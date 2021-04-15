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Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114. ДОКУМЕНТ

Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114. ДОКУМЕНТ

Окружна виборча комісія на 87 окрузі в Івано-Франківській області прийняла уточнений протокол довиборів до Верховної Ради.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає Цензор.НЕТ.

Перемагає як і раніше кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

За даними уточненого після рішення суду протоколу, Вірастюк набирає 15 536 голосів, кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко - 15 114, розрив скоротився з 749 до 422 голосів. Протокол відправлений в ЦВК.

ОВК зібралася на засідання 14 квітня 2021 року, на якому розглянула питання про сім дільниць, щодо яких з 2 квітня почалися судові процеси. Окружний виборчком вирішив включити в протокол результати голосування по п'яти дільницях, на яких раніше визнав вибори недійсними і на яких при перерахунку голосів була виявлена ​​недостача бюлетенів за Шевченка. У уточнений протокол були внесені результати перерахунку, тобто без зниклих голосів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд визнав протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування, - Шевченко. ВІДЕО+ФОТО

"За таких умов є підстави очікувати, що сторона кандидата Шевченко знову оскаржить такі рішення і дії ОВК", - взазначає ОПОРА.

По одній з дільниць ОВК вирішив не враховувати голоси, оскільки на контрольних листах були відсутні печатки. Таким чином, відомості про голосування за кожного кандидата на вказаній дільниці не ввійдуть в уточнений протокол ОВК.

Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 01
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 02
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 03
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 04
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 05
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 06
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 07
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 08
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 09
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 10
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 11
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 12
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 13
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 14
Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114 15

Раніше кандидат у народні депутати по цьому ж округу Олександр Шевченко повідомив, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. В "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані з двох дільниць.

Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах в Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Автор: 

Вірастюк Василь (75) ВР (15045) вибори (6721) виборчком (69) Івано-Франківська область (959) ОПОРА (216) Шевченко Олександр Леонідович (97)


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Топ коментарі
+5
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 - Цензор.НЕТ 5433
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15.04.2021 09:47 Відповісти
+4
то, що прихвостень бені не проходить, це чудово.... краще тупий Вірастюк, чим підступний Шевченко... але питання в іншому, клони роблять чорну, злочинну справу, коли буде відповідний закон????
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15.04.2021 09:49 Відповісти
+4
так как Кошулинского тут уже не берут в расчет. То первые двое это что " шило и мыло". или "хрен редьки не слаже" Поэтому "чисто по барабану", оба шмурдяки если не вдаваться в подробности. И еще не известно кто из этой пары "лучше" ( у нас же давняя традиция, национальная игра, мы всегда пытаемся выбрать "лучшее только из худшего"
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15.04.2021 09:56 Відповісти
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15.04.2021 09:47 Відповісти
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 - Цензор.НЕТ 5433
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15.04.2021 09:47 Відповісти
Неплохой автопортрет, в самую суть.
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15.04.2021 09:55 Відповісти
При Трускавецькому юнівєрсітєті додаткові курси закінчував?
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15.04.2021 10:04 Відповісти
то, що прихвостень бені не проходить, це чудово.... краще тупий Вірастюк, чим підступний Шевченко... але питання в іншому, клони роблять чорну, злочинну справу, коли буде відповідний закон????
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15.04.2021 09:49 Відповісти
73 звикли обирати з покидьків та дурнів. Обрати розумного - тями не вистачає!
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15.04.2021 11:24 Відповісти
калічне й дурнувате тягнеться до собіподібного...
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15.04.2021 11:51 Відповісти
из 95-го квартала Коломойского-в обезьянник Коломойского.
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15.04.2021 09:51 Відповісти
Это все, что надо знать про демократические выборы в Украине.
И какого тогда вообще в них участвовать?
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15.04.2021 09:54 Відповісти
на дамбасє за акс...ва 100% і ніт проблєм.
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15.04.2021 09:54 Відповісти
А тут даже договориться не могут, цирк устроили.
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15.04.2021 09:56 Відповісти
за громадянина іншої країни, Карл!
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15.04.2021 09:56 Відповісти
Вони будуть зустрічати бурятські танки з квітами.
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15.04.2021 10:22 Відповісти
так как Кошулинского тут уже не берут в расчет. То первые двое это что " шило и мыло". или "хрен редьки не слаже" Поэтому "чисто по барабану", оба шмурдяки если не вдаваться в подробности. И еще не известно кто из этой пары "лучше" ( у нас же давняя традиция, национальная игра, мы всегда пытаемся выбрать "лучшее только из худшего"
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15.04.2021 09:56 Відповісти
по сути дело скоты выбрали скота,
радоваться нечему, но и делать уже, похоже, нечего,
мусора рулят
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15.04.2021 10:10 Відповісти
А потім брати бандуру і співати про тяжку долю.
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15.04.2021 10:54 Відповісти
Західна Україна прозріла кого вибирати до ВР. Це не із 5 -ї колони, та пі.....ов.
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15.04.2021 10:22 Відповісти
Хруні не прозрівають. Це як сліпі кроти.
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15.04.2021 10:24 Відповісти
Сильна заруба, провладний кандидат, популярний націоналіст, і місцевий напіволігарх, у нас теж такі напіволігархи програли.
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15.04.2021 10:23 Відповісти
в чём игра ?
мусора ещё при кучме научились победителя назначать
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15.04.2021 10:33 Відповісти
Видно що Ви ніколи не були при підрахунку, нереально у нас підробити, для цього треба щоб всі члени ДВК і спостерігачі були від одної команди. Можливо це можна зробити на Донбасі, де може бути абсолют від жопоблоку, на заході нереально, що мають мусора до підрахунку взагалі незрозуміло.
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15.04.2021 10:41 Відповісти
сбу+провладні котлети = вибори в утіль.
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15.04.2021 10:33 Відповісти
Так буде і по всій Україні. До ВР потрібні патріоти держави, а не олігархі та їх холуї, вороги їз 5-ї колони, та піз...ли.
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15.04.2021 11:02 Відповісти
До Пасхи хоча б визначаться з так званим переможцем. Десь була інфа що лише близько третини виборців взяли участь в цьому "дійстві".
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15.04.2021 12:43 Відповісти
Два клона таки отщипнули достаточно, чтобы не дать выйти на первое место.
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15.04.2021 13:05 Відповісти
Януковичь тоже фальсифицировал выборы, но благодаря финансам господина Ахметова и еще много чего со второго раза в Президенты прошел,когда захотел стать царем, народ не понял такой выходки,несмотря на посредственные соц.выплаты, которые не в сострянии заплатить Соросятинская власть за 7 лет и по сей день , "Бо держава у нас бідна і на всіх коштів не вистачає,навідь на зброю, а владі якось жити і лікуватись треба". Инвест няня не хочет стать царем,он умнее,предпочитает быть в тени, но хочет не сам делать "инвестиции" в природные ресурсы Украины принадлежащие всему народу,а что бы крупный инвестор про монополизировал, офшоры не помеха,главное продать ,что бы народ стал свободным , без отягтяющих его мысли, про богатствами страны, когда "мусорам"-владі потрібно платити пів вражаю, чи поросятами за ропосюдження африканської поросячої чуми бо посадять і заберуть останні гроши. Вот в этом вся разница, но ни то не другое не потрібне.
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15.04.2021 14:29 Відповісти
Маскальська свиня залила рило і заснула з недопалком в зубах
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15.04.2021 14:51 Відповісти
 
 