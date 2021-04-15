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В Іспанії затримали трьох українських моряків, на їхньому судні виявили 18 тонн наркотиків

В Іспанії затримали трьох українських моряків, на їхньому судні виявили 18 тонн наркотиків

В Іспанії затримали трьох українських моряків за підозрою в наркоторгівлі. На судні Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн наркотиків.

Про це повідомляє профспілка працівників морського транспорту України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Українських моряків затримали ще 27 березня приблизно на 275 км на південний схід від острова Гран-Канарія (Канарські острови). На борту судна з українськими моряками виявили вантаж з гашишем.

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"Вийшовши на зв'язок із сім'ями 7 квітня, моряки повідомили, що незадовго до арешту, коли Albatros Guard VSL перебував у морі, до нього підійшло інше невідоме судно, з якого на його борт були скинуті мішки з невідомим вантажем. Після чого екіпажем Albatros Guard VSL було отримано розпорядження його власника - прийняти вантаж на борт і доставити в порт. За словами моряків, про характер вантажу команді відомо не було", - повідомили в профспілці.

Затримання українців відбулося в межах спецоперації іспанських правоохоронців, які стежили за судном ще з грудня 2020 року.

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Зараз українські моряки перебувають у пенітенціарному закладі "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасі в очікуванні суду.

Автор: 

затримання (4355) Іспанія (928) моряки (927) наркотики (1462)


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Топ коментарі
+8
на борт были сброшены мешки.
18 тонн.
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15.04.2021 14:14 Відповісти
+5
Ты в следующий раз когда на умняк пробавать выпадать будешь...хоть пиши правильно...на том языке на котором надо..
Если ты писал на белоруском...то это "гузікі"....а если на украинском..то это "ґудзики"...
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15.04.2021 14:25 Відповісти
+2
мешок 40-50 кг сухой травы?! это чё за мешок такой?!
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15.04.2021 14:20 Відповісти
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к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на его борт были сброшены мешки с неизвестным грузом. После чего экипажем Albatros Guard VSL было получено распоряжение его владельца - принять груз на борт и доставить в порт. По словам моряков, о характере груза команде известно не было", Источник: https://censor.net/ru/n3259908

Бред это или не бред...нам может сказать только https://censor.net/ru/user/481297...он моряк...
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15.04.2021 14:13 Відповісти
Понятно, что бред. 18 тонн- это много, даже если принять вес 1 стандартного мешка килограмм 40-50. Это получается 360 мешков, как минимум. Мне просто известно что это местечко как раз является транспортной дорожкой для переброски марокканского гашиша на Канары.
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15.04.2021 14:18 Відповісти
мешок 40-50 кг сухой травы?! это чё за мешок такой?!
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15.04.2021 14:20 Відповісти
Это- если травы! А транспортируют в основном прессованный.
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15.04.2021 14:21 Відповісти
это как траву прессовать нужно, чтобы по весу как песок была...
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15.04.2021 14:25 Відповісти
А я понятия не имею, но технологии таки есть. Я наблюдал брусок небольшой, приблизительно 35х15Х10 см. Там было 9 кг. Правда- колумбийского кокаина. Если его напильничком поскрести то будет приличная горка.
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15.04.2021 14:28 Відповісти
Вот, кстати, навскидку. Не напоминает ведь траву, верно? Но, это гашиш.
В Іспанії затримали трьох українських моряків, на їхньому судні виявили 18 тонн наркотиків - Цензор.НЕТ 3033
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15.04.2021 14:34 Відповісти
да. нашел.
В Іспанії затримали трьох українських моряків, на їхньому судні виявили 18 тонн наркотиків - Цензор.НЕТ 9548
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15.04.2021 14:37 Відповісти
какой гашиш? это шоколад
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15.04.2021 15:27 Відповісти
Однако. Таки гашиш.
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15.04.2021 15:32 Відповісти
Три на Три метри
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15.04.2021 14:23 Відповісти
Кароче, вляпались.
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15.04.2021 14:13 Відповісти
на борт были сброшены мешки.
18 тонн.
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15.04.2021 14:14 Відповісти
Так у них то водоизмещение всего 18 тонн, а попробуйте дать им серьезную посудину.
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15.04.2021 14:22 Відповісти
бомбы курва то.. эквивалент 18 килотонн
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15.04.2021 17:35 Відповісти
Понятно откуда- марокканский. Там многие залетают при попытке транспортировки на Канары. Серьезный залет...
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15.04.2021 14:15 Відповісти
надо спросить у этих моряков, как будет по украински пуговицы
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15.04.2021 14:18 Відповісти
Гузики.
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15.04.2021 14:22 Відповісти
Ты в следующий раз когда на умняк пробавать выпадать будешь...хоть пиши правильно...на том языке на котором надо..
Если ты писал на белоруском...то это "гузікі"....а если на украинском..то это "ґудзики"...
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15.04.2021 14:25 Відповісти
он на литовском украинском. как мандель учила.
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15.04.2021 14:28 Відповісти
Я на белоруском писал, только раскладку поленился менять.Но "и" и " и с кропкай" звучит одинаково, так что не велика беда. Беда, когда гузики постоянно обрываются и теряются.
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15.04.2021 14:46 Відповісти
Из тебя беларус...как из гавна пуля....в беларуском языке нет буквы "И"... следовать и звучать эта буква как "І" не может....
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15.04.2021 14:56 Відповісти
А на клавиатуре есть. Звучит одинаково, попробуй.
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15.04.2021 15:02 Відповісти
На сарае хер написано...а там дрова лежат....
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15.04.2021 15:38 Відповісти
судя по ответу, они такие же украинци, как ты бяларус
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15.04.2021 16:47 Відповісти
Стоит ли подымать кипеш, всего лишь по 6 тонн на пацана. По меркам МИД РФ, это так, побаловаться на выходных.
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15.04.2021 14:20 Відповісти
Гашиш був, і гарантовано забористий, бо ті, хто цю новину викидав, втратили дах геть, коли його спробували. 18 тон гашиша по об'єму більше, ніж ця риболовна посудина
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15.04.2021 14:20 Відповісти
ваня, а ти спєц, я бачу, не лише по косатих і ботоксних бабах, а по гашишу?
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15.04.2021 14:34 Відповісти
Ну так я з Дніпра. Ця фігня тут ще з 70х.
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15.04.2021 15:05 Відповісти
тоді, може, знаєш, скільки це все коштує?
Мабуть, дорожче самого кораблика?!
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15.04.2021 15:06 Відповісти
Ніколи не платив за цю фігню. Але і не лякавсь її. Досі можу шваркнути в сховані вени когось, але мої труби всі на поверхні. Це - біда. Бачив таке, що мені варто в школах давати годину лекцій у старших класах.
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15.04.2021 15:30 Відповісти
Ось що знайшов по темі:
В сентябре 2018 года у берегов провинции Мурсия был задержан парусник под названием "Белья". На его борту полиция нашла 7 тонн гашиша, цена которого на черном рынке составляла тогда примерно 11 миллионов евро.

Отже, 18 тон потягне на 25 мільйонів євро!
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15.04.2021 15:46 Відповісти
Мене Бог милував, що я пройшовсь по цій фігні і пішов далі незалежний
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15.04.2021 15:25 Відповісти
Так ти наркоман. Колишніх наркоманів не буває.
Тепер зрозуміло, чому ти за юлю.
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15.04.2021 17:41 Відповісти
Так и есть. Но ответят все принимавшие участие в погрузке и размещении груза.
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15.04.2021 14:29 Відповісти
Халявного заработка захотели, в итоге получат сполна, а полиции респект.
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15.04.2021 14:28 Відповісти
Не ошиблись, точно 18 тонн, не килограмм?
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15.04.2021 14:33 Відповісти
Нет. Не ошиблись. На других ресурсах та же цифра.
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15.04.2021 14:35 Відповісти
Наша «брудна піна»(с) за кордоном, як завжди вляпалася. Українці! Заробляйте гроші чесно, не порушуйте закони! Не ганьбіть нас на весь світ!
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15.04.2021 15:05 Відповісти
27 метров длина, похож на сейнер какой то древний. Такие украинские лоханки с украинскими же экипажами уже лет 20 используются для контрабаса как минимум сигарет и перевозки эмигрантов в Европу. Пару человек знаю сидевших в Греции за это.
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15.04.2021 16:36 Відповісти
В Греции почти 500 украинцев сидит пожизненно за перевозку мигрантов - да ,в цивилизованной Греции такие законы - привез пару беженцев - получи пожизненное ....
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15.04.2021 18:54 Відповісти
*****@стів, які приймають участь у торгівлі наркотиками, треба страчувати.
На жаль, у Європі дуже м'які закони.
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15.04.2021 17:37 Відповісти
красавцы. а чего мелочиться ???
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15.04.2021 22:35 Відповісти
 
 