Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Майже 30% вважають, що Президент Зеленський і Міністерство охорони здоров'я ефективно реагують на загрозу коронавірусу, понад половина опитаних вважають, що неефективно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня 2021 року.

46% оцінюють як високий рівень професіоналізму і компетентності лікарів в Україні. 42% - протилежної думки. З липня 2020 р. зросла кількість тих, хто оцінює як високу компетентність українських медиків.

Також за даними соцопитування, 47% опитаних зверталися по медичну допомогу в державні заклади охорони здоров'я в останні пів року. 53% - не зверталися. Останніх більше серед молодшої вікової групи (18-29 років) і чоловіків. Серед тих, хто звертався, 43% на добре чи відмінно оцінили якість отриманих послуг. 33% оцінили на задовільно, 23% - на погано або жахливо. Останніх найбільше серед старшої вікової групи (60+) жителів міст, бідних і чоловіків.

Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють - 37%, не знають такого - 34%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 14%, не довіряють - 61%, не знають її - 17%. Колишніх міністрів Іллю Ємця і Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм приблизно 8-9%, не довіряють - майже третина.

Також читайте: 72% киян підтримують запроваджений Кличком локдаун, 69% за його продовження, - дослідження "Рейтингу"

Майже 30% вважають, що Президент Зеленський і Міністерство охорони здоров'я ефективно реагують на загрозу коронавірусу, більш як половина опитаних вважають, що неефективно. 18% вважають ефективним реагування Кабінету Міністрів України та Верховної Ради, більш як 60% - неефективним. Порівняно з листопадом 2020 року цього року спостерігається деяке зниження позитивних оцінок реагування на загрозу коронавірусу органів центральної влади.

Головною причиною зростання захворюваності на коронавірус у березні цього року вважають недотримання карантину громадянами (46%). Далі - сезонне зростання простудних захворювань (32%), неефективні дії влади (28%) та виникнення нових форм коронавірусу (17%).

Читайте: Україна пройшла пік COVID-19, зараз спостерігаємо спад захворюваності, - ЦГЗ

63% підтримують те, що в Україні не планують використовувати російську вакцину проти коронавірусу Спутник-V, 23% - мають протилежну думку. Останніх найбільше серед жителів Півдня і Сходу.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 березня 2021 р.