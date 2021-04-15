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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Зубця, головуючого в низці справ Майдану: деякі з них розглядалися з 2016 року

Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Зубця, головуючого в низці справ Майдану: деякі з них розглядалися з 2016 року

13 квітня 2021 р. Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Подільського суду м. Києва Юрія Григоровича Зубця, задовольнивши його подання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Адвокатську дорадчу групу.

"Суддя Юрій Зубець був головуючим у низці справ Майдану:

Справа Шаповалова - У справі Віктора Шаповалова, командира роти харківського беркуту станом на березень 2021 року, допитували потерпілих по подіям мирної ходи 18 лютого 2014 року. Юрій Зубець розглядав цю справи з початку 2016 року.

Справа Гайдашука Киринчука - Справа про напад на студентів інституту Карпенка-Карого 20 січня 2014 року. Обвинувачені - колишні оперуповноважени Іван Гайдашук та Сергія Киринчук. Саном на березень, Подільський суд досліджував докази. Справа надійшла до Подільського суду наприкінці 2018 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі щодо розстрілу євромайданівців перед Хмельницьким СБУ зникли докази: відеозаписи, фото і куля, - адвокатка Закревська

Справа Пустового - Обвинуваченим у справі є Денис Пустовий, на той час - в. о. заступника командира роти спецпризначення "Беркут" управління МВС Київської області. Його обвинувачують у службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки під час масових акцій протесту 01 грудня 2013 на Банковій. Справа слухалась суддею з 2016 року.

Справа Горбенка - Виктора Горбенка (підсудного у справі викрадення та вбивства Сергієнка) обвинувачують у введенні в оману органу досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту. А саме в тому, що в липні 2020р. надав неправдиві свідчення про дійсні обставини розголошення суддею Городищенського райсуду Черкаської області Синицею, яка обвинувачується у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу, відомостей досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні стосовно організаторів викрадення та вбивства журналіста Сергієнка, в т.ч. стосовно Горбенка. Система авторозподілу визначила Юрія Зубця суддею в цій справі в листопаді 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Зубця, головуючого в низці справ Майдану: деякі з них розглядалися з 2016 року 01
Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Зубця, головуючого в низці справ Майдану: деякі з них розглядалися з 2016 року 02

Автор: 

Беркут (533) відставка (1471) суддя (1589) Євромайдан (957) Вища рада правосуддя (583) Сергієнко Василь (64)


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дорассматривался падла судейская до пенсии... за что мы платим, отрывая от себя, этим уркам в судейской мантии? захмарные з\п не гарантия доброчесности этих скотов...
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15.04.2021 10:17 Відповісти
сподіваюсь, він встиг нахапати достатньо, щоб дожити безбідно
дітям вистачить?
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15.04.2021 10:18 Відповісти
скыльки банок бабла закопано в городі?
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15.04.2021 10:20 Відповісти
Оклад за 100 лет выплатите при увольнении.
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15.04.2021 10:21 Відповісти
З пенсією в ...надцять тисяч гривень.
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15.04.2021 10:32 Відповісти
Лет 80 ему было ?
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15.04.2021 10:39 Відповісти
В Украине судьи, которые во время ВОВ работали военными прокурорами, и принимали участи в тройках выносивших смертные приговоры, поуходили на пенсию после 80 лет. Так будет и с судьями, которые принимали решения по Майдановцам в 2013-14 гг.
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15.04.2021 10:43 Відповісти
 
 