ОП про порядок денний сьогоднішнього засідання РНБО: Ситуація на Донбасі і другий пакет санкцій проти контрабандистів

Сьогодні, 15 квітня 2021 року, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. На порядку денному - детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни, а також ситуації в національній економіці, з огляду на розпочатий процес злому багаторічних корупційних схем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Одне з ключових питань порядку денного РНБО зі зрозумілих причин буде розглянуте в таємному режимі і стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі. Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, члени Ради нацбезпеки розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем.

"Контрабанда, яка за десятиліття набула загрозливих масштабів, суттєво підриває нашу економічну безпеку та вимагає невідкладних рішень. Окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні будуть обговорені більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави", - наголошують в Офісі Президента.

Зазначається також, що серед важливих питань - кібербезпека. Окремо в розділі "Різне" будуть винесені на розгляд членів колегіального органу спеціальні питання від глави держави.

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