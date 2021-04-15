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Новини Агресія Росії проти України
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ЄС повинен донести до РФ всі наслідки, які можуть статися в разі подальшої агресії проти України, - Кулеба

ЄС повинен донести до РФ всі наслідки, які можуть статися в разі подальшої агресії проти України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз повинен демотивувати Російську Федерацію від подальшої агресії проти України. Цьому можуть сприяти нові санкції проти РФ, а також підтримка оборонної здатності України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Кулеба заявив під час спільної пресконференції з главами МЗС країн Балтії.

За його словами, дії з боку ЄС повинні відбуватися на всіх рівнях.

"Що треба зробити? Багато чого, починаючи від чітких "меседжів" про те, що Україна частина західного світу і партнери не залишать її наодинці. Накладення нових санкцій на Росію, якщо вона вирішить загострити ситуацію, надати Україні достатню підтримку для підвищення оборонної спроможності", - заявив Кулеба.

Він додав, що кожна країна може на двосторонньому рівні змусити Росію піти на деескалацію ситуації.

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"Повинні донести до Росії всі наслідки, які можуть відбутися і демотивувати від загострення ситуації", - зазначив Кулеба.

Автор: 

росія (66070) Євросоюз (13665) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Перечислить все виды озабоченности?
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15.04.2021 12:34 Відповісти
+5
Ваше чмо уже донесло -корабли из США теперь не приплывут
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15.04.2021 12:38 Відповісти
+4
не, ну сначала избираем вотето президентом а потом ЕС нам чего-то должен?

ЕС должен донести до РФ все последствия, которые могут произойти в случае дальнейшей агрессии против Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3720
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15.04.2021 12:38 Відповісти
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Перечислить все виды озабоченности?
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15.04.2021 12:34 Відповісти
ЕС ДОЛЖЕН донести до РФ в
Все что-то должны нашим зебилам

Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО
Формируется повестка дня.
В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально.
Украинская сторона особой активности не проявляет.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ВАС КОРМИЛИ С ЛОЖЕЧКИ, ТО ХОТЬ РОТ ОТКРОЙТЕ,
Г-Н ЗЕЛЕНСКИЙ.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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15.04.2021 13:39 Відповісти
скоро ЕС донесёт все последствия унылому ослику в Париже, выб**док зеленый
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15.04.2021 12:36 Відповісти
одна Panzerdivision на восточном фронте стократно эффективней всех озабоченностей Европы..
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15.04.2021 12:37 Відповісти
Ваше чмо уже донесло -корабли из США теперь не приплывут
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15.04.2021 12:38 Відповісти
https://twitter.com/chemodanov_di

https://twitter.com/chemodanov_di Chemodanov https://twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di
Стерненко на волі, а ви пам'ятаєте, що сталося минулого разу, коли "Дональд Кук" заходив до Одеси? Отож. Думай. Те. (c)

ЕС должен донести до РФ все последствия, которые могут произойти в случае дальнейшей агрессии против Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6921
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15.04.2021 12:44 Відповісти
не, ну сначала избираем вотето президентом а потом ЕС нам чего-то должен?

ЕС должен донести до РФ все последствия, которые могут произойти в случае дальнейшей агрессии против Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3720
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15.04.2021 12:38 Відповісти
Да все уже поняли,что какому-то Иванову и Петрову запретят 3 года в ЕС въезжать,это всё что могут.
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15.04.2021 12:40 Відповісти
Вы забыли про несколько видов озабоченности!😁
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15.04.2021 12:48 Відповісти
Да-да и стадий обеспокоенности
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15.04.2021 12:51 Відповісти
Так уже донесли. Франция:" Для Украины членство в ЕС туманно". Турция: У нас нейтралитет", хер на этих крымских татар. Германия: Дайте *****, что он хочет, и оствьте нас в покое со своими проблемами, у Германии нет войны с парашей.
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15.04.2021 12:48 Відповісти
А что Германия делает не так. Электроэнергию у Беларуси (по сути Российская АЕС) покупаете покупаете, контрабас угля ДНР/ЛНР есть есть. С х#я до трубы до#бались.
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15.04.2021 13:00 Відповісти
Россия и Китай - диктатуры договорились захватывать мелкие страны, как Гитлер договорились со Сталиным в Пакте Молотова-Ребентропа. 3 мировая война может случиться, только еще у многих стран Ядерное оружие - серьезная игра. И с Другой стороны Байден и Европа объединенная и все они в НАТО и другие еще страны демократические, а Украина одна из стран, которые Китай и Россия договорились поделить, Украину которая типа за Запад, но Запад не принял до конца Украину. И Россия ее должна захватить по новому пакту раздела мира с Китаем России и РФ подвезла ядерное оружие к границе Украины еще, Украине нужно тоже ядерное оружие восстановить для защиты, и или сказать Западу, что пусть берут в НАТО и в клуб Запада демократических стран. Еще и забрали вооружения ядерные и договор Украина подписал о странах не распространяющих ядерной оружия, а Украине дали Будапештский меморандум, который по сути фейковый развод дураков. Еще и Украины вина, что в Запад не берут потому что олигархов не может страна переварить и уничтожить и приписаны системой к олигархии мафиозной, а не к демократиям Западным. Если Украина с себя не начнет, то не сможет защититься. Нужно изменить систему и вступить в ряды стран демократических по-настоящему. Затем ядерное оружие можно восстановить и быть защищенной и союзом Западным и с ядерными ракетами и никто нападать и не подумает. Хоть можно ядерное оружие и сейчас восстановить с такой системой, но будет это по обходной дорожке, которая с обманом. Но зато с ядерным трезубом. Ядерное оружие на всякий случай, если проигрывать ВСУ будут, то лупануть по русской армии ядерными ракетами! Серьезность показать, что никто шутить не будет и защита будет Украины для врагов равна попаданию в ад и прописать это еще законом, что защиту совершать и ядерным оружием в том числе!
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15.04.2021 12:51 Відповісти
что-то ЕС, коррупционерам Зеленского даже озабоченности не выражает?
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15.04.2021 12:54 Відповісти
К сожалению в ЕС большинстве своем не меньшие коррупционеры чем тот же Зелох
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15.04.2021 13:02 Відповісти
Никаких особых последствий не будет. Меркель продолжит защищать СП2, Макрон будет призывать к диалогу с Россией.
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15.04.2021 13:08 Відповісти
 
 