Правоохоронці знайшли 2-річного хлопчика, який зник напередодні на Київщині, - Нацполіція. ФОТО
Сьогодні, 15 квітня, правоохоронці знайшли 2-річного Богдана Униченка, зниклого напередодні в селі Рагівка Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"Пошуки дитини в Київській області увінчалися успіхом. Хлопчик живий, з ним все добре! Це прекрасний результат титанічної безперервної роботи всіх, хто брав участь у пошуках", - зазначили в Нацполіціі.
Деталі обіцяють надати пізніше.
Як повідомлялося, вчора на Київщині зникла дитина. Мати виявила відсутність сина вчора близько 16:00 і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, близько 21:00 жінка звернулася в поліцію.
Топ коментарі
+34 4xish
показати весь коментар15.04.2021 13:42 Відповісти Посилання
+24 VOLVO XC 70
показати весь коментар15.04.2021 13:39 Відповісти Посилання
+17 Владислав Обужеванний
показати весь коментар15.04.2021 13:42 Відповісти Посилання
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але мамка цього разу по сраці не даватиме