На посаду в новий Київський міський адмінсуд можуть претендувати всі охочі, - "слуга народу" Веніславський

Оскільки новостворений Київський міський адмінсуд є новою інстанцією, то відповідно там проведуть новий відбір.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив представник президента у Конституційному Суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Участь у конкурсі зможуть взяти всі охочі. Водночас яким способом проводитимуть відповідні процедури – визначить новоутворена Вища кваліфікаційна комісія суддів", – зазначив Веніславський.

За його словами, саме ця комісія вирішить, яким буде конкурс в юстицію. Це, як він сказав, предмет врегулювання окремим законом про судоустрій і статус суддів.

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Він нагадав, що у першому читанні Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачена нова процедура формування Вищої кваліфкомісії суддів. Найближчим часом очікується, що законопроєкт ухвалять і у другому читанні, після чого запустять процедуру утворення комісії.

Нардеп зазначив, що конкурсної процедури немає у президентських законопроєктах, адже було б абсолютно неправильно і нелогічно дублювати ті самі норми.

"Тут не може бути спекуляцій. Бо ці питання розв'язуються конкретним законом. Це потягло б спекуляції і колізії у правовому регулюванні", – зазначив Веніславський.

На його думку, більшість депутатів розуміє, що ініціатива президента щодо ліквідації ОАСКу є абсолютно своєчасною та закономірною реакцією Зеленського.

"Думаю, що підтримка в залі цих ініціатив президента точно буде", – додав парламентар.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідації Окружного адмінсуду Києва.