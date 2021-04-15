СБУ, Офіс Президента і МЗС напрацюють відповідні опції через спроби РФ натиснути через міжнародних партнерів щодо водопостачання Криму, - Мезенцева

Офіс президента, Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ будуть напрацьовувати "певні опції" у відповідь на спроби Російської Федерації через тиск на міжнародних партнерів схилити Україну до відновлення водопостачання на території тимчасово окупованого Криму.

Про це заявила глава постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я впевнена, що зараз і Служба безпеки, і Офіс президента, і МЗС будуть напрацьовувати певні опції на такі "заклики", оскільки ми спостерігаємо це не перший рік і розуміємо, що саме населенню Криму, громадянам, українцям і певній кількості росіян, які туди були переміщені і живуть там зараз, води якраз вистачає. Ми говоримо тут саме про маніпуляції щодо військових баз", - сказала Мезенцева на брифінгу в четвер.

Вона підкреслила, що це питання не просто про права людини та доступ до води, а також про збереження боєготовності і життєздатності російських військових баз, розміщених на території тимчасово окупованого Криму.

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