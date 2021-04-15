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Новини Окупація Криму
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Експерший заступник командира Керченського загону морської охорони підозрюється в здачі окупантам військової частини в Криму, - Офіс Генпрокурора

Експерший заступник командира Керченського загону морської охорони підозрюється в здачі окупантам військової частини в Криму, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України у вчиненні державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у лютому 2014 року, під час захоплення адміністративних будівель та військових частин АР Крим, командиром Керченського загону морської охорони було здійснено маневри з виходу корабельно-катерної групи з окупованої території півострова. У зв'язку з цим, виконання обов’язків командира загону було покладено на його першого заступника, який був зобов'язаний контролювати забезпечення охорони військової частини № 1472 у м. Керч АР Крим, задля унеможливлення її захоплення російськими військовими.

Підозрюваний, бажаючи підтримати РФ в окупації півострова Крим, надав незаконний наказ розблокувати ворота та запустити на територію військової частини автобуси з представниками Збройних Сил РФ, чим надав допомогу представникам іноземної держави у безперешкодному доступі до військової одиниці ЗСУ.

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Автор: 

Крим (14189) окупація (6751) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
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Такие решения необходимы ,хотя и сильно запоздали... Все мерзавцы должны доживать свою жизнь с клеймом предателя! И пусть его детям и внукам достанется несмываемый позор!
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15.04.2021 10:23 Відповісти
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Запугали так что куча г.страха уже выше самого предателя, и как всегда заочно?
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15.04.2021 10:19 Відповісти
ну всё, наконец, можно идти в ощадбанк ...
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15.04.2021 10:22 Відповісти
військова прокуратура флота перейшла в повному складі. Шта?
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15.04.2021 10:23 Відповісти
Такие решения необходимы ,хотя и сильно запоздали... Все мерзавцы должны доживать свою жизнь с клеймом предателя! И пусть его детям и внукам достанется несмываемый позор!
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15.04.2021 10:23 Відповісти
Самый главный предатель - Турчинов, преступно не исполнивший требования ст.105 Конституции Украины!
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15.04.2021 10:50 Відповісти
Топ новина.....
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15.04.2021 10:26 Відповісти
Был приказ?
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15.04.2021 10:34 Відповісти
так, дивись, і до головного сдатчика потихеньку доберемось...
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15.04.2021 10:47 Відповісти
Самый главный предатель - Турчинов, преступно не исполнивший требования ст.105 Конституции Украины!
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15.04.2021 10:51 Відповісти
Мамчур точно так-же сдал свою часть, но вдруг стал чуть ли не героем.
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15.04.2021 11:20 Відповісти
 
 