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Новини Агресія Росії проти України
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"Ситуація катастрофічна ... Росія хоче стерти Україну з лиця землі", - посол Мельник закликав Захід допомогти в боротьбі з ескалацією з боку РФ

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав західні країни допомогти Україні в боротьбі з військовою ескалацією, яку провокує Москва на українсько-російському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідну заяву він зробив в ефірі радіостанції Deutschlandfunk у четвер.

"Ситуація катастрофічна ... Росія хоче стерти Україну з лиця землі як державу", - заявив дипломат.

Він наголосив, що Україні від Заходу потрібні не лише вираження солідарності, а й сучасні системи озброєнь, щоб мати можливість захистити себе.

"Можливо, варто подумати і про ядерний статус", - зауважив Мельник.

Також читайте: "Моральний обов'язок Німеччини - покласти край незаконній окупації Криму", - посол України Мельник

Трохи пізніше у твітері він ще раз уточнив, що Україна вимагає сильної військової підтримки від Німеччини і якнайшвидшого членства в НАТО, щоб запобігти новому військовому нападу з боку Росії.

Автор: 

Німеччина (7481) росія (66060) Мельник Андрій (234)


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Топ коментарі
+33
Поражает лецимерство Ваше , когда вы выбираете себе в президенты зебила который и сдаст вас ПаРаши как свиней на мясокомбинат, а сам убежит на родину в Израиль, но это не вы виноваты , а ЕС ? Это мерзость !
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15.04.2021 10:20 Відповісти
+25
да всем пох... главное шо СП2 строится
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15.04.2021 10:08 Відповісти
+25
Kavkaz Center
@newkc14
·
13 t
В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
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15.04.2021 10:28 Відповісти
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да, но судьям и мусорам не выгоден конфликт с рахой,
так что война идёт в другом напиавлении
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15.04.2021 10:40 Відповісти
Не важно кому выгодно главное что будет делать для защиты своей страны каждый из нас!
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15.04.2021 11:11 Відповісти
Ой?а кто ж виноват?интересно все зелебобики успеют сбежать?
Или они думают (хотя чем?),что их защитят те,которых они не посылали?
Страна дураков...и тотальной брехни
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15.04.2021 11:01 Відповісти
Нынешнее поведение раши - это прямое следствие безвольности, слабости, и пораженческой оппортунистической политики Зеленского.
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15.04.2021 11:27 Відповісти
А ми не хочемо. Що далі?
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15.04.2021 11:36 Відповісти
Какой смысл в России, если есть зеленский и зебилы. Они сделают эту работу лучше, чем вся Россия вместе взятая.
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15.04.2021 11:36 Відповісти
Без ядерного оружия мы никогда не вернем Крым. И так и будем жить под постоянной угрозой не только со стороны РФ. Никто не знает, что стукнет в голову той-же Венгрии, Польше, Румынии, если у нас будет бойня на востоке.
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15.04.2021 11:39 Відповісти
А ще було сказано про "потенційний наступ", тобто неминучий.
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15.04.2021 13:01 Відповісти
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