Данілов закликає українські ЗМІ не сприяти поширенню російських фейків: "Найкраща наша зброя - правда"
Восьмий рік Україна протистоїть гібридній військовій агресії Росії. І ця війна триває не лише на передовій, але й на інформаційному фронті, де однією з головних цілей РФ є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства – всі ті, хто формує позиції і є лідерами думок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, всі антиукраїнські наративи сплановані, створюються і керуються з російської території; широко використовується "чорна" пропаганда, відверті вигадки та брехня; для донесення дезінформації використовуються всі можливі засоби комунікації, будь-які знаряддя.
"Увесь цей інформаційний тероризм, інформаційна "пандемія" переслідує єдину мету – вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність. Сприяє цьому і "п’ята колона" всередині нашої держави", - наголосив Данілов.
"Платформою для масового розповсюдження дезінформації дедалі більше стають не тільки класичні засоби масової інформації, а й соцмережі та месенджери, де немає ані самоцензури, ані редакційної політики. На жаль, поширенню фейків подекуди несвідомо сприяють і самі ЗМІ, почасти не перевіряючи достовірність отриманих даних", - додав він.
Крім того, зі спробою ескалації російської гібридної агресії на Сході України в геометричній прогресії зросла кількість фейків і спроб маніпулювання свідомістю людей.
"Тому відповідальне ставлення до достовірності інформації набуває сьогодні першочергового значення, є важливим елементом інформаційної безпеки держави. Шановні журналісти, шановні друзі! Наполегливо просимо виважено і максимально точно подавати інформацію в період активізації пропагандистської кампанії з боку РФ, не піддаючись на провокації і не підігруючи дезінформаційним кампаніям, мета яких – послабити нашу здатність протистояти ворогові. Найкраща наша зброя – Правда!" - підсумував секретар РНБО.
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У твоєму випадку не тількі клепки не вистачає у всіх вище вказаних аргументах, але ще присутня амбіція "Я самий РОЗУМНИЙ"! Ти рис язикатий!
Так введи проти Бєні і Г+Г санкції, патріот Данілов.
Цей "Дом" обходиться українцям по мільйону грн. в день з наших кишень.
Кошторис
Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом)
на 2021 рік (з січня 2021 року по грудень 2021 року) становив ₴348.8 млн грн.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC
Примерно как плечевая с Окружной читала б в церкви проповедь о добродетельности традиционных семейных ценностей.
особенно про "убитого брата", "мародера", "обогатился в 82 раза" и "свинарчука" фейки зашли четко в цель
Роберт Шекли.
Нужно подрезать языки политикам и чиновникам за брехню.
Це прості питання, на які відповідь ми мали б отримати ще у 14-му. Зараз вони теж актуальні. Ніякої паніки. Просто хочу заспокоїти своїх близьких.