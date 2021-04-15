Українці зможуть купувати вакцину від COVID-19 не раніше листопада, - "слуга народу" Арахамія
Купити вакцину від коронавірусу, зокрема Pfizer, українці самостійно зможуть не раніше листопада. До цього часу всі замовлення на препарат від цієї компанії є державними.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Нардеп попередив, що нині активізувалися шахраї, які розповідають про постачання вакцини і пропонують її купити. Але далі виявляється, що зловмисники просять передоплату за так званий препарат і зникають.
"Це багато в чому надута схема. Зовсім нещодавно приїжджали бізнесмени, просили: дайте нам дозвіл на британську AstraZeneca, яку ми завеземо і будемо продавати людям, які готові заплатити. Будь ласка, привозьте, за 48 годин отримаєте документи. Вони кажуть "дякую", їдуть, повертаються через тиждень, кажуть, що це була афера, немає жодної AstraZeneca", - розповів також Арахамія.
Парламентарій пояснив, що найближчим часом вакцина не з'явиться в Україні у вільному продажу, бо всі найбільші виробники вакцин завантажені на рік вперед.
"Pfizer офіційно заявив: якщо ви почуєте про будь-яке комерційне постачання до листопада цього року, то це фейк. Всі замовлення до листопада - державні замовлення", - заявив він.
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оні будут тоже трудни... (с)
комуняка Земан"нагнув" прем"єра Чехії
пох.
це така доля лохів-Їх постійно "розводять"
провакцинуватись зараз "приватно"- надаремне викинуті гроші..
ні права перетнути кордон,ні імунітету.
плюс можлива депортація.
Тому, "нічого особистого, це лише бізнес !"
А "мудрий" нарід потерпить. На лоХдаунах посидить, валюту продасть, у кого залишилась, послухає про "перемоги велічайшего", по телевізору.