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Новини Агресія Росії проти України
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ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції: Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ. ВIДЕО

Американське командування в Європі підвищило рівень загрози в Україні зі статусу "можливої" кризи до "потенційно неминучої".

Сенатори США провели слухання із командувачами американських військ у Європі на тему фінансування війська на наступний рік, значну частину запитань присвятили накопиченню російських військ у східній Україні і в Криму. Серед іншого, американських законодавців цікавило, наскільки реальною є загроза російського вторгнення в Україну і чи готові українські війська дати відсіч росіянам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Сенатор Ангус Кінг запитав у командувача американських військ у Європі генерала Тода Уолтерса, чи достатньо у України зброї, тренувань і сили, щоб зупинити вторгнення РФ.

"Нас це дуже хвилює. І в Україні, і їхні партнери в регіоні, роблять все, що вони можуть, щоб посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у кращій своїй позиції. І йдеться не тільки про їхнє військо, а й війська їхніх партнерів у регіоні", - відповів генерал.

Кінг попросив уточнити, чи зможуть вони відбити вторгнення, "якщо воно відбудеться наступного тижня".

"Думаю, з часом, це точно", - відповів Уолтерс.

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Генерал також сказав, що очолюване ним відомство поділило дії Росії на чотири категорії. Однак він не став їх називати, бо вважав за краще говорити про це на закритій частині слухань у Сенаті.

Публічно він сказав, що стягування сил РФ істотно і віддзеркалює масштаби військ, застосованих в 2014 році. "Ми залишаємося дуже і дуже пильними, розглядаємо якомога більше варіантів реагування", - запевнив Уолтерс.

Автор: 

армія рф (17833) США (23410) Сенат США (612) ЗСУ (7669) Волтерс Тод (9)


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Топ коментарі
+56
Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ: ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції - Цензор.НЕТ 2060
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15.04.2021 12:49 Відповісти
+50
Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ: ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції - Цензор.НЕТ 9709
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15.04.2021 12:47 Відповісти
+43
так может это вы 73% малоросов и кацапов воевать будете во главе с кловуном-четырежды уклонистом на коне ?
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15.04.2021 12:24 Відповісти
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Кинг попросил уточнить, смогут ли они отбить вторжение, "если оно произойдет на следующей неделе".
"Думаю, со временем, это точно", - ответил Уолтерс.
это как понять...
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15.04.2021 12:46 Відповісти
Вот и я об этом подумал,опередили.
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15.04.2021 12:52 Відповісти
Мабуть, як завжди з перекладом проблеми...
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15.04.2021 13:13 Відповісти
со временем это вероятно через какое то время... может три дня а может три месяца или тридцать лет. Толковать может и возможно бы, но нужно это делать в оригинале с английского слушать а не с чьего то перевода.
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15.04.2021 13:56 Відповісти
с 40-й секунды
https://www.youtube.com/watch?v=WPAvUFkjc3A
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15.04.2021 17:08 Відповісти
Спасибо за ссылку на хорошую новость!
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16.04.2021 01:07 Відповісти
Как натовцы подойдут
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15.04.2021 14:06 Відповісти
"ВСУ сейчас в лучшей своей позиции". (Уолтерс) Значит, в случае чего сами будем отбиваться. В лучшей позиции.
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15.04.2021 13:02 Відповісти
То есть как это все понимать ? Генерал забыл посоветоваться с атцом украинской Армии и создателем украинской мовы шановным Петром лексеечем ? Ведь тот сладкими устами своих преданных сторонников из числа свидетелей життя по-новому уже успел всех успокоить новостью про то что если х.йло только дернется -как американские партнеры тут же введут бесполетную зону над нашей страной для кацапских самолетов и крылатых ракет ! А я так надеялся , но бравый генерал подкачал , так и не решился сообщить нам эту долгожданную новость ....
Значит будет как и с сп-2 , мостом , миротворцами и вторым сроком плавно перетекающим в пожизненный (( Хреновая из Петрухи Ванга короче .
Вова хоть и тупит постоянно( что с клоуна возьмешь) зато не вангует как Петро прямо ....в лужу
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15.04.2021 13:20 Відповісти
Вы с своём саранске отбиваться будете?
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15.04.2021 14:07 Відповісти
Я не в курсе как там у вас саранске .
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15.04.2021 15:36 Відповісти
нет, за тебя америка придет гибнуть)))) они тебе что то должны?
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15.04.2021 18:08 Відповісти
Зрады! Больше зрады! А тех, кто считает украинскую армию сильнее чем раньше удалять! И в бан!
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15.04.2021 13:09 Відповісти
Замість бойових ракет - макети! ВМС України отримають протиракетний комплекс Нептун із "фанерою"
https://www.youtube.com/watch?v=Z2pJMPY9h5k&t=5s
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15.04.2021 13:14 Відповісти
Раздули панику из ничего. Габаритно-массовые макеты тоже нужны чтобы отрабатывать запуски при обучении операторов. Или предлагаете ракеты которые на вес золота просто так запускать?
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15.04.2021 13:21 Відповісти
Де ракети, які на вагу золота?
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15.04.2021 13:31 Відповісти
Ви найшли в кого спитать - то ж свидетель членограя, оно не вменяемое
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15.04.2021 13:44 Відповісти
И ракеты есть. Но никто тебе же не скажет где они.
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15.04.2021 13:48 Відповісти
"Без павлоградського палива - не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха".

https://www.ukrmilitary.com/2020/04/phz.html Зупинене фінансування заводу що виробляє ракетне паливо .

"Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха»."
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15.04.2021 14:12 Відповісти
А ну да... вот ты суслика видишь?
Нет да?
А он есть...
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15.04.2021 14:23 Відповісти
Да да... вот еще нужно раздать деревянные автоматы и деревянные пушки склепать из фанеры и привезти картошку вместо снарядов... ну а фуле - нате воюйте
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15.04.2021 13:43 Відповісти
Чукча, при чем тут деревянное? Это габаритно-массовый макет. Оружие новое. Нужно обучать персонал. Но тебе этого не понять.
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15.04.2021 13:50 Відповісти
вот своим братьям чукчам как попрут с моря и суши и расскажете что вы там стоите чисто для обучения, и что у вас макет и дальше твоя не хади я типа вас уже уничтожил по чесному от этим макетом
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15.04.2021 14:10 Відповісти
А если серьезно то для обучения используются УТС учебно-тренировочные средства, обычно оно одно и находится рядом с жилой охраняемой зоной и учебными классами. Проводить обучение и тренировки на боевых ракетных комплексах (и составных частях) категорически воспрещено. Учебная оснастка и приборы никогда не пересекались со штатными боевыми, так что о чем вы думаете и что творите я хз и порой просто в полном ах уе
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15.04.2021 14:21 Відповісти
И надувные танки
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15.04.2021 14:08 Відповісти
Ложные цели . Это всегда хорошо .
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15.04.2021 13:22 Відповісти
Які ложні цілі? "Нептун"- справжній. Стріляти- нічим.
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15.04.2021 13:33 Відповісти
Лучшая позиция...Баба на четвереньках,это тоже лучшая позиция...
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15.04.2021 13:16 Відповісти
Да! Будут добровольцы Гондураса а потом союз добровольцев Гондураса с крестами на груди
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15.04.2021 13:56 Відповісти
По моему хуже обдристаных и сеющих зраду и панику порохоботов только те, кто делает вид, что пытается напасть...
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15.04.2021 14:02 Відповісти
Нет, зебилы обдристанные хуже
Вот взять тебя например))
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15.04.2021 14:30 Відповісти
Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ: ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції - Цензор.НЕТ 7250 ПРОГРАМА ПРОТИСТОЯННЯ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ З МОСКОВІЄЮ:
https://tverezo.info/post/126580
https://tverezo.info/wp-content/uploads/2020/11/gorbulin-1.jpg Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ: ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції - Цензор.НЕТ 7250Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ: ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції - Цензор.НЕТ 267
Проте, для здійснення цієї програми для початку потрібно переконати 73% зебілів, що вони таки зебіли, і привести до влади таких людей, як В.Горбулін, Є.Марчук, І.Смешко, В.Чалий!
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15.04.2021 14:08 Відповісти
Кучмоид гарбула, каторый пробухал с клоуном (кучма на мардовском клоун) ядренае оружие усех пабидит уместе с кансервай смешкой и чекирастом марчукчей.
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15.04.2021 14:14 Відповісти
фридріх енгельс оцінюючи царську росію як світового жандарма зокрема писав, що всі війни,які починала Росія,закінчувались її поразкою. Хоча цн була сказано у 19 сторіччі, однак ця теза знаходила своє підтвердження і у 20 столітті. Слід згадати російсько-японську війну, де втратили і армію і флот, першу світову, яка припинила існування імперії. А вже правонаступники продовжили "георгієвську традицію". Перша ж війна з Польщею обернулась катастрофою і позорищем (2/3 армії в полоні та інтерновані), а потім була війна з Фінлянцією де вся кампашка сталіна хотіла йому піднести подарунок до 60 річчя і утворити нову угрофінську республіку. Це вже потім, коли зрозуміли, що ні хрена не получається, почали воювати чужими руками, але радили як воювати, як і давали чим. І завжди все було не так, закінчувалось катастрофами. це війни з ізраїлем, іракські війни, кадаффі, хафтари, бем белли та всяка наволоч. і знову викопав сокиру війни, шамани бють в бубни і вперед - дранг нах вест. закінчить по енгельсу.
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15.04.2021 14:17 Відповісти
100%!!!
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15.04.2021 19:03 Відповісти
ну значит пускай украинцы своими силами справляются разворачивай корабли а то ***** разозлится
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15.04.2021 14:41 Відповісти
Прошла любовь, завяли помидоры...
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15.04.2021 19:12 Відповісти
Ответ типа "кактамнашзаказ" :

- Как там наш заказ?

- Еще не закончили.

- А на каком вы этапе?

- Скоро начнём...
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15.04.2021 14:55 Відповісти
Уолтерс дал правильную и оптимистическую оценку ВСУ, но он не учёл постоянно-разлагающего воздействия шмаркли, который сейчас полетит в Париж для чего? Правильно, сдачи интересов страны через Макрона Путлеру.
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15.04.2021 15:05 Відповісти
Никаких уступок - козломордые уходят из Крыма, тот получает воду. Как говорится:"Утром деньги - вечером стулья. Но деньги - вперед!"
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16.04.2021 15:56 Відповісти
Глибока стурбованість. Ось і вся допомога
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15.04.2021 15:19 Відповісти
Ну, и на том спасибо!
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15.04.2021 19:10 Відповісти
путлер никак не возьмет в толк что чем больше он истерит тем сильнее будут становится ВСУ. Уже боятся ВСУ кремле*ляди То- ли ещё будет....
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15.04.2021 16:29 Відповісти
Если бы Путин был уверен в успехе, то в 2014 году захватил бы Украину военным путем, сейчас он тем более не уверен. Но чем этот черт не шутит - "работает" методами Гитлера при оккупации Чехословакии в 1938 году - пугает, чтобы оккупировать Украину без единого выстрела.Но здесь главное: Путин не вечен, еще несколько лет - он или уйдет по болезни, или помрет, после чего в орде начнется борьба за власть и богатства, в которой претенденты забудут об Украине.В 1917 году Россия капитулировала в войне с Германией, а через год Германия капитулировала и рухнула. Обидно будет - чем дальше, тем ближе этот момент - надо продержаться еще немного.Нынешняя ситуация связана с рухнувшми планами захватить власть выборным путем агентами орды - Медведчуком ОПЗЖ.
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15.04.2021 16:43 Відповісти
Дернется ВСУ отгребет и НАТО и вонючая американская падаль.
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15.04.2021 18:07 Відповісти
Мадам,не волнуйтесь так, в любом случае отгребут кацапские свинособаки)))
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15.04.2021 19:17 Відповісти
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