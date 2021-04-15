Довибори в Раду на Прикарпатті: ОВК склала уточнений протокол - Вірастюк набирає 15 536 голосів, Шевченко - 15 114. ДОКУМЕНТ

Окружна виборча комісія на 87 окрузі в Івано-Франківській області прийняла уточнений протокол довиборів до Верховної Ради.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає Цензор.НЕТ.

Перемагає як і раніше кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

За даними уточненого після рішення суду протоколу, Вірастюк набирає 15 536 голосів, кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко - 15 114, розрив скоротився з 749 до 422 голосів. Протокол відправлений в ЦВК.

ОВК зібралася на засідання 14 квітня 2021 року, на якому розглянула питання про сім дільниць, щодо яких з 2 квітня почалися судові процеси. Окружний виборчком вирішив включити в протокол результати голосування по п'яти дільницях, на яких раніше визнав вибори недійсними і на яких при перерахунку голосів була виявлена ​​недостача бюлетенів за Шевченка. У уточнений протокол були внесені результати перерахунку, тобто без зниклих голосів.

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"За таких умов є підстави очікувати, що сторона кандидата Шевченко знову оскаржить такі рішення і дії ОВК", - взазначає ОПОРА.

По одній з дільниць ОВК вирішив не враховувати голоси, оскільки на контрольних листах були відсутні печатки. Таким чином, відомості про голосування за кожного кандидата на вказаній дільниці не ввійдуть в уточнений протокол ОВК.



































Раніше кандидат у народні депутати по цьому ж округу Олександр Шевченко повідомив, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. В "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані з двох дільниць.

Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах в Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).