УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9938 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 588 28

Туреччина зберігає нейтралітет у питанні відносин України та Росії, - глава МЗС Чавушоглу

Туреччина зберігає нейтралітет у питанні відносин України та Росії, - глава МЗС Чавушоглу

Туреччина не підтримує жодну зі сторін у кризі відносин між Росією та Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Ми не приймаємо чиєїсь сторони. Наша позиція заснована на відкритому і конструктивному підході", - сказав міністр.

Чавушоглу зазначив, що на цей момент мирній обстановці в Чорному морі перешкоджає напруженість між двома країнами.

"Ми хочемо, щоб Чорне море було морем миру", - додав глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО

Також читайте: Туреччина готова надати будь-яку підтримку Україні, щоб знизити напругу, - Ердоган

Автор: 

росія (66060) Туреччина (3627) Чавушоглу Мевлют (126)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Теперь можно представить, каких усилий стоило Пороху расшевелить весь этот курятник для поддержки Украины в начале войны....
показати весь коментар
15.04.2021 11:09 Відповісти
+8
Крымских татар терроризируют россияне,а у них нейтралитет((((.?
показати весь коментар
15.04.2021 11:14 Відповісти
+6
И на том спасибо,учитывая тесные экономические связи с РФ от турок ничего другого ждать и не стоит.
показати весь коментар
15.04.2021 11:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Турция сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Украины и России, - глава МИД Чавушоглу - Цензор.НЕТ 5786
показати весь коментар
15.04.2021 11:04 Відповісти
ох ця турецька нейтральність)))) того диви черговий кинжал в спину та залетить
показати весь коментар
15.04.2021 11:04 Відповісти
Чітко, нас тупо злили...
показати весь коментар
15.04.2021 11:04 Відповісти
поддерживает нейтралитет, поставляя оружие.
а дипломаттия это искусство *******. к твоему сведению
показати весь коментар
15.04.2021 11:15 Відповісти
Деньги туристов для них важнее свободы и демократии. Позор.
показати весь коментар
15.04.2021 11:05 Відповісти
Теперь можно представить, каких усилий стоило Пороху расшевелить весь этот курятник для поддержки Украины в начале войны....
показати весь коментар
15.04.2021 11:09 Відповісти
Крымских татар терроризируют россияне,а у них нейтралитет((((.?
показати весь коментар
15.04.2021 11:14 Відповісти
И на том спасибо,учитывая тесные экономические связи с РФ от турок ничего другого ждать и не стоит.
показати весь коментар
15.04.2021 11:18 Відповісти
українські челнокі побудували вашу економіку(((
показати весь коментар
15.04.2021 11:19 Відповісти
Кто не понял, поясню. Вторжение будет, и параша своего добъётся, а пока турки Украине не враги.
показати весь коментар
15.04.2021 11:27 Відповісти
ВТОРАЯ класная новость с утра ))))))) мы не лохи , мы е....ты на всю голову !!!
показати весь коментар
15.04.2021 11:38 Відповісти
Там выше уже третья. Про перспективу вступления в ЕС.
показати весь коментар
15.04.2021 11:41 Відповісти
видел (((( число 15 красивое ЗАПАЧКАЛИ , надо было 13 !!! это все НАМ навалить !!! за что ПОГИБЛО столько народу ???((((
показати весь коментар
15.04.2021 11:54 Відповісти
Нейтралитет, будучи страной НАТО, это интересно...
показати весь коментар
15.04.2021 11:38 Відповісти
знаешь , Антип 61 , смотрел недавно фильм на ютбе называется "под свистом пуль " киностудии Довженко снятой . так там одна деревня сохраняла НЕТРАЛИТЕТ и слова одного героя меня СРАЗИЛ : нейтралитет ТРЕБУЕТ снарядов !!! как мне хочется это кино ЗАСТАВИТЬ ПОСМОТРЕТЬ кучму и кравчука !!! как мы могли так ЛОХАНУТЬСЯ , что за это столько ЖИЗНЕЙ ЗАГУБИЛИ МОЛОДЫХ НАШИХ СОЛДАТ !!! за это будет наказание !!
показати весь коментар
15.04.2021 11:59 Відповісти
Вот и вся поддержка "дружественных стран". Стоило параше запретить перелеты и дужба с Украиной закончлась.
показати весь коментар
15.04.2021 11:58 Відповісти
крымских татар унижают в Крыму, а вы в нейтралитете???
показати весь коментар
15.04.2021 12:00 Відповісти
Ось тобі і друг?!
показати весь коментар
15.04.2021 12:14 Відповісти
Єто после того что у них за год после продажи нам Байрактаров, появились свои Нептуни Стугни, и Квітники і двігатели для безпілотніков, с чего би єто за один год і такая подстава
показати весь коментар
15.04.2021 12:16 Відповісти
А что ты хотел? Турок -он и в Африке турок.
показати весь коментар
15.04.2021 15:19 Відповісти
Турецкие помидори пропадают усрались))
показати весь коментар
15.04.2021 12:17 Відповісти
турция легко пожертвовала интересами Украины в замен на невмешательства рф в азербайджано-армянский конфликт.
показати весь коментар
15.04.2021 12:26 Відповісти
Ну что украинцы, узнали турков? История вас не учит ничему. Когда турки, азера и при молчаливом соглассии рсских убивали армян и резали головы, вы оргазмировали и радовались успехам этой банды в Арцахе. Представляли как тюрки будут вам помогать против русских. Туркам нужен Крым. Я удивляюсь, с чего вы взяли что они хотят вернуть Крым Украине???? Они же уже 50 лет часть Кипра окуппировали?
показати весь коментар
15.04.2021 14:19 Відповісти
А яка подальша доля житлових будинків по 200 квартир , котрі зобов"язалася збудувати Туреччина у Миколаєві і Херсоні для кримських татар?
показати весь коментар
15.04.2021 14:20 Відповісти
Кризиса отношений между Россией и Украиной нет. Есть нападение России на Украину, есть война. Если начнется крупномасштабная война и Россия начнет бомбить украинские города, будут гибнуть тысячи жителей, поможет тогда Турция Украине или будет стоять в стороне, будет соблюдать нейтралитет. Хочется знать позицию Турции, хочется знать перед лицом опасности, кто враг, кто друг, а кто так, пустое место.
показати весь коментар
15.04.2021 14:49 Відповісти
При возможности Турция заберет себе кое- что в сговоре с Россией. Ну скажем Измаил. Символику они любят. Дальше будут претендовать на молдавскую Гагаузию. Они ж не хуже крымских татар? По языку гагаузы намного ближе туркам.
показати весь коментар
15.04.2021 15:22 Відповісти
Пока у власти в Турции Эрдоган, предлагаю впредь рассматривать политику Турции исключительно в свете доктрины нео-османизма и пантуркизма. Если в каких то точках интересы двух стран пересекаются, то чего то можно от них ожидать. А так, согласно пантюркистской доктрине Крым является территорией турков, как и Гагаузия и весомая часть одесской области. Эрдоган на полном серезе считает себя лидером тюркского мира а также новым халифом (представитель Аллаха) мусульман. Откройте карты и посмотрите на географическое положение Армении и Арцаха. Эти две крошечные страны как клин вбились между Турцией и остальным тюркским миром. А Россия успешно манипулирует и получает свои выгоды.
При нормальном развитии Украины она могла бы стать стабилизирующим фактором черноморского региона, на которую бы точно ориентировались Грузия и Армения, но к сожалению на протяжении 30 лет Украину превратили в дидактическое учебное пособие на тему Как угробить мощную страну .
показати весь коментар
15.04.2021 15:42 Відповісти
Нейтралитет? Это такие итоги визита найвелычнейшего?
показати весь коментар
15.04.2021 22:50 Відповісти
 
 