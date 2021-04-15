Україна не має вибору: або ми є частиною НАТО, або потрібно задуматися про ядерний статус, - посол у Німеччині Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що країна має справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часів Другої світової війни. Він закликав світ допомогти Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив в ефірі головної німецької радіостанції Deutschlandfunk.
За його словами, без підтримки і санкцій, які були введені після анексії Криму та під час війни на Донбасі, Україна, мабуть, не вижила б за останні сім років, але цього все ще недостатньо.
Посол наполягає, що Україна повинна негайно стати членом НАТО, щоб захиститись від російської агресії. В іншому разі Києву доведеться повернути на порядок денний питання ядерного статусу.
"Ми повинні зробити все можливе для того, щоб завтра чи післязавтра Путін нас не загарбав", - заявив він.
Мельник вважає, що єдиною можливістю для цього є те, щоб Україна нарешті стала членом НАТО.
"Україна не має іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція - озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?", - заявив дипломат.
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А, по-друге, ніхто, у тому числі союзники, не дозволять нам відновити ядерний потенціал. І навіть намагання це зробити стануть залізним приводом для вторгнення свинособачої орди. Тому треба хоча б прийняти та затвердити держоборонзамовлення (середина квітня, країна на порозі великої війни!) та максимально швидко розвивати ******* види озброєнь: БПЛА, ОТРК, системи РСЗО підвищенної дальності, ППО і т. ін.
ты зебоба представляешь хоть примерную стоимость ядерной программы ? ты понимаешь что это большие деньги . очень большие . ваше вылупок не знает как выкручиваться без очередного транша МВФ а вы тут собрались бимбу делать . на какие шиши ?
е гарне прислів'я " дурень думкой багатіє "
В НАТО нас тоже примут только тогда, когда Рашка глубоко увязнет в своих внутренних проблемах и ей станет не до нас.
Что можно сделать прямо здесь и сейчас, так это штамповать миллионами единиц стрелковое оружие, патроны, учить всю страну военному делу и превращать ее один большой военный лагерь. Да, я понимаю, что автомат бесполезен против боевого самолета или ракеты. Но чтобы оккупировать конкретный город, туда нужно ввести пехоту. А если из-за каждого угла стреляют, то никакая пехота долго не удержиться.
И да Авакова и большую часть нашего "благородного" чиновно-силового сословия, от такого предложения кондратий хватит. Но их дворцы тоже под угрозой. Если они позволят слить Украину, то Гиви и Моторолы в первую очередь будут грабить маетки наших шляхтичей и магнатов, а только потом дома простолюдинов.
Нет, начинать нужно с самых низов. С производства стрелкового оружия, с внедрения оружейной культуры как в США или Швейцарии. С либерализации оружейного законодательства.
И да, я конечно понимаю что какой то пьяный идиот может открыть стрельбу в школе или супермаркете. Но лучше так, чем всю Украину как стадо баранов загонят в московский ГУЛАГ.
Нет, полагаться можно только на себя, на пару стволов в хате и отряд самообороны в селе или городе.
И я посмотрю как охрана погонит тебя оттуда пинками под зад. Потому что это место для высшего сословия, для "аристократов", которые и являються полноправными членами государства. А ты просто подданный, плательщик дани, член низшего сословия.
России в то время было глубоко пофигу.
Как показывает практика последних лет, запад максимум что сделает, это выразит очень глубокую и озабоченную обеспокоенность. И лучше иметь страну с обеспокоенностью запада, чем не иметь ни страны, ни обеспокоенности запада.
Пока запад будет телиться со своими решениями, Украины уже может и не стать, поэтому рассчитывать сильно на кого-то нельзя. Рассчитывать можно только на себя, на собственные вооруженные силы и если стоит вопрос выживания нации, то все средства будут хороши.
сейчас, вполне вероятно, уже поздно. и в данной ситуации постулат "лучше поздно, чем никогда" не работает.
На яку технологічну базу давати ядерні технології? Де ті підприємства, на яких можливо впровадити ці технології?
Наприклад, у спадщину Україні дісталось ВО "Електрон" (колишній Сумський завод електронних мікроскопів) - єдине підприємство на весь СРСР, на якому вироблявся аналітичний газовий ізотопний мас-спектрометр МИ1201АГМ-01М (прилад чималенький - до 1,5 тони), "заточений" виключно під прецизійний аналіз складу ізотопів урану в його гексафториді. Простіше кажучи, в руді як бруду непотрібного U-238 і трішечки цінного U-235, без якого ані АЕС не генеруватиме, ані ядерна боєголовка не вибухне. Руду потрібно збагачувати, а збагачення чимось контролювати. Це тільки маленька, але необхідна ланочка величезного технологічного ланцюга ядерного комплексу. Україна приватизувала ВО "Електрон", реорганізувала його у ВАТ «SELMI» і успішно ПРОСРАЛА (ліквідовано). Росіяни під виглядом інвестора зайшли на додихаюче «SELMI», оволоділи його піввіковим досвідом і побудували у себе аналог - державне підприємство у підпорядкуванні Російської академії наук.
Якщо цікавить, у Ю-Тубі можна набрати "SELMI 2015" і 16 хвилин подивитись на "шмарклі" за померлим підприємством, наприкінці прочитати, типу, некролог - "Этапы большого пути".
К таким основным функциям власти относится:
- правосудие
- правопорядок
- ОБОРОНА
- дипломатия
В последнюю очередь государство должно надеятся на союзников или на другое государство...
Украина обязана развивать яо, хо, бо и другие виды ОМП в связи с агрессивными действиями обезумевшего соседа (у которого есть все виды этого оружия)... Увы, мир не идеален... И Украина не имеет права допустить геноцид своих граждан имперцами-фашистами...
А послу Мельнику присвоить звание Заслуженный Аятолла Украины и отправить его в Иран, для изучения тамтешнего опыта жизни под санкциями. И немецкие психиатры вздохнут спокойно, а то они разрываются между своими служебными обязанностями и дипломатической неприкосновенностью...
мы все можемлично я могу только помечтать (сочувствующих - приглашаю присоединиться):
Если бы украинское государство было бы действительно государством украинского народа (ах, если бы, да кабы - да во рту бы росли бобы...) - было бы вполне логично ожидать от власти Украины (без всяких споров о юридическом статусе «Будапештского меморандума»):
1) Проведения встречи с послами в Киеве Великобритании, США, Франции, Китая, чтобы предупредить правительства этих стран о важных для всего мира последствиях несоблюдения ими гарантий Украины по Будапештскому меморандуму (чтобы весь мир смог бы полюбоваться на «страны-подписанты» и задуматься о том чего стоят «подписи» всех (а не только РФ) «ведущих держав»!);
2) Прямого обращения Президента и ВР Украины к народам (!!!) стран-подписантов Будапештского Меморандума с разъяснением позиции Украины (я думаю, что не стоит говорить/рассуждать о каких-либо «репутациях и рейтингах» руководства этих «стран-подписантов» после этого...)!;
3) Официального заявления Украины о том, если сегодня государства-«гаранты» отвергают (или не подтверждают) свои международно-правовые обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года «О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия», то Украина перестанет быть участником Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968, к которому мы присоединились на основании Закона Украины №248/94-ВР от 16 ноября 1994 года,и вполне законно восстанавливает свое право (хотя бы только право / пока только право! ) на ядерное оружие.
А дальше - «возможны варианты» (были бы)…
Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/616018-golda-meir-vo-pervykh-u-nas-iadernogo-oruzhiia-net-a-vo-vtorykh/