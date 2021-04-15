Пєсков про можливість введення нових санкцій США проти РФ: Диму без вогню не буває, це не посприяє зустрічі Путіна і Байдена

Запровадження нового пакету санкцій з боку США щодо РФ не сприятиме зустрічі президента РФ Володимира Путіна і лідера США Джо Байдена.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи можливість введення нових санкцій США проти РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Пєсков, кажучи про нові можливі санкції США щодо РФ, заявив, що "диму без вогню не буває", і що в Кремлі засуджують і вважають незаконними будь-які санкційні устремління.

"Можливі нові санкції США не посприяють зустрічі Путіна і Байдена", - заявив він.

Пєсков також заявив, що Москва засуджує санкційні устремління Вашингтона і буде відповідати на них за принципом взаємності, щоб найкращим чином забезпечити свої інтереси.

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Раніше Bloomberg повідомив, що США готують нові санкції проти Росії.

За даними каналу CNN, США мають намір вислати російських дипломатів з Вашингтона і Нью-Йорка.