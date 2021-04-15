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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування

Майже 30% вважають, що Президент Зеленський і Міністерство охорони здоров'я ефективно реагують на загрозу коронавірусу, понад половина опитаних вважають, що неефективно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня 2021 року.

46% оцінюють як високий рівень професіоналізму і компетентності лікарів в Україні. 42% - протилежної думки. З липня 2020 р. зросла кількість тих, хто оцінює як високу компетентність українських медиків.

Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування Рейтингу 01

Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування Рейтингу 02

Також за даними соцопитування, 47% опитаних зверталися по медичну допомогу в державні заклади охорони здоров'я в останні пів року. 53% - не зверталися. Останніх більше серед молодшої вікової групи (18-29 років) і чоловіків. Серед тих, хто звертався, 43% на добре чи відмінно оцінили якість отриманих послуг. 33% оцінили на задовільно, 23% - на погано або жахливо. Останніх найбільше серед старшої вікової групи (60+) жителів міст, бідних і чоловіків.

Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування Рейтингу 03

Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють - 37%, не знають такого - 34%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 14%, не довіряють - 61%, не знають її - 17%. Колишніх міністрів Іллю Ємця і Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм приблизно 8-9%, не довіряють - майже третина.

Також читайте: 72% киян підтримують запроваджений Кличком локдаун, 69% за його продовження, - дослідження "Рейтингу"

Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування Рейтингу 04

Майже 30% вважають, що Президент Зеленський і Міністерство охорони здоров'я ефективно реагують на загрозу коронавірусу, більш як половина опитаних вважають, що неефективно. 18% вважають ефективним реагування Кабінету Міністрів України та Верховної Ради, більш як 60% - неефективним. Порівняно з листопадом 2020 року цього року спостерігається деяке зниження позитивних оцінок реагування на загрозу коронавірусу органів центральної влади.

Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування Рейтингу 05

Головною причиною зростання захворюваності на коронавірус у березні цього року вважають недотримання карантину громадянами (46%). Далі - сезонне зростання простудних захворювань (32%), неефективні дії влади (28%) та виникнення нових форм коронавірусу (17%).

Читайте: Україна пройшла пік COVID-19, зараз спостерігаємо спад захворюваності, - ЦГЗ

63% підтримують те, що в Україні не планують використовувати російську вакцину проти коронавірусу Спутник-V, 23% - мають протилежну думку. Останніх найбільше серед жителів Півдня і Сходу.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 березня 2021 р.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) карантин (18172) опитування (1970) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1760
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15.04.2021 12:39 Відповісти
+6
Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6311
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15.04.2021 12:20 Відповісти
+6
Ідіоти, а їх аж(!) 24% вважають, що зеленський(?!) реагує на загрозу коронавірусу? Перепрошую, а це як, типу, в Буковелі на лижах повозитись? Взагалі, хоч один з тих ідіотів може то хоч якось аргументувати?
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15.04.2021 12:23 Відповісти
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Почему бы не написать честно: больше 66%?
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15.04.2021 12:20 Відповісти
Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6311
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15.04.2021 12:20 Відповісти
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3875
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15.04.2021 12:37 Відповісти
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1760
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15.04.2021 12:39 Відповісти
ета опитування проплачено баригою на украденоє в народа! *** буду
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15.04.2021 12:23 Відповісти
Ідіоти, а їх аж(!) 24% вважають, що зеленський(?!) реагує на загрозу коронавірусу? Перепрошую, а це як, типу, в Буковелі на лижах повозитись? Взагалі, хоч один з тих ідіотів може то хоч якось аргументувати?
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15.04.2021 12:23 Відповісти
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5
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15.04.2021 12:38 Відповісти
ЙОГО РЕТЕЛЬНО ПІДБИРАЛИ на цю посаду.
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15.04.2021 12:54 Відповісти
Около 30% считают, что Президент Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса. Они точно в Украине живут?
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15.04.2021 12:39 Відповісти
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7443
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15.04.2021 12:42 Відповісти
живуть, ну да. Під Г+Г. Там, в кретиноскопі, сказали, що все нормально. І говоритак перекондиво, що лохторат вірить.

ЗІ: щойно на Прямому показувади суперечку Ківи і Дзинзі. Подивіться. Ось так от, головне для лохторату: повірити в переконливо розказану брехню.
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15.04.2021 12:44 Відповісти
Половина лохторату визнають, що наші медики роблять все можливе, залежне від них в боротьбі з COVIDом, але збільшувати їм зарплату вважають за потрібне лише 10%. Однього цього факту достатньо, щоб зрозуміти, чому наші медики-професіонали емігрують в Західну Європу.
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15.04.2021 12:40 Відповісти
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2692
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15.04.2021 12:40 Відповісти
Украина в первых странах по зарождению коронавирусом, а и наверное спид и гепатит и туберкулез и т.п. жесть! власти ни от чего не лечат и не вакцинируют качественными лекарствами и вакцинами.
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15.04.2021 12:40 Відповісти
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6777
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15.04.2021 12:43 Відповісти
Не верное построение фразы! Не хватает - "...на всё и в том числе...". Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют НА ВСЁ И В ТОМ ЧИСЛЕ на угрозу коронавируса,
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15.04.2021 12:42 Відповісти
Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9814
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15.04.2021 12:44 Відповісти
"Короновірус" це по суті економічна війна з незалежним від держави бізнесом -
по задумці правляючій верхівки всі люди повинні залежать від держави, тому
МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС знищують, і готують у всьому світі НОВУ СИСТЕМУ
грошових розрахунків - БЕЗГОТІВКОВУ (бєзнал).

Не слухаєшься , добре, тобі можна відключити можливість розраховуватись
за послуги і покупки
Отакі часи прийшли - не збиратись, не скупчуватись, не купувати те що заборонено,
купувати і бути там де дозволила держава. Колись це була фантастика, тепер це
реальність.
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15.04.2021 12:52 Відповісти
Я вам говорю, судя по опросам, в этой стране 30% граждан полные долпоебы. На основании чего они решили, что в стране происходит эффективная борьба с короной? На основании видосиков?
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15.04.2021 13:16 Відповісти
Как минимум те 12-14%, что голосуют за ОПЗЖ, при виде роста смертей укаинцев от ковида и провале кампании вакцинации, еле удерживаются от аплодисментов.
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15.04.2021 13:28 Відповісти
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов має найвищий рейтинг довіри населення серед усіх міністрів охорони здоров'я. Про це свідчать результати опитування "Оцінка медичної сфери в Україні", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня 2021 року, передає УНН.
Деталі
Зокрема, за даними опитування, міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють 19%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 14%. Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-9%, не довіряють - близько третини. Разом із тим, Степанову не довіряють 37%, не знають - 34%, а Супрун не довіряють 61% населення та не знають 17%.
Довідково
Опитування проводилось 24-28 березня 2021 р. серед 2 000 респондентів серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
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15.04.2021 14:22 Відповісти
наверно 30% это те, у кого из родственников никто не заболел.
у меня мама тяжело болела, лечили дома, в больницах харькова мест нет, а если есть, то не факт, что с кислородом.
домой таскал баллоны с кислородом, концентратор купил, анализы и лекарства за свой счет конечно же.
а у 30% идиотов все эффективно.
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15.04.2021 17:06 Відповісти
Самый низкий уровень доверия у Супрун боровшейся с коррупцией и реформировавшую отрасль, а самый высокий уровень доверия у ворюги степашки--полного никчемы и взяточника и никакой скалецкой)))
Это невыликовно...Может их дустом травить?
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15.04.2021 22:38 Відповісти
 
 