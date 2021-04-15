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Новини Боротьба з коронавірусом
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Українці зможуть купувати вакцину від COVID-19 не раніше листопада, - "слуга народу" Арахамія

Українці зможуть купувати вакцину від COVID-19 не раніше листопада, -

Купити вакцину від коронавірусу, зокрема Pfizer, українці самостійно зможуть не раніше листопада. До цього часу всі замовлення на препарат від цієї компанії є державними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп попередив, що нині активізувалися шахраї, які розповідають про постачання вакцини і пропонують її купити. Але далі виявляється, що зловмисники просять передоплату за так званий препарат і зникають.

"Це багато в чому надута схема. Зовсім нещодавно приїжджали бізнесмени, просили: дайте нам дозвіл на британську AstraZeneca, яку ми завеземо і будемо продавати людям, які готові заплатити. Будь ласка, привозьте, за 48 годин отримаєте документи. Вони кажуть "дякую", їдуть, повертаються через тиждень, кажуть, що це була афера, немає жодної AstraZeneca", - розповів також Арахамія.

Парламентарій пояснив, що найближчим часом вакцина не з'явиться в Україні у вільному продажу, бо всі найбільші виробники вакцин завантажені на рік вперед.

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"Pfizer офіційно заявив: якщо ви почуєте про будь-яке комерційне постачання до листопада цього року, то це фейк. Всі замовлення до листопада - державні замовлення", - заявив він.

Автор: 

вакцина (4419) Арахамія Давид (1106) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+9
Зачем украинцам что-то покупать если качественной вакциной бесплатно, согласно законов Украины, должно обеспечить государство!? Государство тип хочеть умыть руки? Ну тогда мы умоем руки остановив уплату налогов!
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15.04.2021 09:57 Відповісти
+8
зелёный клоун ПНХ !
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15.04.2021 09:57 Відповісти
+6
Ага, на Алиэкспрессе...
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15.04.2021 09:57 Відповісти
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15.04.2021 09:55 Відповісти
Вакцина украинцам не нужна. Это огромный риск, а эпидемия пошла на спад и умереть можно от любой из 1000 болезней, а не только от Ковид - гриппа. К тому же никому не известно, что точно входит в состав вакцины, там есть состав в инструкции и он ужасает, а есть еще и секретная часть. К тому же уже в Украине 10 человек умерло от вакцинации, это только официальные заниженные данные и больше, чем у 1000 человек есть побочные действия. И всем известно, что вакцины опробируют много лет, до 6 лет, а тут за год спартачили какую-то жижу. То есть по медицинскому неписаному закону лучше не рисковать со здоровьем человека, чем рисковать и он умрет. И мы еще не знаем отдаленные последствия вакцинации. При чем вакцинация не дает никаких льгот привитым, они должны проходить карантин, носить маски, проходить тесты и т.д. и привитые зачастую даже заболевают кароной. В общем втюхивают людям непонятно что и непонятно для чего.
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15.04.2021 10:11 Відповісти
ну и дурепа же ты , Лариса
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15.04.2021 11:48 Відповісти
Ага, на Алиэкспрессе...
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15.04.2021 09:57 Відповісти
зелёный клоун ПНХ !
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15.04.2021 09:57 Відповісти
Зачем украинцам что-то покупать если качественной вакциной бесплатно, согласно законов Украины, должно обеспечить государство!? Государство тип хочеть умыть руки? Ну тогда мы умоем руки остановив уплату налогов!
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15.04.2021 09:57 Відповісти
Повна фігня. В аптеках є потрібні холодильники? Отож.
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15.04.2021 09:58 Відповісти
за німі другіє пріходят,
оні будут тоже трудни... (с)
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15.04.2021 10:02 Відповісти
ОЗУ керує? Мож мені в тебе дозвіл запитати, макака?
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15.04.2021 10:03 Відповісти
Яким боком арахімія до вакцини? Сракою...?
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15.04.2021 10:04 Відповісти
Українці зможуть купувати вакцину від COVID-19 не раніше листопада, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5847
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15.04.2021 10:06 Відповісти
Как это не причем?))) а бабло?
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15.04.2021 10:13 Відповісти
В Болгарии по зелёному коридору можно Астразенекой, любой желающий. За Пфйзер или Модерну надо договариваться
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15.04.2021 10:05 Відповісти
зате чехи скоро зможуть закупити "Спутнік 5"..
комуняка Земан"нагнув" прем"єра Чехії
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15.04.2021 10:05 Відповісти
Так это все и есть большая афера, не удивил. Просто объёмы прибыли разные для фармгигантов и мелких аферистов.
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15.04.2021 10:05 Відповісти
Продаж вакцин від нового збудника в пандемію - це взагалі нонсенс. Такі ідеї лише недоумкам та заробітчанам на біді можуть приходити.
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15.04.2021 10:08 Відповісти
активізувалися шахраї, які розповідають про постачання вакцини і пропонують її купити. Але далі виявляється, що зловмисники просять передоплату за так званий препарат і зникають.

пох.
це така доля лохів-Їх постійно "розводять"
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15.04.2021 10:09 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3259816/**************************************************************************************

провакцинуватись зараз "приватно"- надаремне викинуті гроші..
ні права перетнути кордон,ні імунітету.

плюс можлива депортація.
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15.04.2021 10:18 Відповісти
Чомусь жодна країна не додумалась продавати вакцину від ковіду своїм громадянам.
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15.04.2021 10:09 Відповісти
Бо їх влада піклується про свій народ. Для "української" влади український народ, ніяким боком, не свій.
Тому, "нічого особистого, це лише бізнес !"
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15.04.2021 10:45 Відповісти
ПОКУПАТЬ???????? При всемирной пандемии?????? Они вообще себя слышат или остатки мозга уже вообще вонючим жиром заплыли от безнаказанного грабежа?
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15.04.2021 10:16 Відповісти
Головне провакцинувати пфайзером хазяїв та їх "слуг" з сімеЙствами та родичами.
А "мудрий" нарід потерпить. На лоХдаунах посидить, валюту продасть, у кого залишилась, послухає про "перемоги велічайшего", по телевізору.
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15.04.2021 10:40 Відповісти
Не знаю, как кого, но меня этот тупой поц раздражает! На хрена цитировать эту гниду?
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15.04.2021 10:41 Відповісти
 
 