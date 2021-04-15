"Ситуація катастрофічна ... Росія хоче стерти Україну з лиця землі", - посол Мельник закликав Захід допомогти в боротьбі з ескалацією з боку РФ

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав західні країни допомогти Україні в боротьбі з військовою ескалацією, яку провокує Москва на українсько-російському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідну заяву він зробив в ефірі радіостанції Deutschlandfunk у четвер.

"Ситуація катастрофічна ... Росія хоче стерти Україну з лиця землі як державу", - заявив дипломат.

Він наголосив, що Україні від Заходу потрібні не лише вираження солідарності, а й сучасні системи озброєнь, щоб мати можливість захистити себе.

"Можливо, варто подумати і про ядерний статус", - зауважив Мельник.

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Трохи пізніше у твітері він ще раз уточнив, що Україна вимагає сильної військової підтримки від Німеччини і якнайшвидшого членства в НАТО, щоб запобігти новому військовому нападу з боку Росії.