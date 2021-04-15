Третій етап випробувань нової ізраїльської COVID-вакцини може бути проведено в Україні, - посол Корнійчук
Результатом візиту української делегації на чолі з віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим до Ізраїлю стало вирішення низки важливих для країни питань, зокрема щодо подолання пандемії COVID-19.
Відповідну заяву зробив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу подякувати усім делегатам за активну позицію у роботі та значний внесок у питанні досягнення домовленостей у співпраці з Ізраїлем. Спільними зусиллями ми вирішили низку важливих для нашої країни питань, зокрема, щодо взаємодії у галузі торгівлі, інвестицій, медицини та у питанні подолання пандемії COVID-19", - зазначив дипломат.
Він підкреслив, що важливим аспектом переговорів стало завершення Ізраїлем другого етапу випробувань своєї вакцини проти COVID-19 в середині літа.
"Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, зокрема й на наших потужностях. Ізраїль наразі вивчає зазначену пропозицію та, я сподіваюсь, що вона буде сприйнята схвально. Вже чітко зрозуміло, що пандемія коронавірусної інфекції затягнеться не на один рік у світі. І виробництво вакцини, її доступність для наших громадян - питання дуже чутливе і важливе", - наголосив Корнійчук.
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Израильтяне доделают её скрупулёзно и мы, если не просрём, будем в числе первых на очереди её купить (или производить, как мечтает Резников ). Ну а хуже Пфайзера она точно не будет - евреи своих граждан говном (читай - Спутником) колоть не станут...
І тоді розумієш, що добровільці, які ідуть на таке - це мужні люди і заслуговують поваги.
Украинские фирмы давно заявили о готовности производить вакцину, если предоставить им льготы!
""Украинская" сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине"
Ці вишкребки вже відверто заявляють "мудрому" наріду, що їх використають, як піддослідних щурів.
Я не про ізраїльських вчених, які створили вакцину, і є ймовірність, що вакцина гарна, а про те м...ське шобло, яке керує країною.
по задумці правляючій верхівки всі люди повинні залежать від держави, тому
МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС знищують, і готують у всьому світі НОВУ СИСТЕМУ
грошових розрахунків - БЕЗГОТІВКОВУ (бєзнал).
Не слухаєшься , добре, тобі можна відключити можливість розраховуватись
за послуги і покупки
Отакі часи прийшли - не збиратись, не скупчуватись, не купувати те що заборонено,
купувати і бути там де дозволила держава. Колись це була фантастика, тепер це
реальність.