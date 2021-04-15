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Зеленський з дружиною завтра відвідає з робочим візитом Францію. Плануються переговори з Макроном, - ОП

Зеленський з дружиною завтра відвідає з робочим візитом Францію. Плануються переговори з Макроном, - ОП

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою завтра вирушить з робочим візитом до Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 16 квітня здійснить робочий візит до Французької Республіки. Плануються переговори Глави держави з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше цю інформацію підтвердив посол Франції де Понсен, а також французьке видання.

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Автор: 

візит (1613) Зеленський Володимир (24352) Франція (3104) Макрон Емманюель (1515) Олена Зеленська (254)


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Топ коментарі
+26
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https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna
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На переговорах у Макрона щодо московської агресії Зеленському варто памятати, що йому ще повертатися в Україну...
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15.04.2021 10:27 Відповісти
+21
Ждем новой Парижской сдачи интересов Украины?
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15.04.2021 10:24 Відповісти
+20
Зачем вообще о чем то говорить с французским жополизом Путина? Единственные с кем нужно разговаривать это США и Англия.
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15.04.2021 10:25 Відповісти
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гнида зеленский будет рассказывать французам о секретных доказательствах в деле шеремета
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15.04.2021 10:27 Відповісти
https://twitter.com/ukrainesinger
https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna
https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger

На переговорах у Макрона щодо московської агресії Зеленському варто памятати, що йому ще повертатися в Україну...
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15.04.2021 10:27 Відповісти
1000%
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15.04.2021 11:19 Відповісти
Державне підприємство «Завод імені Малишева» проведе модернізацію основних бойових танківТ-80УД.
Про це повідомляє Мілітарний.
Вже у другому кварталі поточного року підприємство розпочне модернізацію партії бойових машин.
Роботи проводитимуться для Пакистану, угоду з Державним концерном «Укроборонпром» країна підписала у рамках міжнародної виставки озброєнь IDEX-2021.
Ремонт парку танків Т-80УД збройних сил Пакистану оцінено на загальну суму 85,6 млн доларів.
Це першій контракт Концерну з цією країною у поточному році.https://mil.in.ua/uk/news/zavod-imeni-malysheva-provede-modernizatsiyu-tankiv-t-80ud/
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15.04.2021 10:29 Відповісти
Вова, если ты ****, подпишешься на какую-то херню, то я поеду не в Киев, а в кривой рог, к твоим родителям. Чтобы ты знал с чего начинается родина.
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15.04.2021 10:29 Відповісти
Його радітєлі вже чорт зна де.
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15.04.2021 10:42 Відповісти
Це що, вояж? До чого тут зЕЛенка?
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15.04.2021 10:30 Відповісти
Шоппинг за гос.счёт.
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15.04.2021 10:41 Відповісти
У Ленкі, Шанель #5 закінчилась))
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16.04.2021 06:45 Відповісти
В воздухе уже пахнет войной, гарью. Последние дни перед нападением России на Украину. Главнокомандующий в эти дни должен быть со свои народом, с армией, должен руководить обороной, должен обратиться к украинскому народу, должен очень много сделать. Но где наш главнокомандующий, поехал с супругой во Францию. Опять придется простому народу браться за оружие и гнать оккупантов со своей земли.
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15.04.2021 10:33 Відповісти
Жабоед сделает несколько изящных па перед Бубочкой и нежным бархатным голосом с улыбкой на лице будет втирать клоуну, чтобы тот пошел на уступки ***** и дал водичку в Крым. Так и будет, к бабке не ходи
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15.04.2021 10:34 Відповісти
С супругой(Ермак?)
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15.04.2021 10:34 Відповісти
А супруга там нахер здалась? Чи то та ситуація, щоб її за собою тягати, шопінг і екскурсії сьогодні влаштовувати? От виродки...
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15.04.2021 10:34 Відповісти
Для жидів, потреби, та безпека країни де вони проживають, завжди на другому плані, окрім їх історичної батьківщини.І неважливо, яке місце на владних щаблях, вони займають.
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15.04.2021 11:21 Відповісти
Якщо він здастся то він більше не президент!
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15.04.2021 10:36 Відповісти
Пожежно рятувальна служба Парижа вже напряглась !! .
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15.04.2021 10:37 Відповісти
Париж, приготовиться к жопе...)))
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15.04.2021 10:39 Відповісти
Принимаются ставки на тот факт, что Елена Зеленская лоханётся и назовёт первую леди Франции - Брижит Бардо....
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15.04.2021 10:42 Відповісти
А супруга там зачем? Сообщать о передвижении украинских войск?
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15.04.2021 10:42 Відповісти
Про що розмовляти з тим макароном???
Всі французські президенти лише продаються путєну, гітлеру і т.п., і продають тих, кого обіцяють захищати, а потім і самі складають лапки, перед ворогом...
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15.04.2021 10:42 Відповісти
угу
в формате "обеда"
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15.04.2021 10:43 Відповісти
Дурне знов їде в турне.
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15.04.2021 10:44 Відповісти
Поехал перенимать опыт строительства коробок передач у французских танков - одна скорость вперёд и шесть назад.
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15.04.2021 10:48 Відповісти
Х#йло поручило Эммочке шепнуть на ушко клоуну чтоб не говорил публично обидные слова...
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15.04.2021 10:51 Відповісти
шЫкарную пианину для гастролей однопальцевого единорогового пианиста предоставляет спонсор встречи - хйло
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15.04.2021 10:52 Відповісти
Лену потянуло на французское Шардоне .С годом разлива определятся на дегустации.
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15.04.2021 10:53 Відповісти
Зеля,щоб психологично задавить Микрона,одень жёлтый жилет,а в руки возьми Коран
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15.04.2021 11:13 Відповісти
можно считать, что завтра начнется сдача Украины.....
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15.04.2021 11:18 Відповісти
Сцикло! Навіть не думай давати воду одічалим у Крим та здавати бамбас!

Цікаво, що там у Парижі трапиться цього разу? Мабуть Сєна з берегів вийде та затопить Ейфелеву вежу.
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15.04.2021 11:24 Відповісти
повадились нахаляву на отдых ездить
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15.04.2021 11:31 Відповісти
напоминаю как это будет выглядеть
Зеленський з дружиною завтра відвідає з робочим візитом Францію. Плануються переговори з Макроном, - ОП - Цензор.НЕТ 9795
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15.04.2021 11:36 Відповісти
Встреча двоих микронов.
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15.04.2021 11:47 Відповісти
Я офіцер РВСП,які знищили російські свині й недолугі хахли у 1992-2004 роках,ще за 5 років до повного знищення мене було звільнено з лав ЗСУ,за дескридитацію звання офіцера у тому вигляді як це бачили кацапські свині-п.-к Бичков,г.-л Ільяшов,п-к Бажков й решта русских ваєнних мені, було27 років,я й дружина залишилися без житла,роботи,соціальних гарантій-без нічого,ця русская ******* робить моделювання сьогодення,якщо доля змусить взяти мені зброю у руки,я ведучи оборону від кацапських собак одночасно перестріляю ту падаль,що засіла у всьому векторі Українських інститутів,вибачте панове за подання,щось не витримали нервові вузлики.
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15.04.2021 11:54 Відповісти
Кращим консультантом по капітуляціях може бути лише хрансія.
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15.04.2021 12:38 Відповісти
Выродок таскает за собой свою ватную самку за деньги налогоплательщиков.Чета будущих Чуашеску...
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15.04.2021 13:03 Відповісти
А супруга там зачем? Это рабочий визит, по протоколу ( да и вообще) она там не нужна---опять отдыхать крысинная семейка намылилась?
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15.04.2021 22:47 Відповісти
зрада презрадная.
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16.04.2021 06:07 Відповісти
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