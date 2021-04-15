Зеленський з дружиною завтра відвідає з робочим візитом Францію. Плануються переговори з Макроном, - ОП
Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою завтра вирушить з робочим візитом до Франції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 16 квітня здійснить робочий візит до Французької Республіки. Плануються переговори Глави держави з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше цю інформацію підтвердив посол Франції де Понсен, а також французьке видання.
Топ коментарі
+26 Алла Новосад #194524
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+20 Victor Bublik
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