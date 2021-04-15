Експерший заступник командира Керченського загону морської охорони підозрюється в здачі окупантам військової частини в Криму, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України у вчиненні державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у лютому 2014 року, під час захоплення адміністративних будівель та військових частин АР Крим, командиром Керченського загону морської охорони було здійснено маневри з виходу корабельно-катерної групи з окупованої території півострова. У зв'язку з цим, виконання обов’язків командира загону було покладено на його першого заступника, який був зобов'язаний контролювати забезпечення охорони військової частини № 1472 у м. Керч АР Крим, задля унеможливлення її захоплення російськими військовими.

Підозрюваний, бажаючи підтримати РФ в окупації півострова Крим, надав незаконний наказ розблокувати ворота та запустити на територію військової частини автобуси з представниками Збройних Сил РФ, чим надав допомогу представникам іноземної держави у безперешкодному доступі до військової одиниці ЗСУ.

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