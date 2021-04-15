За добу через COVID-19 у Києві померла 51 людина, виявили 1 625 нових випадків. Серед захворілих 59 дітей, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 1625 нових випадків захворювання COVID-19 (всього 181 691).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

Так, захворіли: 933 жінки віком від 18 до 94 років, 633 чоловіки віком від 18 до 91 років, 30 дівчаток від 2 місяців до 16 років і 29 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також зафіксовано 51 летальний випадок від вірусу (всього 4072).

За добу госпіталізували 154 хворих COVID-19 і 345 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Також Кличко зазначив, що 706 жителів Києва подолали коронавірус (всього 113240).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (310), Деснянському (238) і в Подільському (224) районах.

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