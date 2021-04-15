Питання повернення ядерного статусу України нині не стоїть на порядку денному, - Кравчук
Питання про відновлення ядерного статусу України зараз не стоїть на порядку денному зовнішньополітичного курсу країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
"Є дуже чіткі визначення зовнішньополітичного курсу України. Там немає позиції про відновлення ядерного статусу. Є інші позиції, які сьогодні дуже для України важливі. Це єдність Європи щодо України ... Зараз позиції про відновлення ядерного статусу не існує", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше посол в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна знову може засмислитися про ядерний статус.
Топ коментарі
+18 18c49ed2
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+9 Garry Grant
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+6 Mariia Orlovska #486367
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оно плакалось мол годность наших ракет в Украине до 2021-2025 годов а что мол мы будем делать потом напомнить что случилось в 2014 году и почему???!!!
Это если даже не поднимать вопроса о необходимых сотнях миллиардов долларов, для создания и содержания ядерного щита.
И по поводу "просПал". А ядерное оружие имеет коды и на взлом кодов нам нужно было минимум семь лет, а до этого ими управляли из Москвы. Ну и Москва и Вашингтон тогда поставили УЛЬТИМАТУМ - "Не сдаёте и получите полную экономическую блокаду". Без электроэнергии встали бы ВСЕ заводы, полный развал экономики и РФ нас просто бы захватила в течении года, на что было полнейшее согласие Клинтона.
В КНДР нет технологий, нет специалистов, нет оборудования. ОБОРУДОВАНИЕ для производства ядерных боеприпасов, и так же оборудование по производству баллистических ракет создают десятилетия, да и то имея возможности США. К слову, секрет ядерной бомбы ребятки Берии просто купили у американских евреев, участвовавших в проекте - у самих не хватило ни мозгов, ни ресурсов.
К чему моё вступление? Отвечаю.
РФ присоединилась к договору о запрете испытаний ядерного оружия. Путин не хотел давить на самую болевую точку США, потому просто перевез в КНДР несколько ядерных боеприпасов и их ПРОВЕРИЛИ НА БОЕГОТОВНОСТЬ на ядерном полигоне Ына. И ракеты Ыну привезли из РФ, у которой, кстати, с КНДР есть общая сухопутная граница.
.Его матуся заробила себе на хатинку в богатой и развитой далекой западной стране всего за пару лет президентства своего талантливого чада , а большинство украинских матусь заробили себе горб и в лучшем случае на кравчучку .
Он проsрал безопасность целой страны на десятилетия вперед , зато обеспечил свою собственную на всю оставшуюся жизнь , ведь за это своими жизнями будут рассчитываться НЕ его дети и внуки .
Он отобрал победу у патриота и националиста В. Черновола и будущее у целой страны побрехеньками про ,,другу хранцію" и будущее у целой страны еще за 28 лет до велосипедиста Голобородька .
Он втирал про ,,писанку-вышиванку-шаровары,, еще в 1991 году в раздетой и нищей стране с богатейшим экономическим потенциалом за 23 года до того как этот лозунг покрыли толстым -толстым слоем шоколада и превратили в конфету для 16 % лохов
Так и кто после всего этого фоц ?
КРИСА І ЩУР КОМУНЯЦЬКИЙ...
Міг би побажати щоб Кравчук гнив заживо і щоб в нього м ясо відвалювалось від
кісток, але не буду - це вже багато українців і без мене побажало починаючи з 90 х
років