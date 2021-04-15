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Новини Агресія Росії проти України
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Данілов закликає українські ЗМІ не сприяти поширенню російських фейків: "Найкраща наша зброя - правда"

Данілов закликає українські ЗМІ не сприяти поширенню російських фейків:

Восьмий рік Україна протистоїть гібридній військовій агресії Росії. І ця війна триває не лише на передовій, але й на інформаційному фронті, де однією з головних цілей РФ є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства – всі ті, хто формує позиції і є лідерами думок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, всі антиукраїнські наративи сплановані, створюються і керуються з російської території; широко використовується "чорна" пропаганда, відверті вигадки та брехня; для донесення дезінформації використовуються всі можливі засоби комунікації, будь-які знаряддя.

"Увесь цей інформаційний тероризм, інформаційна "пандемія" переслідує єдину мету – вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність. Сприяє цьому і "п’ята колона" всередині нашої держави", - наголосив Данілов.

Також читайте: Ми точно не плануємо жодних провокацій щодо РФ. Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна, - Данілов

"Платформою для масового розповсюдження дезінформації дедалі більше стають не тільки класичні засоби масової інформації, а й соцмережі та месенджери, де немає ані самоцензури, ані редакційної політики. На жаль, поширенню фейків подекуди несвідомо сприяють і самі ЗМІ, почасти не перевіряючи достовірність отриманих даних", - додав він.

Крім того, зі спробою ескалації російської гібридної агресії на Сході України в геометричній прогресії зросла кількість фейків і спроб маніпулювання свідомістю людей.

"Тому відповідальне ставлення до достовірності інформації набуває сьогодні першочергового значення, є важливим елементом інформаційної безпеки держави. Шановні журналісти, шановні друзі! Наполегливо просимо виважено і максимально точно подавати інформацію в період активізації пропагандистської кампанії з боку РФ, не піддаючись на провокації і не підігруючи дезінформаційним кампаніям, мета яких – послабити нашу здатність протистояти ворогові. Найкраща наша зброя – Правда!" - підсумував секретар РНБО.

Також читайте: "В України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом", - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) журналістика (1784) пропаганда (2825) росія (66070) ЗМІ (1366) медіа (234) фейк (749)


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Топ коментарі
+19
Лучшее оружие Слуг народа это отсутствие мозгов у граждан Украины
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15.04.2021 12:18 Відповісти
+10
Це він про бєніно-медведчуківський Г+Г, який бреше про "американські лабораторії в Україні" ?
Так введи проти Бєні і Г+Г санкції, патріот Данілов.
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15.04.2021 12:21 Відповісти
+10
точно
особенно про "убитого брата", "мародера", "обогатился в 82 раза" и "свинарчука" фейки зашли четко в цель
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15.04.2021 12:28 Відповісти
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Лучшее оружие Слуг народа это отсутствие мозгов у граждан Украины
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15.04.2021 12:18 Відповісти
Доведено виборами.
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15.04.2021 12:20 Відповісти
Лохторат України ,живіше всіх живих !!!Вибори 1991 р. Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!!))))
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15.04.2021 12:22 Відповісти
..а за ЗЕКА в 2010 році????Більше 50%%%!!! Вам цього мало!!!...Тут-і війна,і скоти,які і досі в Раді!! Вам цього мало??
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15.04.2021 18:53 Відповісти
А я про що ??? Лохторат живіше всіх живих !!)))
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15.04.2021 18:57 Відповісти
у тебе я бачу так точно їх немає і не було ...
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15.04.2021 12:24 Відповісти
Зебобик? Считаешь себя нелохом?
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15.04.2021 12:26 Відповісти
"нелох і ЗЕбобік", судячи з твого ніку це ТИ... а "отсутствие мозгов у граждан Украины " це ти про свою сім"ю? так, у нас в країні багато неадекватів, але за всіх не пиши....чмо заднєприводне...
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15.04.2021 12:30 Відповісти
73% - це переважна більшість і всі вони зелебобіки - солянка з ватників, совкодрочерів і поприколістів.
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15.04.2021 12:44 Відповісти
пх-пх-пх... кацапи ніфіга не паляться)))
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15.04.2021 13:04 Відповісти
"...отсутствие мозгов у граждан Украины..."

===========
У твоєму випадку не тількі клепки не вистачає у всіх вище вказаних аргументах, але ще присутня амбіція "Я самий РОЗУМНИЙ"! Ти рис язикатий!
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15.04.2021 13:43 Відповісти
ти кацап вшивий...водки нема...йди звідсіля
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15.04.2021 13:48 Відповісти
Алкаш- ты обнутый на голову, придурок
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15.04.2021 14:51 Відповісти
еще один "умный" зебобик выскочил
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15.04.2021 17:57 Відповісти
Люди с мозгами поняли про кого я писал, посмотри выше.
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15.04.2021 12:29 Відповісти
Бесполезно, оно уже свои мозги пропило!
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15.04.2021 12:54 Відповісти
В Україні ще не покарано жодного журнаГлиста чи політика за публічну брехню !!!))
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15.04.2021 12:19 Відповісти
А з зебілоїдами та БЮТоголовими ,що робити ??? Хай живут ??)))))
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15.04.2021 12:32 Відповісти
..побачили і твого улюбленця "свиночолого" зі "свинарчуками" ,який в2014,коли гинули добробати,під Іловайськом,парад "перемоги" з "говнотєєм" учинив...Так що помовч...
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15.04.2021 18:57 Відповісти
Далекозорий?? Ну-ну !!!))))
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15.04.2021 19:06 Відповісти
Можливо пам"ятаєшь мої пости того часу ,коли чоколадний барига кермував ???)))
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15.04.2021 19:13 Відповісти
ЦН - лідер інформпростору України, не дивно, що сюди останнім часом налізло борцунів з дезою під началом агента Козиря і агента Люсі.
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15.04.2021 12:41 Відповісти
Тутешніх панікерів це теж стосується.
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15.04.2021 12:19 Відповісти
Краще б закликав блазнів при владі цього не робити - вони в один день можуть розповідати зелохторату суто протилежні речі...
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15.04.2021 12:19 Відповісти
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15.04.2021 12:21 Відповісти
Безкарність публічних брехунів ,породжує вседозволеність ,хаос !!!))))
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15.04.2021 12:21 Відповісти
Це він про бєніно-медведчуківський Г+Г, який бреше про "американські лабораторії в Україні" ?
Так введи проти Бєні і Г+Г санкції, патріот Данілов.
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15.04.2021 12:21 Відповісти
І про державний телеканал Дом, який розказує про "праворадікалов в Кієвє"
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15.04.2021 12:26 Відповісти
То нехай щось робить з ними, як глава РНБО.
Цей "Дом" обходиться українцям по мільйону грн. в день з наших кишень.

Кошторис

Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом)
на 2021 рік (з січня 2021 року по грудень 2021 року) становив ₴348.8 млн грн.


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC


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15.04.2021 12:34 Відповісти
Профессиональные брехуны рассказывают о необходимости говорить правду...

Примерно как плечевая с Окружной читала б в церкви проповедь о добродетельности традиционных семейных ценностей.
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15.04.2021 12:22 Відповісти
А правда це те що говорять арестович, арахамія й мендель?
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15.04.2021 12:23 Відповісти
Теория прекрасна. Шо имеем на практике? зеленский и его шобла, который брехал все последнее десятилетие. И сейчас продолжает делать то же. Только вот получается хуже, поскольку до бесконечности убеждать граждан, имеющих депозиты(даже небольшие) в том, что лишение субсидий пойдет им на пользу, не получится.
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15.04.2021 12:24 Відповісти
Обрати внимание на ЦН.там,через брехливые путинские РБК и интерфакс,пытаются запугивать всю страну уродом путиным и его уродливой армией монголоидов.
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15.04.2021 12:25 Відповісти
Это Вы Мосейчук скажите... У нее что не вечерний выпуск новостей то сенсация! 5 минут посмотришь и начинаешь думать куда бы свалить... Включишь другой канал, так вроде и не так уж страшно все, еще жить можно...
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15.04.2021 12:25 Відповісти
вот вам 100% концентрированный кацапский фейк
Данилов призывает украинские СМИ не способствовать распространению российских фейков: "Лучшее наше оружие - правда" - Цензор.НЕТ 3832
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15.04.2021 12:26 Відповісти
точно
особенно про "убитого брата", "мародера", "обогатился в 82 раза" и "свинарчука" фейки зашли четко в цель
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15.04.2021 12:28 Відповісти
Згадався Зеленський на стадіоні із списком кацапських фейків.
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15.04.2021 12:30 Відповісти
"Самое обидное, что в информационной войне проигрывает тот, кто говорит правду. Говорящий правду ограничен только ей. Лжец может говорить что угодно."
Роберт Шекли.
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15.04.2021 12:35 Відповісти
Такое правило и в Украинских судах ?
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15.04.2021 20:36 Відповісти
Причем здесь сми?
Нужно подрезать языки политикам и чиновникам за брехню.
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15.04.2021 12:38 Відповісти
Хочу нагадати - завдяки розповсюдженню російських фейків Зеленський прийшов до влади. Але ж у наріду коротка пам"ять.
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15.04.2021 12:50 Відповісти
Достаточно одной ботофермы педробобиков, они справляются по распространением брехни лучше всяких скабеевых и соловьевых!
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15.04.2021 13:01 Відповісти
Поют с ними в унисон . Оттягивают внимание от Чауса
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15.04.2021 13:02 Відповісти
А може від вагнерівців?
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15.04.2021 13:21 Відповісти
Херрі! Протверезій вже! Поки ви з Татьяною звинувачуєте порохоботіків, ваш Янелох Неньку ***** у Парижі здає.
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15.04.2021 13:30 Відповісти
Проспись, Кокошка!
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15.04.2021 13:52 Відповісти
Похмєлісь, алкоголік!
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15.04.2021 13:55 Відповісти
Какие же вы, педротики, жалкие, убогие и агрессивные - точь в точь как кацапы!
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15.04.2021 17:07 Відповісти
Це мені каже кацапською мовою на українському сайті Херрі Херрісовіч Херрісон. Рускагаварящій мальчік, як тебе звуть па-рузкі?
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15.04.2021 17:36 Відповісти
Данилов - лучший !
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15.04.2021 13:03 Відповісти
У мене одне питання Порох з"їв свого брата з кетчупом чи з гірчицею?
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15.04.2021 13:18 Відповісти
А Юля просто хихикала с путеным или у них таки что-то было?
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15.04.2021 13:25 Відповісти
Янелох - худший!
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15.04.2021 13:29 Відповісти
Вернуть на работу Тупицкого!
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15.04.2021 13:31 Відповісти
Мені подобається, що ти перейшла на коротенькі та змістовні коментарі. Завжди вважала, що стислість - це не твій коник. Бо раніше такі простирадла тут залишала, а зараз всього чотири слова і не в тему: «вєрнуть на роботу Тупицкого.
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15.04.2021 13:54 Відповісти
Это зеркальный твоему комментарий. К тому же ес оспаривают отстранение Тупицкого , так что мой ответ тебе логичен в отличие от твоего невпопадного
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15.04.2021 14:26 Відповісти
«Янелох - худший!» - це невпопадний? Гіршого за твого преЗЕдента навіть уявити неможливо, але ж ти за нього стоїш грудьми. Ну, то таке, користайся поки безвізом, який зробив для тебе поганий Порошенко, бо гарний Янелох робить усе, щоб перетворити його на безвиїзд.
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15.04.2021 14:31 Відповісти
😁
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15.04.2021 14:33 Відповісти
😉
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15.04.2021 14:35 Відповісти
На зону разве что, ЧАЭС например бочки с топливом отработанным разгружать.
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15.04.2021 14:15 Відповісти
Божої правди ще ніхто і ніколи не подолав. Якщо голова РНБО О. Данілов це розуміє, то хай передасть, якимось чином, свої знання щодо цього, президенту України В. Зеленському. Саме, та виключно, цих "потуг" і вимагають від нього США, ЄС та увесь вільний світ. Козел та коза, баран і вівця - дуже розумні брати наші менші. А тому змогли б самостійно і швидко осягти ці сигнали, без сумнівів. Проте, на жаль, не сталося так, як нам хотілоя. Але ж, вони (козли і барани) ніколи не були акторами "95 Кварталу". Й не гастролювали по РФії бекаючи і мекаючи... На заробітчанстві, тобто. Де слухають тільки те, що хочуть почути.
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15.04.2021 13:07 Відповісти
Краща зброя, це дохлі кацапи.
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15.04.2021 14:14 Відповісти
Секретар РНБО Олексій Данілов, де наші бомбосховища? В якому вони стані? Куди бігти якщо війна? Що з собою брати? Чи буде масштабне сповіщення?
Це прості питання, на які відповідь ми мали б отримати ще у 14-му. Зараз вони теж актуальні. Ніякої паніки. Просто хочу заспокоїти своїх близьких.
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15.04.2021 14:48 Відповісти
А щоб знати правду читайте новини Цензор разом з коментарями.
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15.04.2021 15:12 Відповісти
Про фейки - расскажи Плорошенко!
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15.04.2021 19:24 Відповісти
 
 