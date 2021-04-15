ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції: Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ. ВIДЕО
Американське командування в Європі підвищило рівень загрози в Україні зі статусу "можливої" кризи до "потенційно неминучої".
Сенатори США провели слухання із командувачами американських військ у Європі на тему фінансування війська на наступний рік, значну частину запитань присвятили накопиченню російських військ у східній Україні і в Криму. Серед іншого, американських законодавців цікавило, наскільки реальною є загроза російського вторгнення в Україну і чи готові українські війська дати відсіч росіянам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Сенатор Ангус Кінг запитав у командувача американських військ у Європі генерала Тода Уолтерса, чи достатньо у України зброї, тренувань і сили, щоб зупинити вторгнення РФ.
"Нас це дуже хвилює. І в Україні, і їхні партнери в регіоні, роблять все, що вони можуть, щоб посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у кращій своїй позиції. І йдеться не тільки про їхнє військо, а й війська їхніх партнерів у регіоні", - відповів генерал.
Кінг попросив уточнити, чи зможуть вони відбити вторгнення, "якщо воно відбудеться наступного тижня".
"Думаю, з часом, це точно", - відповів Уолтерс.
Генерал також сказав, що очолюване ним відомство поділило дії Росії на чотири категорії. Однак він не став їх називати, бо вважав за краще говорити про це на закритій частині слухань у Сенаті.
Публічно він сказав, що стягування сил РФ істотно і віддзеркалює масштаби військ, застосованих в 2014 році. "Ми залишаємося дуже і дуже пильними, розглядаємо якомога більше варіантів реагування", - запевнив Уолтерс.
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"Думаю, со временем, это точно", - ответил Уолтерс.
это как понять...
https://www.youtube.com/watch?v=WPAvUFkjc3A
Значит будет как и с сп-2 , мостом , миротворцами и вторым сроком плавно перетекающим в пожизненный (( Хреновая из Петрухи Ванга короче .
Вова хоть и тупит постоянно( что с клоуна возьмешь) зато не вангует как Петро прямо ....в лужу
https://www.youtube.com/watch?v=Z2pJMPY9h5k&t=5s
https://www.ukrmilitary.com/2020/04/phz.html Зупинене фінансування заводу що виробляє ракетне паливо .
"Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха»."
Нет да?
А он есть...
Вот взять тебя например))
https://tverezo.info/post/126580
https://tverezo.info/wp-content/uploads/2020/11/gorbulin-1.jpg
Проте, для здійснення цієї програми для початку потрібно переконати 73% зебілів, що вони таки зебіли, і привести до влади таких людей, як В.Горбулін, Є.Марчук, І.Смешко, В.Чалий!
- Как там наш заказ?
- Еще не закончили.
- А на каком вы этапе?
- Скоро начнём...