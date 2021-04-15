Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Майже 30% вважають, що Президент Зеленський і Міністерство охорони здоров'я ефективно реагують на загрозу коронавірусу, понад половина опитаних вважають, що неефективно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня 2021 року.
46% оцінюють як високий рівень професіоналізму і компетентності лікарів в Україні. 42% - протилежної думки. З липня 2020 р. зросла кількість тих, хто оцінює як високу компетентність українських медиків.
Також за даними соцопитування, 47% опитаних зверталися по медичну допомогу в державні заклади охорони здоров'я в останні пів року. 53% - не зверталися. Останніх більше серед молодшої вікової групи (18-29 років) і чоловіків. Серед тих, хто звертався, 43% на добре чи відмінно оцінили якість отриманих послуг. 33% оцінили на задовільно, 23% - на погано або жахливо. Останніх найбільше серед старшої вікової групи (60+) жителів міст, бідних і чоловіків.
Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють - 37%, не знають такого - 34%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 14%, не довіряють - 61%, не знають її - 17%. Колишніх міністрів Іллю Ємця і Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм приблизно 8-9%, не довіряють - майже третина.
Майже 30% вважають, що Президент Зеленський і Міністерство охорони здоров'я ефективно реагують на загрозу коронавірусу, більш як половина опитаних вважають, що неефективно. 18% вважають ефективним реагування Кабінету Міністрів України та Верховної Ради, більш як 60% - неефективним. Порівняно з листопадом 2020 року цього року спостерігається деяке зниження позитивних оцінок реагування на загрозу коронавірусу органів центральної влади.
Головною причиною зростання захворюваності на коронавірус у березні цього року вважають недотримання карантину громадянами (46%). Далі - сезонне зростання простудних захворювань (32%), неефективні дії влади (28%) та виникнення нових форм коронавірусу (17%).
63% підтримують те, що в Україні не планують використовувати російську вакцину проти коронавірусу Спутник-V, 23% - мають протилежну думку. Останніх найбільше серед жителів Півдня і Сходу.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 березня 2021 р.
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ЗІ: щойно на Прямому показувади суперечку Ківи і Дзинзі. Подивіться. Ось так от, головне для лохторату: повірити в переконливо розказану брехню.
по задумці правляючій верхівки всі люди повинні залежать від держави, тому
МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС знищують, і готують у всьому світі НОВУ СИСТЕМУ
грошових розрахунків - БЕЗГОТІВКОВУ (бєзнал).
Не слухаєшься , добре, тобі можна відключити можливість розраховуватись
за послуги і покупки
Отакі часи прийшли - не збиратись, не скупчуватись, не купувати те що заборонено,
купувати і бути там де дозволила держава. Колись це була фантастика, тепер це
реальність.
Деталі
Зокрема, за даними опитування, міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють 19%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 14%. Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-9%, не довіряють - близько третини. Разом із тим, Степанову не довіряють 37%, не знають - 34%, а Супрун не довіряють 61% населення та не знають 17%.
Довідково
Опитування проводилось 24-28 березня 2021 р. серед 2 000 респондентів серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
у меня мама тяжело болела, лечили дома, в больницах харькова мест нет, а если есть, то не факт, что с кислородом.
домой таскал баллоны с кислородом, концентратор купил, анализы и лекарства за свой счет конечно же.
а у 30% идиотов все эффективно.
Это невыликовно...Может их дустом травить?