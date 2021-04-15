Попит на українські ОВДП впав через стягування Росією військ до кордону, але в нас є запас міцності, - "слуга народу" Гетманцев

Попит на українські облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) впав через стягування Росією військ до кордону з Україною.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Але, за його словами, проблеми із залученням боргу явно не стануть для України критичними.

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"Справді, через стягування Росією військ до кордону з Україною знизився попит інвесторів на ОВДП Мінфіну. Як наслідок - скоротився обсяг державних запозичень, який упродовж останніх тижнів становив 1-1,6 млрд гривень (раніше середнє залучення становило приблизно 10 млрд гривень). Але як тільки ситуація на кордоні стабілізується, інвестори знову почнуть купувати ОВДП", - написав Гетманцев.

Іншим деструктивним чинником він назвав заяви українських політиків, які озвучують найгірші очікування і найбільш негативні сценарії поточної ситуації.

"Утім, українська економіка має запас міцності. Зокрема, через перекриття корупційних схем на митниці і в податковій вдалося перевиконати доходи бюджету навіть в умовах коронакризи ... Також за завданням президента активізовано роботу над отриманням фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду", - каже Гетманцев.

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Він зазначив, що Зеленський поставив завдання прискорити досягнення домовленостей з МВФ щодо тих питань, які Україна ще має реалізувати. Продовження співпраці з Фондом дозволить зберегти фінансову стабільність в Україні в довгостроковій перспективі, передбачає Гетманцев.