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У МЗС Франції заявили, що не вважають членство України в ЄС "серйозною перспективою"

У МЗС Франції заявили, що не вважають членство України в ЄС

Держсекретар при МЗС Франції з європейських справ Клеман Бон заявив, що не варто сприймати візит до Парижа українського президента Володимира Зеленського, який відбудеться в п'ятницю, як сигнал про перспективу вступу України в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у четвер в інтерв'ю французькому "Єврейському радіо" (Radio J).

"Можна мати хороші відносини з Україною, можна підтримувати Україну. І ми, зокрема, це робимо в нинішній складній ситуації з Росією. Але це не означає вступу. Я не думаю, що це серйозна перспектива", - сказав Бон.

Як раніше повідомляла пресслужба Єлисейського палацу, президент України Зеленський здійснить візит до Франції і 16 квітня зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном у ході робочого обіду.

Також читайте: 16 квітня Зеленський зустрінеться з Макроном в Єлисейському палаці, - Le Figaro

Автор: 

МЗС (4173) Франція (3104) членство в ЄС (1298) Євросоюз (13663)


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Топ коментарі
+31
ВОВА ДУМАЙ-ТЕ
А от тепер не до жартів.
Зразу з кількох джерел з'явилася інформація, що під час зустрічі Зеленський-Макрон у Парижі, Зеленському буде запропонований план "компромісу" з Москвою.
"Компроміс" матиме три умови:
- подачу води в Крим, ОБСЄ гарантує оплату;
- почати прямі переговори з терористами ДиРи і Луганди, тобто почати процес зняття санкцій з Росії;
- закріпити "особливий статус Донбасу" у вигляді "автономних республік" у Конституції України.
Кажуть Меркель категорично відмовилася брати участь в такому. А Макрон мріє про славу миротворця - цому пофіг.
Знаєте як виглядає зрада? Вона ніколи не здійснюється з глумливим сміхом і зневагою. Ні, її здійснюють виключно з кращих міркувань, аби зберегти людей бо нічого нема дорожчого за життя! Так діяли чехословаки у війну - здобули окупацію. Спершу нацистську, потім більшовицьку. Так НЕ діяли шведи у 1724 році - і їм Москва мусила повернути вже захопленні землі та всіх полонених, ще й заплатила за землі які не повернула
Якщо Зеленський пристане на такі умови - це буде зрада. З усіма похідними.
Вова, думайТе.
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15.04.2021 11:21 Відповісти
+27
Зрозуміло що країна де обирають подібне президентом в ЕС не потрібна.
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15.04.2021 11:21 Відповісти
+25
Як бачу, кругом сигналять нам шо дана команда на злив...
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15.04.2021 11:20 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Тем, кто рулит в ЕС, то есть, заносчивым и лицемерным Германии и Франции, не нужна Украина в ЕС. Это ясно даже ребёнку. У них свои расклады на этот счёт, не в последнюю очередь из-за экономических связей с рашкой. Нужна только бывшим странам восточного блока и республикам СССР, то есть Польше, Латвии, Литве, Эстонии, которые знают цену коммунистического режима. Вот балто-черноморский союз - это было бы самое то для нас. Ну и НАТО в перспективе.
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15.04.2021 11:31 Відповісти
В МИД Франции заявили, что не считают членство Украины в ЕС "серьезной перспективой" - Цензор.НЕТ 1135
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15.04.2021 11:32 Відповісти
падаждите! вы, что серьёзно предполагаете, будто тягание скринов этого дырявого резинового изделия и предание ему хоть какого-то смысла не будет иметь информационных последствий?
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15.04.2021 11:44 Відповісти
ну хто би сумнівався. Поки Макрон не злізе з кремлівського гачка, він буде усюди вставляти палки в колеса Україні
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15.04.2021 11:33 Відповісти
А то не гачок зовсім.
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15.04.2021 11:49 Відповісти
«Получил очень интересные документы»:
бывший зампредседателя СБУ заявил об импичменте Зеленскому

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о том, что им были получены интересные документы

О ГРАЖДАНСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО.

Не исключено, что эти документы приведут к импичменту. В своем telegram-канале Нескоромный подчеркнул, что его коллеги передали ему очень важные документы о гражданстве главы государства и отметил, что публикация документов приведет к тому, что немедленно начнется процедура импичмента.
https://replyua.net/politika/249614-poluchil-ochen-interesnye-dokumenty-byvshiy-zampredsedatelya-sbu-zayavil-ob-impichmente-zelenskomu.html
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15.04.2021 11:50 Відповісти
Судя по поступающим данным Россия приступила к реализации своих угроз по оглашению документальных свидетельств двойного гражданства Владимира Зеленского. (мы писали об этом 12.09.2020 г. Хроника).
Операция проводится через бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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15.04.2021 11:51 Відповісти
Так кто там и на каком гачке?
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15.04.2021 11:52 Відповісти
Зєля - поганий през. Але українці не визначились досі - хто, якщо не Зєля?
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15.04.2021 12:33 Відповісти
Да где уж украинцам из 40млн кроме зюзи кого-то выбрать?
Величайший лидер современности!
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15.04.2021 13:42 Відповісти
Порошенко.
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15.04.2021 13:58 Відповісти
У російського шпигуна найбільший антирейтинг. Порохобот це і сам знає, але їстоньки ж хочеться!!! Зараз все так дорого....
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15.04.2021 14:03 Відповісти
Так. ПОРОШЕНКО.
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15.04.2021 14:18 Відповісти
пх-пх-пх... в Івана весняне загострення
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15.04.2021 14:17 Відповісти
У Зєлі вже стільки підстав отримати імпічмент, що він вже може робити колекцію
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15.04.2021 12:31 Відповісти
Жабожери ватою зажрались і смердять ******. Злякались курви щоб ***** новачком не нагодував.
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15.04.2021 11:33 Відповісти
Як зараз подивитися на Євросоюз і на їхніх політиків, то не сильно і хочеться туди. Треба надіятися тільки на себе.
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15.04.2021 11:33 Відповісти
Нет, все просто, с коррупционерами Зебилами никто не хочет связыватся, вот и все
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15.04.2021 12:57 Відповісти
Людина назвала біле - білим, а чорне - чорним. Усе решта, гадання на кавовій гущі.
Перспектива членства України в ЄС, буде чимось реальним, ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ УКРАЇНЦІ, ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВЛАСНИМ ПОТОМ І КРОВ'Ю ПЕРЕТВОРЯТЬ УКРАЇНУ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ КРАЇНУ.
Збудуємо європейську медицину, освіту, логістичну сферу, політичну, судову, правоохоронну і тоді, вони подумають чи нас взяти. А ми подумаємо чи нам це взагалі потрібно. Інакше - ніяк.
І чим швидше, наш любий народ це зрозуміє, тим швидше це питання стане актуальним.
Нам потрібно стукатись у двері НАТО. Це набагато важливіше ЄС.
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15.04.2021 11:33 Відповісти
если как вы написали будет сделано я первый скажу а на..уй нам то ЕС и НАТО вот Швейцария даже и не думала об этом однако нам бы 25% той Швейцарии Норвегия вступила в НАТО а в ЕС послала далеко Британия заехала ЕС гарно по зубам морде и ушам... нам надо думать о Ядерном своем статусе... и точка.... в мире понимают только СИЛУ....
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15.04.2021 12:21 Відповісти
В Швейцарии они все веками держат свои деньги. Это гарантия ее безопасности.
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15.04.2021 12:52 Відповісти
Гарантія безпеки Швейцарії, це можливість зібрати мільйонну повноцінну армію за тиждень. Подібне, не може зробити навіть США. РФ ія вже півроку півмільйонний контингент проти нас не може зібрати і якість його в рази нижчі за швейцарську. До того ж, не забувайте географію. У них не має відвертого ворога, на відміну від нас. А те, на що ви звернули увагу... так, теж має місце, було дуже важливо у Другу світову, але якби тільки цей фактор їх захищав, вони би не мали сильної армії, не купували би ******* бойові літаки і т.п.
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16.04.2021 11:02 Відповісти
Кто то что то ожидал от лягушатников другого?
Они только умеют с женщинами бороться...
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15.04.2021 11:37 Відповісти
Трусы и ничтожества.
Вас де Голль и несколько тысяч участников Сопротивления, включая эмигрантов из Российской империи, спасли от полного позора и уничтожения государственности во время Второй мировой.
А сейчас вы вообще измельчали. Ленивые гедонисты, на каждого из которых любой ФСБшник нароет кучу компромата и будет давить, пока не добьется своего.
Не сравнить с нашими героями, которые умирали и умирают, в том числе за те ценности, которые вы давно предали.
Больно и стыдно за Францию великих людей прошлого.
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15.04.2021 11:37 Відповісти
макрон, судя по всему, главный подкуйловник европы. ему слава бывшего канцлера ФРГ шрёдэра покоя не дает. это сколько ж бабла ху...ло в него ввалило!
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15.04.2021 11:39 Відповісти
В Нато все решения принимаются консенсусом.Поэтому Украине важнее договор персонально с США.Французы и немцы видят в нас конкурентов давно и именно они являются всемерным тормозом ещё с далекого 2005 года.Среди демократов -социалистов в США тоже большая оппозиция .Но вуцелом и демократы и республиканцы в Сенате имеют полный консенсус по Украине и это радует.Нужно летчиков туда отправлять на стажировку,ракетчиков,моряков ,и тд для более быстрого освоения американской военной техники и правил ведения боя.Возможно выпросить ленд-лиз и подвязать на это финансово НАТО,особенно немцев.
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15.04.2021 11:41 Відповісти
У МЗС Франції заявили, що не вважають членство України в ЄС "серйозною перспективою" - Цензор.НЕТ 9791
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15.04.2021 11:41 Відповісти
Ну хоть кто-то честно признался.
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15.04.2021 11:42 Відповісти
кароче нас слили.нужно дать воду в крым .и начинать секретно разрабатывать ядерное оружие или нам пи...ц
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15.04.2021 11:43 Відповісти
Навіщо? Достатньо віддати наказ, на випадок наступу кацапів замінувати Запорізьку АЕС і я подивлюсь на Макрона, Меркель і т.п.
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15.04.2021 11:46 Відповісти
прибалтам нужно задуматься.так эти зажравшиеся п...ры хер им чем помогут в случай чего
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15.04.2021 11:44 Відповісти
жабоед мог сказать другое???
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15.04.2021 11:44 Відповісти
.... как то ВСЕ в один день ДРУЖНО положили на нас хер (((( совпадение ????
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15.04.2021 11:45 Відповісти
Мне вот просто интересно спросить у адептов "зрады",вернее у паникёров ведущихся на кацапских провокаторов-что бы для нас изменилось,если-бы "жабоеды" вдруг с какого-то перепугу объявили бы о том,что у нас есть короткосрочные перспективы вступления в Евросоюз? Вот что-бы на данный момент нам это дало? Ладно ещё НАТО,но ЕС то тут причём вообще?
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15.04.2021 11:46 Відповісти
Россия против вступления Украины в ЕС и НАТО. Как вместе так и в отдельности. Это игра под Россию.
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15.04.2021 12:02 Відповісти
Но ведь ясное дело,что на данный момент о членстве в ЕС говорить нет смысла,к чему поднимать этот вой?
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15.04.2021 12:10 Відповісти
Это для России стараются, ну а заодно плюнуть в рожу зеленскому(точнее Украине), поставить его на место заранее. Задачу себе на завтра облегчают.
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15.04.2021 12:20 Відповісти
так жабоед же вой поднял, а не мы.
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15.04.2021 23:58 Відповісти
Цікаві люди! Обрали президентом якогось недолугого клоуна. Привели до влади етнічно-кримінальне угрупування. Повна корупція. Відсутність суддів. Деградація населення. І їх виявляється злили! Ви самі себе злили, ідіоти!
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15.04.2021 11:47 Відповісти
а винуватий Макрон
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15.04.2021 11:51 Відповісти
Лягушатники всегда ещё были проститутами..Проститут Саркози и дружок диктатора Каддафи, обвинил Грузию в начале военных действий, при нападении кацапии на Грузию в 2008 году. Якобы, не надо было злить кремлёвскую мафию и лично пахана путлера. Предвыборную кампанию Саркози во Франции спонсировал не кто-нибудь, а сам диктатор Каддафи. Теперь этот глист Макрон выражает свою любовь к эрефии. Потом выяснится, что его предвыборную кампанию спонсировал тоже какой-нибудь диктатор. У французских наполеончиков это в крови, пресмыкание перед диктаторами.
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15.04.2021 11:47 Відповісти
А потом Саркози подло предал Каддафи.
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15.04.2021 11:54 Відповісти
Макрон отстаивает национальные интересы, в отличии от порошенко и зеленского!
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15.04.2021 12:16 Відповісти
Если французы и дальше будут отталкивать от Европы одну из самых мотивированных стран,Украину, то лет через 30-40 получат к сети Бистро еще и сети типа Бле ать, Нах, Ёпта.
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15.04.2021 11:47 Відповісти
Вогнегасники купуйте жабоїди. До вас Зєля, їде, що згорить на цей раз, одному Богу відомо.
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15.04.2021 11:50 Відповісти
Может сам зеля и сгорит. Вот было бы чудненько
https://censor.net/ru/comments/locate/3259853/01921461-9f11-70a6-87a4-ba0642fb49e3
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15.04.2021 11:52 Відповісти
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15.04.2021 23:59 Відповісти
Это очевидно. Но вот вода, особый статус и кредит в 3 млрд за отдачу вся и всего - это то, что является перспективой. И эта перспектива, по мнению зебобов, прекрасна. За нее боролись всеми силами. Ждать, зебобики, уже недолго.
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15.04.2021 11:50 Відповісти
Це все потрібно живій людині, а якщо українці із цим не погодяться, на арену вийдуть зовсім інші, шкурні так би мовити інтереси...
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15.04.2021 11:53 Відповісти
Скорее всего "хотелки" Путина, переданные Макроном, не пройдут. И как бы Зеленский не силился согласиться с ними, есть США. Они довольно круто против. Клоуну придется с э тим считаться. Потому, надеюсь, все-же до радикальных вариантов дело не дойдет.
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15.04.2021 12:00 Відповісти
Є ми, і ми для Зелі загроза значно більша ніж США, у разі зради.
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16.04.2021 11:03 Відповісти
Кароче , нам пох кого там Макарон - сліл , України кацапам не підкорити в любому випадку ,, води не буде , а ЯЗ дійсно створити не завадило б . Але там є свої ньюанси . .
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15.04.2021 11:52 Відповісти
73% сами любо-дорого слили страну человеку, который обзывал ее проституткой, а теперь рассуждают кто в этом виноват...
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15.04.2021 11:56 Відповісти
И таких макронов в ЕС не один...
Израиль, имея статус стратегического партнёра США, призывает нас добиваться того же и для Украины. Пока всякие макроны канут в Лету на фоне прозрения о паРаше...
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15.04.2021 12:12 Відповісти
Еще одна "дружественная" страна обосралась.
Все призывы к этим "обеспокоенным" до одного места. У Украины в борьбе с парашей нет настоящих союзников. Из альтенатив, либо стать колонией параши, либо воевать. Кацапы четко настоены на уничтожение Украины, поэтому все эти мински, тгк, имеют место только как фактор времени, альтернативы остаются прежними. Показательным, лично для меня является даже не стягивание войск, а массированная пропаганда, для впихивания в башку этому тупому кацапу, что украинцы враги, они вот вот нападут, и их нужно убивать. Рассчет на примитивное мышление, и в параше, такой подхо всегда срабатывает. И когда слушаю Арахамию, хочется просто плюнуть в его петушиное ***.о.
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15.04.2021 12:13 Відповісти
Нахрен такое членство. Одни проститутки и содержанки эрэфии
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15.04.2021 12:16 Відповісти
Хлопчик герантофіл відпрацьовує х#лу перемогу його збірної на ЧС з футболу. Хоча там і до Макарона було все схвачено на заплачено. Паризькі політичні шльондри будуть тримати Україну як бодігардів, захищаючись нами від «рузкого міра».
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15.04.2021 12:21 Відповісти
сс
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15.04.2021 12:27 Відповісти
Для начала в НАТО!
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15.04.2021 12:44 Відповісти
В НАТО так же возьмут как и в ЕС. Меркель уже блокировала членство во время президентства Ющенко. Да и США сейчас не горит принимать Украину.
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15.04.2021 13:05 Відповісти
К сожалению, не только французы так считают.
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15.04.2021 12:52 Відповісти
Нам не обязательно срочное вступление в ЕС,щоб считать себя европейцами.Мы и есть европейцы.Сделаем реформы и вступим дело времени.Где время бесполезно,так это ждать когда Украина вступит в СНГ.Никогда.Кстати мартовский опрос у москалей показал,що лишь 29% москалей считают Рашку Европой,а себя европейцами.У нас такие опросы тупо бессмысленны
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15.04.2021 12:58 Відповісти
Ну мы и так в курсе, что Франция всегда за капитуляцию
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15.04.2021 13:12 Відповісти
Шо за кіпіш? Ніхто не збирався і не збирається брати Україну в НАТО. 30 років не брали і тут раптом знову не беруть.
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15.04.2021 13:19 Відповісти
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО
Формируется повестка дня.
В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально.
Украинская сторона особой активности не проявляет.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ВАС КОРМИЛИ С ЛОЖЕЧКИ, ТО ХОТЬ РОТ ОТКРОЙТЕ,
Г-Н ЗЕЛЕНСКИЙ.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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15.04.2021 13:43 Відповісти
Ви хоча б приблизно знаєте, скільки коштує членство в НАТО?
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15.04.2021 13:47 Відповісти
Два відсотки ВВП, а ти скільки думав?
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15.04.2021 14:07 Відповісти
Ну, лично меня это радует, а то поналезут сюда всякие чернозадые, проблем не оберёшся. Есть безвиз и этого достаточно.
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15.04.2021 14:05 Відповісти
А кто вам сказал,что Украина стремится в эту клоаку под названием ЕС?
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15.04.2021 14:15 Відповісти
ну пусть дальше нелегалов и беженцев с Африки кормят, видимо, понравилось им
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15.04.2021 14:40 Відповісти
О чём там заявляет Макрон, главой федеральной администрации французкого края РФ уже назначена Мари́н Ле Пен
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15.04.2021 14:54 Відповісти
Макрон Зеленскому:
"Я бы поддержал вступление Украины не только в ЕС, а даже и в НАТО. Но не могу - боюсь, что Брижит Жановна по жопе больно надаёт".
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15.04.2021 15:03 Відповісти
Я думаю что в МИД Украины ЗНАЮТ что лет через двадцать такого члена ЕС как Франция НЕ будет. Будет в лучшем случае( если примут) коалиция арабофранцузских провинций.
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15.04.2021 15:18 Відповісти
Судя по поведению многих членов ЕС и их "братской" поддержке....
Я тоже начинаю считать, что вступление Украины в эту клоаку преждевременно....
Может стоит подумать об союзе со странами более близкими к нам.... Польшей Латвией, Англией.....
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15.04.2021 16:10 Відповісти
что там Кейтель заявил про жабоедов подписывая капитуляцию? "И эти нас тоже победили"???
и после этого какой-то Клеман Бон будет рассказывать нам про серьезность??
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16.04.2021 00:04 Відповісти
Не пора бы уже на официальном уровне развеять эти иллюзии про перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО? Насколько я знаю, эти сказки о курсе даже в конституции нынче прописаны. Только реальный идиот сможет поверить, что Европа или Штаты пойдут на открытое противостояние с РФ ради Украины.
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16.04.2021 10:31 Відповісти
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