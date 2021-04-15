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Новини Коронавірус і карантин
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72% киян підтримують запроваджений Кличком локдаун, 69% за його продовження, - дослідження "Рейтингу"

72% киян підтримують запроваджений Кличком локдаун, 69% за його продовження, - дослідження

Більшість киян підтримують запроваджений Віталієм Кличком локдаун у столиці і вважають за доцільне його продовження.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Так, 72% опитаних вважають рішення Кличка про посилений карантин з 5 по 16 квітня правильним. 69% підтримали рішення влади про продовження локдауну в разі, якщо воно буде прийнято.

Дослідження було проведено 10-11 квітня 2021 методом телефонного опитування з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія - жителі Києва від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності не більше 2.8%.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що загальнонаціональний локдаун і обмеження переміщень між регіонами - єдиний спосіб зменшити кількість хворих на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основними проблемами в країні жителі України вважають війну на Донбасі, безробіття та пандемію COVID-19, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

72% киян підтримують запроваджений Кличком локдаун, 69% за його продовження, - дослідження Рейтингу 01
72% киян підтримують запроваджений Кличком локдаун, 69% за його продовження, - дослідження Рейтингу 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19662) Кличко Віталій (3527) опитування (1970) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
"Рейтинг " и Зюзе опупенные рейтинги рисует. Но кто ж этому верит?
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15.04.2021 11:59 Відповісти
+4
Пидалик со своей тупой брехней в содружестве с рейтингом и другими рейтинговыми конторами уже задолбал!!!! Как жаль что этому интилехтуалу во время Майдана не набили рожу а лишь припудрили губашлепа белым порошком!!!!!
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15.04.2021 12:23 Відповісти
+3
Локдаун может быть и поддерживают, но уж точно не такой, который ввел Кличко, ибо это сплошная профанация, когда троллейбусы ходят пустыми, ибо только по спецпропускам, а маршрутки часть вообще не ездят, а те, кто ездит - забивают на все и берут пассажиров без каких-либо ограничений - так, что людей туда напихивается, как сардин в консервной банке - что уже делает все остальные меры бессмысленными.
Ну и про то, что парихмахерские и салоны красоты свободно работают без ограничений - я уже писал. Смысл тогда закрывать все остальное, если работают салоны красоты?
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15.04.2021 12:04 Відповісти
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"Рейтинг " и Зюзе опупенные рейтинги рисует. Но кто ж этому верит?
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15.04.2021 11:59 Відповісти
Сама продажня соціологічна контора в Україні ( із великих) , і чомусь саме її дані , найбільше оприлюднюють . .
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15.04.2021 12:05 Відповісти
а 100% это 100 опросов?
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15.04.2021 12:04 Відповісти
Мало того,50% людей хотят,чтоб карантин вообще не прекращался !
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15.04.2021 12:04 Відповісти
Локдаун может быть и поддерживают, но уж точно не такой, который ввел Кличко, ибо это сплошная профанация, когда троллейбусы ходят пустыми, ибо только по спецпропускам, а маршрутки часть вообще не ездят, а те, кто ездит - забивают на все и берут пассажиров без каких-либо ограничений - так, что людей туда напихивается, как сардин в консервной банке - что уже делает все остальные меры бессмысленными.
Ну и про то, что парихмахерские и салоны красоты свободно работают без ограничений - я уже писал. Смысл тогда закрывать все остальное, если работают салоны красоты?
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15.04.2021 12:04 Відповісти
Заметьте, зебил пишет про не такой локдаун "введенный Кличком" а не зеленским.
Четко перевели стрелки с чемпионов по ковиду на местные власти.
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15.04.2021 12:07 Відповісти
Да и пишет он это так как будто это Кличко сгоняет людей и заставляет набиваться в маршрутки. Профанация это скорее то что те, кто набивается в маршрутки поспешно называют людьми....
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15.04.2021 12:16 Відповісти
Задача властей, когда они организовывают какой-то кипишь - это его ОРГАНИЗОВАТЬ так, чтобы это работало как должно и предусмотреть то, что может пойти не так.
А так имеем - почти все предприятия работают(уже упущение властей - какой нафиг локдаун, если все работает??), то есть - людям необходимо добираться на работу - а в городской общественный транспорт людей не пускают без спецпропусков - то есть людей фактически ставят в безвыходную ситуацию, в итоге имеем напрессованные маршрутки, за которыми тоже никто не следит (тоже упущение властей), что нивелирует любой смысл локдауна.

Настоящий локдаун проводили в Италии, в Австрии, в Китае и тд - вот там был локдаун, а у нас какой-то бред.
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15.04.2021 12:50 Відповісти
Заметь зебил. Кличко ввел локдаун после того как "чемпионы мира по ковиду" розворовали ковидный фонд, провалили вакцинацию и укатили отдыхать в Буковель в новых куртках..
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15.04.2021 12:27 Відповісти
И после того как премьер министр заявил что правительство ничего делать и вводить не будет и местные власти должны сами принимать решение о вводе локдауна...
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15.04.2021 12:38 Відповісти
Поддерживают, разве что в его воображении! Но точно матюкаются из за работающих Эпицентров с подачи Кличко, распространителей вируса!
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15.04.2021 12:05 Відповісти
Да что же Вам этот Эпицентр то жить спокойно не дает????! А кто там толпы устраивает? Герега со взводом автоматчиков или мудрый нарид?! Я открою Вам секрет - я заканчиваю отделочные работы в доме и очень прекрасно обхожусь без Эпицентра и очень часто мне это выходит дешевле...
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15.04.2021 12:18 Відповісти
Молодец, теперь давай расскажи, кто там ещё в локдаун работает.
Ну чтоб знать куда бежать когда срочно чтото нужно.
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15.04.2021 12:46 Відповісти
Когда срочно надо в туалет обычно бегут, их никто не закрывал.
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15.04.2021 12:47 Відповісти
Вижу что сказать, как всегда нечего. В туалете трубу прорвало, пипицентр закрыт и остальные тоже локдаун чтут, ваши действия? Куда гадить будете?
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15.04.2021 12:53 Відповісти
Я смотрю тебе есть что сказать и по всей видимости уже срочно нужно бежать...
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15.04.2021 12:55 Відповісти
Пидалик со своей тупой брехней в содружестве с рейтингом и другими рейтинговыми конторами уже задолбал!!!! Как жаль что этому интилехтуалу во время Майдана не набили рожу а лишь припудрили губашлепа белым порошком!!!!!
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15.04.2021 12:23 Відповісти
Только вот беда - количество народу на улицах Киева этот локдаун не уменьшил...
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15.04.2021 12:35 Відповісти
И даже прямо скажем, маски в магазинах носят как носили.

Смотрика, и какой отсюда вывод получается? Получается что на улице можно ходить без намордника и ничего это не меняет.

Но я за локдаун. Хай колхозники по домам сидят.
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15.04.2021 12:48 Відповісти
Размер имеет значение!
В смысле количество людей на квадратній метр.
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15.04.2021 13:24 Відповісти
Наш будущий президент. Это вам не шут какой-то, а конкретный пацан, не успеет замахнуться а Зеля уже обосцанный
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15.04.2021 14:15 Відповісти
Тотальна брехня.
Кажу це, як корінний киянин.
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15.04.2021 18:00 Відповісти
 
 