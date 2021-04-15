СБУ, Офіс Президента і МЗС напрацюють відповідні опції через спроби РФ натиснути через міжнародних партнерів щодо водопостачання Криму, - Мезенцева
Офіс президента, Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ будуть напрацьовувати "певні опції" у відповідь на спроби Російської Федерації через тиск на міжнародних партнерів схилити Україну до відновлення водопостачання на території тимчасово окупованого Криму.
Про це заявила глава постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я впевнена, що зараз і Служба безпеки, і Офіс президента, і МЗС будуть напрацьовувати певні опції на такі "заклики", оскільки ми спостерігаємо це не перший рік і розуміємо, що саме населенню Криму, громадянам, українцям і певній кількості росіян, які туди були переміщені і живуть там зараз, води якраз вистачає. Ми говоримо тут саме про маніпуляції щодо військових баз", - сказала Мезенцева на брифінгу в четвер.
Вона підкреслила, що це питання не просто про права людини та доступ до води, а також про збереження боєготовності і життєздатності російських військових баз, розміщених на території тимчасово окупованого Криму.
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А пліснява влада одне з поперед одного волають що готові поставляти воду, якщо ООН визнає гуманітарну катастрофу в Криму...
Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
Зе- мрази все играются с палачами и убийцами украинских граждан. Это плохо закончится и для сабакова с говорящей свиньёй.
А вот по употреблению в последнем абзаце оборотов "собаков, свинья и мрази" видно где "моё"
Переполненное ихтамнетами Перевальное страдает от обезвоживания, но это не касается вояк - их оккупанты снабжают бесперебойно, протянули трубу и поставили ее под охрану. Вата тем временем скулит: "Каждый день из нашей водонасосной станции отъезжают водовозы от воинской части. Понятное дело, армии нужна вода! (***не доходит-поетому пускай мочу пьют!).
Но скажите нам, пожалуйста, почему вода на ул. Ангарская (я думаю, и не только на эту улицу) подается не чище, чем эти водовозы? Вы ее что, уважаемые управленцы, напрямую из озера качаете??? Что у нас в Перевальном с водой? Вы тоже эту воду пьете? Как в такой грязной воде можно стирать и купаться?"
https://twitter.com/KrimRt/status/1381916700594077696 (скрин).