УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9707 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
4 335 31

СБУ, Офіс Президента і МЗС напрацюють відповідні опції через спроби РФ натиснути через міжнародних партнерів щодо водопостачання Криму, - Мезенцева

СБУ, Офіс Президента і МЗС напрацюють відповідні опції через спроби РФ натиснути через міжнародних партнерів щодо водопостачання Криму, - Мезенцева

Офіс президента, Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ будуть напрацьовувати "певні опції" у відповідь на спроби Російської Федерації через тиск на міжнародних партнерів схилити Україну до відновлення водопостачання на території тимчасово окупованого Криму.

Про це заявила глава постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я впевнена, що зараз і Служба безпеки, і Офіс президента, і МЗС будуть напрацьовувати певні опції на такі "заклики", оскільки ми спостерігаємо це не перший рік і розуміємо, що саме населенню Криму, громадянам, українцям і певній кількості росіян, які туди були переміщені і живуть там зараз, води якраз вистачає. Ми говоримо тут саме про маніпуляції щодо військових баз", - сказала Мезенцева на брифінгу в четвер.

Вона підкреслила, що це питання не просто про права людини та доступ до води, а також про збереження боєготовності і життєздатності російських військових баз, розміщених на території тимчасово окупованого Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков готовий постачати воду в окупований Крим через Червоний Хрест у разі гуманітарної катастрофи: "цистерни, бочки, як завгодно"

Автор: 

Крим (14189) окупація (6751) водопостачання (838) Мезенцева Марія (27)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Франція може танкерами воду у Крим возити. У чому проблема? За "гуманізм" треба платити з власної кишені.
показати весь коментар
15.04.2021 11:41 Відповісти
+10
Що таки правда про умови, що Макрон озвучуватимете?
А пліснява влада одне з поперед одного волають що готові поставляти воду, якщо ООН визнає гуманітарну катастрофу в Криму...
показати весь коментар
15.04.2021 11:41 Відповісти
+5
Нехай п"ють сечу.
показати весь коментар
15.04.2021 11:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай п"ють сечу.
показати весь коментар
15.04.2021 11:39 Відповісти
Що таки правда про умови, що Макрон озвучуватимете?
А пліснява влада одне з поперед одного волають що готові поставляти воду, якщо ООН визнає гуманітарну катастрофу в Криму...
показати весь коментар
15.04.2021 11:41 Відповісти
А ми готові покінчити із цією владою, якщо вони підуть на таку зраду? З себе треба починати.
показати весь коментар
15.04.2021 11:42 Відповісти
Я особисто готовий.
показати весь коментар
15.04.2021 12:31 Відповісти
+
показати весь коментар
16.04.2021 10:56 Відповісти
Франція може танкерами воду у Крим возити. У чому проблема? За "гуманізм" треба платити з власної кишені.
показати весь коментар
15.04.2021 11:41 Відповісти
пусть сжиженный газ пьют
показати весь коментар
15.04.2021 12:16 Відповісти
Проблема в том, что Крым не признан кацапской территорией и любое, зашедшее туда судно должно быть подвергнуто санкциям. А лягушатникам нужно сохранять свою репутацию.
показати весь коментар
15.04.2021 12:43 Відповісти
Если ООН обїявит Крім зоной бедствия - судам с водой туда заходить можно будет!
показати весь коментар
15.04.2021 14:55 Відповісти
Это из теории если. В Европушке бюрократия довольно сильно развита. Там придется доказывать, что люди действительно терпят бедствие. И этот процесс может занять ну ооооочень продолжительное время.
показати весь коментар
15.04.2021 15:30 Відповісти
Мочу они будут пить а не воду!
показати весь коментар
15.04.2021 11:42 Відповісти
Я понимаю, что опции будут всем сотрудникам этих ведомств, за сдачу интересов страны. Сейчас уточняется размер опций и персоналии.
показати весь коментар
15.04.2021 11:43 Відповісти
Завтра будет видно, шо вы там "наработали"
показати весь коментар
15.04.2021 11:44 Відповісти
14.‎04.‎2021

Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
Зе- мрази все играются с палачами и убийцами украинских граждан. Это плохо закончится и для сабакова с говорящей свиньёй.
показати весь коментар
15.04.2021 11:45 Відповісти
Что такое забористое вы курите?
показати весь коментар
15.04.2021 12:11 Відповісти
«Мотороллер не мой, я просто разместил объяву»
А вот по употреблению в последнем абзаце оборотов "собаков, свинья и мрази" видно где "моё"
показати весь коментар
15.04.2021 12:31 Відповісти
Если нелох пустит воду будем его убирать!
показати весь коментар
15.04.2021 11:47 Відповісти
можна в крим подавати брудну воду - наприклад із каналізаційного колектора. Якщо треба, за гроші сердобольних европейців можемо збудувати суперколлектор і усю воду із Києва, Дніпра, Кременчука та інших гнати кацапам. Звичайно за гроші. ))
показати весь коментар
15.04.2021 11:52 Відповісти
наработайте , обязательно, не дай бог сдаться и дать воду...
показати весь коментар
15.04.2021 11:52 Відповісти
Добренько там постарайтесь, бо пороха не вдалось закрити за зраду національних інтересів то за таке точно закриюь.
показати весь коментар
15.04.2021 11:55 Відповісти
украинцам и определенному количеству россиян, которые туда были перемещены и живут там сейчас, воды как раз хватает. Мы говорим здесь именно о манипуляции касательно военных баз"

 Переполненное ихтамнетами Перевальное страдает от обезвоживания, но это не касается вояк - их оккупанты снабжают бесперебойно, протянули трубу и поставили ее под охрану. Вата тем временем скулит: "Каждый день из нашей водонасосной станции отъезжают водовозы от воинской части. Понятное дело, армии нужна вода! (***не доходит-поетому пускай мочу пьют!).
Но скажите нам, пожалуйста, почему вода на ул. Ангарская (я думаю, и не только на эту улицу) подается не чище, чем эти водовозы? Вы ее что, уважаемые управленцы, напрямую из озера качаете??? Что у нас в Перевальном с водой? Вы тоже эту воду пьете? Как в такой грязной воде можно стирать и купаться?"
https://twitter.com/KrimRt/status/1381916700594077696 (скрин).
показати весь коментар
15.04.2021 11:55 Відповісти
СБУ под руководством Баканова и остальная проросийская пистота из ОП конечно же всё порешают...

СБУ, Офіс Президента і МЗС напрацюють відповідні опції через спроби РФ натиснути через міжнародних партнерів щодо водопостачання Криму, - Мезенцева - Цензор.НЕТ 7779
показати весь коментар
15.04.2021 11:57 Відповісти
"наработают" и "будут нарабатывать" это разные вещи
показати весь коментар
15.04.2021 12:00 Відповісти
газ - валюта, нафта - валюта, а води кацапи хочуть на шару... вода теж валюта, на адмінкордоні 1відро - 1$. несіть відра в необмеженый кількості... сам канал взагалі не потрібен, зарить землею до адмінкордону.... кацапи, все можна вирішити цивілізовано і зможете приходити з відрами.
показати весь коментар
15.04.2021 12:01 Відповісти
пропоную опцію, закрити Северний потік 2, розібрати труби і перекинути їх в Крим.
показати весь коментар
15.04.2021 12:02 Відповісти
ахахахах! ВСОХНІТЬ, СУКИ! ВСО-ХНІТЬ!
показати весь коментар
15.04.2021 12:04 Відповісти
Это план Г! Полное Г!
показати весь коментар
15.04.2021 12:17 Відповісти
Вот одна из форм давления

СБУ, Офіс Президента і МЗС напрацюють відповідні опції через спроби РФ натиснути через міжнародних партнерів щодо водопостачання Криму, - Мезенцева - Цензор.НЕТ 8409
показати весь коментар
15.04.2021 13:05 Відповісти
Шо тут давить?!Самим не хватает.Украина обеспечивает продовольственную безопасность в Мире.И шоб её обеспечить без полива никак нельзя.
показати весь коментар
15.04.2021 13:46 Відповісти
Самое простое решение "временно" ликвидировать Каховской при помощи водохранилище. Мы затопили ради водоснабжения Крыма десятки км2 земли.. пусть Днепр течет по своему природному руслу. "Нету тела нету дела". И обсуждение сразу закончится и масса земли для единственного источника валютных поступлений( продовольствия) появится. Пусть Жирик баржами по Черному морю из "его Днепра" воду в Крым возит. И " наши европейские партнёры" пусть хоть из кожи вылезут воды то НЕ будет. Пусть айсберги из Арктики возят на "Мистралях"!
показати весь коментар
15.04.2021 15:13 Відповісти
Пускай те 100 тысяч расейских солдат берут вёдра и носят через мост, напувать свою худобу.
показати весь коментар
15.04.2021 15:21 Відповісти
 
 