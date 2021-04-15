Туреччина зберігає нейтралітет у питанні відносин України та Росії, - глава МЗС Чавушоглу

Туреччина не підтримує жодну зі сторін у кризі відносин між Росією та Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Ми не приймаємо чиєїсь сторони. Наша позиція заснована на відкритому і конструктивному підході", - сказав міністр.

Чавушоглу зазначив, що на цей момент мирній обстановці в Чорному морі перешкоджає напруженість між двома країнами.

"Ми хочемо, щоб Чорне море було морем миру", - додав глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО

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