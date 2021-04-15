"Ситуація катастрофічна ... Росія хоче стерти Україну з лиця землі", - посол Мельник закликав Захід допомогти в боротьбі з ескалацією з боку РФ
Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав західні країни допомогти Україні в боротьбі з військовою ескалацією, яку провокує Москва на українсько-російському кордоні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідну заяву він зробив в ефірі радіостанції Deutschlandfunk у четвер.
"Ситуація катастрофічна ... Росія хоче стерти Україну з лиця землі як державу", - заявив дипломат.
Він наголосив, що Україні від Заходу потрібні не лише вираження солідарності, а й сучасні системи озброєнь, щоб мати можливість захистити себе.
"Можливо, варто подумати і про ядерний статус", - зауважив Мельник.
Трохи пізніше у твітері він ще раз уточнив, що Україна вимагає сильної військової підтримки від Німеччини і якнайшвидшого членства в НАТО, щоб запобігти новому військовому нападу з боку Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так что война идёт в другом напиавлении
Или они думают (хотя чем?),что их защитят те,которых они не посылали?
Страна дураков...и тотальной брехни