США мають намір вислати російських дипломатів із Вашингтона і Нью-Йорка, - CNN

Влада США в рамках підготовлюваних санкцій проти РФ планує вислати російських дипломатів із Вашингтона і Нью-Йорка.

Про це телеканалу CNN заявили інформовані джерела, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російські дипломати, яких висилають, перебувають у Вашингтоні і Нью-Йорку. У них буде 30 днів, щоб покинути країну, пояснив представник влади США, знайомий з цими планами", - передає телеканал.

За словами джерела, всі заходи будуть вживатися у формі указу президента США Джо Байдена. Введення санкцій буде координуватися з держдепартаментом і міністерством фінансів США. При цьому, за даними джерел, держдепартамент закликав союзників Вашингтона також готуватися до заходів у відповідь Москви.

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Раніше Bloomberg повідомив, що США готують нові санкції проти Росії.