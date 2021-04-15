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ОП про порядок денний сьогоднішнього засідання РНБО: Ситуація на Донбасі і другий пакет санкцій проти контрабандистів

ОП про порядок денний сьогоднішнього засідання РНБО: Ситуація на Донбасі і другий пакет санкцій проти контрабандистів

Сьогодні, 15 квітня 2021 року, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. На порядку денному - детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни, а також ситуації в національній економіці, з огляду на розпочатий процес злому багаторічних корупційних схем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Одне з ключових питань порядку денного РНБО зі зрозумілих причин буде розглянуте в таємному режимі і стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі. Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, члени Ради нацбезпеки розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем.

"Контрабанда, яка за десятиліття набула загрозливих масштабів, суттєво підриває нашу економічну безпеку та вимагає невідкладних рішень. Окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні будуть обговорені більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави", - наголошують в Офісі Президента.

Зазначається також, що серед важливих питань - кібербезпека. Окремо в розділі "Різне" будуть винесені на розгляд членів колегіального органу спеціальні питання від глави держави.

Також читайте: Завтра відбудеться чергове засідання РНБО, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (24352) контрабанда (1825) санкції (12109) РНБО (2294) Донбас (22357) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+10
а що по "ситуаціїї на Донбасі"?
Повертайте принцип: побачив ворога - **@ш!
Дозволяйте надавати адекватну відповідь, у тому числі артою.
Свонособаки розуміють тільки силу!
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15.04.2021 11:15 Відповісти
+7
Если они будут сидеть такими кругами, то они ничего не решат. Сидеть уже надо в Генштабе за картами с компами и толпой без галстуков, с блютусами в ушах, причем без завтрака с стаканчиками на коленях. А почему на коленях? - а чтобы компы кофем на засрать.. А пачему в ушах? - а патамушта времени вытягивать телефоны не хватает.
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15.04.2021 11:35 Відповісти
+6
что значит санкции? почему нет уголовной ответственности если они контрабандисты и граждане Украины?!
власть в очередной раз расписалась в собственной беспомощности или это попытка возглавить контрабандные потоки?!
хотя, риторический вопрос... и то и другое!!!
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15.04.2021 11:44 Відповісти
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а що по "ситуаціїї на Донбасі"?
Повертайте принцип: побачив ворога - **@ш!
Дозволяйте надавати адекватну відповідь, у тому числі артою.
Свонособаки розуміють тільки силу!
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15.04.2021 11:15 Відповісти
Там технический перевес будет. Операция будет в таврических степях. Цель - водоснабжение крысчан, вернее военных баз там. Как наши остановят - вот вопрос!
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15.04.2021 11:20 Відповісти
Ну за 7 років тактична авіація не оновлена, флоту у нас нема, так шо з обороною все ясно!
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15.04.2021 11:23 Відповісти
Остановят без проблем. Головне - в генштаб не передавати свої реальні координати
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15.04.2021 12:54 Відповісти
Нельзя использовать слово "Донбасс" - это российский нарратив, - Данилов. По словам секретаря СНБО, есть четкие географические названия - территории Донецкой и Луганской областей. А никакого "Донбасса" не существует. Виходить Обітєль Прєпіздента продовжує жити по російським нарративам. Куда смотріт Арєстовіч!
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15.04.2021 11:24 Відповісти
"Куда смотріт Арєстовіч! " - путену в глаз - по приказу зе-поца ...
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15.04.2021 11:32 Відповісти
причем правильнее "отдельные территории ..." или "отдельные районы.." ОРЛДО.
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15.04.2021 16:33 Відповісти
Если они будут сидеть такими кругами, то они ничего не решат. Сидеть уже надо в Генштабе за картами с компами и толпой без галстуков, с блютусами в ушах, причем без завтрака с стаканчиками на коленях. А почему на коленях? - а чтобы компы кофем на засрать.. А пачему в ушах? - а патамушта времени вытягивать телефоны не хватает.
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15.04.2021 11:35 Відповісти
Вы фильмов насмотрелись.
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15.04.2021 11:38 Відповісти
А вы в круг хотите сесть????
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15.04.2021 11:43 Відповісти
Нет, у меня свои цели в этой жизни.
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15.04.2021 11:48 Відповісти
То не круг....Манеж)))) 🤫🤡🎪
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15.04.2021 15:00 Відповісти
Хехе 😂 Красиво написал.... чтоб сидеть за картами нужно иметь спутниковые снимки с самой последней информацией.... Чтоб сидеть за компами - нужно иметь разработанную ОС систему управления войсками и соответствующий обученный персонал.... Последний в корне отличается от наушниковщиков и кофиевщиков. Потому что ты описал работу фабрики троллей которая обычно «печатает» на цензоре.... Что ты будешь печатать на клавиатуре? А с кем говорить по телефону? Про спецсвязь не слышал? Или ты думаешь РФ не будет слушать переговоры в открытом «эфире» или глушить все сигналы на MHZ диапазоне.... Куда арта будет стрелять? По каким координатам? Я не могу вставить картинку где на учениях офицер расчёта с двух тетрадок по табличкам и КАЛЬКУЛЯТОРОМ вычисляет координаты стрельбы.....Тут модно выставлять картинки оленевода.... мда..... Оленевод только даёт команду полученную от ВВП.... войсками управляют профессионалы....
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15.04.2021 14:59 Відповісти
Мне понравилась фраза "... учитывая начатый процесс взлома многолетних коррупционных схем". Ох и говна сейчас будет кинуто на вентилятор.
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15.04.2021 11:42 Відповісти
Чергова перемога, лишить гражданства януковоща и депортировать его в россею - презик должен єто подписать. Когда его будем лишать гражданства и куда оно отправиться отдіхать?* Богатыреву лишить гражданства и депортировать в Британию и так всех по списку. Коли вже до цих 40 млн голодранців дійде, що їх обдирають та стрижуть як баранів кастрованих???
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15.04.2021 13:40 Відповісти
что значит санкции? почему нет уголовной ответственности если они контрабандисты и граждане Украины?!
власть в очередной раз расписалась в собственной беспомощности или это попытка возглавить контрабандные потоки?!
хотя, риторический вопрос... и то и другое!!!
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15.04.2021 11:44 Відповісти
ОП про порядок денний сьогоднішнього засідання РНБО: Ситуація на Донбасі і другий пакет санкцій проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 6395
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15.04.2021 11:49 Відповісти
ну а шо? и накормлен, и в шапке, и даже в бронелифчике
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15.04.2021 14:40 Відповісти
Уши открыты. Вова одень капюшон , простудишь ухи))))
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15.04.2021 15:01 Відповісти
Кибербезопасность - абсолютно надуманная в сегодняшних реалиях проблема, дающая возможность чиновникам всех уровней имитировать бурную деятельность и "пилить" бюджет.
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15.04.2021 11:56 Відповісти
А какие результаты после первого пакета санкций?
Огласите, пожалуйста, весь список!
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15.04.2021 12:04 Відповісти
Таємний режим буде тільки для українського суспільства. Весь звук, а може навіть картинка, буде транслюватися прямо в мацкву багаточисельними агентами Кремля, які будуть засідати на тому "таємному" засіданні РНБО.
Поіменно називати не будемо, ви їх і так всі добре знаєте. Починаючи від головуючого...
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15.04.2021 12:52 Відповісти
Может наконец то закроете российские помойки типа канала НАШ и Страна уа или дальше будете сопли жевать?
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15.04.2021 13:21 Відповісти
Чергова перемога, лишить гражданства януковоща и депортировать его в россею - презик должен єто подписать. Когда его будем лишать гражданства и куда оно отправиться отдіхать?* Богатыреву лишить гражданства и депортировать в Британию и так всех по списку. Коли вже до цих 40 млн голодранців дійде, що їх обдирають та стрижуть як баранів кастрованих???
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15.04.2021 13:38 Відповісти
Россия развернула полевой госпиталь на границе с Украиной, - немецкие СМИ

https://focus.ua/world/479962-rossiya-razvernula-polevoy-gospital-na-granice-s-ukrainoy-nemeckie-smi-foto-video
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15.04.2021 13:43 Відповісти
Санкции против контрабандистов-это что значит? В офис президента теперь не будут их пускать или в разы размеры откатов выростут?
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15.04.2021 18:13 Відповісти
 
 