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Основними проблемами в країні жителі України вважають війну на Донбасі, безробіття та пандемію COVID-19, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Основними проблемами в країні українці вважають війну на Донбасі, безробіття, пандемію COVID-19, а також низький рівень зарплат, пенсій та корупцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня 2021 року.

За даним опитування, ключовими проблемами країни респонденти вважають військовий конфлікт на Сході України (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) та епідемію коронавірусу (35%). 27% вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій, 21% - хабарництво і корупцію у владі, по 19% - некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги, 16% - неможливість отримати якісне медичне обслуговування. Порівняно з липнем 2020 р. вдвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни.

Основними проблемами в країні жителі України вважають війну на Донбасі, безробіття та пандемію COVID-19, - опитування Рейтингу 01
Основними проблемами в країні жителі України вважають війну на Донбасі, безробіття та пандемію COVID-19, - опитування Рейтингу 02

Також повідомляється, що на особистому рівні найважливішими проблемами респонденти вважають низький рівень зарплат і пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%). Епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25%, військовий конфлікт на сході України - 24%, підвищення цін на основні товари і послуги - 23%, відсутність роботи, безробіття - 23%, неможливість отримати якісне медичне обслуговування - 16%, хабарництво і корупцію у владі - 14%, некомпетентність влади - 13%. З липня 2020 р. значно зросла кількість тих, хто вважають особистими проблемами, підвищення тарифів та епідемію коронавірусу.

Основними проблемами в країні жителі України вважають війну на Донбасі, безробіття та пандемію COVID-19, - опитування Рейтингу 03
Основними проблемами в країні жителі України вважають війну на Донбасі, безробіття та пандемію COVID-19, - опитування Рейтингу 04
Інфографіка: соцгрупа "Рейтинг"

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Приблизно третина опитаних вважають, що кошти цього року варто насамперед направити на боротьбу з коронавірусом і збільшення соціальних виплат, пенсій. Лише 10% за спрямування державних грошей на збільшення зарплат медиків, 8% - на будівництво доріг, 4% - на збільшення зарплат вчителів.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 березня 2021 р.

Автор: 

безробіття (560) карантин (18172) опитування (1970) рейтинг (1667) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Главная проблема -- отсутствие мозгов у люмпена. Все остальное уже вторично.
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15.04.2021 11:50 Відповісти
+6
а що дослідники очікували побачити? Невже вони вірили, що більшість відповість "власну тупість"?
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15.04.2021 11:48 Відповісти
+4
Спостерігаючи виборчи кампаніі з 1991 р. робишь висновок ,що лохторат не змінився не в якісному сенсі та і в кількістному !!! Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!!)))
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15.04.2021 11:58 Відповісти
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а що дослідники очікували побачити? Невже вони вірили, що більшість відповість "власну тупість"?
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15.04.2021 11:48 Відповісти
Для останнього,потрібен інтелект
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15.04.2021 11:58 Відповісти
Главная проблема -- отсутствие мозгов у люмпена. Все остальное уже вторично.
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15.04.2021 11:50 Відповісти
у люмпена,там,сподівання на світле майбутнє
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15.04.2021 11:57 Відповісти
З 1920-их років до 1991 р. комунізм будували , а зараз який критінізм будують !!))
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15.04.2021 12:02 Відповісти
кого знищували гітлерівці,здається жидо-більшовиків
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15.04.2021 12:05 Відповісти
Вера в "золотую рыбку", волшебника и все на шару.
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15.04.2021 12:02 Відповісти
Це все з "русских " народних казок, про Ваню та Ємелю !!!))))
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15.04.2021 12:06 Відповісти
Да. Дебилов воспитывают с детства.
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15.04.2021 12:10 Відповісти
Саме так ,зебілами не народжуються ,іми стають в процесі споживання вселякої локшини !!! Зебіли це інваліди ТБ !!!!)))
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15.04.2021 12:13 Відповісти
а почему в опросе нет еще одной основной проблемы . такой небольшой сорокатрехлетней проблемы ?
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15.04.2021 11:51 Відповісти
ЯНЄЛОХ звичайний. Підвид кацапопарного, ореол заселення Кривий Ріг, південний - схід України
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15.04.2021 11:55 Відповісти
Цікаво ,а хто ті хто делегував ім ці владні повноваження ???На мою думку ідіоти !!!))))
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15.04.2021 11:54 Відповісти
А друзі з заходу вважають головною проблемою України ,це відсутність реальної судової реформи та реальної боротьби з корупцією !!!)))
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15.04.2021 11:53 Відповісти
вы не понимаете, это другое
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15.04.2021 11:54 Відповісти
Тобто, Кретинизм влади й дебілізм виборців...
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15.04.2021 11:55 Відповісти
а банда мартышек,захвативших власть в стране - это уже не проблема ?
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15.04.2021 11:55 Відповісти
Спостерігаючи виборчи кампаніі з 1991 р. робишь висновок ,що лохторат не змінився не в якісному сенсі та і в кількістному !!! Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!!)))
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15.04.2021 11:58 Відповісти
незмінився з 1917р
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15.04.2021 12:00 Відповісти
Можливо сказати з 1654 р !!!)))
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15.04.2021 12:04 Відповісти
Странно.. По всем вопросам у зеленой власти полный провал,а рейтинг обосравшегося не падает.
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15.04.2021 12:05 Відповісти
Відсоток лохтората в Україні незмінний!!!)))
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15.04.2021 12:10 Відповісти
Це,вже,глибокий й глобальний підхід до аналізу витоків сьогодення
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15.04.2021 12:07 Відповісти
Страшно і уявити що може "нареферендувати" таке населення, яке і досі не впевнилося в некомпетенції і "імпотенції" влади, встигнувшої за два роки довести країну із "епохи бідності" в "епоху злиднів".
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15.04.2021 12:22 Відповісти
Из этих результатов опроса очередной раз становится понятно об отсутствии причинно-следственной связи в важнейших событиях текущего момента. Ну не доходит до людей, что именно война не дает стране нормально развиваться и решать социально-бытовые проблемы. Выбор президентом клоуна вот это и есть приговор избирателям. О котором тот так громко кричал во время предвыборной компании.
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15.04.2021 12:27 Відповісти
Это не проблемы, это следствия проблемы.
Проблемы: глупость и недальновидность.
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15.04.2021 12:48 Відповісти
Как интересно!

А тарифы, которые выросли на 50% , коррупцию, которая выросла в СЕМЬ раз ( по информации от Саакашвили), цены, выросшие на 50%, уровень бедности, среди работающих , выросший в ДВА раза с 23% до 47%, --это мудрый нарид уже не волнует?
Эпоха брехни закончилась или еще нет?
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15.04.2021 22:30 Відповісти
Соцгрупа "Рейтинг" це маніпулятори. Обмеження "не більше трьох відповідей" це зормбування людей на те, що за межами трьох проблем це мало суттєве. Дивіться де знаходиться:
хабарництво і коррупція
некомпетентність влади
розрив між бідними й багатими
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17.04.2021 10:44 Відповісти
Мене цікавить, що пропонують ті хто нищівно розвінчує "лохтрорат". Організувати демократичну просвіту цього "лохторату", перекривши технології зомбування людей, чи організувати диктатуру пороха й відмінити вибори на необмежений час?
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17.04.2021 10:51 Відповісти
 
 