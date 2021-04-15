США мають намір вислати російських дипломатів із Вашингтона і Нью-Йорка, - CNN
Влада США в рамках підготовлюваних санкцій проти РФ планує вислати російських дипломатів із Вашингтона і Нью-Йорка.
Про це телеканалу CNN заявили інформовані джерела, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Російські дипломати, яких висилають, перебувають у Вашингтоні і Нью-Йорку. У них буде 30 днів, щоб покинути країну, пояснив представник влади США, знайомий з цими планами", - передає телеканал.
За словами джерела, всі заходи будуть вживатися у формі указу президента США Джо Байдена. Введення санкцій буде координуватися з держдепартаментом і міністерством фінансів США. При цьому, за даними джерел, держдепартамент закликав союзників Вашингтона також готуватися до заходів у відповідь Москви.
Раніше Bloomberg повідомив, що США готують нові санкції проти Росії.
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Хотите воевать, идите записывайтесь в Правый Сектор, он объявил мобилизацию!
Лично я воевать за эту страну в том формате котором она есть не собираюсь. Потому как нет НИКАКОЙРАЗНЦИ между *********** и вовойянелохом!
а как пел Высоцкий, - "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"!
Вы что реально не понимаете что пока есть восток Украины и кацапы, никакого покоя не будет???
а если еще учесть местных ублюдков в количестве 73% то лучше вообще даже не начинать!!!
Но если посмотреть за кого то быдло голосует... то стоит задуматься!!! Потому как лучше жить в маленькой и богатой Украине с законами и правилами, чем в большой и нищей с сепарами и ублюдками!!!
Там где нету тех кто кричит - рассия и голосует за сепаратистов на выборах по типу Кернеса!
Я думаю что нет смысла воевать за восток Украины где 95% населения русские сепаратисты, которые опять выберут Яноковича, Гэпу, Допу, Зеленского...
Если ты не можешь жить с женой ты же ее не *******, а разбежались и каждый живет сам по себе... или пиз**дишь???
Пример Кореи - Украине в помощь!!!
Совок сделал, да. Ну так что мне теперь всю жизнь пытаться перевоспитывать совок? Та пусть дохнут в своей рассии!
Донецк и Луганск, чтоб ты знал, сепарскими сделали, они были населены украинцами, пока советы не населили эти районы отбросами и не стали все украинское выхолащивать.
Если посмотреть в корень, то и ты не украинец, просто живешь здесь. Ехал бы в Польшу, там уже законы и правила, или ник свой случайно на польский манер написал?
Это свободная страна, имеешь право на свое мнение, но, как по мне, легче и эффективнее от вас избавиться, чем ждать, что поумнеете.
Я не украинец, это я тебе утверждаю. Быть терпилой это не моё!
Ты хоть сам осознаешь что несешь? Избавься или слабо!?
Вот таких балаболов как ты в Украине 80%, а как до дела так или "аватары" или "*******"!
Да я имею право на свое мнение и не тебе мне указывать что делать и куда ехать!
Народ України в своїй більшості - ЛАТЕНТНІ ПІДАРАСИ!!! І так продовжується століттями!!!
.. три-два-расы они, короче, россияне все
И никакие они не дипломаты.
От демократов не приходится ожидать решительных действий по отношению к мордору..
пылесос?
https://twitter.com/carlbernstein/status/1330710305354129410
Будь украинци поумнее, а не какаяразница то не воевали бы на стороне кацабов!