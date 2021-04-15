Пєсков про можливість введення нових санкцій США проти РФ: Диму без вогню не буває, це не посприяє зустрічі Путіна і Байдена
Запровадження нового пакету санкцій з боку США щодо РФ не сприятиме зустрічі президента РФ Володимира Путіна і лідера США Джо Байдена.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи можливість введення нових санкцій США проти РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Пєсков, кажучи про нові можливі санкції США щодо РФ, заявив, що "диму без вогню не буває", і що в Кремлі засуджують і вважають незаконними будь-які санкційні устремління.
"Можливі нові санкції США не посприяють зустрічі Путіна і Байдена", - заявив він.
Пєсков також заявив, що Москва засуджує санкційні устремління Вашингтона і буде відповідати на них за принципом взаємності, щоб найкращим чином забезпечити свої інтереси.
Раніше Bloomberg повідомив, що США готують нові санкції проти Росії.
За даними каналу CNN, США мають намір вислати російських дипломатів з Вашингтона і Нью-Йорка.
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Після того, як Байден зателефонував Путіну і запропонував йому зустрітися - в росії розпочалося.. (як кажуть: "І тут Остапа понесло...")
-що Байден слабак...
-що Байден відчуває силу Путіна і злякався, назвавши його вбивцею.,. тому і сам поспішив йому подзвонити...
-що США зрозуміли, що їм не обійтися без сильної підтримки росії...
-що факт телефонного дзвінка Байдена Путіну свідчить про те, що команда президента США "здалася", в тому числі і на російському напрямку...
- що, як з'ясувалося, без Росії неможливо вирішувати світові проблеми, в тому числі принципові для США,
-що є цілий ряд питань, які стосуються безпеки, стратегічної стабільності, які не можуть бути вирішені без діалогу двох лідерів світових наддержав..
-що можливо, загострення ситуації в Донбасі психологічно прискорило прийняття Білим домом рішення про необхідність зустрічі президентів Росії і США...
А от те, що Путін, як стара політична шльондра, яку обізвали, а потім поманили пальчиком -зразу ж і погодився - не заставив себе сильно уламувати, чи довго умовляти - це в росії, якось не зуміли "обіграти"...
Вони не втямлять, що Байден, який назвав Путіна убивцею і сам йому зателефонував, - то ознака неперевершеної сили Байдена, як політика...
-що економіка росії (ВВП якої менше від ВВП одного штату США -штату Каліфорнії) - являє "потугу" другого чи навіть третього порядку малості по відношенню до економіки США... ( розмір економіка США - то четвертина від економіки всього світу, в той час, як розмір економіки росії не дотягує і до 1/16 економіки світу)
-що військова потуга США співвідноситься з потугою росії як Слон з Моською... (Моською, яка має один-єдиний музейний авіаносець (без літаків ) , який... то розтоплять (дровами), шоб він почадівши -всіх розлякав димом, то самі ж і притоплять... в своїх же водах)
Що Байден доб'ється всіх поступок від росії, але дзвінком чи зустріччю з Путіним просто дає йому шанс зберегти "морду ліца"... мов, з Путіним "на равних" зустрічався сам Байден...
Я вже й не заїкаюсь про ЗЕ (та його ко-Манду) , з його вимогою до Байдена про прийняття Україну в НАТО, бо то - патологія...
Бо ЗЕ дали умови вступу в НАТО - виконуй... бо ті вимоги не для НАТО, а для забезпечення інтересів самої України! Бо НАТО без України обійтися може, запросто, а от Україна без допомоги НАТО - проблемно.....
Бо основою потуги НАТО- є економіка країн, що входять в НАТО (більше половини ВВП всього світу) і військова техніка, рівень озброєнь та технологія ведення військових дій, яким в світі не має рівних...
Просто, НАТО бажає, щоб агресивна росія від них була віддалена, а українські солдати більш мотивовані, щоб захистити власну державу, вони добрі воїни... яких слід доозброїти і навчити нею управляти,... та й позбутися в командуванні ЗСУ як "баранів", - за стратегією мислення, так і промосковських шавок, які... одні - не здатні , інші не бажають підтягнути рівень ЗСУ до рівнів НАТО...
проте, достатньо якому-небудь американцю сказати щось про московію як москалі починають гаряче обговорювати це важливе для них висказування
Короче, Путин ухватил Байдена за его яйца и теперь будет давить. Россия любую уступку видит как слабость и повод для шантажа
история повторяется. чуть более 35 лет назад в швейцарии встретились два человека - рейган и горбачев. рейган даже заявил, что горбачев ему понравился. а после сша задушили ссср в дружеских объятиях. не исключено, что нынешняя администрация пойдет по проторенному пути и пока эрэфийцы будут надувать щеки собственным вЯличием их дружески с улыбкой и похлопыванием по плечу задушат.
Только полное эмбарго на нефть и газ обезопасит весь мир от фюрера.
Но лицимерная Европа и слабые США во главе со стариком на это не способны.
Заяви про повернення виробництва у США у той час, як всі американські гіганти (від Форда і Тесли і до Епл) виводять виробництво в Мексику чи Китай - це що, як не популізм???
Палатки ваші вже горять
https://shapito.d3.ru/chto-to-postnoe-po-tsene-760-rublei-za-kg-no-dlia-vas-aktsiia-2140365/ https://shapito.d3.ru/chto-to-postnoe-po-tsene-760-rublei-za-kg-no-dlia-vas-aktsiia-2140365/ Что-то постное по цене: 760 рублей за кг! Но для вас акция!
Состав:
Вода питьевая,
масло кокосовое рафинированное дезодорированное,
загуститель - крахмал модифицированный картофельный,
крахмал кукурузный,
соль поваренная пищевая,
стабилизатор - крахмал картофельный,
ароматизатор Сыр "Гауда»,
краситель - бета каротин,
консервант - сорбат калия,
регулятор кислотности - кислота лимонная.
так вот,либо при Рейгане евреи были другие,либо сегодняшние перешли в православие..
А насчет встречи, то санкции аж бегом поспособствуют встрече.