ЄС повинен донести до РФ всі наслідки, які можуть статися в разі подальшої агресії проти України, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз повинен демотивувати Російську Федерацію від подальшої агресії проти України. Цьому можуть сприяти нові санкції проти РФ, а також підтримка оборонної здатності України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Кулеба заявив під час спільної пресконференції з главами МЗС країн Балтії.
За його словами, дії з боку ЄС повинні відбуватися на всіх рівнях.
"Що треба зробити? Багато чого, починаючи від чітких "меседжів" про те, що Україна частина західного світу і партнери не залишать її наодинці. Накладення нових санкцій на Росію, якщо вона вирішить загострити ситуацію, надати Україні достатню підтримку для підвищення оборонної спроможності", - заявив Кулеба.
Він додав, що кожна країна може на двосторонньому рівні змусити Росію піти на деескалацію ситуації.
"Повинні донести до Росії всі наслідки, які можуть відбутися і демотивувати від загострення ситуації", - зазначив Кулеба.
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Все что-то должны нашим зебилам
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Формируется повестка дня.
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ВАС КОРМИЛИ С ЛОЖЕЧКИ, ТО ХОТЬ РОТ ОТКРОЙТЕ,
Г-Н ЗЕЛЕНСКИЙ.
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Стерненко на волі, а ви пам'ятаєте, що сталося минулого разу, коли "Дональд Кук" заходив до Одеси? Отож. Думай. Те. (c)