ЗСУ зараз у найкращій своїй позиції: Командувач військ США в Європі Уолтерс оцінив, чи зможе Україна відбити нове вторгнення РФ. ВIДЕО

Американське командування в Європі підвищило рівень загрози в Україні зі статусу "можливої" кризи до "потенційно неминучої".

Сенатори США провели слухання із командувачами американських військ у Європі на тему фінансування війська на наступний рік, значну частину запитань присвятили накопиченню російських військ у східній Україні і в Криму. Серед іншого, американських законодавців цікавило, наскільки реальною є загроза російського вторгнення в Україну і чи готові українські війська дати відсіч росіянам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Сенатор Ангус Кінг запитав у командувача американських військ у Європі генерала Тода Уолтерса, чи достатньо у України зброї, тренувань і сили, щоб зупинити вторгнення РФ.

"Нас це дуже хвилює. І в Україні, і їхні партнери в регіоні, роблять все, що вони можуть, щоб посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у кращій своїй позиції. І йдеться не тільки про їхнє військо, а й війська їхніх партнерів у регіоні", - відповів генерал.

Кінг попросив уточнити, чи зможуть вони відбити вторгнення, "якщо воно відбудеться наступного тижня".

"Думаю, з часом, це точно", - відповів Уолтерс.

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Генерал також сказав, що очолюване ним відомство поділило дії Росії на чотири категорії. Однак він не став їх називати, бо вважав за краще говорити про це на закритій частині слухань у Сенаті.

Публічно він сказав, що стягування сил РФ істотно і віддзеркалює масштаби військ, застосованих в 2014 році. "Ми залишаємося дуже і дуже пильними, розглядаємо якомога більше варіантів реагування", - запевнив Уолтерс.