты , откройте ЭПИЦЕНТР . Люди бы ремонты тихо дома делали , пока не работают
И в огородах и на дачах работы полно
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15.04.2021 10:04 Відповісти
Розумні люди закупили будматеріали ще з осені. У зятя роботи - "вище голови"...
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15.04.2021 11:38 Відповісти
Головне школи не відкривати, особливо середню та старшу. Діти знову перезаражають один одного, а потім понесуть ковід додому, а потім влітку - по селах до бабусь та дідусів. Сподіваємося, що протягом двох тижнів Київ зможе перейти в "помаранчеву" зону, - КМДА - Цензор.НЕТ 1952
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15.04.2021 10:59 Відповісти
 
 