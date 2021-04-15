Зупинка "Північного потоку-2" не призведе до зміни поведінки Росії, а скоріше навпаки, - глава МЗС Німеччини Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що зупинка газопроводу "Північний потік-2" не змінить поведінку РФ. Він вважає, що немає підстав зупиняти цей проєкт.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Москва "не зацікавлена ​​в поновленні боїв на Сході України".

"Ця дискусія триває довго. Це (зупинка будівництва газопроводу. - Ред.) б не привело обов'язково до зміни поведінки Росії, я думаю, все було б навпаки", - вважає він.

Зазначимо, що будівництво газопроводу перебуває на фінальному етапі. Однак, Вашингтон готує два пакети санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

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