72% киян підтримують запроваджений Кличком локдаун, 69% за його продовження, - дослідження "Рейтингу"

Більшість киян підтримують запроваджений Віталієм Кличком локдаун у столиці і вважають за доцільне його продовження.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Так, 72% опитаних вважають рішення Кличка про посилений карантин з 5 по 16 квітня правильним. 69% підтримали рішення влади про продовження локдауну в разі, якщо воно буде прийнято.

Дослідження було проведено 10-11 квітня 2021 методом телефонного опитування з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія - жителі Києва від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності не більше 2.8%.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що загальнонаціональний локдаун і обмеження переміщень між регіонами - єдиний спосіб зменшити кількість хворих на коронавірус.

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