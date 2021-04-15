Попит на українські ОВДП впав через стягування Росією військ до кордону, але в нас є запас міцності, - "слуга народу" Гетманцев
Попит на українські облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) впав через стягування Росією військ до кордону з Україною.
Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Але, за його словами, проблеми із залученням боргу явно не стануть для України критичними.
"Справді, через стягування Росією військ до кордону з Україною знизився попит інвесторів на ОВДП Мінфіну. Як наслідок - скоротився обсяг державних запозичень, який упродовж останніх тижнів становив 1-1,6 млрд гривень (раніше середнє залучення становило приблизно 10 млрд гривень). Але як тільки ситуація на кордоні стабілізується, інвестори знову почнуть купувати ОВДП", - написав Гетманцев.
Іншим деструктивним чинником він назвав заяви українських політиків, які озвучують найгірші очікування і найбільш негативні сценарії поточної ситуації.
"Утім, українська економіка має запас міцності. Зокрема, через перекриття корупційних схем на митниці і в податковій вдалося перевиконати доходи бюджету навіть в умовах коронакризи ... Також за завданням президента активізовано роботу над отриманням фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду", - каже Гетманцев.
Він зазначив, що Зеленський поставив завдання прискорити досягнення домовленостей з МВФ щодо тих питань, які Україна ще має реалізувати. Продовження співпраці з Фондом дозволить зберегти фінансову стабільність в Україні в довгостроковій перспективі, передбачає Гетманцев.
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все, и этот источник бабла (по факту кредит под госгарантии) иссяк? рукожопы херовы
А сам гетьманцев с зиленским и шмыгалем просто мимо проходили.