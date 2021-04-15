Третій етап випробувань нової ізраїльської COVID-вакцини може бути проведено в Україні, - посол Корнійчук

Результатом візиту української делегації на чолі з віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим до Ізраїлю стало вирішення низки важливих для країни питань, зокрема щодо подолання пандемії COVID-19.

Відповідну заяву зробив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати усім делегатам за активну позицію у роботі та значний внесок у питанні досягнення домовленостей у співпраці з Ізраїлем. Спільними зусиллями ми вирішили низку важливих для нашої країни питань, зокрема, щодо взаємодії у галузі торгівлі, інвестицій, медицини та у питанні подолання пандемії COVID-19", - зазначив дипломат.

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Він підкреслив, що важливим аспектом переговорів стало завершення Ізраїлем другого етапу випробувань своєї вакцини проти COVID-19 в середині літа.

"Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, зокрема й на наших потужностях. Ізраїль наразі вивчає зазначену пропозицію та, я сподіваюсь, що вона буде сприйнята схвально. Вже чітко зрозуміло, що пандемія коронавірусної інфекції затягнеться не на один рік у світі. І виробництво вакцини, її доступність для наших громадян - питання дуже чутливе і важливе", - наголосив Корнійчук.



