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На посаду в новий Київський міський адмінсуд можуть претендувати всі охочі, - "слуга народу" Веніславський

На посаду в новий Київський міський адмінсуд можуть претендувати всі охочі, -

Оскільки новостворений Київський міський адмінсуд є новою інстанцією, то відповідно там проведуть новий відбір.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив представник президента у Конституційному Суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Участь у конкурсі зможуть взяти всі охочі. Водночас яким способом проводитимуть відповідні процедури – визначить новоутворена Вища кваліфікаційна комісія суддів", – зазначив Веніславський.

За його словами, саме ця комісія вирішить, яким буде конкурс в юстицію. Це, як він сказав, предмет врегулювання окремим законом про судоустрій і статус суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддям ОАСК після його ліквідації запропонують перевестися в новий суд, - "слуга народу" Веніславський

Він нагадав, що у першому читанні Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачена нова процедура формування Вищої кваліфкомісії суддів. Найближчим часом очікується, що законопроєкт ухвалять і у другому читанні, після чого запустять процедуру утворення комісії.

Нардеп зазначив, що конкурсної процедури немає у президентських законопроєктах, адже було б абсолютно неправильно і нелогічно дублювати ті самі норми.

"Тут не може бути спекуляцій. Бо ці питання розв'язуються конкретним законом. Це потягло б спекуляції і колізії у правовому регулюванні", – зазначив Веніславський.

На його думку, більшість депутатів розуміє, що ініціатива президента щодо ліквідації ОАСКу є абсолютно своєчасною та закономірною реакцією Зеленського.

"Думаю, що підтримка в залі цих ініціатив президента точно буде", – додав парламентар.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідації Окружного адмінсуду Києва.

Автор: 

конкурс (1292) Веніславський Федір (294) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+4
А разве раньше не так же было? Претендовать могут все а станет тот кто занесет кому надо и сколько надо.
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15.04.2021 10:42 Відповісти
+4
смеюсь от души... претендовать могут все, а пройдёт тот кому положено))
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15.04.2021 10:45 Відповісти
+3
Братья Ермаки проведут честный и прозрачный аукцион.Не надо толпиться.
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15.04.2021 10:44 Відповісти
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15.04.2021 10:42 Відповісти
А разве раньше не так же было? Претендовать могут все а станет тот кто занесет кому надо и сколько надо.
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15.04.2021 10:42 Відповісти
или кто "присягнёт на верность" с дальнейшей возможностью крысячить и выполнять приказы ОП.
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15.04.2021 10:44 Відповісти
- Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково настроение в городе ? - При наличии отсутствия: - сказал Виктор Михайлович. (с)
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15.04.2021 11:14 Відповісти
Ну понабирайте безработных домработниц и свадебных фотографов...Вы это умеете.
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15.04.2021 10:43 Відповісти
Братья Ермаки проведут честный и прозрачный аукцион.Не надо толпиться.
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15.04.2021 10:44 Відповісти
смеюсь от души... претендовать могут все, а пройдёт тот кому положено))
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15.04.2021 10:45 Відповісти
Але призначать своїх😁😁😁. Є в цих конкурсах одна така хня. Співбесіда. І за результатами співбесіди, навіть якщо ти тести набрав мінімум, то призначать кого потрібно.
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15.04.2021 10:45 Відповісти
ну теперь там будет нужны зеленым глава и судьи тоже 100% свои
цирк с конями
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15.04.2021 10:48 Відповісти
Я не удивлюсь если половина, а то и больше судей из старого суда перейдут в этот "новый"
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15.04.2021 10:49 Відповісти
https://censor.net/n3259414Не сумнівайтесь, це звичайне шоу, для лохів.
https://censor.net/n3259414
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15.04.2021 10:52 Відповісти
Це як з "прес- секретарем"?
Влаштували шоу, ідіоти ломонулись, а "перемогла" такаякакнадА мандель.
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15.04.2021 10:50 Відповісти
На должность в новый Киевский городской админсуд могут претендовать все желающие, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3848

Желаю, чтобы все!
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15.04.2021 10:50 Відповісти
Рівень судочинства в нашій країні це дно цивілізації, це ганьба, це повна зневага, так званої, гівноеліти як до народу так і до самої країни, тому 4 кандидати в нову "шарашкину кантору" уже можна озвучити - чаус, тупицький і вовчики-братчики.
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15.04.2021 10:51 Відповісти
На должность в новый Киевский городской админсуд могут претендовать все желающие/ Как же , как же. Чтобы стать впервые назначенным районным (всего лишь) судьей, надо "занести" деньги в четыре инстанции. 1. Договориться о месте в районном суде с его председателем $50000. 2. Найти "нужного" человека в квалификационной комиссии $50000. 3. Заплатить Высший совет юстиции $50000. 4. "занести" деньги на Банковую $100000. ИТОГО 250000 долларов, которые нужно "отбить".
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15.04.2021 10:53 Відповісти
Зебіли хавають?
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15.04.2021 10:57 Відповісти
На посаду в новий Київський міський адмінсуд можуть претендувати всі охочі, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 5157
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15.04.2021 11:00 Відповісти
 
 