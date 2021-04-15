Туреччина зберігає нейтралітет у питанні відносин України та Росії, - глава МЗС Чавушоглу
Туреччина не підтримує жодну зі сторін у кризі відносин між Росією та Україною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.
"Ми не приймаємо чиєїсь сторони. Наша позиція заснована на відкритому і конструктивному підході", - сказав міністр.
Чавушоглу зазначив, що на цей момент мирній обстановці в Чорному морі перешкоджає напруженість між двома країнами.
"Ми хочемо, щоб Чорне море було морем миру", - додав глава МЗС Туреччини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО
Топ коментарі
+20 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.04.2021 11:09 Відповісти Посилання
+8 sasha kozakova
показати весь коментар15.04.2021 11:14 Відповісти Посилання
+6 Vlad Hof
показати весь коментар15.04.2021 11:18 Відповісти Посилання
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а дипломаттия это искусство *******. к твоему сведению
При нормальном развитии Украины она могла бы стать стабилизирующим фактором черноморского региона, на которую бы точно ориентировались Грузия и Армения, но к сожалению на протяжении 30 лет Украину превратили в дидактическое учебное пособие на тему Как угробить мощную страну .