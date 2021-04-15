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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 у Києві померла 51 людина, виявили 1 625 нових випадків. Серед захворілих 59 дітей, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 1625 нових випадків захворювання COVID-19 (всього 181 691).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

Так, захворіли: 933 жінки віком від 18 до 94 років, 633 чоловіки віком від 18 до 91 років, 30 дівчаток від 2 місяців до 16 років і 29 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також зафіксовано 51 летальний випадок від вірусу (всього 4072).

За добу госпіталізували 154 хворих COVID-19 і 345 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Також Кличко зазначив, що 706 жителів Києва подолали коронавірус (всього 113240).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (310), Деснянському (238) і в Подільському (224) районах.

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За добу через COVID-19 у Києві померла 51 людина, виявили 1 625 нових випадків. Серед захворілих 59 дітей, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19662) Кличко Віталій (3527) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Які там недоумки кричали, що не треба карантину???? лише в одному Києві за добу 51 людина загинула. Треба негайно загальнонаціональний локдаун!
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15.04.2021 10:43 Відповісти
 
 