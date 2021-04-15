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Новини
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Правоохоронці знайшли 2-річного хлопчика, який зник напередодні на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці знайшли 2-річного хлопчика, який зник напередодні на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 15 квітня, правоохоронці знайшли 2-річного Богдана Униченка, зниклого напередодні в селі Рагівка Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Пошуки дитини в Київській області увінчалися успіхом. Хлопчик живий, з ним все добре! Це прекрасний результат титанічної безперервної роботи всіх, хто брав участь у пошуках", - зазначили в Нацполіціі.

Деталі обіцяють надати пізніше.

Правоохоронці знайшли 2-річного хлопчика, який зник напередодні на Київщині, - Нацполіція 01

Як повідомлялося, вчора на Київщині зникла дитина. Мати виявила відсутність сина вчора близько 16:00 і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, близько 21:00 жінка звернулася в поліцію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині зник 2-річний хлопчик, до пошуку залучено аеророзвідку. ФОТО

Автор: 

діти (5152) Нацполіція (15276) пропажа (48)


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Топ коментарі
+34
Дякувати богу, живий.
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15.04.2021 13:42 Відповісти
+24
на фронт пробирался разведчик
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15.04.2021 13:39 Відповісти
+17
От шпендик. Де ж воно лазило?
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15.04.2021 13:42 Відповісти
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на фронт пробирался разведчик
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15.04.2021 13:39 Відповісти
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15.04.2021 13:41 Відповісти
Цигане?
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15.04.2021 14:06 Відповісти
Ні - православний
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15.04.2021 14:25 Відповісти
Цигани викрали? Так зрозуміліше?
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15.04.2021 14:29 Відповісти
Якби цигани викрали ,тоб не знайшли б мандрівника !!)))
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15.04.2021 14:33 Відповісти
Выловили начинающего скаута!
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15.04.2021 13:40 Відповісти
Козарлюга, росте !!!))))
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15.04.2021 13:43 Відповісти
Ну і в чому сенс цієї "новини" ???))))
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15.04.2021 13:40 Відповісти
Ты злой или тупой ?
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15.04.2021 13:42 Відповісти
Мабуть тупий ,бо тупої новини ні про що не розумію !!)))
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15.04.2021 13:44 Відповісти
Спам ,це не аргумент ,це тупість !!!)))
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15.04.2021 14:02 Відповісти
Хіба не видно? І зле, і тупе.
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15.04.2021 14:05 Відповісти
І недолуге !!!))
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15.04.2021 14:31 Відповісти
Прикольный пацан .
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15.04.2021 13:41 Відповісти
Дякувати богу, живий.
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15.04.2021 13:42 Відповісти
Богу!!!
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15.04.2021 14:15 Відповісти
От шпендик. Де ж воно лазило?
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15.04.2021 13:42 Відповісти
По бабам))
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15.04.2021 14:06 Відповісти
Стопудово ,шерше ля фам і до ворожки не ходи !!!)))
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15.04.2021 14:30 Відповісти
слава богу...
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15.04.2021 13:43 Відповісти
Вижив вночі сам на сам, 2 роки, а вже козак
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15.04.2021 13:46 Відповісти
Леший знает , где его носило . Kommando .
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15.04.2021 13:52 Відповісти
Як далеко він у п'ять років піде?
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15.04.2021 13:48 Відповісти
Мале пішло погулять. А шо?
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15.04.2021 13:51 Відповісти
а наше друне взагалі в турне може поїхать, правда за ним єрмак наглядає
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15.04.2021 13:53 Відповісти
красава !
але мамка цього разу по сраці не даватиме
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15.04.2021 13:54 Відповісти
Трохи не завадило б !!!)))
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15.04.2021 14:03 Відповісти
Мамці треба надавати, і то добре за те, що не вгледіла. В селі дітей часто залишають на самих себе, бо думають "куди ж воно з подвір'я дінеться"...
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15.04.2021 14:20 Відповісти
І таткові і бабці з дідусем !!!))))
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15.04.2021 14:29 Відповісти
Даже страшно представить что пережили родители …
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15.04.2021 13:55 Відповісти
Богдана сам Бог береже!
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15.04.2021 14:02 Відповісти
Пацану леденец, мамке ремня.
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15.04.2021 14:02 Відповісти
Слава Богу (і подяка Людям, які знайшли)
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15.04.2021 14:05 Відповісти
уу, люди в черном, як в кіно.
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15.04.2021 14:12 Відповісти
Ах ты ж жопа гулявая... Ходок твою мать! Представляю что там мама себе нарисовала за время отсутствия этого путешественника. Я был курсантом Черкаского пожарно-технического училища когдав вот также искали двух маль чишек 4-х и 2-х лет... Нашли еле живых посреди огромного поля. Радости было за глаза... малышей особенно жалко.
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15.04.2021 14:23 Відповісти
Лет через 20: Вы мне будете рассказывать за выживание? Да я в 2 года....Слава Богу живой, засранец
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15.04.2021 14:30 Відповісти
Хороший мальчик, щечки классные. Интересно, где он был
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15.04.2021 14:32 Відповісти
Хорошая новость, к удачи для Украины.
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15.04.2021 15:00 Відповісти
Правоохоронці знайшли 2-річного хлопчика, який зник напередодні на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2018
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15.04.2021 16:15 Відповісти
если за такое героя Украины не дадут ментам - то это не государство
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15.04.2021 16:17 Відповісти
маме можно только на себя или папу пенять, поскольку модели поведения закладываются генетически
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15.04.2021 20:32 Відповісти
 
 