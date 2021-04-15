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Пєсков про можливість введення нових санкцій США проти РФ: Диму без вогню не буває, це не посприяє зустрічі Путіна і Байдена

Пєсков про можливість введення нових санкцій США проти РФ: Диму без вогню не буває, це не посприяє зустрічі Путіна і Байдена

Запровадження нового пакету санкцій з боку США щодо РФ не сприятиме зустрічі президента РФ Володимира Путіна і лідера США Джо Байдена.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи можливість введення нових санкцій США проти РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Пєсков, кажучи про нові можливі санкції США щодо РФ, заявив, що "диму без вогню не буває", і що в Кремлі засуджують і вважають незаконними будь-які санкційні устремління.

"Можливі нові санкції США не посприяють зустрічі Путіна і Байдена", - заявив він.

Пєсков також заявив, що Москва засуджує санкційні устремління Вашингтона і буде відповідати на них за принципом взаємності, щоб найкращим чином забезпечити свої інтереси.

Також читайте: США готують нові санкції проти Росії, - Bloomberg

Раніше Bloomberg повідомив, що США готують нові санкції проти Росії.

За даними каналу CNN, США мають намір вислати російських дипломатів з Вашингтона і Нью-Йорка.

Автор: 

Байден Джо (2893) Пєсков Дмитро (1692) путін володимир (24124) росія (66070) санкції (12113) США (23410)


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Топ коментарі
+8
Ну и будет дальше сидеть в полной международной изоляции, а санкции они же укрепляют экономику керосиновой лавки ! Или письков уже забыл про это ?
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15.04.2021 13:04 Відповісти
+6
Как надоели эти фашисты. Не меньше надоел запад с заигрыванием с ******.
Только полное эмбарго на нефть и газ обезопасит весь мир от фюрера.
Но лицимерная Европа и слабые США во главе со стариком на это не способны.
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15.04.2021 13:07 Відповісти
+5
т.е ***** сам предложил встречу, Байден согласился. а тпереь ***** включает заднюю? отэта моща, отэта сила духа у кремлевского ******
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15.04.2021 13:12 Відповісти
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Ну и будет дальше сидеть в полной международной изоляции, а санкции они же укрепляют экономику керосиновой лавки ! Или письков уже забыл про это ?
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15.04.2021 13:04 Відповісти
Путін і його ко-***** виглядають жалюгідними...

Після того, як Байден зателефонував Путіну і запропонував йому зустрітися - в росії розпочалося.. (як кажуть: "І тут Остапа понесло...")

-що Байден слабак...
-що Байден відчуває силу Путіна і злякався, назвавши його вбивцею.,. тому і сам поспішив йому подзвонити...
-що США зрозуміли, що їм не обійтися без сильної підтримки росії...
-що факт телефонного дзвінка Байдена Путіну свідчить про те, що команда президента США "здалася", в тому числі і на російському напрямку...
- що, як з'ясувалося, без Росії неможливо вирішувати світові проблеми, в тому числі принципові для США,
-що є цілий ряд питань, які стосуються безпеки, стратегічної стабільності, які не можуть бути вирішені без діалогу двох лідерів світових наддержав..
-що можливо, загострення ситуації в Донбасі психологічно прискорило прийняття Білим домом рішення про необхідність зустрічі президентів Росії і США...

А от те, що Путін, як стара політична шльондра, яку обізвали, а потім поманили пальчиком -зразу ж і погодився - не заставив себе сильно уламувати, чи довго умовляти - це в росії, якось не зуміли "обіграти"...

Вони не втямлять, що Байден, який назвав Путіна убивцею і сам йому зателефонував, - то ознака неперевершеної сили Байдена, як політика...

-що економіка росії (ВВП якої менше від ВВП одного штату США -штату Каліфорнії) - являє "потугу" другого чи навіть третього порядку малості по відношенню до економіки США... ( розмір економіка США - то четвертина від економіки всього світу, в той час, як розмір економіки росії не дотягує і до 1/16 економіки світу)
-що військова потуга США співвідноситься з потугою росії як Слон з Моською... (Моською, яка має один-єдиний музейний авіаносець (без літаків ) , який... то розтоплять (дровами), шоб він почадівши -всіх розлякав димом, то самі ж і притоплять... в своїх же водах)

Що Байден доб'ється всіх поступок від росії, але дзвінком чи зустріччю з Путіним просто дає йому шанс зберегти "морду ліца"... мов, з Путіним "на равних" зустрічався сам Байден...

Я вже й не заїкаюсь про ЗЕ (та його ко-Манду) , з його вимогою до Байдена про прийняття Україну в НАТО, бо то - патологія...

Бо ЗЕ дали умови вступу в НАТО - виконуй... бо ті вимоги не для НАТО, а для забезпечення інтересів самої України! Бо НАТО без України обійтися може, запросто, а от Україна без допомоги НАТО - проблемно.....

Бо основою потуги НАТО- є економіка країн, що входять в НАТО (більше половини ВВП всього світу) і військова техніка, рівень озброєнь та технологія ведення військових дій, яким в світі не має рівних...

Просто, НАТО бажає, щоб агресивна росія від них була віддалена, а українські солдати більш мотивовані, щоб захистити власну державу, вони добрі воїни... яких слід доозброїти і навчити нею управляти,... та й позбутися в командуванні ЗСУ як "баранів", - за стратегією мислення, так і промосковських шавок, які... одні - не здатні , інші не бажають підтягнути рівень ЗСУ до рівнів НАТО...
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15.04.2021 14:18 Відповісти
найсмішніше у відношенні москалєй до американців те, що москалі як тіки можуть розказують як вони "имели ввиду" всіх американців і якими "тупьіми идиотами" їх ввжають! і взагалі зневажають

проте, достатньо якому-небудь американцю сказати щось про московію як москалі починають гаряче обговорювати це важливе для них висказування
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15.04.2021 15:23 Відповісти
Значит надо чаще и больнее вводить санкции пока они не начнут способствовать.Сколько люди будут наблюдать беспомощность перед кремлевскими бандитами
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15.04.2021 15:18 Відповісти
Короче, Путин ухватил Байдена за его яйца и теперь будет давить. Россия любую уступку видит как слабость и повод для шантажа.
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15.04.2021 13:05 Відповісти
Мне нравится, как зауральцы нищебродные сваво ***** хвалят, лапти от усердия не слетают?
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15.04.2021 13:19 Відповісти
Где я его хвалю? Это тактика России. Видет слабость - использует её. Россия это как собака, которая чувствует страх и атакует.
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15.04.2021 13:20 Відповісти
Ну да, Чечню уже атаковали, до сих пор дань платите, а три чечена лупят целый взвод расиськой фашни
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15.04.2021 13:38 Відповісти
За то Ботоксный карлик ухватил Байдена за яйца своими губами, хорошо же)))
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15.04.2021 14:28 Відповісти
https://censor.net/ua/user/477813
Короче, Путин ухватил Байдена за его яйца и теперь будет давить. Россия любую уступку видит как слабость и повод для шантажа
история повторяется. чуть более 35 лет назад в швейцарии встретились два человека - рейган и горбачев. рейган даже заявил, что горбачев ему понравился. а после сша задушили ссср в дружеских объятиях. не исключено, что нынешняя администрация пойдет по проторенному пути и пока эрэфийцы будут надувать щеки собственным вЯличием их дружески с улыбкой и похлопыванием по плечу задушат.
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15.04.2021 15:19 Відповісти
Таки санції дошкуляють якщо димить.
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15.04.2021 13:05 Відповісти
Кто как обзиваєтся, тот от того і усіраєтся
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15.04.2021 13:08 Відповісти
Валя стакан погрожує швидко проголосуати дозвілд уХйлу ввайти в Україну 22 квітня , після виступу окурка у Думі .До цієї дати буде стільки мальчіков у трусіках на данбасє!!! Там десант пропогандонів уже розкручує нового! ******** дали старт
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15.04.2021 13:06 Відповісти
акно с дядей в трусіках абстрєляно на растояніі 270 км от граніци с лагєлєм рашистів
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15.04.2021 13:07 Відповісти
Прям таки Байдену так нужна эта встреча.
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15.04.2021 13:06 Відповісти
А як ви Люся рахуєте? Потрібна?
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15.04.2021 13:07 Відповісти
Хто би міг подумати, що Люся Арестович така встидлива? А колись цілі баталії на Цензорі влаштовувала! Коли не в бані біла, правда, адже банили дівчинку не за політичні погляди, а за гівнистісь.
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15.04.2021 13:16 Відповісти
А як ви Муся вважаєте - чи не потрібно вам пітгянути українську, щоб не палитись так тупо із гугл-транслейтором?
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15.04.2021 13:47 Відповісти
Ахаха, ну и на *** идите, встречи не будет!
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15.04.2021 13:06 Відповісти
Ну и сосет твоё ***** буй!
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15.04.2021 13:20 Відповісти
Подгорает у єрзи
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15.04.2021 13:07 Відповісти
Как надоели эти фашисты. Не меньше надоел запад с заигрыванием с ******.
Только полное эмбарго на нефть и газ обезопасит весь мир от фюрера.
Но лицимерная Европа и слабые США во главе со стариком на это не способны.
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15.04.2021 13:07 Відповісти
Байден,це в якомусь змісті американський Зеленський-та сама роль.
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15.04.2021 13:08 Відповісти
Ну якраз американський Зе - це швидше Трамп, обоє шоумени-популісти (як і Джонсон).... Блін, куди поділися солідні і серйозні політики на кшталт Де Голля, Рузвельта, Ейзенхауера, Аденауера, Черчіля?
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15.04.2021 13:14 Відповісти
Трамп все що завгодно, тільки не популіст. Далі немає змісту вести цю дискусію.
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15.04.2021 13:17 Відповісти
Емм, заяви про те, що Мексика за стіну заплатить - це що, як не популізм???
Заяви про повернення виробництва у США у той час, як всі американські гіганти (від Форда і Тесли і до Епл) виводять виробництво в Мексику чи Китай - це що, як не популізм???
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15.04.2021 13:23 Відповісти
Последний дем у которого были яйца это был Кеннеди. Но мозгов у него не было. Только яйца.
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15.04.2021 13:07 Відповісти
Ваня, харош пра яйця. Других аналогій немає?
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15.04.2021 13:09 Відповісти
Если у тебя есть сила, но не хватает воли чтобы её использовать, то как это назвать?
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15.04.2021 13:11 Відповісти
Стамина, характер, сила волі, сміливість, мужність...це так, для початку.
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15.04.2021 13:19 Відповісти
або відсутність перечислених
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15.04.2021 13:20 Відповісти
Don't get me wrong! Аналогія про»яйця»-добра аналогія але один раз.
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15.04.2021 13:22 Відповісти
Есть два типа яиц. Большие, храбрые яйца и маленькие, трусливые яички. Как в фильме Гая Ричи.https://www.youtube.com/watch?v=kOBuPx2S-eU&ab_channel=W40KRU
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15.04.2021 13:25 Відповісти
А есть маленькое сопливое *****, не понимающее того, факта, что Украину ему не взять, никогда
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15.04.2021 13:32 Відповісти
Да. Это всё.
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15.04.2021 13:20 Відповісти
это сила воли,чтоб не применять силу. вот так сильные тренируют силу воли. их бъют,а они не отвечают,они же сильные.зачем обижать слабых,они и так обижены.
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15.04.2021 13:22 Відповісти
Дело сильных защищать слабых. А они дают их обижать.
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15.04.2021 13:25 Відповісти
За свои действия нужно отвечать, несущие пугру усы!
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15.04.2021 13:07 Відповісти
Люди дивні істоти, замість того щоб вирішити проблему на корню і задушити гадюку ще в яйці, вони віддають перевагу затягуванню часу та надіям, що їх пронесе і все перемелеться. І постійно помиляються. Не проносить і перемелює.....
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15.04.2021 13:12 Відповісти
А потім бігають з придуркуватими переляканими мордами і кричать - Боже, за що ти нас так караєш....?!
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15.04.2021 13:13 Відповісти
В тебе маснішого шрифта нема,бо цей якісь ріденький !!)))
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15.04.2021 13:18 Відповісти
А тобі, що в очі ріже? Ну, правда вона завжди така.
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15.04.2021 13:21 Відповісти
Щоб тебе почули ,не обов"яково верещати ,як навіжений!!!))))
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15.04.2021 13:29 Відповісти
Це точно. От ти і не верещи. !!!))), а спробуй щось цікаве нам розповісти. Можеш тихенько, а можеш голосно. Я впевнений, що ні так, ні так ніякого сенсу та ефекту від цього не буде. )
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15.04.2021 13:57 Відповісти
Якщо впевненний ,то чому питаєшь?? Та куда мені до тебе ,геополітика нев"******** !!!)))
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15.04.2021 14:00 Відповісти
Даби дурь била відна... І заговори, щоб я тебе почув...Ось чому питаю
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15.04.2021 14:07 Відповісти
Та воно с Iзраелю, торгует здесь старыми носками
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15.04.2021 13:21 Відповісти
т.е ***** сам предложил встречу, Байден согласился. а тпереь ***** включает заднюю? отэта моща, отэта сила духа у кремлевского ******
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15.04.2021 13:12 Відповісти
Що можливо почути від пургоносного піськоструя ,лише чергову пургу !!!))))
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15.04.2021 13:15 Відповісти
Шендерович хорошо сказал: Песков вышел, ещё рот не открыл - а все уже видят что врёт .Теперь ещё решил шантожировать ? Ню-ню ...
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15.04.2021 13:15 Відповісти
Брешиш піськов!
Палатки ваші вже горять
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15.04.2021 13:22 Відповісти
Еслм будет война то и на территории рф она тоже будет идти. Не обольщайся.
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15.04.2021 13:28 Відповісти
Однозначно
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15.04.2021 14:35 Відповісти
Не по теме, просто про рассею:
https://shapito.d3.ru/chto-to-postnoe-po-tsene-760-rublei-za-kg-no-dlia-vas-aktsiia-2140365/ https://shapito.d3.ru/chto-to-postnoe-po-tsene-760-rublei-za-kg-no-dlia-vas-aktsiia-2140365/ Что-то постное по цене: 760 рублей за кг! Но для вас акция!

Пєсков про можливість введення нових санкцій США проти РФ: Диму без вогню не буває, це не посприяє зустрічі Путіна і Байдена - Цензор.НЕТ 4710

Состав:
Вода питьевая,
масло кокосовое рафинированное дезодорированное,
загуститель - крахмал модифицированный картофельный,
крахмал кукурузный,
соль поваренная пищевая,
стабилизатор - крахмал картофельный,
ароматизатор Сыр "Гауда»,
краситель - бета каротин,
консервант - сорбат калия,
регулятор кислотности - кислота лимонная.
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15.04.2021 13:24 Відповісти
Пєсков про можливість введення нових санкцій США проти РФ: Диму без вогню не буває, це не посприяє зустрічі Путіна і Байдена - Цензор.НЕТ 3308
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15.04.2021 13:25 Відповісти
Дороговато как для комбикорма...
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15.04.2021 13:42 Відповісти
письков , передай путло , мы сдадим Украину . В Днепре у меня семья , дом , работа , друзья .
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15.04.2021 13:27 Відповісти
И что? Ботоксный откажется от встречи? Щас.
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15.04.2021 13:28 Відповісти
когда Господь Бог раздавал народам Земли ум(мозги) предки украинцев получали земельные наделы и не успели за мозгами.Вот и получается,что земли самые лучшие достались,но дебилам,которые не могут такой ценностью правильно распорядиться.Тут есть абсолютно все в изобилии и народ мог бы купаться в золоте, и я не утрирую, но нет мозгов, и народ купается в гавне.
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15.04.2021 13:29 Відповісти
нас в совке учили,что миром заправляют евреи с Уолл-Стрит..
так вот,либо при Рейгане евреи были другие,либо сегодняшние перешли в православие..
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15.04.2021 13:32 Відповісти
А москалі вартість набивають)). Не чекайте від москалів адекватного рішення. На безглуздість вони відповідатимуть ще більшою безглуздість (с)
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15.04.2021 13:34 Відповісти
Треба: безглуздістю 😠
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15.04.2021 13:36 Відповісти
Ну тебя, ерш туалетный не поймешь, то санкции только на пользу расее, то не способствуют чему - то там..Ты расею чёли не любишь?
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15.04.2021 13:37 Відповісти
Песковъ не знает, аж бегом и повсюду бывает дым без огня. Причем дымит чрезмерно долго и лишь потом появляется огонь.
А насчет встречи, то санкции аж бегом поспособствуют встрече.
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15.04.2021 13:41 Відповісти
Піськов пре проти політики самого )(уйла. Ти ба,санкції йому вже не на користь😊
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15.04.2021 13:44 Відповісти
Дали апосранаму ссарю мардвы цацку про встречу, шоп ано мардву разводило.
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15.04.2021 14:17 Відповісти
С этой бандой фашистов с гранатой, разговаривать можно только пушками. Стрельнули - прилетела обратка, всё.
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15.04.2021 15:02 Відповісти
кому вона потрібна та зустріч крім плєшивого куйла?
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15.04.2021 15:12 Відповісти
УСЬЁ ! Пришла пАра бАмбить ВАРОНЕЖ
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15.04.2021 15:57 Відповісти
 
 