Заступник голови ОП Жовква обговорив з дипрадником прем'єра Іспанії загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ до кордонів України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з дипломатичним радником голови уряду Іспанії Еммою Апарісі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Наголошується, що під час розмови окрема увага була приділена загостренню безпекової ситуації на сході України та нарощуванню активності російських військ на кордонах нашої держави. Емма Апарісі відзначила стурбованість іспанської сторони останнім розвитком подій і запевнила у чіткій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.

"У контексті двостороннього порядку денного сторони позитивно оцінили підсумки телефонної розмови між Президентом України Володимиром Зеленським і головою уряду Іспанії Педро Санчесом, яка відбулася в січні. Ігор Жовква та Емма Апарісі обмінялися думками щодо ключових елементів та змістовного наповнення майбутнього офіційного візиту в Україну очільника уряду Іспанії. Співрозмовники погодилися з важливістю прискорення роботи над проектами двосторонніх документів, які можуть бути підписані під час візиту", - випливає з повідомлення.

Жовква поінформував про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та цілі української ініціативи щодо створення Кримської платформи. Було висловлено сподівання, що іспанська сторона візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи на максимально високому урядовому рівні.

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