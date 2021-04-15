Правоохоронці знайшли 2-річного хлопчика, який зник напередодні на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 15 квітня, правоохоронці знайшли 2-річного Богдана Униченка, зниклого напередодні в селі Рагівка Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Пошуки дитини в Київській області увінчалися успіхом. Хлопчик живий, з ним все добре! Це прекрасний результат титанічної безперервної роботи всіх, хто брав участь у пошуках", - зазначили в Нацполіціі.

Деталі обіцяють надати пізніше.

Як повідомлялося, вчора на Київщині зникла дитина. Мати виявила відсутність сина вчора близько 16:00 і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, близько 21:00 жінка звернулася в поліцію.

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