Українці зможуть купувати вакцину від COVID-19 не раніше листопада, - "слуга народу" Арахамія

Купити вакцину від коронавірусу, зокрема Pfizer, українці самостійно зможуть не раніше листопада. До цього часу всі замовлення на препарат від цієї компанії є державними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп попередив, що нині активізувалися шахраї, які розповідають про постачання вакцини і пропонують її купити. Але далі виявляється, що зловмисники просять передоплату за так званий препарат і зникають.

"Це багато в чому надута схема. Зовсім нещодавно приїжджали бізнесмени, просили: дайте нам дозвіл на британську AstraZeneca, яку ми завеземо і будемо продавати людям, які готові заплатити. Будь ласка, привозьте, за 48 годин отримаєте документи. Вони кажуть "дякую", їдуть, повертаються через тиждень, кажуть, що це була афера, немає жодної AstraZeneca", - розповів також Арахамія.

Парламентарій пояснив, що найближчим часом вакцина не з'явиться в Україні у вільному продажу, бо всі найбільші виробники вакцин завантажені на рік вперед.

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"Pfizer офіційно заявив: якщо ви почуєте про будь-яке комерційне постачання до листопада цього року, то це фейк. Всі замовлення до листопада - державні замовлення", - заявив він.