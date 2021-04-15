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США мають намір вислати російських дипломатів із Вашингтона і Нью-Йорка, - CNN

США мають намір вислати російських дипломатів із Вашингтона і Нью-Йорка, - CNN

Влада США в рамках підготовлюваних санкцій проти РФ планує вислати російських дипломатів із Вашингтона і Нью-Йорка.

Про це телеканалу CNN заявили інформовані джерела, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російські дипломати, яких висилають, перебувають у Вашингтоні і Нью-Йорку. У них буде 30 днів, щоб покинути країну, пояснив представник влади США, знайомий з цими планами", - передає телеканал.

За словами джерела, всі заходи будуть вживатися у формі указу президента США Джо Байдена. Введення санкцій буде координуватися з держдепартаментом і міністерством фінансів США. При цьому, за даними джерел, держдепартамент закликав союзників Вашингтона також готуватися до заходів у відповідь Москви.

Також читайте: США готують нові санкції проти Росії, - Bloomberg

Раніше Bloomberg повідомив, що США готують нові санкції проти Росії.

Автор: 

росія (66060) санкції (12109) США (23404)


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Топ коментарі
+9
Провокатор забугорный. Будем убивать репоедов!
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15.04.2021 11:15 Відповісти
+6
США намерены выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка, - CNN - Цензор.НЕТ 3325
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15.04.2021 11:09 Відповісти
+5
Вышлют служивых, которые работают под прикрытием дипломатического статуса...
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15.04.2021 11:07 Відповісти
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Оцє правильно! А ше помідори заборонять с РФ завозить!
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15.04.2021 11:06 Відповісти
Ура в Москве просто охреневают от такой "решительности"
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15.04.2021 11:06 Відповісти
Вы что не понимаете что более решительные шаги это 100% война по типу Грузии?!
Хотите воевать, идите записывайтесь в Правый Сектор, он объявил мобилизацию!
Лично я воевать за эту страну в том формате котором она есть не собираюсь. Потому как нет НИКАКОЙРАЗНЦИ между *********** и вовойянелохом!
а как пел Высоцкий, - "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"!
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15.04.2021 11:12 Відповісти
Провокатор забугорный. Будем убивать репоедов!
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15.04.2021 11:15 Відповісти
Я не против, иди убивай...
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15.04.2021 11:16 Відповісти
Вот как раз видя такую слабость Путин может и захотеть, что-то еще оттяпать.
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15.04.2021 11:16 Відповісти
Слабость? Оттяпать? ЧТО? ДАУНБАСНЮ СЕПАСРКУЮ КОТОРАЯ МУТИТ ВОДУ???
Вы что реально не понимаете что пока есть восток Украины и кацапы, никакого покоя не будет???
а если еще учесть местных ублюдков в количестве 73% то лучше вообще даже не начинать!!!
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15.04.2021 11:19 Відповісти
Ну можно ж еще Мариуполь, Одесу взять (оставить Украину без Черного моря), вода тому же Крыму нужна. И удобство для атаки одна со стороны Крыма другая со стороны ДНР/ЛНР
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15.04.2021 11:23 Відповісти
Можно... если воду не дадут так и будет, скорее всего.
Но если посмотреть за кого то быдло голосует... то стоит задуматься!!! Потому как лучше жить в маленькой и богатой Украине с законами и правилами, чем в большой и нищей с сепарами и ублюдками!!!
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15.04.2021 11:25 Відповісти
А можно спросить - Какую Украину вы считаете нормальной, ну то есть без каких областей будет нормально если цитировать вас?
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15.04.2021 11:24 Відповісти
После того как ********** проголосовали за зеленского, даже не знаю что ответить!
Там где нету тех кто кричит - рассия и голосует за сепаратистов на выборах по типу Кернеса!
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15.04.2021 11:26 Відповісти
У тебя один ответ ,вот выбрали зе , теперь я в стороне ,можно и под пупкиным. Нормально мыслишь,чувак!
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15.04.2021 11:31 Відповісти
Я такого не писал и врядли ты понимаешь мои мысли! Не стоит перекручивать.
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15.04.2021 11:32 Відповісти
добавлю, что бы тебе были понятны мои мысли.
Я думаю что нет смысла воевать за восток Украины где 95% населения русские сепаратисты, которые опять выберут Яноковича, Гэпу, Допу, Зеленского...
Если ты не можешь жить с женой ты же ее не *******, а разбежались и каждый живет сам по себе... или пиз**дишь???
Пример Кореи - Украине в помощь!!!
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15.04.2021 11:36 Відповісти
То есть поделить Украину как было раньше на ЗУНР и УНР. И не забыть главное России Киев отдать а то у них никак империя не получаетя (а они себя считают правонаследователями Киевской Руси). А насчет большого количества латентного "какая разница" ну так 75 лет совка сделали свое дело. Это знаете как десять лет бухать, а потом надеятся что боржоми за две недели все исправит.
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15.04.2021 11:35 Відповісти
На счет Киева не согласен отдать, а вот бамбас, лугандонию - вполне!!!!!!!
Совок сделал, да. Ну так что мне теперь всю жизнь пытаться перевоспитывать совок? Та пусть дохнут в своей рассии!
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15.04.2021 11:38 Відповісти
А ті сейчас в какой части Украины живешь, если не секрет?
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15.04.2021 11:50 Відповісти
В забугорнай.
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15.04.2021 11:55 Відповісти
Ну ты же в каждой жопе затычка, тебе виднее!
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15.04.2021 13:14 Відповісти
А ты мабудь сама жопа.
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15.04.2021 13:43 Відповісти
ага, пойду тебя высру!
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15.04.2021 21:13 Відповісти
В Киеве
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15.04.2021 13:11 Відповісти
да, дохрена вас, таких ждунов, по всей Украине заякорилось. Все ждете, что, пусть "маленькую, но богатую Украину с законами и правилами" вам кто-то построит, а вы, если что, отдадите ненужное тем, кто попросит.
Донецк и Луганск, чтоб ты знал, сепарскими сделали, они были населены украинцами, пока советы не населили эти районы отбросами и не стали все украинское выхолащивать.
Если посмотреть в корень, то и ты не украинец, просто живешь здесь. Ехал бы в Польшу, там уже законы и правила, или ник свой случайно на польский манер написал?
Это свободная страна, имеешь право на свое мнение, но, как по мне, легче и эффективнее от вас избавиться, чем ждать, что поумнеете.
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15.04.2021 14:22 Відповісти
Вас таких "боевых" мартышек в Украине хоть отбавляй... воины цензора млять...

Я не украинец, это я тебе утверждаю. Быть терпилой это не моё!
Ты хоть сам осознаешь что несешь? Избавься или слабо!?
Вот таких балаболов как ты в Украине 80%, а как до дела так или "аватары" или "*******"!

Да я имею право на свое мнение и не тебе мне указывать что делать и куда ехать!
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15.04.2021 21:17 Відповісти
Тогда просто иди на Х ер, гнида, там твоё место.
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15.04.2021 21:22 Відповісти
упокойся ********!
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15.04.2021 22:14 Відповісти
Боевой ********* хочешь воевать за украину населенную сепарами, тебя никто не держит. А нахер посылать на расстоянии это ни ума ни храбрости!
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15.04.2021 22:15 Відповісти
Какую слабость? Ваше говно из нормальной страны убирают?
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15.04.2021 11:19 Відповісти
США мають намір вислати російських дипломатів із Вашингтона і Нью-Йорка, - CNN - Цензор.НЕТ 3437
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15.04.2021 11:34 Відповісти
Вышлют служивых, которые работают под прикрытием дипломатического статуса...
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15.04.2021 11:07 Відповісти
Намерены выслать дипломатов... намерены ввести санкции... и так каждый день
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15.04.2021 11:07 Відповісти
Какие Ваши предложения? Шарахнуть по кремлю самой большой ракетой?!
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15.04.2021 11:09 Відповісти
це працівник коня крємльовського
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15.04.2021 11:10 Відповісти
Так вот как пукан кацапский подгорает!
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15.04.2021 11:12 Відповісти
было бы неплохо, но для начала достаточно вводить и высылать, а не просто говорить
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15.04.2021 11:15 Відповісти
США намерены выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка, - CNN - Цензор.НЕТ 3325
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15.04.2021 11:09 Відповісти
І торби в них перевірити, а то ще й плитку з підлоги вбиральні повіддирають
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15.04.2021 11:08 Відповісти
и штукатурку посдирают...это как водится...
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15.04.2021 11:10 Відповісти
Да и те что-есть санкции они направлены не туда - ну падает уровень жизни стада, ну и пусть. Кремль давно загнал свой народ "под шконку". Пропаганда работает на всю катушку - да они траву жрать будут и хотеть воевать. Северная Корея в пример. Делать плохо надо непосредственно "кооперативу Озеро".
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15.04.2021 11:10 Відповісти
Люди дивні істоти, замість того щоб вирішити проблему на корню, вони віддають перевагу затягуванню часу та надіям, що їх пронесе і все перемелеться. І постійно помиляються. Не проносить і перемелює.....
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15.04.2021 11:12 Відповісти
Ніхто ваші\наші проблеми не буде вирішувати окрім нас самих!
Народ України в своїй більшості - ЛАТЕНТНІ ПІДАРАСИ!!! І так продовжується століттями!!!
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15.04.2021 11:14 Відповісти
Не слишком ли ты кацап самокритичный?
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15.04.2021 11:29 Відповісти
а не слишком ли ты гандон гандонистый?
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15.04.2021 11:30 Відповісти
Не народ Украины, а такие как ты кацапы ЛАТЕНТНІ ПІДАРАСИ!!!
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15.04.2021 11:39 Відповісти
Кроме говна из твоей пасти больше ничего... гудбай зебилоид!
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15.04.2021 11:41 Відповісти
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15.04.2021 11:42 Відповісти
Кацапня почти все Маями заселила вероятно пора готовить чемоданы на мокшандию...
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15.04.2021 11:13 Відповісти
Хватит дурачить народные массы (с)
.. три-два-расы они, короче, россияне все
И никакие они не дипломаты.США намерены выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка, - CNN - Цензор.НЕТ 1565
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15.04.2021 11:16 Відповісти
Очень надеюсь на то, что республиканская партия США выставит на следующие выборы адекватного кандидата типа Ромни или Рубио, который одержит победу.
От демократов не приходится ожидать решительных действий по отношению к мордору..
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15.04.2021 11:17 Відповісти
Рубио, это ж вроде трамповский хупылесос?
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15.04.2021 11:28 Відповісти
Рубио, как и многие другие республиканцы, не поддержал импичмент Трампу только потому, что это могло добить пошатнувшийся рейтинг республиканской партии. Особой поддержи рыжему он никогда не высказывал, насколько я помню.
https://twitter.com/carlbernstein/status/1330710305354129410
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15.04.2021 11:36 Відповісти
https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B7%D0%BC%D1%96/a-57209279?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml США готові запровадити санкції проти суверенного боргу Росії - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2021
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15.04.2021 11:29 Відповісти
Гудбай Америка!
США мають намір вислати російських дипломатів із Вашингтона і Нью-Йорка, - CNN - Цензор.НЕТ 9705
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15.04.2021 11:30 Відповісти
Ну и что это даст? Ничего! Те вышлют дипломатов, США получат зеркальную реакцию. В Итоге произойдет смена дипломатов. Вот блин санкции! Пук в воду.
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15.04.2021 11:34 Відповісти
гнать сцаными тряпками на тамбофь
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15.04.2021 11:54 Відповісти
Обычно для этого дают 24 часа. Чемодан-вокзал-росиюшка.
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15.04.2021 12:01 Відповісти
Только США в этом мире могут нормально насыпать ватникам,впрочем как и всегда было.Остальные импотенты или купленые Пуйлом
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15.04.2021 13:07 Відповісти
Немци в свое время тоже нормально насыпали! 20 лет про пабэду даже не вспоминали!
Будь украинци поумнее, а не какаяразница то не воевали бы на стороне кацабов!
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15.04.2021 13:13 Відповісти
Ты гандон паРашисткий!! Заткни варежку и вякай пенсионерам, они может дослушают такою продажную иуду
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15.04.2021 14:42 Відповісти
Я с ******* не разговариваю в принципе так что пошел ****** чмо опущеное!
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15.04.2021 21:11 Відповісти
Путлер Х.йло однозначно!! И когда его опустили прилюдно в очередной раз решило пакостить. Почему власть не мобилизует население к готовящейсся войне от "братского" соседа?!! Готовить заранее бомбоубежища и все производство для победы как в СССР в 1941м. а не уповать на штаты.
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15.04.2021 14:44 Відповісти
 
 