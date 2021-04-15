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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в "червоній" зоні знову більш ніж половина регіонів, у 20 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в

Міністерство охорони здоров'я України оновило епідзонування регіонів. Станом на 15 квітня, у "червоній" зоні карантину 13 регіонів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, до "червоної" зони потрапили: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Також читайте: За добу через COVID-19 у Києві померла 51 людина, виявили 1 625 нових випадків. Серед захворілих 59 дітей, - Кличко. КАРТА

У помаранчевій зоні: Черкаська, Тернопільська, Рівненська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

"Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська.

Норма госпіталізацій пацієнтів з COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення. Цьому показнику відповідають Кіровоградська (44,8), Закарпатська (41,4), Івано-Франківська (49,9), Херсонська (56,8) і Луганська (58,6) області. Найбільш проблемною залишається Хмельницька область - тут показник госпіталізацій становить 126,8. У Києві - 90,8.

Крім того, в Києві і восьми областях перевищено норму завантаженості лікарняних ліжок із киснем. Найвищий показник зайнятості ліжок з киснем у Києві (80,4% за норми до 65%) і Миколаївській області (76,3%).

При цьому в 19 із 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Так, у Києві він становить 105,7%, найгірший у Тернопільській області - 183,1%.

Епідзонування України: в червоній зоні знову більш ніж половина регіонів, у 20 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ 01
Епідзонування України: в червоній зоні знову більш ніж половина регіонів, у 20 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ 02
Епідзонування України: в червоній зоні знову більш ніж половина регіонів, у 20 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ 03

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вы наблюдаете спад заболеваемости?А он есть!!!
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15.04.2021 12:17 Відповісти
Страх це гарна зброя.

Що тут казати - "Короновірус" це ряд заходів які закликані зруйнувати існуючу

економічну систему і привести до влади нову економічну систему З

ДИСТАНЦІЙНИМИ РОЗРАХУНКАМИ (бєзнал) і "Короновірус" є ніщо інше
як економічна боротьба з незалежністю людей від держави - знищення
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, а тим часом кількість міліардерів
ікількість міліардів у ЛОКДАУН ТІЛЬКИ ЗРОСТАЄ.

Смішно
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15.04.2021 12:38 Відповісти
Поеду в Херсон на пасху
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15.04.2021 13:00 Відповісти
Карантин мінімум треба до 15 травня протримати по всій країні.
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15.04.2021 14:12 Відповісти
Сенс? Що від цього зміниться? Ви відео в youtube.com дивитеся - як дотримуються "правил" дебільний нарід? Да же коли в жовтій зоні....
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16.04.2021 09:12 Відповісти
 
 