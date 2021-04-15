Питання повернення ядерного статусу України нині не стоїть на порядку денному, - Кравчук

Питання про відновлення ядерного статусу України зараз не стоїть на порядку денному зовнішньополітичного курсу країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Є дуже чіткі визначення зовнішньополітичного курсу України. Там немає позиції про відновлення ядерного статусу. Є інші позиції, які сьогодні дуже для України важливі. Це єдність Європи щодо України ... Зараз позиції про відновлення ядерного статусу не існує", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше посол в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна знову може засмислитися про ядерний статус.

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