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Новини Коронавірус і карантин
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Третій етап випробувань нової ізраїльської COVID-вакцини може бути проведено в Україні, - посол Корнійчук

Третій етап випробувань нової ізраїльської COVID-вакцини може бути проведено в Україні, - посол Корнійчук

Результатом візиту української делегації на чолі з віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим до Ізраїлю стало вирішення низки важливих для країни питань, зокрема щодо подолання пандемії COVID-19.

Відповідну заяву зробив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати усім делегатам за активну позицію у роботі та значний внесок у питанні досягнення домовленостей у співпраці з Ізраїлем. Спільними зусиллями ми вирішили низку важливих для нашої країни питань, зокрема, щодо взаємодії у галузі торгівлі, інвестицій, медицини та у питанні подолання пандемії COVID-19", - зазначив дипломат.

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Він підкреслив, що важливим аспектом переговорів стало завершення Ізраїлем другого етапу випробувань своєї вакцини проти COVID-19 в середині літа.

"Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, зокрема й на наших потужностях. Ізраїль наразі вивчає зазначену пропозицію та, я сподіваюсь, що вона буде сприйнята схвально. Вже чітко зрозуміло, що пандемія коронавірусної інфекції затягнеться не на один рік у світі. І виробництво вакцини, її доступність для наших громадян - питання дуже чутливе і важливе", - наголосив Корнійчук.

Третій етап випробувань нової ізраїльської COVID-вакцини може бути проведено в Україні, - посол Корнійчук 01
Третій етап випробувань нової ізраїльської COVID-вакцини може бути проведено в Україні, - посол Корнійчук 02

Автор: 

вакцина (4419) Ізраїль (1658) випробування (404) карантин (18172) Корнійчук (65) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Традиционно начнем с Умани?
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15.04.2021 10:30 Відповісти
+5
зеленский и шмендель будут продавать лохам ?
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15.04.2021 10:28 Відповісти
+4
Пусть на арабах испытывают
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15.04.2021 10:29 Відповісти
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зеленский и шмендель будут продавать лохам ?
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15.04.2021 10:28 Відповісти
Наша олигархическая власть мало того, что не подготовлена к наступлению противника, мало того, что торгует 7 лет с агрессором и продает ему титан для вооружения, то есть вооружает агрессора, чтобы он убивал украинцев, так она еще и решила сделать из украинцев подопытных кроликов. Овец из украинцев они уже сделали, втюхали им маски, вакцины, карантин так теперь решили кроликами сделать, а потом пушечным мясом на фронте. Они же себя освободили от мобилизации, а народ пусть стреляет, тем более дистанционной современной высокоточной техники нет в нужном количестве. Такая она - власть олигархов.И украинцы уже 30 лет избирают во власть только олигархов, слуг сатаны.
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15.04.2021 10:37 Відповісти
Судя по твоему высеру- стакан наполовину пустой.Тебе цвет волос мешает трезво мыслить.
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15.04.2021 11:08 Відповісти
Кацапских ботов геть!
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15.04.2021 13:20 Відповісти
Вот и я о том же, вали нах.
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15.04.2021 14:07 Відповісти
ПНХ.
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15.04.2021 16:56 Відповісти
Пусть на арабах испытывают
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15.04.2021 10:29 Відповісти
и на каких кроликах будут ставить єкскрименти?
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15.04.2021 10:30 Відповісти
Не переживайте раньше времени. Ключевое слово МОЖЕТ, как и во всем у зеленой власти.
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15.04.2021 10:32 Відповісти
Традиционно начнем с Умани?
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15.04.2021 10:30 Відповісти
Хто піде в кролики ?
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15.04.2021 10:32 Відповісти
Исключительно на единоверцах...
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15.04.2021 10:34 Відповісти
Караул! Ізраіль знову зі своїми мансами. Випробовуйте на китайцях, їх багато, а нас вже хрєн да нєхрєна залишилось та й ті на 72% дебіли.
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15.04.2021 10:37 Відповісти
Учитывая уровень медицины в Израиле, эту возможность нужно не просрать, как многое другое, что было просрано нынешней властью. Это вам не Спутник V, предназначенный для вакцинирования скота.
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15.04.2021 10:37 Відповісти
що цікаво ізраїль масово вакцинувався пфайзер, дещо модерною.тож подумайте логічно чому??? а не став чекати своєї чудо вакцини...
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15.04.2021 10:47 Відповісти
Тому, що ще півроку назад, його власна вакцина була тільки в стадії розробки. І вони вакцинувалися пфайзер, який до речі, також не мав закінченої стадії третього етапу дослідження.
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15.04.2021 10:56 Відповісти
Дочка знакомых, когда вакцинировалась Пфазером, думала - не выживет, так было плохо ночью...
Израильтяне доделают её скрупулёзно и мы, если не просрём, будем в числе первых на очереди её купить (или производить, как мечтает Резников ). Ну а хуже Пфайзера она точно не будет - евреи своих граждан говном (читай - Спутником) колоть не станут...
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15.04.2021 11:59 Відповісти
Ви вже записалися на випробування цієї вакцини на собі?
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15.04.2021 10:47 Відповісти
Ты себе местечко на кладбище уже прикупила?
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15.04.2021 11:11 Відповісти
Ви вже записалися на випробування цієї вакцини на собі? Чи нехай хтось ризикує здоров'ям і життям, а ви будете писати іронічні дописи і хизуватися своєю крутизною?
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15.04.2021 21:41 Відповісти
Я то записался на вакцинацию, но когда дойдет очередь не знаю.
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16.04.2021 21:48 Відповісти
Всё в нашей жизни познаётся в сравнении. Я сравнил Спутник и израильскую вакцину...
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15.04.2021 11:50 Відповісти
Я це розумію. Але іноді варто приміряти деякі речі особисто. Тоді дивишся на на них зовсім інакше. Хоча б теоретично - представте себе улюбленого і лікаря з повним шприцем неперевіреної вакцини, і що ніхто, нічого не гарантує.
І тоді розумієш, що добровільці, які ідуть на таке - це мужні люди і заслуговують поваги.
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15.04.2021 21:48 Відповісти
Умань нехай привітають вони жидів *******.
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15.04.2021 10:37 Відповісти
Їж те, не обляпайтесь.
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15.04.2021 10:38 Відповісти
визит украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым в Израиль / Где вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников узнал, что "Израиль захватил сирийские Голанские высоты и провозгласил свой суверенитет над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН признала аннексию недействительной".
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15.04.2021 10:41 Відповісти
А он случайно не узнал, что Израиль положил на "Резолюцию Совбеза ООН"?
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15.04.2021 10:58 Відповісти
Как положил Путин ? Большой и толстый?
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15.04.2021 11:05 Відповісти
бла бла бла! це буде логічний результат всіх цих поїздок за наш раїхунок! пишуть що бразилія теж готова до випробування цього ізраїльского чуда...але поки лише наміри, такі ж як купівля 10млн вакцин пфайзер
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15.04.2021 10:45 Відповісти
Не треба розганяти паніку про піддослідних ! Всім відомо ,що медична наука в Ізраїлі дуже потужна! Два етапи ( самих ризикованих) вони вже провели на своїх громадянах, а третій -кінцевий може ще тільки погодяться провести в Україні! Думаю. що їх вакцина буде не гіршою за китайські, індійські або британські! Інакше б вони не ризикували, випробуючи свою вакцину на своїх громадянах, яких вони цінують понад усе!
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15.04.2021 10:57 Відповісти
Удивительно!
Украинские фирмы давно заявили о готовности производить вакцину, если предоставить им льготы!
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15.04.2021 10:57 Відповісти
Хто знає, яка вакцина на сьогодні пройшла всі етапи дослідження?
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15.04.2021 10:58 Відповісти
Це вже просто "умиляє".
""Украинская" сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине"

Ці вишкребки вже відверто заявляють "мудрому" наріду, що їх використають, як піддослідних щурів.
Я не про ізраїльських вчених, які створили вакцину, і є ймовірність, що вакцина гарна, а про те м...ське шобло, яке керує країною.
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15.04.2021 11:04 Відповісти
Не хочеш бути щуром, будеш кроликом.
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15.04.2021 11:14 Відповісти
Вакцинация по израильски
Третій етап випробувань нової ізраїльської COVID-вакцини може бути проведено в Україні, - посол Корнійчук - Цензор.НЕТ 8718
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15.04.2021 11:26 Відповісти
Хм....на гоях проверять будут?
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15.04.2021 11:35 Відповісти
На биомассе(зеленский-старший) будут ставить эксперименты
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15.04.2021 11:40 Відповісти
Предлагаю начать испытания с семьи Козинчука. Он как бы и в Израиле, но территория посольства считается территорией Украины. Поэтому и его обещания будут исполнены и затраты на доставку минимальные и те, кто не подписывался быть подопытными ими не станут
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15.04.2021 12:03 Відповісти
Нічого поганого у випробуванні вакцин немає, свого роду це навіть герої які ризикують своїм здоров'ям заради інших. Ізраїльську вакцину від ГРВІ у нас недавно випробовували. Є лише питання до того що це за вакцина, її ефективність, і це випадково не та що розроблялася разом з росіянами.
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15.04.2021 12:23 Відповісти
"Короновірус" це по суті економічна війна з незалежним від держави бізнесом -
по задумці правляючій верхівки всі люди повинні залежать від держави, тому
МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС знищують, і готують у всьому світі НОВУ СИСТЕМУ
грошових розрахунків - БЕЗГОТІВКОВУ (бєзнал).

Не слухаєшься , добре, тобі можна відключити можливість розраховуватись
за послуги і покупки Третій етап випробувань нової ізраїльської COVID-вакцини може бути проведено в Україні, - посол Корнійчук - Цензор.НЕТ 2728
Отакі часи прийшли - не збиратись, не скупчуватись, не купувати те що заборонено,
купувати і бути там де дозволила держава. Колись це була фантастика, тепер це
реальність.
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15.04.2021 12:56 Відповісти
 
 