20 інтернет-пропагандистам з початку року заборонено в'їзд в Україну, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Від початку року кіберспеціалісти СБУ локалізували майже 350 потенційних загроз інформаційній безпеці нашої держави. До кримінальної відповідальності притягнуто 35 хакерів і ворожих пропагандистів, 14 зловмисників засуджено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема співробітники СБУ викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ. Зловмисники поширювали через спеціально створені Telegram-канали панічні настрої серед населення, а також загострювали суспільно-політичну ситуацію в країні.

Встановлено, що агенти діяли в інтересах так званого 85 Головного центру спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу ЗС РФ.

Співробітники СБУ затримали у Києві одну з ключових зловмисниць. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомлено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Заочну підозру за держзраду повідомлено очільнику мережі, який переховується від слідства за кордоном.

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Також кіберфахівці СБ України заблокували масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання "Armageddon". Через дії хакерів "куратори" мали намір отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України.

Крім того, в рамках співпраці із партнерськими органами США та Франції заблоковано діяльність транснаціонального хакерського угруповання. Зловмисники викрадали інформацію з електронних баз іноземних компаній, у тому числі щодо персональних даних працівників і клієнтів, а також фінансові показники і технологічні розробки. Збитки від діяльності хакерів становлять понад 80 млн доларів.

Також кіберфахівці СБУ викрили схему несанкціонованого втручання у бази даних українських правоохоронних і контролюючих органів. Серед організаторів угруповання – посадовці держструктур, які продавали замовникам інформацію з обмеженим доступом.

Крім того, за матеріалами кіберфахівців СБУ 20 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в інтернеті, заборонено в’їзд в Україну. Заблоковано діяльність низки потужних ботоферм з понад 23 тисяч акаунтів, які поширювали деструктивний контент.

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