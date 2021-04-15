Основними проблемами в країні жителі України вважають війну на Донбасі, безробіття та пандемію COVID-19, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Основними проблемами в країні українці вважають війну на Донбасі, безробіття, пандемію COVID-19, а також низький рівень зарплат, пенсій та корупцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня 2021 року.

За даним опитування, ключовими проблемами країни респонденти вважають військовий конфлікт на Сході України (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) та епідемію коронавірусу (35%). 27% вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій, 21% - хабарництво і корупцію у владі, по 19% - некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги, 16% - неможливість отримати якісне медичне обслуговування. Порівняно з липнем 2020 р. вдвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни.





Також повідомляється, що на особистому рівні найважливішими проблемами респонденти вважають низький рівень зарплат і пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%). Епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25%, військовий конфлікт на сході України - 24%, підвищення цін на основні товари і послуги - 23%, відсутність роботи, безробіття - 23%, неможливість отримати якісне медичне обслуговування - 16%, хабарництво і корупцію у владі - 14%, некомпетентність влади - 13%. З липня 2020 р. значно зросла кількість тих, хто вважають особистими проблемами, підвищення тарифів та епідемію коронавірусу.





Інфографіка: соцгрупа "Рейтинг"

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Приблизно третина опитаних вважають, що кошти цього року варто насамперед направити на боротьбу з коронавірусом і збільшення соціальних виплат, пенсій. Лише 10% за спрямування державних грошей на збільшення зарплат медиків, 8% - на будівництво доріг, 4% - на збільшення зарплат вчителів.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 березня 2021 р.