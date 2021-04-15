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Новини Агресія Росії проти України
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Попит на українські ОВДП впав через стягування Росією військ до кордону, але в нас є запас міцності, - "слуга народу" Гетманцев

Попит на українські ОВДП впав через стягування Росією військ до кордону, але в нас є запас міцності, -

Попит на українські облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) впав через стягування Росією військ до кордону з Україною.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Але, за його словами, проблеми із залученням боргу явно не стануть для України критичними.

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"Справді, через стягування Росією військ до кордону з Україною знизився попит інвесторів на ОВДП Мінфіну. Як наслідок - скоротився обсяг державних запозичень, який упродовж останніх тижнів становив 1-1,6 млрд гривень (раніше середнє залучення становило приблизно 10 млрд гривень). Але як тільки ситуація на кордоні стабілізується, інвестори знову почнуть купувати ОВДП", - написав Гетманцев.

Іншим деструктивним чинником він назвав заяви українських політиків, які озвучують найгірші очікування і найбільш негативні сценарії поточної ситуації.

"Утім, українська економіка має запас міцності. Зокрема, через перекриття корупційних схем на митниці і в податковій вдалося перевиконати доходи бюджету навіть в умовах коронакризи ... Також за завданням президента активізовано роботу над отриманням фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду", - каже Гетманцев.

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Він зазначив, що Зеленський поставив завдання прискорити досягнення домовленостей з МВФ щодо тих питань, які Україна ще має реалізувати. Продовження співпраці з Фондом дозволить зберегти фінансову стабільність в Україні в довгостроковій перспективі, передбачає Гетманцев.

Автор: 

ОВДП (843) Гетманцев Данило (902)


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Топ коментарі
+9
Резинка от трусов, вот весь ваш запас прочности...
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15.04.2021 11:04 Відповісти
+8
вообще то спрос упал еще в декабре. поэтому по итогам первого квартала обьем размещения упал в три раза
все, и этот источник бабла (по факту кредит под госгарантии) иссяк? рукожопы херовы
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15.04.2021 11:06 Відповісти
+6
чергова маячня від навозної мухи
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15.04.2021 11:06 Відповісти
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Резинка от трусов, вот весь ваш запас прочности...
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15.04.2021 11:04 Відповісти
чергова маячня від навозної мухи
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15.04.2021 11:06 Відповісти
лишь бы что-то трендеть...спасибо отец родной, успокоил...
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15.04.2021 11:06 Відповісти
вообще то спрос упал еще в декабре. поэтому по итогам первого квартала обьем размещения упал в три раза
все, и этот источник бабла (по факту кредит под госгарантии) иссяк? рукожопы херовы
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15.04.2021 11:06 Відповісти
А накуя инвесторам овгз страны, которой управляют долпоепы?!
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15.04.2021 11:06 Відповісти
Еканаміст ат Бога скоро розповість нам шо за доллар можно получіть більше гривні...
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15.04.2021 11:09 Відповісти
а-ха а вот и виноватые. Коцапы.
А сам гетьманцев с зиленским и шмыгалем просто мимо проходили.
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15.04.2021 11:12 Відповісти
Почитайте трудовой кодекс, который пропихивает это гений, он антисоциальный, официально на работу теперь можно не устраиваться будет, смысла нет без официального трудового договора у тебя хоть какие то права будут, а то что это чудо пропихивает хуже рабства.
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15.04.2021 11:12 Відповісти
А может потому что там уже и так проценты заоблачные, может пирамидка ОВГЗ почти достроена и может рухнуть в любой момент. А это уже не инвестиции а лотерея.
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15.04.2021 11:13 Відповісти
ОГВЗ покупают не инвесторы,а спекулянты,ты нам сказки не рассказывай.бюджет это не экономика,экономика у нас в полной заднице,расскажи про рабочие места и настоящие инвестиции в реальную экономику,
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15.04.2021 11:18 Відповісти
Ватник гетманцев разве не в восторге от действий своих кремлевских хозяев?
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15.04.2021 11:21 Відповісти
спрос на овгз упал не из-за стягивания войск. Насчет запас прочности гетманцева я не спорю. А вот по поводу запаса прочности зебобов, вопрос
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15.04.2021 11:46 Відповісти
Как увидишь морду этого деятеля, так сразу понимаешь - мощнейший заряд прочности
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15.04.2021 12:18 Відповісти
 
 