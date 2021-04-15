У МЗС Франції заявили, що не вважають членство України в ЄС "серйозною перспективою"

Держсекретар при МЗС Франції з європейських справ Клеман Бон заявив, що не варто сприймати візит до Парижа українського президента Володимира Зеленського, який відбудеться в п'ятницю, як сигнал про перспективу вступу України в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у четвер в інтерв'ю французькому "Єврейському радіо" (Radio J).

"Можна мати хороші відносини з Україною, можна підтримувати Україну. І ми, зокрема, це робимо в нинішній складній ситуації з Росією. Але це не означає вступу. Я не думаю, що це серйозна перспектива", - сказав Бон.

Як раніше повідомляла пресслужба Єлисейського палацу, президент України Зеленський здійснить візит до Франції і 16 квітня зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном у ході робочого обіду.

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