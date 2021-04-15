Епідзонування України: в "червоній" зоні знову більш ніж половина регіонів, у 20 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України оновило епідзонування регіонів. Станом на 15 квітня, у "червоній" зоні карантину 13 регіонів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, до "червоної" зони потрапили: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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У помаранчевій зоні: Черкаська, Тернопільська, Рівненська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

"Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська.

Норма госпіталізацій пацієнтів з COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення. Цьому показнику відповідають Кіровоградська (44,8), Закарпатська (41,4), Івано-Франківська (49,9), Херсонська (56,8) і Луганська (58,6) області. Найбільш проблемною залишається Хмельницька область - тут показник госпіталізацій становить 126,8. У Києві - 90,8.

Крім того, в Києві і восьми областях перевищено норму завантаженості лікарняних ліжок із киснем. Найвищий показник зайнятості ліжок з киснем у Києві (80,4% за норми до 65%) і Миколаївській області (76,3%).

При цьому в 19 із 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Так, у Києві він становить 105,7%, найгірший у Тернопільській області - 183,1%.





