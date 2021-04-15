В Іспанії затримали трьох українських моряків, на їхньому судні виявили 18 тонн наркотиків

В Іспанії затримали трьох українських моряків за підозрою в наркоторгівлі. На судні Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн наркотиків.

Про це повідомляє профспілка працівників морського транспорту України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Українських моряків затримали ще 27 березня приблизно на 275 км на південний схід від острова Гран-Канарія (Канарські острови). На борту судна з українськими моряками виявили вантаж з гашишем.

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"Вийшовши на зв'язок із сім'ями 7 квітня, моряки повідомили, що незадовго до арешту, коли Albatros Guard VSL перебував у морі, до нього підійшло інше невідоме судно, з якого на його борт були скинуті мішки з невідомим вантажем. Після чого екіпажем Albatros Guard VSL було отримано розпорядження його власника - прийняти вантаж на борт і доставити в порт. За словами моряків, про характер вантажу команді відомо не було", - повідомили в профспілці.

Затримання українців відбулося в межах спецоперації іспанських правоохоронців, які стежили за судном ще з грудня 2020 року.

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Зараз українські моряки перебувають у пенітенціарному закладі "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасі в очікуванні суду.