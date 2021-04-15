72% киян підтримують запроваджений Кличком локдаун, 69% за його продовження, - дослідження "Рейтингу"
Більшість киян підтримують запроваджений Віталієм Кличком локдаун у столиці і вважають за доцільне його продовження.
Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Так, 72% опитаних вважають рішення Кличка про посилений карантин з 5 по 16 квітня правильним. 69% підтримали рішення влади про продовження локдауну в разі, якщо воно буде прийнято.
Дослідження було проведено 10-11 квітня 2021 методом телефонного опитування з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія - жителі Києва від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності не більше 2.8%.
Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що загальнонаціональний локдаун і обмеження переміщень між регіонами - єдиний спосіб зменшити кількість хворих на коронавірус.
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Ну и про то, что парихмахерские и салоны красоты свободно работают без ограничений - я уже писал. Смысл тогда закрывать все остальное, если работают салоны красоты?
Четко перевели стрелки с чемпионов по ковиду на местные власти.
А так имеем - почти все предприятия работают(уже упущение властей - какой нафиг локдаун, если все работает??), то есть - людям необходимо добираться на работу - а в городской общественный транспорт людей не пускают без спецпропусков - то есть людей фактически ставят в безвыходную ситуацию, в итоге имеем напрессованные маршрутки, за которыми тоже никто не следит (тоже упущение властей), что нивелирует любой смысл локдауна.
Настоящий локдаун проводили в Италии, в Австрии, в Китае и тд - вот там был локдаун, а у нас какой-то бред.
Ну чтоб знать куда бежать когда срочно чтото нужно.
Смотрика, и какой отсюда вывод получается? Получается что на улице можно ходить без намордника и ничего это не меняет.
Но я за локдаун. Хай колхозники по домам сидят.
В смысле количество людей на квадратній метр.
Кажу це, як корінний киянин.